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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 2.
Джохор Дарул Такзим
3:0
Конец матча
Шанхай Шеньхуа
0'
6' Желтая карточка
Фернандиньо
1:0
11' Гол
Айман Ариф
2:0
26' Гол
Обрегон Хорхе
36' Желтая карточка
Аррибас Оскар
70' Желтая карточка
Малеле Сефас
74' Желтая карточка
Мурило
79' Желтая карточка
Цзинь Шунькай
3:0
80' Гол
Муньис Хуан
90'+4

Ход матча

6'
 
Фернандиньо
11'
Айман Ариф
(Муньис Хуан)
1:0
16'
 
Ванг Хайан
Жоау Карлуш
26'
Обрегон Хорхе
(Мурило)
2:0
36'
Аррибас Оскар
 
46'
 
Гао Тиануй
Фернандиньо
46'
 
Чань Шиничи
Хаоян Сюй
70'
 
Малеле Сефас
72'
Bergson
Обрегон Хорхе
 
72'
 
Се Пэнфэй
Амаду Ибраим
74'
Мурило
 
77'
 
Ханчао Ю
Ян Цзэсян
79'
 
Цзинь Шунькай
80'
Муньис Хуан
3:0
86'
Амат Хорди
Инса Начо
 
90'
Дэвис Мэтью Томас
Мурило
 
90'
Heberty
Муньис Хуан
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 490 Количество передач 324
  • 61 Владение мячом, % 39
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
58
Субиаурре
Андони
13
Jun-Heong
Park
23
Паскуаль
Эдди
14
Лоури
Шейн
24
Аррибас
Оскар
11
Мурило
18
Ундабаррена
Икер
30
Инса
Начо
42
Айман
Ариф
20
Муньис
Хуан
99
Обрегон
Хорхе
30
Ясюн
Бао
16
Ян
Цзэсян
3
Цзинь
Шунькай
4
Цзян
Шэнлон
7
Хаоян
Сюй
10
Жоау
Карлуш
6
Амаду
Ибраим
15
У
Си
18
Фернандиньо
V
11
Малеле
Сефас
9
Луис
Андре
V
Джохор Дарул Такзим
3-4-2-1
Шанхай Шеньхуа
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Джохор Дарул Такзим
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айман Ариф 3 1.5
Муньис Хуан 1 0.5
Обрегон Хорхе 1 0.5
Jun-Heong Park 0 0
Мурило 0 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 2 (1) 1
Луис Андре V 1 0.5
Гао Тиануй 1 0.5
Ян Цзэсян 0 0

Карточки

Джохор Дарул Такзим
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурило 2 0
Heberty 1 0
Аррибас Оскар 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малеле Сефас 1 0
Фернандиньо V 1 0
Цзинь Шунькай 1 0

Результаты матчей

Джохор Дарул Такзим
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Джохор Дарул Такзим
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Джохор Дарул Такзим
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Джохор Дарул Такзим
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Джохор Дарул Такзим - Кучинг Сити 2:1 Келантан Юнайтед - Джохор Дарул Такзим 1:6 Шанхай Порт - Джохор Дарул Такзим 2:2 Джохор Дарул Такзим - Пулау Пенанг 5:0
Джохор Дарул Такзим - Кедах 6:0 ПДРМ ФА - Джохор Дарул Такзим 1:1 Джохор Дарул Такзим - Теренггану 4:0 Сабах - Джохор Дарул Такзим 1:3 Джохор Дарул Такзим - Паханг 3:0 Куала-Лумпур - Джохор Дарул Такзим 1:5 Джохор Дарул Такзим - Негери Сембилан 3:1 Джохор Дарул Такзим - Лайон Сити Сейлорс 4:0 Лайон Сити Сейлорс - Джохор Дарул Такзим 1:2 Джохор Дарул Такзим - Пулау Пенанг 8:0 Джохор Дарул Такзим - Бангкок Гласс 4:1 Паханг - Джохор Дарул Такзим 0:2 Кавасаки Фронтале - Джохор Дарул Такзим 5:0 Джохор Дарул Такзим - Кучинг Сити 2:0 Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 2:1 Келантан Юнайтед - Джохор Дарул Такзим 0:2
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Шанхай Шеньхуа - Пхохан Стилерс 4:1
Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 3:4 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 5:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 0:2 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:5 Сычуань Цзюнью - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 3:2 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 6:0 Циндао Вест Коаст - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 3:0 Фошань Наньши - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 1:1 Сычуань Цзюнью - Шанхай Шеньхуа 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Шеньхуа 1:2

Результаты матчей

Джохор Дарул Такзим
Шанхай Шеньхуа

Точный счет

3:0
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Джохор Дарул Такзим
Шанхай Шеньхуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Джохор Дарул Такзим
 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
Бурирам Юнайтед
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Шаньдун Тайшань
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Пхохан Стилерс
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Шанхай Шеньхуа
 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Кавасаки Фронтале
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Виссел Кобе
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Шанхай Порт
 2 0 1 1 2 - 5 1
10.
Ульсан Хёндэ
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Йокогама Ф-Маринос
 1 0 0 1 3 - 7 0
12.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 2 - 5 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 1 1 0 0 7 - 3 3
2.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Пхохан Стилерс
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Джохор Дарул Такзим
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Шаньдун Тайшань
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Шанхай Порт
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Бурирам Юнайтед
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Йокогама Ф-Маринос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Виссел Кобе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ульсан Хёндэ
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Кавасаки Фронтале
 1 0 0 1 0 - 1 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Бурирам Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кванджу
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Виссел Кобе
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Джохор Дарул Такзим
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Ульсан Хёндэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 3 0
9.
Шанхай Порт
 1 0 0 1 0 - 3 0
10.
Шанхай Шеньхуа
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
Пхохан Стилерс
 1 0 0 1 1 - 4 0
12.
Йокогама Ф-Маринос
 1 0 0 1 3 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 4 (1)
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 3
Йокогама Ф-Маринос Элбер Жозе 2
Аль-Райян Роджер 2
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 2
Джохор Дарул Такзим Мурило 2
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наджи Салем 2
Йокогама Ф-Маринос Дуду VII 1
Весь список
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