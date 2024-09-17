Тур: 26.
3:0
Конец матча
0'
1:0
11' ПенальтиПатрик Алан
14' Желтая карточкаClayson
14' Желтая карточкаПитта Исидро
36' Желтая карточкаGabriel Carvalho
2:0
41' ГолМеркадо Габриэль
3:0
73' ГолБорре Рафаэль
90'+2
Ход матча
11'
1:0
14'
14'
36'
41'
2:0
46'
73'
78'
15
Гомес
Бруно
44
Витао
29
Тьяго
Маия
10
Патрик
Алан
21
Уэсли
Лопес
4
Marllon
23
Рамон
25
Clayson
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Гомес БруноЗащитник
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тьяго МаияПолузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Уэсли ЛопесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Сантос НатанЗащитник
- Защитник
-
7 HyoranПолузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Нападающий
-
31 Аларио ЛукасНападающий
- Нападающий
-
24 Anthoni
-
-
-
-
Главный тренер: Roger Machado
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
23 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 ClaysonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 RailanЗащитник
-
63 Пабло ХуанЗащитник
-
31 Лопес ФелипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
10 Max Alves
-
-
34 Bruno VI
-
-
Главный тренер: Bernardo Franco
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Куяба
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.6
0.75
Среднее время на гол
150
120
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
90
101
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борре Рафаэль
|5
|0.21
|Уэсли Лопес
|5
|0.21
|Патрик Алан
|3 (1)
|0.13
|Энрике Бруно
|2
|0.08
|Igor Gomes
|2 (1)
|0.08
|Бруно Табата
|1
|0.04
|Тьяго Маия
|1
|0.04
|Бустос Фабрисио
|1
|0.04
|Бернабей Александро
|1
|0.04
|Gustavo Alves
|1
|0.04
|Gabriel Carvalho
|1
|0.04
|Фернандо Режес
|1
|0.04
|Мальо Уго
|1
|0.04
|Меркадо Габриэль
|1
|0.04
|Вандерсон
|1
|0.04
|Витао
|1
|0.04
|Гомес Бруно
|0
|0
|Ренан Роберт
|0
|0
|Lucca Drummond
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|7 (3)
|0.28
|Clayson
|4
|0.16
|Рамон
|2
|0.08
|Ласерда Дерик
|2
|0.08
|Кафу Жонатан
|1
|0.04
|Fernando Sobral
|1 (1)
|0.04
|Marllon
|1
|0.04
|Дейверсон Силва
|1
|0.04
|Фернандес Лукас IV
|1
|0.04
|Max Alves
|1
|0.04
|Chrytian Eliel
|1
|0.04
|Денилсон Невес
|0
|0
|Railan
|0
|0
|Guilherme Madruga
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|6
|0
|Уэсли Лопес
|6
|0
|Фернандо Режес
|5
|0
|Аларио Лукас
|4
|0
|Борре Рафаэль
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|Патрик Алан
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Рочет Серхио
|3
|0
|Ромуло
|3
|0
|Витао
|3
|0
|Gabriel Carvalho
|3
|0
|Рохель Агустин
|1
|1
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Мальо Уго
|2
|0
|Гомес Бруно
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Ренан Роберт
|2
|0
|Бруно Табата
|1
|0
|Валенсия Эннер
|1
|0
|Тьяго Маия
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Anthoni
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Gustavo Alves
|1
|0
|Ricardo Mathias
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмпереур Алан
|7
|0
|Денилсон Невес
|6
|0
|Рамон
|6
|0
|Matheus Alexandre
|6
|0
|Минейро Лукас
|5
|0
|Clayson
|5
|0
|Ласерда Дерик
|5
|0
|Филипе Аугусто
|4
|0
|Marllon
|3
|0
|Railan
|3
|0
|Fernando Sobral
|3
|0
|Питта Исидро
|3
|0
|Andre1
|3
|0
|Пети Арманду
|1
|1
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|2
|0
|Фернандес Лукас IV
|2
|0
|Guilherme Madruga
|2
|0
|Luciano Gimenez
|0
|1
|Пабло Хуан
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Bruno VI
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Max Alves
|1
|0
|Chrytian Eliel
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Куяба
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
4
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Куяба
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
15
Упущенные победы
9
8
Интернасьонал Порту Алегре
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (6)
58% (14)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Куяба
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
8
18
Упущенные победы
15
12
Голы по времени матча
Забито
17
12
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 18
2
12%
2
17%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
2
12%
2
17%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
5
29%
29%
2
17%
76-90
Пропущено
11
22
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
27%
7
32%
31-45
3
27%
2
9%
46-60
3
27%
6
27%
61-75
2
18%
2
9%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
16 Не забивали 20
0
0%
2
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
4
40%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
1
10%
76-90
Пропущено
9
17
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
22%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
22%
5
29%
29%
61-75
3
33%
4
24%
76-90
Забито
27
22
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 7
5 Не забивали 13
2
7%
4
18%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
7
26%
6
27%
31-45
3
11%
4
18%
46-60
6
22%
2
9%
61-75
7
26%
3
14%
76-90
Пропущено
20
39
7 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 20
2
10%
5
13%
1-15
0
0%
4
10%
16-30
5
25%
10
26%
31-45
3
15%
3
8%
46-60
5
25%
11
28%
61-75
5
25%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0
Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0
Куяба
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Куяба - Жувентуде 0:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1
Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Куяба
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 21%
1:1
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 54%
0
5 раз 21%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
0
12 раз 48%
1
9 раз 36%
2
2 раза 8%
5
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
67
57
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
111
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
1312
618
421
222
223
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|8 (2)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 11
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 7