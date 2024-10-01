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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 2.
Пхохан Стилерс
0:0
Второй тайм: 52'
Шанхай Порт
0'
20' Желтая карточка
Ким Чжон-У

Ход матча

20'
Ким Чжон-У
 
46'
Джанг Дже-Хи
Ли Тхэ-Сок
 
46'
Хан Чхан-Хи
Oberdan
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
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Пхохан Стилерс
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Юн
Пхен-Гук
17
Син
Кван-Хун
4
Чжон
Мин-Гван
34
Ли
Гю-Бек
77
Wanderson
I
26
Ли
Тхэ-Сок
6
Ким
Чжон-У
8
Oberdan
37
Yun-sang
Hong
20
Ан
Чжа-Чжун
9
Луис
Жоржи
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
13
Чжэнь
Вэй
32
Ли
Шуай
I
18
Лео
Ситтадини
22
Жусса
Матеус
11
Вэньцзюнь
Люй
8
Оскар
дос
Сантос
30
William
Popp
II
9
Соуза
Густав
Пхохан Стилерс
4-4-2
Шанхай Порт
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Пхохан Стилерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Жоржи 1 0.5
Ан Чжа-Чжун 0 0
Шанхай Порт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
William Popp II 1 0.5
Соуза Густав 1 0.5

Карточки

Пхохан Стилерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ким Чжон-У 1 0
Хан Чхан-Хи 1 0
Ли Тхэ-Сок 1 0
Шанхай Порт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжэнь Вэй 1 0
Жусса Матеус 1 0

Результаты матчей

Пхохан Стилерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шанхай Порт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Пхохан Стилерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шанхай Порт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пхохан Стилерс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пхохан Стилерс - Инчхон Юнайтед 1:0 Пхохан Стилерс - Канвон 2:1 Шанхай Шеньхуа - Пхохан Стилерс 4:1 Кванджу - Пхохан Стилерс 2:1
Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 5:4 Пхохан Стилерс - Чеджу Юнайтед 2:1 Пхохан Стилерс - Тэгу 1:2 Чеджу Юнайтед - Пхохан Стилерс 2:2 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 2:1 Пхохан Стилерс - Сеул 1:2 Пхохан Стилерс - Кимчхон Санму 1:2 Тэджон Ситизен - Пхохан Стилерс 1:2 Пхохан Стилерс - Сеул 5:1 Чеджу Юнайтед - Пхохан Стилерс 2:1 Пхохан Стилерс - Канвон 2:0 Тэгу - Пхохан Стилерс 3:3 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 2:1 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 1:1 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 1:3 Пхохан Стилерс - Сувон Самсунг Блювингс 1:1
Шанхай Порт
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Шанхай Порт - Циндао Вест Коаст 2:1 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 3:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 3:4 Шанхай Порт - Джохор Дарул Такзим 2:2
Шанхай Порт - Сычуань Цзюнью 2:0 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 3:0 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 7:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 8:1 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Шанхай Порт - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Порт 0:2 Гуанси Хенгчен - Шанхай Порт 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:3 Шанхай Порт - Цанчжоу 4:1

Результаты матчей

Пхохан Стилерс
Шанхай Порт

Точный счет

4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Пхохан Стилерс
Шанхай Порт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 1:0 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Бурирам Юнайтед
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Шаньдун Тайшань
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Кавасаки Фронтале
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Шанхай Порт
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Виссел Кобе
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Джохор Дарул Такзим
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Пхохан Стилерс
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
10.
Ульсан Хёндэ
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Йокогама Ф-Маринос
 1 0 0 1 3 - 7 0
12.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 2 - 5 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 1:0 1 1 0 0 7 - 3 3
2.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Шаньдун Тайшань
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Пхохан Стилерс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Шанхай Порт
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Бурирам Юнайтед
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Йокогама Ф-Маринос
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Джохор Дарул Такзим
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Виссел Кобе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ульсан Хёндэ
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Кавасаки Фронтале
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Бурирам Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кванджу
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Джохор Дарул Такзим
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Виссел Кобе
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Шанхай Порт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ульсан Хёндэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шанхай Шеньхуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Пхохан Стилерс
 0:0 1 0 0 1 1 - 4 0
12.
Йокогама Ф-Маринос
 1 0 0 1 3 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 4 (1)
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Йокогама Ф-Маринос Элбер Жозе 2
Аль-Райян Роджер 2
Шабаб Аль-Ахли Дубай Альгассани Яхья 2
Весь список

Топ нарушителей
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 2
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наджи Салем 2
Йокогама Ф-Маринос Дуду VII 1
Централ Кост Маринерс Павлесик Адам 1
Аль-Наср Эр-Рияд Отавио Эдмилсон 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Oberdan уходит с поля. Хан Чхан-Хи выходит вместо него
  • 46'
    Tae-Seok Lee уходит с поля. Джанг Дже-Хи выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 20'
    Ким Чжон-У получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пхохан Стилерс
Ничья
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