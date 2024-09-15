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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Антверпен
2:0
Конец матча
Юнион Сент-Жиллуаз
0'
0:0
28' Не забитый пенальти
Янссен Винсент
45' Желтая карточка
Макаллистер Кевин
1:0
53' Гол
Янссен Винсент
54' Желтая карточка
Янссен Винсент
57' Желтая карточка
Одои Денис
60' Вторая желтая карточка
Макаллистер Кевин
60' Желтая карточка
Иванович Франьо
2:0
62' Гол
Чери Тьяронн
90'+7
91
Ламменс
Сенне
25
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
33
Ван
Ден
Босх
Зено
5
Ayrton
Costa
6
Одои
Денис
20
Mahamadou
Doumbia
7
Керк
Джирано
9
Чери
Тьяронн
11
Ондрейка
Якоб
18
Янссен
Винсент
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
28
Матида
Коки
48
Лейсен
Федде
21
Кастро-Монтес
Алессио
9
Иванович
Франьо
27
Садики
Ноа
24
Ванхутт
Шарль
10
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
13
Родригес
Кевин
II
77
Фусейни
Мохаммед
II
Антверпен
4-2-3-1
Юнион Сент-Жиллуаз
3-4-1-2

История личных встреч

Антверпен
Юнион Сент-Жиллуаз

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 10 побед

21 матч

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

К
1:0
ПДА
4:1
ПДА
0:3
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
0:2
К
1:0
К
1:0
ПДА
2:0
ПДА
4:2
ПОЗЧТ
0:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДБВЭ
1:1
ПДБВЭ
2:0
ВД
4:0
ВД
1:1
ВД
2:1
ВД
2:0

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.36
0.9

Среднее время на гол

66
100

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.43
0.95

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

63
94

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чери Тьяронн 3 0.43
Ондрейка Якоб 3 0.43
Янссен Винсент 2 0.29
Керк Джирано 1 0.14
Валенсия Энтони 1 0.14
Mahamadou Doumbia 1 0.14
Алдервейрельд Тоби 0 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макаллистер Кевин 2 0.29
Родригес Кевин II 2 0.29
Фусейни Мохаммед II 1 (1) 0.14
Пуэртас Кэмерон 1 0.14
Эккерт Айенса Деннис 1 0.14
Садики Ноа 0 0
Расмуссен Матиас 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 5 1
Ayrton Costa 3 0
Алдервейрельд Тоби 2 0
Янссен Винсент 2 0
Де Рук Йонас 1 0
Ван Ден Босх Зено 1 0
Корбани Кобе 1 0
Mahamadou Doumbia 1 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Кевин 2 1
Лейсен Федде 3 0
Халаили Анан 2 0
Морис Антони 1 0
Фусейни Мохаммед II 1 0
Матида Коки 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Ванхутт Шарль 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Терхо Каспер 1 0
Садики Ноа 1 0
Иванович Франьо 1 0

Результаты матчей

Антверпен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Антверпен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

10
3
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
10%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
33%
61-75
1
10%
1
33%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
50%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
17%
2
29%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
1
8%
3
43%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Гент - Антверпен 1:1 Антверпен - Мехелен 0:1 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 6:1
Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1 Генк - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Антверпен - Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Брюгге - Антверпен 3:0
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1
Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Патро Эйсден 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - КФС Нийлен 8:0 Нийлен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:8 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0

Результаты матчей

Антверпен
Юнион Сент-Жиллуаз

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Юнион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2
1
3
2.5
1
2
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 6 4 1 1 12 - 10 13
2.
Брюгге
 7 4 1 2 12 - 6 13
3.
Андерлехт
 6 3 3 0 9 - 5 12
4.
Дендер
 7 3 2 2 12 - 10 11
5.
Вестерло
 7 3 2 2 15 - 13 11
6.
Стандард
 7 3 2 2 4 - 3 11
7.
АХ Лёвен
 0:0 7 2 5 0 8 - 4 11
8.
Антверпен
 7 3 1 3 11 - 6 10
9.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 0 3 8 - 8 9
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 2 3 2 7 - 7 9
11.
Мехелен
 6 2 2 2 10 - 10 8
12.
Гент
 5 2 1 2 7 - 5 7
13.
Кортрейк
 7 2 1 4 5 - 11 7
14.
Серкль Брюгге
 6 1 1 4 8 - 13 4
15.
Сент-Трейден
 0:0 7 0 4 3 6 - 15 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АХ Лёвен
 0:0 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Вестерло
 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Брюгге
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Стандард
 3 2 1 0 2 - 0 7
6.
Генк
 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Спортинг Шарлеруа
 3 2 0 1 2 - 1 6
8.
Антверпен
 4 2 0 2 9 - 4 6
9.
Андерлехт
 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Гент
 3 1 1 1 6 - 4 4
11.
Дендер
 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Кортрейк
 4 1 1 2 2 - 5 4
13.
Серкль Брюгге
 3 1 0 2 7 - 6 3
14.
Мехелен
 3 1 0 2 8 - 9 3
15.
Сент-Трейден
 0:0 4 0 3 1 4 - 7 3
16.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Дендер
 3 2 1 0 7 - 5 7
3.
Генк
 3 2 0 1 8 - 8 6
4.
Брюгге
 4 2 0 2 7 - 5 6
5.
Мехелен
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Антверпен
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Стандард
 4 1 1 2 2 - 3 4
8.
Вестерло
 4 1 1 2 7 - 9 4
9.
АХ Лёвен
 0:0 4 0 4 0 2 - 2 4
10.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Спортинг Шарлеруа
 3 1 0 2 6 - 7 3
12.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 0 2 2 3 - 6 2
14.
Серкль Брюгге
 3 0 1 2 1 - 7 1
15.
Сент-Трейден
 0:0 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 5
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 5
Генк Стеккерс Ярне 3 (3)
Антверпен Чери Тьяронн 3 (1)
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Кортрейк Abdelkahar Kadri 4
Вестерло Tuur Rommens 4
Андерлехт Шимич Ян-Карло 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 54'
      Янссен Винсент получил желтую карточку от судьи
    • 53'
      Ондрейка Якоб сделал результативную передачу.
    • 53'
      Г О О О О Л - Янссен Винсент бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Макаллистер Кевин получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Янссен Винсент пробил пенальти, но не смог забить!
    • 1'
      Янссен Винсент сделал результативную передачу.
    • 1'
      Г О О О О Л - Керк Джирано бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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