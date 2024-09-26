Тур: 5.
0'
0:1
14' ГолКайке Артур
17' Желтая карточкаМонсальве Мигель
53' Желтая карточкаNewton
56' Желтая карточкаFellipe Mateus
1:1
67' ГолВильясанти Матиас
72' Желтая карточкаMatheus XV
1:2
79' ГолРоналд
85' Желтая карточкаКоста Диего
85' Желтая карточкаWalisson
90' Желтая карточкаРоналд
90'+9
Ход матча
14'
0:1
17'
53'
56'
67'
1:1
72'
72'
79'
1:2
85'
85'
90'
30
Кайо
Родриго
17
Дуглас
XV
20
Дуду
V1
8
Newton
17
Matheus
XV
45
Кайке
Артур
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
30 Кайо РодригоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Коста ДиегоЗащитник
- Защитник
-
36 NataЗащитник
- Полузащитник
-
35 РоналдПолузащитник
-
14 Натан АлланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Mila
-
-
23 Pepe4
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дуду V1Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 NewtonПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Matheus XVПолузащитник
- Нападающий
-
45 Кайке АртурНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
33 WalissonЗащитник
-
6 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
- Нападающий
-
25 Alisson III
-
-
-
-
77 Werik
-
Главный тренер: Claudio Tencati
История личных встреч
Гремио
Крисьюма
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
1.2
Среднее время на гол
120
75
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.75
Среднее время на гол
112
120
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.78
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
115
90
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|5 (1)
|0.19
|Брайтвайт Мартин
|4
|0.15
|Сотельдо Йеферсон
|3
|0.12
|Монсальве Мигель
|3
|0.12
|Gustavo Gomes
|3
|0.12
|Вильясанти Матиас
|2
|0.08
|Gustavo Martins
|2
|0.08
|Рейналдо Мануэл
|2 (1)
|0.08
|Павон Кристиан
|1
|0.04
|Коста Диего
|1
|0.04
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.04
|Cuiabano
|1
|0.04
|Эли Родриго
|1
|0.04
|Жемерсон де Жесус
|1
|0.04
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Педро Жоао II
|0
|0
|Аравена Александер
|0
|0
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боласье Янник
|6
|0.22
|Matheus XV
|5
|0.19
|Кайке Артур
|5
|0.19
|Marcelo Hermes
|2
|0.07
|Клаудиньо Родригес
|2
|0.07
|Gustavo Barreto
|2
|0.07
|Трауко Мигель
|2
|0.07
|Fellipe Mateus
|2
|0.07
|Higor Meritao
|2
|0.07
|Роналд
|1
|0.04
|Newton
|1
|0.04
|Rodrigo Fagundes
|1
|0.04
|Анхель Вилькер
|1
|0.04
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.04
|Renato Kayzer
|1
|0.04
|Walisson
|0
|0
|Аллано Лима
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|6
|1
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Эли Родриго
|4
|0
|Дуглас XV
|4
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|4
|0
|Коста Диего
|2
|1
|Джеромел Педро
|3
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Павон Кристиан
|3
|0
|Карбальо Фелипе
|3
|0
|Nathan Ribeiro
|3
|0
|Pepe4
|1
|1
|Gustavo Martins
|1
|1
|Марчесин Агустин
|2
|0
|Педро Жоао II
|2
|0
|Рейналдо Мануэл
|2
|0
|Вильясанти Матиас
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Nata
|1
|0
|Жемерсон де Жесус
|1
|0
|Кристальдо Франко
|1
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Caique IV
|1
|0
|Монсальве Мигель
|1
|0
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллано Лима
|5
|2
|Rodrigo Fagundes
|7
|0
|Роналд
|6
|0
|Фигейреду Тобиаш
|5
|0
|Eder1
|5
|0
|Gustavo XII
|3
|1
|Walisson
|4
|0
|Fellipe Mateus
|4
|0
|Трауко Мигель
|2
|1
|Newton
|3
|0
|Боласье Янник
|3
|0
|Клаудиньо Родригес
|3
|0
|Marcelo Hermes
|3
|0
|Маркиньос IV
|3
|0
|Gustavo Barreto
|3
|0
|Matheus XV
|3
|0
|Higor Meritao
|3
|0
|Анхель Вилькер
|2
|0
|Alisson III
|2
|0
|Каррейро Патрик
|1
|0
|Кайке Артур
|1
|0
|Claudio Tencati
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Крисьюма
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
8
Гремио
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Крисьюма
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
12
14
Гремио
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Крисьюма
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
18
22
Голы по времени матча
Забито
16
18
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
19%
5
28%
31-45
3
19%
4
22%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
2
13%
5
28%
76-90
Пропущено
18
22
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
4
22%
4
18%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
2
11%
5
23%
46-60
3
17%
4
18%
61-75
6
33%
4
18%
76-90
Забито
14
17
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
1
7%
2
12%
1-15
4
29%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
14%
4
24%
46-60
2
14%
4
24%
61-75
5
36%
3
18%
76-90
Пропущено
15
18
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
5
33%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
20%
4
22%
61-75
2
13%
5
28%
76-90
Забито
30
35
12 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 16
8 Не забивали 3
3
10%
4
11%
1-15
6
20%
2
6%
16-30
3
10%
8
23%
31-45
5
17%
8
23%
46-60
6
20%
5
14%
61-75
7
23%
8
23%
76-90
Пропущено
33
40
17 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 23
5
15%
4
10%
1-15
6
18%
4
10%
16-30
6
18%
7
18%
31-45
2
6%
8
20%
46-60
6
18%
8
20%
61-75
8
24%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гремио - Фламенго 3:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Крисьюма - Гремио 0:1
Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Гремио - Флуминенсе 1:0
Крисьюма
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0
Крисьюма - Гремио 0:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2
Результаты матчей
Гремио
Крисьюма
Точный счет
0:2
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
5 раз 38%
1:2
3 раза 23%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 23%
0:2
4 раза 15%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
7 раз 26%
1:1
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
2 раза 8%
1
14 раз 52%
2
8 раз 30%
0
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гремио
Крисьюма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
59
59
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
112
48
49
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
234
917
918
224
126
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|8 (3)
|Байя
|Стум Эвералдо
|8 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 8