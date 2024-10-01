Тур: 2.
3:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаКим Чжон-У
1:0
52' ГолWanderson I
2:0
65' ГолYun-sang Hong
69' Желтая карточкаЧжон Мин-Гван
3:0
71' ГолХан Чхан-Хи
76' Желтая карточкаСин Кван-Хун
76' Желтая карточкаWilliam Popp II
79' Красная карточкаЖусса Матеус
90'+7
Ход матча
20'
52'
1:0
62'
65'
2:0
69'
71'
3:0
76'
76'
79'
87'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 5
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
519 Количество передач 381
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
17
Син
Кван-Хун
34
Ли
Гю-Бек
77
Wanderson
I
26
Ли
Тхэ-Сок
8
Oberdan
20
Ан
Чжа-Чжун
13
Чжэнь
Вэй
32
Ли
Шуай
I
22
Жусса
Матеус
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Син Кван-ХунЗащитник
- Защитник
-
34 Ли Гю-БекЗащитник
-
77 Wanderson IЗащитник
-
26 Ли Тхэ-СокПолузащитник
- Полузащитник
-
8 OberdanПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ан Чжа-ЧжунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 In-Gu HwangВратарь
- Защитник
-
27 Джанг Дже-ХиПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Хан Чхан-ХиПолузащитник
- Нападающий
-
-
19 Юн Мин-Хо
-
18 Кан Хен-Чжэ
-
-
55 Чхве Хен Вун
-
23 Ли Дон-Хеп
-
Главный тренер: Пак Тэ-Ха
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
32 Ли ШуайЗащитник
- Полузащитник
-
22 Жусса МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Чэнь ВэйВратарь
-
25 Jia DuВратарь
-
31 Бао ШенджинЗащитник
-
23 Хуань ФуЗащитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
38 Ли ДемингПолузащитник
-
27 Цзин ФэнПолузащитник
-
16 Синь СюйПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
-
45 Лю СяолунНападающий
-
33 Лю ЧжурунНападающий
-
Главный тренер: Мускат Кевин
Бомбардиры внутри турнира
Пхохан Стилерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Жоржи
|1
|0.5
|Wanderson I
|1
|0.5
|Хан Чхан-Хи
|1
|0.5
|Yun-sang Hong
|1
|0.5
|Джанг Дже-Хи
|0
|0
|Ан Чжа-Чжун
|0
|0
Шанхай Порт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|William Popp II
|1
|0.5
|Соуза Густав
|1
|0.5
Карточки
Пхохан Стилерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ким Чжон-У
|1
|0
|Чжон Мин-Гван
|1
|0
|Син Кван-Хун
|1
|0
|Хан Чхан-Хи
|1
|0
|Ли Тхэ-Сок
|1
|0
Шанхай Порт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жусса Матеус
|1
|1
|William Popp II
|1
|0
|Чжэнь Вэй
|1
|0
Результаты матчей
Пхохан Стилерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шанхай Порт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Пхохан Стилерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шанхай Порт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
2
Пхохан Стилерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шанхай Порт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пхохан Стилерс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пхохан Стилерс - Инчхон Юнайтед 1:0 Пхохан Стилерс - Канвон 2:1 Шанхай Шеньхуа - Пхохан Стилерс 4:1 Кванджу - Пхохан Стилерс 2:1
Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 5:4 Пхохан Стилерс - Чеджу Юнайтед 2:1 Пхохан Стилерс - Тэгу 1:2 Чеджу Юнайтед - Пхохан Стилерс 2:2 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 2:1 Пхохан Стилерс - Сеул 1:2 Пхохан Стилерс - Кимчхон Санму 1:2 Тэджон Ситизен - Пхохан Стилерс 1:2 Пхохан Стилерс - Сеул 5:1 Чеджу Юнайтед - Пхохан Стилерс 2:1 Пхохан Стилерс - Канвон 2:0 Тэгу - Пхохан Стилерс 3:3 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 2:1 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 1:1 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 1:3 Пхохан Стилерс - Сувон Самсунг Блювингс 1:1
Шанхай Порт
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Шанхай Порт - Циндао Вест Коаст 2:1 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 3:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 3:4 Шанхай Порт - Джохор Дарул Такзим 2:2
Шанхай Порт - Сычуань Цзюнью 2:0 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 3:0 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 7:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 8:1 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Шанхай Порт - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Порт 0:2 Гуанси Хенгчен - Шанхай Порт 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:3 Шанхай Порт - Цанчжоу 4:1
Результаты матчей
Пхохан Стилерс
Шанхай Порт
Точный счет
3:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
4:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Пхохан Стилерс
Шанхай Порт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Восток
Восток
Восток
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|4 (1)
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|3
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|3
|Йокогама Ф-Маринос
|Элбер Жозе
|2
|Аль-Райян
|Роджер
|2
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|2
|Джохор Дарул Такзим
|Мурило
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Аль-Наджи Салем
|2
|Йокогама Ф-Маринос
|Дуду VII
|1