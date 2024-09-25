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Тур: 1. Стадион: .
Манчестер Юнайтед
 
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Твенте
Прогнозы 132
Манчестер Юнайтед 96.2% (127)
X 1.5% (2)
Твенте 2.3% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Твенте
1.29
9.90
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24
Онана
Андре
3
Мазрауи
Нуссаир
5
Магуайр
Гарри
6
Мартинес
Лисандро
20
Далот
Диогу
25
Угарте
Мануэль
14
Эриксен
Кристиан
16
Диалло
Амад
8
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
11
Зиркзее
Джошуа
1
Уннерсталл
Ларс
28
Ван
Рой
Барт
2
Меес
Хилгерс
38
Макс
Брюнс
34
Салах-Эддин
Анасс
8
Регер
Юри
18
Влап
Михел
14
Стейн
Сем
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
10
Ламмерс
Сэм
7
Ван
Берген
Митчелл
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Твенте
4-2-1-3

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3
Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3
Твенте
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Алмере Сити - Твенте 0:5 Твенте - Херенвен 2:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 Утрехт - Твенте 2:1
Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Твенте - Мотеруэлл 2:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Твенте - Волендам 7:2 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Аякс - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен - Твенте 3:3 Твенте - Хераклес 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Ференцварош
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
36.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Ференцварош
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Ференцварош
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
36.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
АЗ Алкмаар Ван Боммел Рубен 2
Эльфсборг Хедлунд Симон 1 (1)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 1 (1)
Эльфсборг Оума Тимоти 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Эльфсборг Хольмен Себастьян 1
Порту Зе Педро 1
Будё-Глимт Берг Патрик 1
Порту Нико Гонсалес 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Вот и настала пора основной стадии розыгрыша Лиги Европы. В одном из поединков первого тура "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Твенте". Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Твенте от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2024, осталось 4 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 65 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 132
Манчестер Юнайтед 96.2% (127)
X 1.5% (2)
Твенте 2.3% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Твенте
1.29
9.90
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Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Твенте онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Твенте

Исход игры
Манчестер Юнайтед
96.3% (131)
Ничья
1.5% (2)
Твенте
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
57.52% (65)
Меньше
42.48% (48)
Обе команды забьют
Да
54.87% (62)
Нет
45.13% (51)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
28.7% (39)
2:1 Манчестер Юнайтед
26.5% (36)
3:1 Манчестер Юнайтед
16.9% (23)
1:0 Манчестер Юнайтед
6.6% (9)
3:0 Манчестер Юнайтед
1.5% (2)
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