  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 5.
Гремио
1:2
Конец матча
Крисьюма
0'
0:1
14' Гол
Кайке Артур
17' Желтая карточка
Монсальве Мигель
53' Желтая карточка
Newton
56' Желтая карточка
Fellipe Mateus
1:1
67' Гол
Вильясанти Матиас
72' Желтая карточка
Matheus XV
1:2
79' Гол
Роналд
85' Желтая карточка
Коста Диего
85' Желтая карточка
Walisson
90' Желтая карточка
Роналд
90'+9
1
Марчесин
Агустин
18
Педро
Жоао
II
53
Gustavo
Martins
30
Кайо
Родриго
6
Рейналдо
Мануэл
20
Вильясанти
Матиас
17
Дуглас
XV
10
Кристальдо
Франко
11
Монсальве
Мигель
22
Брайтвайт Мартин
7
Сотельдо
Йеферсон
1
Gustavo
XII
20
Дуду
V1
3
Rodrigo
Fagundes
29
Фигейреду
Тобиаш
22
Marcelo
Hermes
88
Gustavo
Barreto
8
Newton
7
Fellipe
Mateus
17
Matheus
XV
2
Аллано
Лима
45
Кайке
Артур
Гремио
4-4-2
Крисьюма
4-4-2

История личных встреч

Гремио
Крисьюма

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

СA
0:1
СB
2:0
СB
0:0
К
0:1
К
0:1
БСА
0:3
БСА
2:0
БСА
1:2
БСА
2:1

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
1.2

Среднее время на гол

120
75

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.75

Среднее время на гол

112
120

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.78
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

115
90

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 5 (1) 0.19
Брайтвайт Мартин 4 0.15
Сотельдо Йеферсон 3 0.12
Монсальве Мигель 3 0.12
Gustavo Gomes 3 0.12
Вильясанти Матиас 2 0.08
Gustavo Martins 2 0.08
Рейналдо Мануэл 2 (1) 0.08
Павон Кристиан 1 0.04
Коста Диего 1 0.04
Эденилсон дос Сантос 1 0.04
Cuiabano 1 0.04
Эли Родриго 1 0.04
Жемерсон де Жесус 1 0.04
Каннеманн Вальтер 0 0
Педро Жоао II 0 0
Аравена Александер 0 0
Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боласье Янник 6 0.22
Matheus XV 5 0.19
Кайке Артур 5 0.19
Marcelo Hermes 2 0.07
Клаудиньо Родригес 2 0.07
Gustavo Barreto 2 0.07
Трауко Мигель 2 0.07
Fellipe Mateus 2 0.07
Higor Meritao 2 0.07
Роналд 1 0.04
Newton 1 0.04
Rodrigo Fagundes 1 0.04
Анхель Вилькер 1 0.04
Фигейреду Тобиаш 1 0.04
Renato Kayzer 1 0.04
Walisson 0 0
Аллано Лима 0 0
Jonatan Moreira III 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 6 1
Gustavo Gomes 5 0
Эли Родриго 4 0
Дуглас XV 4 0
Henrique Souza Ewerthon3 4 0
Коста Диего 2 1
Джеромел Педро 3 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Павон Кристиан 3 0
Карбальо Фелипе 3 0
Nathan Ribeiro 3 0
Pepe4 1 1
Gustavo Martins 1 1
Марчесин Агустин 2 0
Педро Жоао II 2 0
Рейналдо Мануэл 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Фабио да Сильва 1 0
Nata 1 0
Жемерсон де Жесус 1 0
Кристальдо Франко 1 0
Сотельдо Йеферсон 1 0
Натан Аллан 1 0
Caique IV 1 0
Монсальве Мигель 1 0
Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллано Лима 5 2
Rodrigo Fagundes 7 0
Роналд 6 0
Фигейреду Тобиаш 5 0
Eder1 5 0
Gustavo XII 3 1
Walisson 4 0
Fellipe Mateus 4 0
Трауко Мигель 2 1
Newton 3 0
Боласье Янник 3 0
Клаудиньо Родригес 3 0
Marcelo Hermes 3 0
Маркиньос IV 3 0
Gustavo Barreto 3 0
Matheus XV 3 0
Higor Meritao 3 0
Анхель Вилькер 2 0
Alisson III 2 0
Каррейро Патрик 1 0
Кайке Артур 1 0
Claudio Tencati 1 0

Результаты матчей

Гремио
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Крисьюма
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
8
Гремио
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Крисьюма
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

12
14
Гремио
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Крисьюма
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

18
22

Голы по времени матча

Забито

16
18
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
19%
5
28%
31-45
3
19%
4
22%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
2
13%
5
28%
76-90

Пропущено

18
22
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
4
22%
4
18%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
2
11%
5
23%
46-60
3
17%
4
18%
61-75
6
33%
4
18%
76-90

Забито

14
17
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
1
7%
2
12%
1-15
4
29%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
14%
4
24%
46-60
2
14%
4
24%
61-75
5
36%
3
18%
76-90

Пропущено

15
18
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
5
33%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
20%
4
22%
61-75
2
13%
5
28%
76-90

Забито

30
35
12 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 16
8 Не забивали 3
3
10%
4
11%
1-15
6
20%
2
6%
16-30
3
10%
8
23%
31-45
5
17%
8
23%
46-60
6
20%
5
14%
61-75
7
23%
8
23%
76-90

Пропущено

33
40
17 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 23
5
15%
4
10%
1-15
6
18%
4
10%
16-30
6
18%
7
18%
31-45
2
6%
8
20%
46-60
6
18%
8
20%
61-75
8
24%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гремио - Фламенго 3:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Крисьюма - Гремио 0:1
Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Гремио - Флуминенсе 1:0
Крисьюма
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0
Крисьюма - Гремио 0:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2

Результаты матчей

Гремио
Крисьюма

Точный счет

0:2
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
5 раз 38%
1:2
3 раза 23%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
6 раз 23%
0:2
4 раза 15%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
7 раз 26%
1:1
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
2 раза 8%
1
14 раз 52%
2
8 раз 30%
0
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гремио
Крисьюма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
5
9
1.5
5
9
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
2
4
8
1.5
4
9
1
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
23
4
9
17
1.5
9
18
2
24
2.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 27 17 5 5 46 - 25 56
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 27 16 5 6 44 - 19 53
3.
Форталеза Сеара
 27 15 7 5 36 - 26 52
4.
Фламенго
 26 13 6 7 42 - 32 45
5.
Сан-Паулу
 27 13 5 9 35 - 29 44
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 26 11 9 6 32 - 23 42
7.
Крузейро
 27 12 6 9 34 - 27 42
8.
Байя
 27 12 6 9 38 - 31 42
9.
Атлетико Минейро
 25 9 9 7 35 - 36 36
10.
Васко да Гама
 26 10 5 11 30 - 36 35
11.
Ред Булл Брагантино
 27 8 8 11 33 - 37 32
12.
Жувентуде
 27 8 8 11 31 - 37 32
13.
Крисьюма
 27 8 8 11 34 - 41 32
14.
Атлетико Паранаэнсе
 25 8 7 10 27 - 29 31
15.
Гремио
 26 9 4 13 29 - 34 31
16.
Витория
 27 8 4 15 29 - 39 28
17.
Коринтианс
 27 6 10 11 26 - 33 28
18.
Флуминенсе
 26 7 6 13 21 - 29 27
19.
Куяба
 26 5 8 13 23 - 38 23
20.
Атлетико Гойаненсе
 27 4 6 17 21 - 45 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 14 11 3 0 24 - 7 36
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 10 1 2 24 - 10 31
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 10 1 3 28 - 9 31
4.
Крузейро
 13 9 2 2 23 - 9 29
5.
Байя
 13 9 2 2 20 - 7 29
6.
Сан-Паулу
 14 9 2 3 20 - 12 29
7.
Фламенго
 13 8 3 2 20 - 13 27
8.
Жувентуде
 13 7 4 2 20 - 12 25
9.
Ред Булл Брагантино
 13 7 3 3 20 - 15 24
10.
Васко да Гама
 13 7 3 3 20 - 18 24
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 6 4 2 17 - 11 22
12.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 12 22
13.
Атлетико Минейро
 13 5 5 3 19 - 17 20
14.
Гремио
 14 6 1 7 16 - 18 19
15.
Крисьюма
 14 4 7 3 17 - 18 19
16.
Флуминенсе
 13 4 5 4 13 - 12 17
17.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 15 - 15 15
19.
Куяба
 14 2 5 7 11 - 16 11
20.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 4 3 22 - 15 25
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 6 4 3 16 - 10 22
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 5 5 4 15 - 12 20
4.
Фламенго
 13 5 3 5 22 - 19 18
5.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 16 - 19 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 4 5 12 - 14 16
7.
Форталеза Сеара
 13 4 4 5 12 - 19 16
8.
Сан-Паулу
 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Крисьюма
 13 4 1 8 17 - 23 13
10.
Байя
 14 3 4 7 18 - 24 13
11.
Крузейро
 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Гремио
 12 3 3 6 13 - 16 12
13.
Куяба
 12 3 3 6 12 - 22 12
14.
Витория
 13 3 2 8 13 - 20 11
15.
Васко да Гама
 13 3 2 8 10 - 18 11
16.
Флуминенсе
 13 3 1 9 8 - 17 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 14 2 3 9 10 - 23 9
18.
Ред Булл Брагантино
 14 1 5 8 13 - 22 8
19.
Жувентуде
 14 1 4 9 11 - 25 7
20.
Коринтианс
 14 1 3 10 6 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 8 (3)
Байя Стум Эвералдо 8 (2)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Жувентуде Marcos Ze 2 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 17'
      Монсальве Мигель получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Г О О О О Л - Кайке Артур бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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