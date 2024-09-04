С правого фланга последовала передача на ближний угол штрафной площади "Сибири", Колотыгин зацепился за мяч, обыграл вышедшего из ворот Ильюшёнка, а затем пробил в ближний угол ворот, Семененко отлично сыграл в подкате и спас свою команду.

Против Мекша Колотыгин нарушил правила на левом фланге. "Сибирь" не стала торопиться при розыгрыше мяча.

Вновь "Динамо-Владивосток" удалось провести хорошую атаку по правому флангу, Кузин в завершении эпизода выполнил подачу в центр штрафной площади от лицевой линии поля, Калугин под давлением соперника пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Говор на правом фланге у штрафной площади "Динамо-Владивосток" в борьбе с Каяшевым оказался на газоне, Данила Цурков показал, что будет удар от ворот.

Старается "Динамо-Владивосток" спокойно доиграть последние минуты первого тайма, чтобы уйти на перерыв с комфортным преимуществом.

39' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Колотыгин!!! Андямов из центра поля выполнил заброс на ход Колотыгину по центру, Артём выиграл борьбу за мяч, а затем по центру убежал один на один с Ильюшёнком и сильно пробил в левый угол ворот под перекладину.

38' Андямов с левого фланга сделал заброс в центр штрафной площади, оттуда последовала скидка чуть левее на Кузина, Никита забрался в офсайд.

37' Говор неплохо поработал на правом фланге и затем от углового флажка выполнил подачу в центр к линии вратарской, Глазков уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

36' Синяков с правой половины поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Новикову, форвард "Сибири" забрался в небольшой офсайд.

35' Синяков с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника "Динамо-Владивосток".

34' Колотыгин на половине поля соперника зацепил за футболку Семененко и тем самым не позволил "Сибири" провести быструю ответную атаку.

33' Иванов с углового на этот раз отправил мяч в радиус штрафной площади, но Лаптев не смог подстроиться под отскок, чтобы пробить по воротам.