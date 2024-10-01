Тур: 2.
3:0
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаФернандиньо
1:0
11' ГолАйман Ариф
2:0
26' ГолОбрегон Хорхе
36' Желтая карточкаАррибас Оскар
70' Желтая карточкаМалеле Сефас
74' Желтая карточкаМурило
79' Желтая карточкаЦзинь Шунькай
3:0
80' ГолМуньис Хуан
90'+4
Ход матча
6'
11'
1:0
26'
2:0
36'
46'
70'
72'
74'
79'
80'
3:0
86'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 0
-
5 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
490 Количество передач 324
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
14
Лоури
Шейн
11
Мурило
30
Инса
Начо
42
Айман
Ариф
20
Муньис
Хуан
30
Ясюн
Бао
16
Ян
Цзэсян
10
Жоау
Карлуш
15
У
Си
11
Малеле
Сефас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Лоури ШейнЗащитник
- Защитник
-
11 МурилоЗащитник
- Полузащитник
-
30 Инса НачоПолузащитник
-
42 Айман АрифПолузащитник
-
20 Муньис ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хазми АхмадВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 HebertyНападающий
- Нападающий
-
9 BergsonНападающий
-
-
-
Главный тренер: Бидольо Гектор
- Основной состав
-
30 Ясюн БаоВратарь
-
16 Ян ЦзэсянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Жоау КарлушПолузащитник
- Полузащитник
-
15 У СиПолузащитник
-
18 ФернандиньоПолузащитник
-
11 Малеле СефасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Ма ЖенВратарь
-
27 Чань ШиничиЗащитник
- Защитник
-
38 Цзябао ВэньЗащитник
-
17 Гао ТиануйПолузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
-
33 Ванг ХайанПолузащитник
-
29 Чжоу ЖунченПолузащитник
-
14 Се ПэнфэйНападающий
-
36 Фэй ЭрнандуоНападающий
-
31 Yifan Wang
-
34 Chengyu Liu
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
Бомбардиры внутри турнира
Джохор Дарул Такзим
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айман Ариф
|3
|1.5
|Муньис Хуан
|1
|0.5
|Обрегон Хорхе
|1
|0.5
|Jun-Heong Park
|0
|0
|Мурило
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|2 (1)
|1
|Луис Андре V
|1
|0.5
|Гао Тиануй
|1
|0.5
|Ян Цзэсян
|0
|0
Карточки
Джохор Дарул Такзим
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурило
|2
|0
|Heberty
|1
|0
|Аррибас Оскар
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малеле Сефас
|1
|0
|Фернандиньо V
|1
|0
|Цзинь Шунькай
|1
|0
Результаты матчей
Джохор Дарул Такзим
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Джохор Дарул Такзим
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Джохор Дарул Такзим
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Джохор Дарул Такзим
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Джохор Дарул Такзим - Кучинг Сити 2:1 Келантан Юнайтед - Джохор Дарул Такзим 1:6 Шанхай Порт - Джохор Дарул Такзим 2:2 Джохор Дарул Такзим - Пулау Пенанг 5:0
Джохор Дарул Такзим - Кедах 6:0 ПДРМ ФА - Джохор Дарул Такзим 1:1 Джохор Дарул Такзим - Теренггану 4:0 Сабах - Джохор Дарул Такзим 1:3 Джохор Дарул Такзим - Паханг 3:0 Куала-Лумпур - Джохор Дарул Такзим 1:5 Джохор Дарул Такзим - Негери Сембилан 3:1 Джохор Дарул Такзим - Лайон Сити Сейлорс 4:0 Лайон Сити Сейлорс - Джохор Дарул Такзим 1:2 Джохор Дарул Такзим - Пулау Пенанг 8:0 Джохор Дарул Такзим - Бангкок Гласс 4:1 Паханг - Джохор Дарул Такзим 0:2 Кавасаки Фронтале - Джохор Дарул Такзим 5:0 Джохор Дарул Такзим - Кучинг Сити 2:0 Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 2:1 Келантан Юнайтед - Джохор Дарул Такзим 0:2
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Шанхай Шеньхуа - Пхохан Стилерс 4:1
Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 3:4 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 5:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 0:2 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:5 Сычуань Цзюнью - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 3:2 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 6:0 Циндао Вест Коаст - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 3:0 Фошань Наньши - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 1:1 Сычуань Цзюнью - Шанхай Шеньхуа 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Шеньхуа 1:2
Результаты матчей
Джохор Дарул Такзим
Шанхай Шеньхуа
Точный счет
3:0
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Джохор Дарул Такзим
Шанхай Шеньхуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Восток
Восток
Восток
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|4 (1)
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|3
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|3
|Йокогама Ф-Маринос
|Элбер Жозе
|2
|Аль-Райян
|Роджер
|2
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|2
|Джохор Дарул Такзим
|Мурило
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Аль-Наджи Салем
|2
|Йокогама Ф-Маринос
|Дуду VII
|1