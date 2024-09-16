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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 26.
Интернасьонал Порту Алегре
2:0
Перерыв
Куяба
0'
1:0
11' Пенальти
Патрик Алан
13' Желтая карточка
Питта Исидро
13' Желтая карточка
Clayson
36' Желтая карточка
Gabriel Carvalho
2:0
41' Гол
Меркадо Габриэль

Ход матча

2'
 
Bruno VI
Marllon
11'
Патрик Алан
1:0
13'
 
Питта Исидро
13'
 
Clayson
13'
 
Railan
Matheus Alexandre
36'
Gabriel Carvalho
 
41'
Меркадо Габриэль
2:0
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Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Куяба
1.55
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Все Коэффициенты
1
Рочет
Серхио
15
Гомес
Бруно
25
Меркадо
Габриэль
44
Витао
26
Бернабей
Александро
5
Фернандо
Режес
29
Тьяго
Маия
10
Патрик
Алан
34
Gabriel
Carvalho
21
Уэсли
Лопес
19
Борре
Рафаэль
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
23
Рамон
30
Минейро
Лукас
88
Fernando
Sobral
18
Фернандес
Лукас
IV
7
Кафу
Жонатан
9
Питта
Исидро
25
Clayson
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-2
Куяба
4-3-3

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Куяба

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
0:1
СA
0:2
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:0
КБ
4:1
КБ
1:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.6
0.75

Среднее время на гол

150
120

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

90
101

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 5 0.21
Борре Рафаэль 4 0.17
Патрик Алан 3 (1) 0.13
Энрике Бруно 2 0.08
Igor Gomes 2 (1) 0.08
Бруно Табата 1 0.04
Тьяго Маия 1 0.04
Бустос Фабрисио 1 0.04
Gustavo Alves 1 0.04
Gabriel Carvalho 1 0.04
Фернандо Режес 1 0.04
Мальо Уго 1 0.04
Меркадо Габриэль 1 0.04
Вандерсон 1 0.04
Бернабей Александро 1 0.04
Витао 1 0.04
Гомес Бруно 0 0
Ренан Роберт 0 0
Lucca Drummond 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 7 (3) 0.28
Clayson 4 0.16
Рамон 2 0.08
Ласерда Дерик 2 0.08
Кафу Жонатан 1 0.04
Fernando Sobral 1 (1) 0.04
Marllon 1 0.04
Дейверсон Силва 1 0.04
Фернандес Лукас IV 1 0.04
Max Alves 1 0.04
Chrytian Eliel 1 0.04
Денилсон Невес 0 0
Railan 0 0
Guilherme Madruga 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 6 0
Уэсли Лопес 6 0
Фернандо Режес 5 0
Аларио Лукас 4 0
Борре Рафаэль 4 0
Бустос Фабрисио 4 0
Патрик Алан 3 0
Энрике Бруно 3 0
Рочет Серхио 3 0
Ромуло 3 0
Витао 3 0
Gabriel Carvalho 3 0
Рохель Агустин 1 1
Арангис Чарлес 2 0
Эдуардо Коудет 2 0
Мальо Уго 2 0
Гомес Бруно 2 0
Вандерсон 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Ренан Роберт 2 0
Бруно Табата 1 0
Валенсия Эннер 1 0
Тьяго Маия 1 0
José Maurisio3 1 0
Anthoni 1 0
Matheus Dias 1 0
Gustavo Alves 1 0
Ricardo Mathias 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмпереур Алан 7 0
Денилсон Невес 6 0
Рамон 6 0
Matheus Alexandre 6 0
Минейро Лукас 5 0
Clayson 5 0
Ласерда Дерик 5 0
Филипе Аугусто 4 0
Marllon 3 0
Railan 3 0
Fernando Sobral 3 0
Питта Исидро 3 0
Andre1 3 0
Пети Арманду 1 1
Walter Leandro Capeloza Artune II 2 0
Фернандес Лукас IV 2 0
Guilherme Madruga 2 0
Luciano Gimenez 0 1
Пабло Хуан 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Bruno VI 1 0
Аллисон 1 0
Max Alves 1 0
Chrytian Eliel 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Куяба
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
4
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Куяба
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
15

Упущенные победы

9
8
Интернасьонал Порту Алегре
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (5)
61% (14)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Куяба
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

8
18

Упущенные победы

15
12

Голы по времени матча

Забито

14
12
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
1
7%
2
17%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
5
36%
2
17%
76-90

Пропущено

11
19
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
27%
6
32%
31-45
3
27%
2
11%
46-60
3
27%
5
26%
61-75
2
18%
2
11%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
15 Не забивали 19
0
0%
2
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
4
40%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Пропущено

9
17
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
22%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
22%
5
29%
29%
61-75
3
33%
4
24%
76-90

Забито

24
22
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 12
1
4%
4
18%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
6
25%
6
27%
31-45
3
13%
4
18%
46-60
5
21%
2
9%
61-75
7
29%
29%
3
14%
76-90

Пропущено

20
36
7 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
2
10%
4
11%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
5
25%
9
25%
31-45
3
15%
3
8%
46-60
5
25%
10
28%
61-75
5
25%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0
Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0
Куяба
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Куяба - Жувентуде 0:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1
Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Куяба

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:0
5 раз 22%
1:1
5 раз 22%
2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 57%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
0
11 раз 46%
1
9 раз 38%
2
2 раза 8%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
7
4
7
1.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
4
1
11
1.5
2
9
1
11
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
13
11
5
18
1.5
4
20
1
22
2.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 26 16 5 5 45 - 25 53
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 26 15 5 6 43 - 19 50
3.
Форталеза Сеара
 26 14 7 5 32 - 25 49
4.
Фламенго
 25 13 6 6 40 - 29 45
5.
Сан-Паулу
 26 13 5 8 34 - 26 44
6.
Байя
 26 12 6 8 37 - 27 42
7.
Крузейро
 26 12 5 9 34 - 27 41
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 2:0 24 10 8 6 26 - 20 38
9.
Васко да Гама
 25 10 5 10 30 - 35 35
10.
Атлетико Минейро
 24 8 9 7 32 - 36 33
11.
Жувентуде
 26 8 8 10 31 - 36 32
12.
Ред Булл Брагантино
 25 8 7 10 31 - 32 31
13.
Атлетико Паранаэнсе
 24 8 6 10 27 - 29 30
14.
Гремио
 24 8 4 12 25 - 30 28
15.
Крисьюма
 25 7 7 11 32 - 40 28
16.
Флуминенсе
 25 7 6 12 21 - 28 27
17.
Витория
 26 7 4 15 28 - 39 25
18.
Коринтианс
 26 5 10 11 23 - 33 25
19.
Куяба
 0:2 25 5 7 13 23 - 37 22
20.
Атлетико Гойаненсе
 26 4 6 16 21 - 42 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 10 1 2 24 - 10 31
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 10 1 3 28 - 9 31
4.
Крузейро
 13 9 2 2 23 - 9 29
5.
Байя
 13 9 2 2 20 - 7 29
6.
Сан-Паулу
 13 9 2 2 19 - 9 29
7.
Фламенго
 13 8 3 2 20 - 13 27
8.
Жувентуде
 13 7 4 2 20 - 12 25
9.
Васко да Гама
 12 7 3 2 20 - 17 24
10.
Ред Булл Брагантино
 12 7 2 3 18 - 13 23
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 2:0 12 6 4 2 16 - 11 22
12.
Коринтианс
 12 4 7 1 17 - 12 19
13.
Крисьюма
 13 4 6 3 17 - 18 18
14.
Флуминенсе
 12 4 5 3 13 - 11 17
15.
Атлетико Минейро
 12 4 5 3 16 - 17 17
16.
Гремио
 12 5 1 6 12 - 14 16
17.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 15 - 15 15
18.
Витория
 13 4 2 7 15 - 19 14
19.
Куяба
 0:2 13 2 4 7 11 - 16 10
20.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 4 3 21 - 15 22
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 5 4 3 15 - 10 19
3.
Фламенго
 12 5 3 4 20 - 16 18
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 2:0 12 4 4 4 10 - 9 16
5.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 16 - 19 16
6.
Форталеза Сеара
 13 4 4 5 12 - 19 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 12 - 14 15
8.
Сан-Паулу
 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Байя
 13 3 4 6 17 - 20 13
10.
Гремио
 12 3 3 6 13 - 16 12
11.
Куяба
 0:2 12 3 3 6 12 - 21 12
12.
Крузейро
 13 3 3 7 11 - 18 12
13.
Витория
 13 3 2 8 13 - 20 11
14.
Васко да Гама
 13 3 2 8 10 - 18 11
15.
Крисьюма
 12 3 1 8 15 - 22 10
16.
Флуминенсе
 13 3 1 9 8 - 17 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 10 - 20 9
18.
Ред Булл Брагантино
 13 1 5 7 13 - 19 8
19.
Жувентуде
 13 1 4 8 11 - 24 7
20.
Коринтианс
 14 1 3 10 6 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 8 (2)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 8 (1)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 11
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 9
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 7
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Интернасьонал Порту Алегре
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