Тур: 1. Стадион: Аспмира Стадион.
0:0
Первый тайм: 2'
0'
Статистика матча
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0 Удары по воротам 0
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0 Удары в створ 0
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0 Угловые 0
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0 Офсайды 0
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0 Нарушения правил 0
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0 Жёлтые карточки 0
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0 Красные карточки 0
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0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
26
Эвьен
Хэкон
25
Дубвик
Исак
23
Хёуге
Йенс
99
Кошта
Диогу
24
Перес
Неуэн
97
Зе
Педро
17
Хайме
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
-
25 Дубвик ИсакНападающий
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Мо БредеЗащитник
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29 Томич МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
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19 Фет СондреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Зугеля НиноНападающий
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Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
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99 Кошта ДиогуВратарь
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23 Мариу ЖоауЗащитник
-
24 Перес НеуэнЗащитник
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97 Зе ПедроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
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17 Хайме ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
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11 Пепе АкиноПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Вашку СоузаПолузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
-
27 Гюль ДенизНападающий
-
86 Мора РодригоНападающий
-
19 Лодер ДэнниНападающий
-
22 Варела Алан
-
Главный тренер: Бруно Витор
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бранн - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0
Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1
Порту
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Порту - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Риу Аве 2:0
Санта-Клара - Порту 0:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Спортинг Л - Порту 3:4 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3 Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0 Порту - Санжоаненсе 4:0 Порту - Спортинг Л 2:1 Брага - Порту 0:1 Порту - Боавишта 2:1 Шавиш - Порту 0:3 Порту - Спортинг Л 2:2
|Команда
|И
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|Команда
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|10.
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|11.
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|12.
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|Команда
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- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Будё-Глимт 0:0 Порту
Исход игры
Будё-Глимт
2.4% (3)
Ничья
8.9% (11)
Порту
88.6% (109)
Тотал 2.5
Больше
72.48% (79)
Меньше
27.52% (30)
Обе команды забьют
Да
77.06% (84)
Нет
22.94% (25)
Популярный счёт
1:2 Порту
48.8% (60)
0:2 Порту
11.4% (14)
1:3 Порту
7.3% (9)
0:1 Порту
6.5% (8)
1:1 Ничья
6.5% (8)
2:3 Порту
3.3% (4)
0:3 Порту
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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