Тур: 7. Стадион: Лото-парк.
0'
1:0
9' ГолВаскес Луис
1:1
38' ГолБайрам Эмин
45' Желтая карточкаАлькосер Хосимар
59' Желтая карточкаЛеони Тео
1:2
60' ГолLuka Vuskovic
60' Желтая карточкаШимич Ян-Карло
70' Желтая карточкаLuka Vuskovic
81' Желтая карточкаРейнолдс Брайан
2:2
84' ГолСтруйкенс Марио
88' Желтая карточкаАшимеру Маджид
90' Желтая карточкаНойштедтер Роман
90' Желтая карточкаБолат Синан
90' Желтая карточкаАнгуло Нильсон
90'+8
Ход матча
9'
1:0
38'
1:1
45'
59'
60'
1:2
60'
70'
81'
84'
88'
90'
90'
90'
17
Леони
Тео
20
Васкес
Луис
25
Tuur
Rommens
40
Байрам
Эмин
18
Йоу
Гриффин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Шлик ТимоВратарь
- Защитник
-
25 Фоке ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
-
40 Байрам ЭминПолузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
-
10 Девайн АлфиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
17 Раф Смекенс
-
Главный тренер: Timmy Simons
История личных встреч
Андерлехт
Вестерло
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
16.7%
16 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
25 матчей
68%
12%
20%
17 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
64%
24%
12%
16 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
25
Голов в среднем за матч
2.18
1.79
Среднее время на гол
41
50
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
1.07
0.55
Среднее время на гол
84
165
Всего голов
39
31
Голов в среднем за матч
1.56
1.24
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
57
72
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Струйкенс Марио
|2
|0.33
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0.17
|Дольберг Каспер
|1
|0.17
|Ашимеру Маджид
|1
|0.17
|Амузу Френсис
|1
|0.17
|Леони Тео
|1
|0.17
|Васкес Луис
|1
|0.17
|Версхарен Яри
|0
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|0
|0
|Дрейер Андерс
|0
|0
|Ангуло Нильсон
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайяд Аллахьяр
|3
|0.43
|Стассин Лукас
|2
|0.29
|Авокойа Мебуде Адерире
|2
|0.29
|Luka Vuskovic
|2
|0.29
|Хасполат Догукан
|1
|0.14
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.14
|Мадсен Николас
|1 (1)
|0.14
|Байрам Эмин
|1
|0.14
|Фриган Матия
|1
|0.14
|Алькосер Хосимар
|1
|0.14
|Сидорчук Сергей
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шимич Ян-Карло
|4
|0
|Сарделла Киллиан
|2
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Ашимеру Маджид
|1
|0
|Амузу Френсис
|1
|0
|Леони Тео
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tuur Rommens
|4
|0
|Хасполат Догукан
|3
|0
|Сидорчук Сергей
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|2
|0
|Сайяд Аллахьяр
|2
|0
|Алькосер Хосимар
|2
|0
|Болат Синан
|1
|0
|Зигерс Рубин
|1
|0
|Рейнолдс Брайан
|1
|0
|Фриган Матия
|1
|0
|Luka Vuskovic
|1
|0
|Авокойа Мебуде Адерире
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Вестерло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
3
Андерлехт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Вестерло
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
8
Андерлехт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Вестерло
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
67%
1
11%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
13%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
38%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
50%
2
13%
76-90
Пропущено
6
13
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
2
33%
3
23%
16-30
3
50%
1
8%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3
Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Амьен 6:2 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Брага - Андерлехт 2:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Дендер 2:1 Андерлехт - ФК Дендер 2:1 Тюбизе - Андерлехт 1:4 Антверпен - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Брюгге 0:1 Андерлехт - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0
Вестерло
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Генк - Вестерло 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Гент - Вестерло 4:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3
Мехелен - Вестерло 2:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0 Серветт - Вестерло 3:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Гент - Вестерло 3:2 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Стандард 3:3 Мехелен - Вестерло 3:2 Вестерло - Гент 0:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Генк 1:1
Результаты матчей
Андерлехт
Вестерло
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
33
43
15
34
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|5
|Генк
|Стеккерс Ярне
|3 (3)
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|3 (1)
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|3 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 4
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|4
|Вестерло
|Tuur Rommens
|4
|Андерлехт
|Шимич Ян-Карло
|4