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  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Андерлехт
2:2
Конец матча
Вестерло
0'
1:0
9' Гол
Васкес Луис
1:1
38' Гол
Байрам Эмин
45' Желтая карточка
Алькосер Хосимар
59' Желтая карточка
Леони Тео
1:2
60' Гол
Luka Vuskovic
60' Желтая карточка
Шимич Ян-Карло
70' Желтая карточка
Luka Vuskovic
81' Желтая карточка
Рейнолдс Брайан
2:2
84' Гол
Струйкенс Марио
88' Желтая карточка
Ашимеру Маджид
90' Желтая карточка
Нойштедтер Роман
90' Желтая карточка
Болат Синан
90' Желтая карточка
Ангуло Нильсон
90'+8
26
Коосеманс
Колин
54
Сарделла
Киллиан
4
Шимич
Ян-Карло
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
6
Аугустинссон
Людвиг
17
Леони
Тео
32
Дендонкер
Леандер
10
Версхарен
Яри
36
Дрейер
Андерс
20
Васкес
Луис
7
Амузу
Френсис
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
44
Luka
Vuskovic
33
Нойштедтер
Роман
25
Tuur
Rommens
40
Байрам
Эмин
18
Йоу
Гриффин
46
Arthur
Piedfort
77
Алькосер
Хосимар
34
Хасполат
Догукан
9
Фриган
Матия
Андерлехт
4-3-3
Вестерло
4-1-4-1

История личных встреч

Андерлехт
Вестерло

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
16.7%
16 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

25 матчей

68%
12%
20%
17 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

64%
24%
12%
16 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПДА
1:3
ПДА
2:1
ПДА
0:0
ПДА
2:1
ТМК
2:0
ТМК
2:2
К
0:1
ЛП
2:4
ЛП
1:2
ЛП
2:1
ЛП
0:3
ЛЖ
4:0
ЛЖ
2:2
КБ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

2.18
1.79

Среднее время на гол

41
50

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1.07
0.55

Среднее время на гол

84
165

Всего голов

39
31

Голов в среднем за матч

1.56
1.24

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

57
72

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Струйкенс Марио 2 0.33
Аугустинссон Людвиг 1 0.17
Дольберг Каспер 1 0.17
Ашимеру Маджид 1 0.17
Амузу Френсис 1 0.17
Леони Тео 1 0.17
Васкес Луис 1 0.17
Версхарен Яри 0 0
Йоргенсен Матиас Занка 0 0
Дрейер Андерс 0 0
Ангуло Нильсон 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайяд Аллахьяр 3 0.43
Стассин Лукас 2 0.29
Авокойа Мебуде Адерире 2 0.29
Luka Vuskovic 2 0.29
Хасполат Догукан 1 0.14
Рейнолдс Брайан 1 0.14
Мадсен Николас 1 (1) 0.14
Байрам Эмин 1 0.14
Фриган Матия 1 0.14
Алькосер Хосимар 1 0.14
Сидорчук Сергей 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шимич Ян-Карло 4 0
Сарделла Киллиан 2 0
Йоргенсен Матиас Занка 1 0
Ритс Матс 1 0
Ашимеру Маджид 1 0
Амузу Френсис 1 0
Леони Тео 1 0
Васкес Луис 1 0
Ангуло Нильсон 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tuur Rommens 4 0
Хасполат Догукан 3 0
Сидорчук Сергей 2 0
Нойштедтер Роман 2 0
Сайяд Аллахьяр 2 0
Алькосер Хосимар 2 0
Болат Синан 1 0
Зигерс Рубин 1 0
Рейнолдс Брайан 1 0
Фриган Матия 1 0
Luka Vuskovic 1 0
Авокойа Мебуде Адерире 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Вестерло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
3
Андерлехт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Вестерло
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
8
Андерлехт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Вестерло
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
67%
1
11%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
13%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
38%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
50%
2
13%
76-90

Пропущено

6
13
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
2
33%
3
23%
16-30
3
50%
1
8%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3
Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Амьен 6:2 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Брага - Андерлехт 2:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Дендер 2:1 Андерлехт - ФК Дендер 2:1 Тюбизе - Андерлехт 1:4 Антверпен - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Брюгге 0:1 Андерлехт - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0
Вестерло
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Генк - Вестерло 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Гент - Вестерло 4:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3
Мехелен - Вестерло 2:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0 Серветт - Вестерло 3:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Гент - Вестерло 3:2 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Стандард 3:3 Мехелен - Вестерло 3:2 Вестерло - Гент 0:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Генк 1:1

Результаты матчей

Андерлехт
Вестерло

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5
2
2
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
4
3
1
5
2.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 6 4 1 1 12 - 10 13
2.
Брюгге
 7 4 1 2 12 - 6 13
3.
Андерлехт
 6 3 3 0 9 - 5 12
4.
Дендер
 7 3 2 2 12 - 10 11
5.
Вестерло
 7 3 2 2 15 - 13 11
6.
Стандард
 7 3 2 2 4 - 3 11
7.
АХ Лёвен
 6 2 4 0 8 - 4 10
8.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 0 3 8 - 8 9
9.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 2 3 1 7 - 5 9
10.
Мехелен
 6 2 2 2 10 - 10 8
11.
Гент
 5 2 1 2 7 - 5 7
12.
Антверпен
 6 2 1 3 9 - 6 7
13.
Кортрейк
 7 2 1 4 5 - 11 7
14.
Серкль Брюгге
 6 1 1 4 8 - 13 4
15.
Сент-Трейден
 6 0 3 3 6 - 15 3
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АХ Лёвен
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Вестерло
 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Брюгге
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Стандард
 3 2 1 0 2 - 0 7
6.
Генк
 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Спортинг Шарлеруа
 3 2 0 1 2 - 1 6
8.
Андерлехт
 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Гент
 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Дендер
 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Кортрейк
 4 1 1 2 2 - 5 4
12.
Антверпен
 3 1 0 2 7 - 4 3
13.
Серкль Брюгге
 3 1 0 2 7 - 6 3
14.
Мехелен
 3 1 0 2 8 - 9 3
15.
Сент-Трейден
 3 0 2 1 4 - 7 2
16.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Дендер
 3 2 1 0 7 - 5 7
3.
Генк
 3 2 0 1 8 - 8 6
4.
Брюгге
 4 2 0 2 7 - 5 6
5.
Мехелен
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Антверпен
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Стандард
 4 1 1 2 2 - 3 4
8.
Вестерло
 4 1 1 2 7 - 9 4
9.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Спортинг Шарлеруа
 3 1 0 2 6 - 7 3
11.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
12.
АХ Лёвен
 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 0 2 1 3 - 4 2
14.
Серкль Брюгге
 3 0 1 2 1 - 7 1
15.
Сент-Трейден
 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 5
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 5
Генк Стеккерс Ярне 3 (3)
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 3 (1)
Вестерло Сайяд Аллахьяр 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 4
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Кортрейк Abdelkahar Kadri 4
Вестерло Tuur Rommens 4
Андерлехт Шимич Ян-Карло 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Алькосер Хосимар получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Г О О О О Л - Байрам Эмин бьет в цель!
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