  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Кубок 2024-2025
Динамо Владивосток
2:0
Первый тайм
Сибирь

Ход матча

6'
0:0
Иванов Артём
25'
_Kuzin N. Y.
1:0
27'
Андямов Валентин
1:0
36'
_Kolotygin A.
2:0
Прогнозы 124
Динамо Владивосток 72.6% (90)
X 14.5% (18)
Сибирь 12.9% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Владивосток
Ничья
Сибирь
1.46
Реклама, zenit.win
7.20
Реклама, betcity.ru
7.80
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Динамо Владивосток
Сибирь

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Владивосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ращупкин Дмитрий 2 (1) 0.67
Шестаков Игорь 1 0.33
Сергеев Александр Сергеевич 1 0.33
Дорохов Егор 1 0.33
Леонов Олег 1 0.33
_Kuzin N. Y. 1 0.33
_Kolotygin A. 1 0.33
_Andyamov V. 0 0
_Zyryanov N. 0 0
_Gainullin R. R. 0 0
Сибирь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рожков Никита 2 1
Папикян Давид 1 0.5
Бахарев Глеб 1 0.5
Запалацкий Сергей 0 0

Карточки

Динамо Владивосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андямов Валентин 1 0
Сибирь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванов Артём III 1 0

Результаты матчей

Динамо Владивосток
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сибирь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Динамо Владивосток
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сибирь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Динамо Владивосток
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сибирь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Владивосток
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Динамо Владивосток - Композит 2:3 Химки-2 - Динамо Владивосток 0:2 Динамо Владивосток - ФК Иркутск 1:0 Строгино - Динамо Владивосток 0:1
Квант - Динамо Владивосток 0:1 Анри Владивосток - Динамо Владивосток 1:5 Динамо Владивосток - СКА-2 Хабаровск 5:0 Салют - Динамо Владивосток 4:1 Динамо Владивосток - Рязань 1:0 Космос Долгопрудный - Динамо Владивосток 0:1 Динамо Владивосток - Коломна 3:0 Сахалин - Динамо Владивосток 0:1 Динамо Владивосток - Арсенал-2 Тула 1:0 Зенит Пенза - Динамо Владивосток 0:3 Динамо Владивосток - Спартак Тамбов 1:0 Композит - Динамо Владивосток 1:2 Динамо Владивосток - Химки-2 0:0 Динамо Владивосток - Строгино 2:1 Динамо Владивосток - Квант 4:1 СКА-2 Хабаровск - Динамо Владивосток 3:0
Сибирь
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сибирь - Темп 4:3 Сибирь - Краснодар-2 0:0 Сибирь - Авангард Курск 1:0 Армавир - Сибирь 0:1
Сибирь - Сочи 0:1 Пари НН - Сибирь 1:0 Сибирь - Томь 1:0 Балтика - Сибирь 1:1 Сибирь - Луч 0:0 Зенит-2 - Сибирь 2:2 Сибирь - Чертаново 1:2 Ротор - Сибирь 2:0 Сибирь - Тамбов 0:2 Химки - Сибирь 1:1 Сибирь - Тюмень 2:0 Сибирь - Факел 2:0 Сибирь - СКА-Хабаровск 1:1 Спартак-2 - Сибирь 3:0 Сибирь - Мордовия 0:0 Шинник - Сибирь 2:1

Результаты матчей

Динамо Владивосток
Сибирь

Точный счет

1:0
1 раз 100%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:5
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Динамо Владивосток
Сибирь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 2 0 1 6 - 1 6
2.
Динамо Москва
 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Динамо Махачкала
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 1 - 9 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Ростов
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Химки
 3 1 0 2 2 - 7 3
4.
Оренбург
 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
ЦСКА Москва
 3 2 0 1 3 - 2 5
3.
Ахмат
 3 1 0 2 4 - 4 3
4.
Пари НН
 3 0 0 3 2 - 6 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3 2 0 1 5 - 1 7
2.
Рубин
 3 2 0 1 6 - 1 6
3.
Акрон
 3 2 0 1 3 - 6 5
4.
Факел
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Динамо Махачкала
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Спартак Москва
 2 1 0 1 3 - 1 3
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ростов
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Оренбург
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
3.
Акрон
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Ростов
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ЦСКА Москва
 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Амкал Костюков Степан 4
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 4
Кубань Холдинг _Maloletov A. 3
Кубань Холдинг Ревазов Арсен 3
Рубин Кузнецов Даниил 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Спартак Москва Маслов Павел 2
Оренбург Прохин Данила 2
Пари НН Александров Виктор 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Данила Цурков к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Старается "Динамо-Владивосток" спокойно доиграть последние минуты первого тайма, чтобы уйти на перерыв с комфортным преимуществом. 
  • Судья
    43'
    Говор на правом фланге у штрафной площади "Динамо-Владивосток" в борьбе с Каяшевым оказался на газоне, Данила Цурков показал, что будет удар от ворот. 
  • Опасный момент
    42'
    Вновь "Динамо-Владивосток" удалось провести хорошую атаку по правому флангу, Кузин в завершении эпизода выполнил подачу в центр штрафной площади от лицевой линии поля, Калугин под давлением соперника пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Против Мекша Колотыгин нарушил правила на левом фланге. "Сибирь" не стала торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Опасный момент
    40'
    С правого фланга последовала передача на ближний угол штрафной площади "Сибири", Колотыгин зацепился за мяч, обыграл вышедшего из ворот Ильюшёнка, а затем пробил в ближний угол ворот, Семененко отлично сыграл в подкате и спас свою команду. 
  • Описание гола
    39'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Колотыгин!!! Андямов из центра поля выполнил заброс на ход Колотыгину по центру, Артём выиграл борьбу за мяч, а затем по центру убежал один на один с Ильюшёнком и сильно пробил в левый угол ворот под перекладину. 
  • Офсайд
    38'
    Андямов с левого фланга сделал заброс в центр штрафной площади, оттуда последовала скидка чуть левее на Кузина, Никита забрался в офсайд. 
  • 37'
    Говор неплохо поработал на правом фланге и затем от углового флажка выполнил подачу в центр к линии вратарской, Глазков уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Офсайд
    36'
    Синяков с правой половины поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Новикову, форвард "Сибири" забрался в небольшой офсайд. 
  • 35'
    Синяков с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника "Динамо-Владивосток". 
  • Фол, нарушение
    34'
    Колотыгин на половине поля соперника зацепил за футболку Семененко и тем самым не позволил "Сибири" провести быструю ответную атаку. 
  • Угловой
    33'
    Иванов с углового на этот раз отправил мяч в радиус штрафной площади, но Лаптев не смог подстроиться под отскок, чтобы пробить по воротам. 
  • 32'
    Иванов с правого фланга выполнил подачу на ближний угол вратарской, Андямов не стал рисковать и выбил мяч на повторный корнер. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      31'
      Иванов с углового выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, игроки "Динамо-Владивосток" сыграли очень внимательно и выбили мяч на правую половину поля. 
    • 30'
      Синяков с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, после упорной борьбы игрокам "Сибири" удалось заработать угловой. 
    • Желтая карточка
      29'
      Полузащитник "Динамо" Валентин Андямов получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге. 
    • 28'
      Вполне закономерно "Динамо-Владивосток" открыло счёт в матче в середине первого тайма. "Сибири" теперь уже нужно стараться добавлять в атаке. 
    • Описание гола
      27'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Кузин!!! Андямов и Кузин пошли в высокий прессинг на правом фланге у штрафной площади "Сибири", в итоге Полякин ошибся и выбил мяч точно в игрока "Динамо-Владивосток", далее Кузин убежал в штрафную площадь и уверенно пробил на силу в дальний угол ворот. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Мекш ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, но затем под давлением соперника Данила подыграл себе рукой, Данила Цурков дал справедливый свисток в пользу хозяев поля. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Калугин в центре поля нарушил правила против Новикова. Игроки "Сибири" вновь довольно долго разыгрывали стандарт. 
    • 24'
      Зырянов совершил рывок по правому флангу и немного сыграл на публику, но всё же под давлением двух соперников Никита потерял мяч. 
    • Штанга
      23'
      С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Сибири" в исполнении Андямова, Калугин в падении головой пробил в правый угол ворот, штанга спасла гостей от пропущенного мяча. 
    • 22'
      Вновь "Динамо-Владивосток" попыталось провести атаку по правому флангу, Мекш очень удачно сыграл в подкате, мяч ушёл в аут от хозяев поля. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Мингазов в центре поля нарушил правила на этот раз. Игроки "Сибири" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Опасный момент
      20'
      Мингазов со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ильюшёнок неудачно сыграл на выходе, мяч после рикошета пришёл к левому углу вратарской, Кузин головой пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Мингазов получил по ногам на левом фланге у штрафной площади "Сибири". "Динамо-Владивосток" удалось заработать неплохой стандарт. 
    • 18'
      С правого фланга последовала подача в центр к линии вратарской, Ильюшёнок сыграл на выходе и кулаками выбил мяч на левую половину поля. 
    • 17'
      Удалось "Сибири" теперь уже даже провести атаку по левой половине поля, которая завершилась ударом в ближний угол ворот, Глазков выловил мяч без особого труда. 
    • Травма, повреждение
      16'
      Каяшов получил небольшое повреждение в борьбе за мяч на своей половине поля, пока что врачи "Динамо-Владивосток" работают с игроком за пределами поля. 
    • 15'
      Теперь уже с правой половины поля последовал заброс на ближний угол штрафной площади "Сибири", но Полякин неплохо поставил корпус Колотыгину, Ильюшёнок в итоге сыграл на выходе и смог выловить мяч. 
    • 14'
      Мингазов от радиуса штрафной площади выполнил заброс в центр к линии вратарской, Ильюшёнок сыграл на выходе и в прыжке кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • Угловой
      13'
      Угловой у ворот "Сибири". Зырянов выполнил подачу на дальний угол вратарской, но там Дёмин сыграл неудачно и отправил мяч головой за лицевую линию поля. 
    • 12'
      Синяков с правой половины поля выполнил безадресный заброс на ближний угол штрафной площади, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • 11'
      Попытались игроки "Сибири" сейчас провести атаку через левый фланг, но затем подача в штрафную площадь вышла далеко не самой опасной. 
    • Офсайд
      10'
      Колотыгин долго выходил с половины поля "Сибири" и в итоге после заброса из глубины Артём забрался в офсайд. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Калугин перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и в итоге нарушил правила. 
    • 8'
      Мингазов с левого фланга выполнил заброс в центр к линии вратарской, Ильюшёнок прочитал момент и спокойно перехватил мяч при игре на выходе. 
    • 7'
      Мингазов со стандарта с дальней дистанции решил попробовать пробить по воротам, попытка у Артёма вышла очень плохой, будет удар от ворот. 
    • Желтая карточка
      6'
      Полузащитник "Сибири" Артём Иванов получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Каяшов получил по ногам в центре поля. Игроки "Динамо-Владивосток" быстро разыграли стандарт. 
    • 4'
      Темп матча у нас пока что далеко не самый высокий, "Динамо-Владивосток" не торопится при развитии атак. 
    • 3'
      "Сибирь" уже постепенно выстраивается на игру от обороны, по большей части гости как раз и будут стараться играть от соперника. 
    • 2'
      Удалось "Динамо-Владивосток" провести первую атаку по левой половине поля, в завершении эпизода последовала передача к радиусу штрафной площади, Кузин пробил в правый угол ворот, мяч полетел выше цели. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Сибирь" во Владивостоке выставила практически молодёжный состав, который ещё не имеет опыта матчей во взрослом футболе, а поэтому у "Динамо-Владивосток" может быть не самый тяжёлый матч. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Данила Цурков из Москвы. Помогать ему на бровках будут москвичи Дмитрий Алексеев и Иван Агальцов. Резервным арбитром на этот матч назначен Артур Никитенко из Владивостока. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 1/64 финала Кубка России между "Динамо-Владивосток" и "Сибирью" из Новосибирска. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 69% завершится победой Динамо Владивосток.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.44. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.44 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 124
    Динамо Владивосток 72.6% (90)
    X 14.5% (18)
    Сибирь 12.9% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Владивосток
    Ничья
    Сибирь
    1.46
    Реклама, zenit.win
    7.20
    Реклама, betcity.ru
    7.80
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Динамо Владивосток 2:0 Сибирь онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Владивосток 2:0 Сибирь

    Исход игры
    Динамо Владивосток
    72.6% (90)
    Ничья
    14.5% (18)
    Сибирь
    12.9% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.87% (50)
    Меньше
    54.13% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    57.8% (63)
    Нет
    42.2% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Владивосток
    30.6% (38)
    1:0 Динамо Владивосток
    27.4% (34)
    1:1 Ничья
    10.5% (13)
    1:2 Сибирь
    8.9% (11)
    2:0 Динамо Владивосток
    6.5% (8)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    0:1 Сибирь
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Динамо Владивосток
    Сибирь
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный