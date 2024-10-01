Тур: 4.
0:0
Первый тайм: 37'
0'
14' Желтая карточкаЧима Даниэль
14' Желтая карточкаAlex Saji
27' Желтая карточкаConnor Shields
Ход матча
14'
14'
27'
65
Шапич
Стефан
77
Abdul
Rabeeh
11
Годдард
Си
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
65 Шапич СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Abdul RabeehПолузащитник
-
11 Годдард СиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Biaka
-
-
17 Abhijith Pa
-
-
47 Amon Lepcha
-
43 Soyal Joshy
-
-
27 Sourav K
-
-
Главный тренер: Thangboi Singto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Чима ДаниэльНападающий
-
19 Irfan YadwadНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
5 ЭлсиньюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Койл Оуэн
История личных встреч
Хайдарабад
Ченнаин
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
0.8
2
Среднее время на гол
112
45
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
9
16
Голов в среднем за матч
0.9
1.6
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
100
56
Бомбардиры внутри турнира
Хайдарабад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чоудхари Фарух
|2
|0.67
|Чима Даниэль
|1
|0.33
|Connor Shields
|0
|0
Карточки
Хайдарабад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leander D'Cunha
|1
|1
|Mohammed Rafi
|1
|0
|Devendra Murgaokar
|1
|0
|Alex Saji
|1
|0
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардз Райан
|1
|0
|Чима Даниэль
|1
|0
|Connor Shields
|1
|0
|Lukas Brambilla
|1
|0
|Laldinpuia Pc
|1
|0
|Kiyan Nassiri
|1
|0
Результаты матчей
Хайдарабад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ченнаин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Хайдарабад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ченнаин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
0
Хайдарабад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ченнаин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хайдарабад
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Пенджаб - Хайдарабад 2:0 Бенгалуру - Хайдарабад 3:0 Хайдарабад - Керала Бластерс ФК 1:3 Гоа - Хайдарабад 4:0
Хайдарабад - Мумбаи Сити 0:3 Ченнаин - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 2:2 Хайдарабад - Пенджаб 0:2 Бенгалуру - Хайдарабад 2:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 0:1 АТК - Хайдарабад 2:0 Хайдарабад - Дели Динамос 0:3 Хайдарабад - Гоа 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - АТК 0:2 Керала Бластерс ФК - Хайдарабад 1:0 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1
Ченнаин
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ченнаин - Мохаммедан 0:1 Дели Динамос - Ченнаин 2:3 Одиша ФК - Ченнаин 1:0 Черчиль Бразерз - Ченнаин 1:4
Гоа - Ченнаин 2:1 Гоа - Ченнаин 4:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Джамшедпур 2:1 АТК - Ченнаин 2:3 Ченнаин - Хайдарабад 0:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Ист Бенгал - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Ченнаин - Керала Бластерс ФК 1:0 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс ФК - Ченнаин 3:3
Результаты матчей
Хайдарабад
Ченнаин
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Хайдарабад
Ченнаин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|13.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Нортист Юнайтед
|Alaedine Ajaray
|3 (1)
|Бенгалуру
|Чхетри Сунил
|3 (1)
|Гоа
|Эррера Борха
|3
|Пенджаб
|Мрзляк Филип
|2 (1)
|Гоа
|Садику Армандо
|2
|Гоа
|Макхью Карл
|1 2
|Хайдарабад
|Leander D'Cunha
|1 1
|Ист Бенгал
|Лалчунгнунга
|1 1
|АТК
|Стюарт Грэг
|2
|Ист Бенгал
|Юсте Эктор
|2