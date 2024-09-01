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  4. Кубок 2024-2025
Текстильщик
 
Позже
Спартак Кострома
Прогнозы 35
Текстильщик 65.7% (23)
X 22.9% (8)
Спартак Кострома 11.4% (4)
Все прогнозы

История личных встреч

Текстильщик
Спартак Кострома

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед

26 матчей

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.9%
69.2%
3.9%
7 побед 18 ничьих 1 победа

Второй тайм

30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

ВЛА
2:0
ВЛА
0:0
ВЛА
1:1
ВЛГ2
1:0
К
1:4
ВЛГ2
2:2
ВДЗЗ
2:0
ВДЗЗ
0:1
К
1:5
ВДЗЗ
0:1
ВДЗЗ
3:2
ВДЗЗ
0:0
ВДЗЗ
1:1
ВДЗЗ
5:0
ВДЗЗ
0:0
ВДЗЗ
0:0
ВДЗЗ
0:1
ВДЗЗ
0:1
ВДЗЗ
0:1
ВДЗЗ
0:0
ВДЗЗ
0:2
ВДЗЗ
2:1
ВДЗЗ
2:1
ВДЗЗ
2:2
ВДЗЗ
0:1
ВДЗЗ
0:0

Голы

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.36
1.07

Среднее время на гол

66
84

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

25
27

Голов в среднем за матч

0.96
1.04

Тотал матчей

2.5
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

93
86

Бомбардиры внутри турнира

Текстильщик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Елисеев Александр 1 1
Скворцов Алексей 1 1
Азаров Владимир 1 1
Спартак Кострома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Chursin K. S. 1 (1) 1

Карточки

Текстильщик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спартак Кострома
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Текстильщик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Спартак Кострома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Текстильщик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Спартак Кострома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Текстильщик
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Текстильщик - Ленинградец 0:2 Спартак Кострома - Текстильщик 2:0 Динамо Вологда - Текстильщик 1:3 Текстильщик - Волгарь 0:0
Кубань - Текстильщик 0:2 Текстильщик - Калуга 1:1 Велес Москва - Текстильщик 5:1 Челябинск - Текстильщик 3:3 Динамо Брянск - Текстильщик 1:2 Текстильщик - Волга Ульяновск 1:0 Текстильщик - Машук-КМВ 1:1 Спартак Кострома - Текстильщик 0:0 Текстильщик - Авангард Курск 1:0 Иртыш Омск - Текстильщик 1:0 Текстильщик - Химик Дзержинск 1:0 Машук-КМВ - Текстильщик 0:3 Калуга - Текстильщик 4:1 Текстильщик - Торпедо Миасс 1:1 Волга Ульяновск - Текстильщик 0:0 Текстильщик - Спартак Кострома 1:1
Спартак Кострома
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Калуга - Спартак Кострома 1:2 Спартак Кострома - Текстильщик 2:0 Спартак Кострома - 2DROTS 1:0 Челябинск - Спартак Кострома 3:1
Спартак Кострома - Новосибирск 2:0 Авангард Курск - Спартак Кострома 1:0 Спартак Кострома - Ленинградец 2:1 Спартак Кострома - Велес Москва 1:1 Спартак Кострома - Химик Дзержинск 0:1 Машук-КМВ - Спартак Кострома 0:2 Калуга - Спартак Кострома 2:1 Спартак Кострома - Текстильщик 0:0 Торпедо Миасс - Спартак Кострома 0:3 Спартак Кострома - Динамо Брянск 1:1 Волга Ульяновск - Спартак Кострома 0:1 Спартак Кострома - Калуга 5:2 Спартак Кострома - Авангард Курск 0:0 Иртыш Омск - Спартак Кострома 0:0 Спартак Кострома - Машук-КМВ 1:0 Текстильщик - Спартак Кострома 1:1

Результаты матчей

Текстильщик
Спартак Кострома

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Текстильщик
Спартак Кострома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 2 0 1 6 - 1 6
2.
Динамо Москва
 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Динамо Махачкала
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 1 - 9 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Ростов
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Химки
 3 1 0 2 2 - 7 3
4.
Оренбург
 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
ЦСКА Москва
 3 2 0 1 3 - 2 5
3.
Ахмат
 3 1 0 2 4 - 4 3
4.
Пари НН
 3 0 0 3 2 - 6 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3 2 0 1 5 - 1 7
2.
Рубин
 3 2 0 1 6 - 1 6
3.
Акрон
 3 2 0 1 3 - 6 5
4.
Факел
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Динамо Махачкала
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Спартак Москва
 2 1 0 1 3 - 1 3
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ростов
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Оренбург
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
3.
Акрон
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Ростов
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ЦСКА Москва
 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Амкал Костюков Степан 4
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 4
Кубань Холдинг _Maloletov A. 3
Рубин Кузнецов Даниил 2 (1)
Динамо Москва Гладышев Ярослав 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Спартак Москва Маслов Павел 2
Оренбург Прохин Данила 2
Пари НН Александров Виктор 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Текстильщик - Спартак Кострома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2024, осталось 2 дня 12 часов 4 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 35
    Текстильщик 65.7% (23)
    X 22.9% (8)
    Спартак Кострома 11.4% (4)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Текстильщик - Спартак Кострома онлайн

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    Прогнозы на матч Текстильщик - Спартак Кострома

    Исход игры
    Текстильщик
    65.7% (23)
    Ничья
    22.9% (8)
    Спартак Кострома
    11.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.14% (13)
    Меньше
    62.86% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (21)
    Нет
    40% (14)
    Популярный счёт
    1:0 Текстильщик
    31.4% (11)
    2:1 Текстильщик
    28.6% (10)
    1:1 Ничья
    22.9% (8)
    1:2 Спартак Кострома
    8.6% (3)
    2:0 Текстильщик
    5.7% (2)
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    Текстильщик
    Спартак Кострома
    Букмекеры
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