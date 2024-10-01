Тур: 2.
1:2
Конец матча
0'
0:1
30' ГолBissoli
41' Желтая карточкаКальтак Брайан
0:2
50' ГолГуд Кёртис
57' Красная карточкаПавлесик Адам
1:2
90' ГолМаурагис Лукас
90'+7
Ход матча
30'
0:1
41'
50'
0:2
57'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 5
-
0 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 10
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
33
Полл
Натан
15
Роу
Сторм
26
Трапп
Брэд
13
Этеридж
Нейл
92
Ким
Мин-Хёк
11
Коолс
Дион
23
Чаушич
Горан
7
Bissoli
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Полл НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Роу СтормЗащитник
- Полузащитник
-
26 Трапп БрэдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Фейхао ВиторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Sabit James
-
36 Haine Eames
-
-
-
-
-
42 Rocco Smith
-
34 Andre Parkes
-
Главный тренер: Джексон Марк
- Основной состав
-
13 Этеридж НейлВратарь
-
92 Ким Мин-ХёкЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коолс ДионЗащитник
-
23 Чаушич ГоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 BissoliНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
18 Athit Berg
-
19 Chrigor
-
-
Главный тренер: Osmar Loss
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маурагис Лукас
|1
|0.5
|Брито Микаель
|1 (1)
|0.5
|Куол Алоу
|0
|0
Бурирам Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуд Кёртис
|1
|0.5
|Bissoli
|1
|0.5
|Чаушич Горан
|0
|0
|Коолс Дион
|0
|0
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлесик Адам
|0
|1
|Кальтак Брайан
|1
|0
|Эдмондсон Райан
|1
|0
|Брито Микаель
|1
|0
Бурирам Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коолс Дион
|1
|0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бурирам Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Централ Кост Маринерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бурирам Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Централ Кост Маринерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бурирам Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Хейдельберг Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0
ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3
Бурирам Юнайтед
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Бурирам Юнайтед - Прачуап 6:0 Бурирам Юнайтед - Виссел Кобе 0:0 Порт - Бурирам Юнайтед 0:0 Бурирам Юнайтед - Накхонпатхом 3:0
Кхонкэн Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:3 Чианграй Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:5 Бурирам Юнайтед - Бангкок Юнайтед 4:2 Нонгбуа - Бурирам Юнайтед 0:4 Бурирам Юнайтед - Кхонкэн Юнайтед 8:2 Утаи Тани - Бурирам Юнайтед 0:2 Бурирам Юнайтед - Порт 1:1 Накхонпатхом - Бурирам Юнайтед 0:2 Бурирам Юнайтед - Муангтхонг Юнайтед 3:1 Ратчабури - Бурирам Юнайтед 1:4 Бурирам Юнайтед - Прачуап 1:0 Бангкок Гласс - Бурирам Юнайтед 1:1 Бурирам Юнайтед - Чианграй Юнайтед 2:1 Чонбури - Бурирам Юнайтед 1:1 Бурирам Юнайтед - Бангкок Юнайтед 3:2 Бурирам Юнайтед - Полис Теро 6:2
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
Бурирам Юнайтед
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Централ Кост Маринерс
Бурирам Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|3 - 7
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|7 - 3
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|11.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|3 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|4 (1)
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|3
|Йокогама Ф-Маринос
|Элбер Жозе
|2
|Аль-Райян
|Роджер
|2
|Шабаб Аль-Ахли Дубай
|Альгассани Яхья
|2
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Аль-Наджи Салем
|2
|Йокогама Ф-Маринос
|Дуду VII
|1
|Централ Кост Маринерс
|Павлесик Адам
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Отавио Эдмилсон
|1