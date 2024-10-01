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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 2.
Централ Кост Маринерс
1:2
Конец матча
Бурирам Юнайтед
0'
0:1
30' Гол
Bissoli
41' Желтая карточка
Кальтак Брайан
0:2
50' Гол
Гуд Кёртис
57' Красная карточка
Павлесик Адам
1:2
90' Гол
Маурагис Лукас
90'+7

Ход матча

30'
0:1
Bissoli
(Коолс Дион)
41'
Кальтак Брайан
 
46'
Фейхао Витор
Теохарус Кристиан
 
50'
0:2
Гуд Кёртис
(Чаушич Горан)
57'
Павлесик Адам
 
59'
Варшавски Джек
Роу Сторм
 
60'
Harrison Steele
Маккалмонт Алфи
 
60'
Эдмондсон Райан
Bailey Brandtman
 
71'
 
Nascimento Leite Matheus IIIV
Чаушич Горан
76'
 
Хаипракон Сасалак
Табинас Джефферсон
81'
Sabit James
Трапп Брэд
 
88'
 
Сукчиттхаммакул Пхитиват
Бунматхан Тхиратхон
88'
 
Chrigor
Джайдед Супачай
90'
Маурагис Лукас
(Куол Алоу)
1:2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 10
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Павлесик
Адам
33
Полл
Натан
12
Маурагис
Лукас
3
Кальтак
Брайан
10
Брито
Микаель
15
Роу
Сторм
8
Маккалмонт
Алфи
26
Трапп
Брэд
37
Bailey
Brandtman
7
Теохарус
Кристиан
9
Куол
Алоу
13
Этеридж
Нейл
92
Ким
Мин-Хёк
16
Дугалл
Кеннет
6
Гуд
Кёртис
11
Коолс
Дион
23
Чаушич
Горан
40
Табинас
Джефферсон
5
Бунматхан
Тхиратхон
10
Криспим
Лукас
9
Джайдед
Супачай
7
Bissoli
Централ Кост Маринерс
3-4-2-1
Бурирам Юнайтед
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маурагис Лукас 1 0.5
Брито Микаель 1 (1) 0.5
Куол Алоу 0 0
Бурирам Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуд Кёртис 1 0.5
Bissoli 1 0.5
Чаушич Горан 0 0
Коолс Дион 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлесик Адам 0 1
Кальтак Брайан 1 0
Эдмондсон Райан 1 0
Брито Микаель 1 0
Бурирам Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коолс Дион 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бурирам Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Централ Кост Маринерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бурирам Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Централ Кост Маринерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бурирам Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Хейдельберг Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0
ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3
Бурирам Юнайтед
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Бурирам Юнайтед - Прачуап 6:0 Бурирам Юнайтед - Виссел Кобе 0:0 Порт - Бурирам Юнайтед 0:0 Бурирам Юнайтед - Накхонпатхом 3:0
Кхонкэн Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:3 Чианграй Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:5 Бурирам Юнайтед - Бангкок Юнайтед 4:2 Нонгбуа - Бурирам Юнайтед 0:4 Бурирам Юнайтед - Кхонкэн Юнайтед 8:2 Утаи Тани - Бурирам Юнайтед 0:2 Бурирам Юнайтед - Порт 1:1 Накхонпатхом - Бурирам Юнайтед 0:2 Бурирам Юнайтед - Муангтхонг Юнайтед 3:1 Ратчабури - Бурирам Юнайтед 1:4 Бурирам Юнайтед - Прачуап 1:0 Бангкок Гласс - Бурирам Юнайтед 1:1 Бурирам Юнайтед - Чианграй Юнайтед 2:1 Чонбури - Бурирам Юнайтед 1:1 Бурирам Юнайтед - Бангкок Юнайтед 3:2 Бурирам Юнайтед - Полис Теро 6:2

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
Бурирам Юнайтед

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
Бурирам Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 1:0 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Бурирам Юнайтед
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Шаньдун Тайшань
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Кавасаки Фронтале
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Шанхай Порт
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Виссел Кобе
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Джохор Дарул Такзим
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Пхохан Стилерс
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
10.
Ульсан Хёндэ
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Йокогама Ф-Маринос
 1 0 0 1 3 - 7 0
12.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 2 - 5 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 1:0 1 1 0 0 7 - 3 3
2.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Шаньдун Тайшань
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Пхохан Стилерс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Шанхай Порт
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Бурирам Юнайтед
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Йокогама Ф-Маринос
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Джохор Дарул Такзим
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Виссел Кобе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ульсан Хёндэ
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Кавасаки Фронтале
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Бурирам Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кванджу
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Джохор Дарул Такзим
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Виссел Кобе
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Шанхай Порт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ульсан Хёндэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шанхай Шеньхуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Пхохан Стилерс
 0:0 1 0 0 1 1 - 4 0
12.
Йокогама Ф-Маринос
 1 0 0 1 3 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 4 (1)
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Йокогама Ф-Маринос Элбер Жозе 2
Аль-Райян Роджер 2
Шабаб Аль-Ахли Дубай Альгассани Яхья 2
Весь список

Топ нарушителей
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 2
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наджи Салем 2
Йокогама Ф-Маринос Дуду VII 1
Централ Кост Маринерс Павлесик Адам 1
Аль-Наср Эр-Рияд Отавио Эдмилсон 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Brian Kaltak получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Коолс Дион сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Биссоли бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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