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Тур: 1. Стадион: .
Будё-Глимт
0:0
Первый тайм: 2'
Порту
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 118
Будё-Глимт 2.5% (3)
X 9.3% (11)
Порту 88.1% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Порту
4.05
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3.92
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2.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
4
Бьортуфт
Один
Лурас
2
Нильсен
Вилладс
15
Бьоркан
Фредерик
14
Салтнес
Ульрик
7
Берг
Патрик
26
Эвьен
Хэкон
25
Дубвик
Исак
9
Хог
Каспер
Ваарст
23
Хёуге
Йенс
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
24
Перес
Неуэн
97
Зе
Педро
74
Моура
Франсишку
16
Нико
Гонсалес
8
Груйич
Марко
6
Эуштакиу
Стивен
70
Боржеш
Гонсалу
9
Омородион
Сэмюэль
17
Хайме
Иван
Будё-Глимт
4-3-3
Порту
4-3-3

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бранн - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0
Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1
Порту
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Порту - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Риу Аве 2:0
Санта-Клара - Порту 0:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Спортинг Л - Порту 3:4 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3 Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0 Порту - Санжоаненсе 4:0 Порту - Спортинг Л 2:1 Брага - Порту 0:1 Порту - Боавишта 2:1 Шавиш - Порту 0:3 Порту - Спортинг Л 2:2
Команда И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Порту
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
АЗ Алкмаар
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Будё-Глимт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Ференцварош
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Будё-Глимт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Порту
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Ференцварош
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Эльфсборг
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Порту
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Будё-Глимт
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
АЗ Алкмаар
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Ференцварош
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала
  • Первый тайм
  • 3'
    Хайме отметился дальним ударом. Мяч летел в правый угол ворот, куда прыгнул Хайкин, и забрал мяч в руки.
  • 2'
    "Будё-Глимт" играет в жёлтой форме, "Порту" - в полосатых сине-белых футболках и синих трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Аспмира Стадион"!
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 79 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Будё-Глимт 0:0 Порту

Исход игры
Будё-Глимт
2.4% (3)
Ничья
8.9% (11)
Порту
88.6% (109)
Тотал 2.5
Больше
72.48% (79)
Меньше
27.52% (30)
Обе команды забьют
Да
77.06% (84)
Нет
22.94% (25)
Популярный счёт
1:2 Порту
48.8% (60)
0:2 Порту
11.4% (14)
1:3 Порту
7.3% (9)
0:1 Порту
6.5% (8)
1:1 Ничья
6.5% (8)
2:3 Порту
3.3% (4)
0:3 Порту
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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