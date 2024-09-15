Тур: 7. Стадион: Босуил.
2:0
Конец матча
0'
0:0
28' Не забитый пенальтиЯнссен Винсент
45' Желтая карточкаМакаллистер Кевин
1:0
53' ГолЯнссен Винсент
54' Желтая карточкаЯнссен Винсент
57' Желтая карточкаОдои Денис
60' Вторая желтая карточкаМакаллистер Кевин
60' Желтая карточкаИванович Франьо
2:0
62' ГолЧери Тьяронн
90'+7
Ход матча
28'
0:0
53'
1:0
54'
57'
60'
62'
2:0
25
Батай
Йелле
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Victor Udoh
-
-
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Халаили АнанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Себастьен Поконьоли
История личных встреч
Антверпен
Юнион Сент-Жиллуаз
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 10 побед
21 матч
38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.36
0.9
Среднее время на гол
66
100
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
1.43
0.95
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
63
94
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чери Тьяронн
|3
|0.43
|Ондрейка Якоб
|3
|0.43
|Янссен Винсент
|2
|0.29
|Керк Джирано
|1
|0.14
|Валенсия Энтони
|1
|0.14
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.14
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макаллистер Кевин
|2
|0.29
|Родригес Кевин II
|2
|0.29
|Фусейни Мохаммед II
|1 (1)
|0.14
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0.14
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.14
|Садики Ноа
|0
|0
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|5
|1
|Ayrton Costa
|3
|0
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|Янссен Винсент
|2
|0
|Де Рук Йонас
|1
|0
|Ван Ден Босх Зено
|1
|0
|Корбани Кобе
|1
|0
|Mahamadou Doumbia
|1
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Кевин
|2
|1
|Лейсен Федде
|3
|0
|Халаили Анан
|2
|0
|Морис Антони
|1
|0
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0
|Матида Коки
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Ванхутт Шарль
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
|Садики Ноа
|1
|0
|Иванович Франьо
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
4
Антверпен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
10
3
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
10%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
33%
61-75
1
10%
1
33%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
50%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
17%
2
29%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
1
8%
3
43%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Гент - Антверпен 1:1 Антверпен - Мехелен 0:1 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 6:1
Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1 Генк - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Антверпен - Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Брюгге - Антверпен 3:0
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1
Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Патро Эйсден 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - КФС Нийлен 8:0 Нийлен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:8 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0
Результаты матчей
Антверпен
Юнион Сент-Жиллуаз
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Юнион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
12
13
12
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
25
25
16
25
16
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|12 - 10
|13
|2.
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|15 - 13
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|4 - 3
|11
|7.
|0:0
|7
|2
|5
|0
|8 - 4
|11
|8.
|7
|3
|1
|3
|11 - 6
|10
|9.
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|12.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|14.
|6
|1
|1
|4
|8 - 13
|4
|15.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|6 - 15
|4
|16.
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|9 - 4
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|8 - 9
|3
|15.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|9.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|5
|Генк
|Стеккерс Ярне
|3 (3)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|3 (1)
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|3 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|4
|Вестерло
|Tuur Rommens
|4
|Андерлехт
|Шимич Ян-Карло
|4