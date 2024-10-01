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  4. Суперлига Индии 2024-2025
Тур: 4.
Хайдарабад
0:0
Первый тайм: 37'
Ченнаин
0'
14' Желтая карточка
Чима Даниэль
14' Желтая карточка
Alex Saji
27' Желтая карточка
Connor Shields

Ход матча

14'
 
Чима Даниэль
14'
Alex Saji
 
27'
 
Connor Shields
Лучшие коэффициенты
Хайдарабад
Ничья
Ченнаин
6.40
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1.55
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Все Коэффициенты
1
Arshdeep
Singh
3
Mohammed
Rafi
4
Alex
Saji
65
Шапич
Стефан
6
Parag
Satish
28
Issac
Vanmalsawma
24
Lenny
Rodrigues
77
Abdul
Rabeeh
11
Годдард
Си
10
Ramhlunchhunga
9
Allan
Paulista
1
Samik
Mitra
26
Laldinliana
Renthlei
3
Эдвардз
Райан
4
Laldinpuia
Pc
6
Ankit
Mukherjee
71
Чоудхари
Фарух
10
Connor
Shields
22
Lalrinliana
Hnamte
70
Lukas
Brambilla
27
Чима
Даниэль
19
Irfan
Yadwad
Хайдарабад
Ченнаин

История личных встреч

Хайдарабад
Ченнаин

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

СИ
0:1
СИ
0:1
СИ
1:1
СИ
1:3
СИ
1:1
СИ
0:1
СИ
2:0
СИ
1:4
СИ
1:3
СИ
2:1

Голы

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

0.8
2

Среднее время на гол

112
45

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

9
16

Голов в среднем за матч

0.9
1.6

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

100
56

Бомбардиры внутри турнира

Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чоудхари Фарух 2 0.67
Чима Даниэль 1 0.33
Connor Shields 0 0

Карточки

Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leander D'Cunha 1 1
Mohammed Rafi 1 0
Devendra Murgaokar 1 0
Alex Saji 1 0
Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардз Райан 1 0
Чима Даниэль 1 0
Connor Shields 1 0
Lukas Brambilla 1 0
Laldinpuia Pc 1 0
Kiyan Nassiri 1 0

Результаты матчей

Хайдарабад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ченнаин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Хайдарабад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ченнаин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
0
Хайдарабад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ченнаин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хайдарабад
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Пенджаб - Хайдарабад 2:0 Бенгалуру - Хайдарабад 3:0 Хайдарабад - Керала Бластерс ФК 1:3 Гоа - Хайдарабад 4:0
Хайдарабад - Мумбаи Сити 0:3 Ченнаин - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 2:2 Хайдарабад - Пенджаб 0:2 Бенгалуру - Хайдарабад 2:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 0:1 АТК - Хайдарабад 2:0 Хайдарабад - Дели Динамос 0:3 Хайдарабад - Гоа 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - АТК 0:2 Керала Бластерс ФК - Хайдарабад 1:0 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1
Ченнаин
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ченнаин - Мохаммедан 0:1 Дели Динамос - Ченнаин 2:3 Одиша ФК - Ченнаин 1:0 Черчиль Бразерз - Ченнаин 1:4
Гоа - Ченнаин 2:1 Гоа - Ченнаин 4:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Джамшедпур 2:1 АТК - Ченнаин 2:3 Ченнаин - Хайдарабад 0:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Ист Бенгал - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Ченнаин - Керала Бластерс ФК 1:0 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс ФК - Ченнаин 3:3

Результаты матчей

Хайдарабад
Ченнаин

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хайдарабад
Ченнаин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Пенджаб
 3 3 0 0 6 - 2 9
3.
Джамшедпур
 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Ченнаин
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Керала Бластерс ФК
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Мохаммедан
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Нортист Юнайтед
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Гоа
 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
АТК
 3 1 1 1 5 - 7 4
10.
Дели Динамос
 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Мумбаи Сити
 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Хайдарабад
 0:0 3 0 1 2 0 - 5 1
13.
Ист Бенгал
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Пенджаб
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
АТК
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Джамшедпур
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Дели Динамос
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Керала Бластерс ФК
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Хайдарабад
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Нортист Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Мохаммедан
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Гоа
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Ченнаин
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Ченнаин
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Мохаммедан
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Пенджаб
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Джамшедпур
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Керала Бластерс ФК
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Мумбаи Сити
 2 0 1 1 4 - 5 1
9.
Бенгалуру
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дели Динамос
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
АТК
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Ист Бенгал
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Хайдарабад
 0:0 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Нортист Юнайтед Alaedine Ajaray 3 (1)
Бенгалуру Чхетри Сунил 3 (1)
Гоа Эррера Борха 3
Пенджаб Мрзляк Филип 2 (1)
Гоа Садику Армандо 2
Весь список

Топ нарушителей
Гоа Макхью Карл 1 2
Хайдарабад Leander D'Cunha 1 1
Ист Бенгал Лалчунгнунга 1 1
АТК Стюарт Грэг 2
Ист Бенгал Юсте Эктор 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    Коннор Шилдс получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Alex Saji получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Чима Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хайдарабад
Ничья
Ченнаин
6.40
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4.50
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