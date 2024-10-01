Тур: 2.
5:0
Конец матча
0'
1:0
11' ГолЛеонардо Маркос
2:0
15' ГолМитрович Александар
44' Желтая карточкаАли Хуссейн
3:0
47' ГолАль-Давсари Халифа
4:0
73' ГолАль-Давсари Нассер
5:0
90' ГолКанно Мохамед
90'+6
Ход матча
11'
1:0
15'
44'
46'
47'
73'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 0
-
3 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
603 Количество передач 372
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
37
Буну
Яссин
20
Канселу
Жоау
15
Яхья
Ахмед
I
30
Юссеф
Фахд
- Основной состав
-
37 Буну ЯссинВратарь
-
20 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Яхья АхмедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Юссеф ФахдПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Раад ГассанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соуза ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Шакир БассамПолузащитник
-
10 Фархан АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хассан АхмедНападающий
-
18 Али МоханадНападающий
-
Главный тренер: Алван Ахмед Салах
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Маркос
|2
|1
|Канселу Жоау
|1
|0.5
|Митрович Александар
|1
|0.5
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0.5
|Канно Мохамед
|1
|0.5
|Аль-Давсари Нассер
|1
|0.5
|Аль-Давсари Халифа
|1
|0.5
|Малком Филипе
|0
|0
|Лоди Ренан
|0
|0
|Аль-Кахтани Мохаммед
|0
|0
Аль-Шорта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давуд Мохаммед
|1
|0.5
|Али Хуссейн III
|0
|0
Карточки
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0
Аль-Шорта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Лукас
|1
|0
|Али Хуссейн III
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Шорта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Шорта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аль-Шорта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
1
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Аль-Хулуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:4 Аль-Букайрия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3
Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 3:2 Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Духаиль 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мамелоди Сандаунс 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Араби 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Винер Нойштадт 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таи 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:1
Аль-Шорта
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Diyala - Аль-Шорта 0:6 Аль-Шорта - Al-Karma 2:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Завраа - Аль-Шорта 0:2
Аль-Шорта - Дахук 1:0 Аль-Наджаф - Аль-Шорта 2:2 Аль-Шорта - Нафт Аль-Джунуб 1:0 Аль-Шорта - Аль-Талаба 3:2 Захо - Аль-Шорта 0:0 Нафт Майсан - Аль-Шорта 2:3 Аль-Шорта - Аль-Касим 2:0 Аль-Шорта - Аль-Карх 2:1 Карбалаа - Аль-Шорта 1:2 Аль-Шорта - Багдад 2:1 Аль-Караба - Аль-Шорта 2:2 Аль-Шорта - Ньюроз 4:4 Аль-Шорта - Аль-Кува Аль-Джавия 1:1 Аль-Нафт - Аль-Шорта 1:1 Эрбил - Аль-Шорта 2:4 Аль-Шорта - Аль-Минаа 2:0
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Шорта
Точный счет
5:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Шорта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Запад
Запад
Запад
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|4 (1)
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|3
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|3
|Аль-Гарафа
|Хоселу Санмартин
|2
|Йокогама Ф-Маринос
|Элбер Жозе
|2
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|2
|Джохор Дарул Такзим
|Мурило
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Аль-Наджи Салем
|2
|Аль-Гарафа
|Сано Сейду
|2