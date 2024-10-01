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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
5:0
Конец матча
Аль-Шорта
0'
1:0
11' Гол
Леонардо Маркос
2:0
15' Гол
Митрович Александар
44' Желтая карточка
Али Хуссейн
3:0
47' Гол
Аль-Давсари Халифа
4:0
73' Гол
Аль-Давсари Нассер
5:0
90' Гол
Канно Мохамед
90'+6

Ход матча

11'
Леонардо Маркос
1:0
15'
Митрович Александар
(Лоди Ренан)
2:0
44'
 
Али Хуссейн
46'
 
Худхаир Амир Сабах
Джасем Файсал
46'
 
Аль-Мавас Махмуд
47'
Аль-Давсари Халифа
(Митрович Александар)
3:0
67'
Аль-Хамдан Абдулла
Милинкович-Савич Сергей
 
68'
Аль-Давсари Нассер
Митрович Александар
 
69'
 
Шакир Бассам
Давуд Мохаммед
69'
 
Фархан Ахмед
Али Хуссейн
73'
Аль-Давсари Нассер
(Канселу Жоау)
4:0
79'
Канно Мохамед
Невеш Рубен
 
79'
Аль-Ганнам Халид
Аль-Давсари Салем
 
79'
Аль-Кахтани Мохаммед
Малком Филипе
 
86'
 
Амин Реван
Сумана Маджид
90'
Канно Мохамед
(Аль-Кахтани Мохаммед)
5:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 0
  • 3 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 603 Количество передач 372
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
37
Буну
Яссин
20
Канселу
Жоау
3
Кулибали
Калиду
5
Аль-Булаихи
Али
6
Лоди
Ренан
8
Невеш
Рубен
22
Милинкович-Савич
Сергей
77
Малком
Филипе
11
Леонардо
Маркос
29
Аль-Давсари
Салем
9
Митрович
Александар
1
Базиль
Ахмед
24
Джасем
Файсал
8
Хашем
Акам
4
Юннес
Манаф
15
Яхья
Ахмед
I
25
Абдулраззак
Касим
29
Давуд
Мохаммед
14
Сумана
Маджид
30
Юссеф
Фахд
9
Али
Хуссейн
III
7
Аль-Мавас
Махмуд
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4-2-3-1
Аль-Шорта
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Маркос 2 1
Канселу Жоау 1 0.5
Митрович Александар 1 0.5
Милинкович-Савич Сергей 1 0.5
Канно Мохамед 1 0.5
Аль-Давсари Нассер 1 0.5
Аль-Давсари Халифа 1 0.5
Малком Филипе 0 0
Лоди Ренан 0 0
Аль-Кахтани Мохаммед 0 0
Аль-Шорта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давуд Мохаммед 1 0.5
Али Хуссейн III 0 0

Карточки

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милинкович-Савич Сергей 1 0
Аль-Шорта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Лукас 1 0
Али Хуссейн III 1 0

Результаты матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Шорта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Шорта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аль-Шорта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
1
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Аль-Хулуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:4 Аль-Букайрия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3
Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 3:2 Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Духаиль 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мамелоди Сандаунс 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Араби 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Винер Нойштадт 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таи 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:1
Аль-Шорта
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Diyala - Аль-Шорта 0:6 Аль-Шорта - Al-Karma 2:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Завраа - Аль-Шорта 0:2
Аль-Шорта - Дахук 1:0 Аль-Наджаф - Аль-Шорта 2:2 Аль-Шорта - Нафт Аль-Джунуб 1:0 Аль-Шорта - Аль-Талаба 3:2 Захо - Аль-Шорта 0:0 Нафт Майсан - Аль-Шорта 2:3 Аль-Шорта - Аль-Касим 2:0 Аль-Шорта - Аль-Карх 2:1 Карбалаа - Аль-Шорта 1:2 Аль-Шорта - Багдад 2:1 Аль-Караба - Аль-Шорта 2:2 Аль-Шорта - Ньюроз 4:4 Аль-Шорта - Аль-Кува Аль-Джавия 1:1 Аль-Нафт - Аль-Шорта 1:1 Эрбил - Аль-Шорта 2:4 Аль-Шорта - Аль-Минаа 2:0

Результаты матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Шорта

Точный счет

5:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Шорта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 1 6
2.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Аль-Садд
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Эстеглаль Тегеран
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Аль-Васль
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Аль-Гарафа
 2 1 0 1 4 - 5 3
8.
Пахтакор
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Персеполис
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Аль-Айн
 2 0 1 1 3 - 5 1
11.
Аль-Шорта
 2 0 1 1 1 - 6 1
12.
Аль-Райян
 2 0 0 2 2 - 5 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Эстеглаль Тегеран
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Аль-Гарафа
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Аль-Садд
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аль-Шорта
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Аль-Айн
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Персеполис
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Пахтакор
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Аль-Райян
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Аль-Васль
 1 0 0 1 0 - 2 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Аль-Васль
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Пахтакор
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аль-Садд
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аль-Райян
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Персеполис
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Аль-Айн
 1 0 0 1 2 - 4 0
10.
Эстеглаль Тегеран
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Аль-Гарафа
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Аль-Шорта
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 4 (1)
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 3
Аль-Гарафа Хоселу Санмартин 2
Йокогама Ф-Маринос Элбер Жозе 2
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 2
Джохор Дарул Такзим Мурило 2
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наджи Салем 2
Аль-Гарафа Сано Сейду 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Г О О О О Л - Khalifah Aldawsari бьет в цель!
    • 47'
      Митрович Александар сделал результативную передачу.
    • 46'
      Аль-Мавас Махмуд уходит с поля. [player2] выходит вместо него
    • 46'
      Джасем Файсал уходит с поля. Ameer Sabah Khudhair выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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