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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 2.
Пхохан Стилерс
3:0
Конец матча
Шанхай Порт
0'
20' Желтая карточка
Ким Чжон-У
1:0
52' Гол
Wanderson I
2:0
65' Гол
Yun-sang Hong
69' Желтая карточка
Чжон Мин-Гван
3:0
71' Гол
Хан Чхан-Хи
76' Желтая карточка
Син Кван-Хун
76' Желтая карточка
William Popp II
79' Красная карточка
Жусса Матеус
90'+7

Ход матча

20'
Ким Чжон-У
 
46'
Джанг Дже-Хи
Ли Тхэ-Сок
 
46'
Хан Чхан-Хи
Ким Чжон-У
 
52'
Wanderson I
(Джанг Дже-Хи)
1:0
62'
 
Хуань Фу
Шэньчао Ван
62'
 
Цзин Фэн
Вэньцзюнь Люй
65'
Yun-sang Hong
(Луис Жоржи)
2:0
69'
Чжон Мин-Гван
 
71'
Хан Чхан-Хи
(Джанг Дже-Хи)
3:0
76'
Син Кван-Хун
 
76'
 
William Popp II
79'
 
Жусса Матеус
82'
Эо Чжон-Вон
Wanderson I
 
82'
Sung-Dong Baek
Yun-sang Hong
 
87'
Кан Хен-Чжэ
Oberdan
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 519 Количество передач 381
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Юн
Пхен-Гук
17
Син
Кван-Хун
4
Чжон
Мин-Гван
34
Ли
Гю-Бек
77
Wanderson
I
26
Ли
Тхэ-Сок
6
Ким
Чжон-У
8
Oberdan
37
Yun-sang
Hong
20
Ан
Чжа-Чжун
9
Луис
Жоржи
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
13
Чжэнь
Вэй
32
Ли
Шуай
I
18
Лео
Ситтадини
22
Жусса
Матеус
11
Вэньцзюнь
Люй
8
Оскар
дос
Сантос
30
William
Popp
II
9
Соуза
Густав
Пхохан Стилерс
4-4-2
Шанхай Порт
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Пхохан Стилерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Жоржи 1 0.5
Wanderson I 1 0.5
Хан Чхан-Хи 1 0.5
Yun-sang Hong 1 0.5
Джанг Дже-Хи 0 0
Ан Чжа-Чжун 0 0
Шанхай Порт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
William Popp II 1 0.5
Соуза Густав 1 0.5

Карточки

Пхохан Стилерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ким Чжон-У 1 0
Чжон Мин-Гван 1 0
Син Кван-Хун 1 0
Хан Чхан-Хи 1 0
Ли Тхэ-Сок 1 0
Шанхай Порт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жусса Матеус 1 1
William Popp II 1 0
Чжэнь Вэй 1 0

Результаты матчей

Пхохан Стилерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шанхай Порт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Пхохан Стилерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шанхай Порт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Пхохан Стилерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шанхай Порт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пхохан Стилерс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пхохан Стилерс - Инчхон Юнайтед 1:0 Пхохан Стилерс - Канвон 2:1 Шанхай Шеньхуа - Пхохан Стилерс 4:1 Кванджу - Пхохан Стилерс 2:1
Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 5:4 Пхохан Стилерс - Чеджу Юнайтед 2:1 Пхохан Стилерс - Тэгу 1:2 Чеджу Юнайтед - Пхохан Стилерс 2:2 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 2:1 Пхохан Стилерс - Сеул 1:2 Пхохан Стилерс - Кимчхон Санму 1:2 Тэджон Ситизен - Пхохан Стилерс 1:2 Пхохан Стилерс - Сеул 5:1 Чеджу Юнайтед - Пхохан Стилерс 2:1 Пхохан Стилерс - Канвон 2:0 Тэгу - Пхохан Стилерс 3:3 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 2:1 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 1:1 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 1:3 Пхохан Стилерс - Сувон Самсунг Блювингс 1:1
Шанхай Порт
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Шанхай Порт - Циндао Вест Коаст 2:1 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 3:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 3:4 Шанхай Порт - Джохор Дарул Такзим 2:2
Шанхай Порт - Сычуань Цзюнью 2:0 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 3:0 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 7:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 8:1 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Шанхай Порт - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Порт 0:2 Гуанси Хенгчен - Шанхай Порт 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:3 Шанхай Порт - Цанчжоу 4:1

Результаты матчей

Пхохан Стилерс
Шанхай Порт

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Пхохан Стилерс
Шанхай Порт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Джохор Дарул Такзим
 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
Бурирам Юнайтед
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Шаньдун Тайшань
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Пхохан Стилерс
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Шанхай Шеньхуа
 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Кавасаки Фронтале
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Виссел Кобе
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Шанхай Порт
 2 0 1 1 2 - 5 1
10.
Ульсан Хёндэ
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Йокогама Ф-Маринос
 1 0 0 1 3 - 7 0
12.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 2 - 5 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 1 1 0 0 7 - 3 3
2.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Пхохан Стилерс
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Джохор Дарул Такзим
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Шаньдун Тайшань
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Шанхай Порт
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Бурирам Юнайтед
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Йокогама Ф-Маринос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Виссел Кобе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ульсан Хёндэ
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Кавасаки Фронтале
 1 0 0 1 0 - 1 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Бурирам Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кванджу
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Виссел Кобе
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Джохор Дарул Такзим
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Ульсан Хёндэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 3 0
9.
Шанхай Порт
 1 0 0 1 0 - 3 0
10.
Шанхай Шеньхуа
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
Пхохан Стилерс
 1 0 0 1 1 - 4 0
12.
Йокогама Ф-Маринос
 1 0 0 1 3 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 4 (1)
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 3
Йокогама Ф-Маринос Элбер Жозе 2
Аль-Райян Роджер 2
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 2
Джохор Дарул Такзим Мурило 2
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наджи Салем 2
Йокогама Ф-Маринос Дуду VII 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 87'
    Oberdan уходит с поля. Кан Хен-Чжэ выходит вместо него
  • 82'
    Юн Сан Хон уходит с поля. Sung-Dong Baek выходит вместо него
  • 82'
    Wanderson уходит с поля. Эо Чжон-Вон выходит вместо него
  • 79'
    УДАЛЕНИЕ! - Жусса Матеус увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 76'
    Willian Popp получил желтую карточку от судьи
  • 76'
    Син Кван-Хун получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Джанг Дже-Хи сделал результативную передачу.
    • 52'
      Г О О О О Л - Wanderson бьет в цель!
    • 46'
      Ким Чжон-У уходит с поля. Хан Чхан-Хи выходит вместо него
    • 46'
      Tae-Seok Lee уходит с поля. Джанг Дже-Хи выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 20'
      Ким Чжон-У получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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