2:0
Первый тайм
Ход матча
6'
0:0
25'
1:0
27'
1:0
36'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Кузин НикитаЗащитник
- Полузащитник
-
80 Пипо АлексейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Дорохов ЕгорНападающий
-
Главный тренер: Сальников Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
70 Синяков ЕгорПолузащитник
-
54 Говор ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Иванов АртёмПолузащитник
-
18 Мекш ДанилаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Жук ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ализаде АмирПолузащитник
-
Главный тренер: Тренёв Виктор
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Владивосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ращупкин Дмитрий
|2 (1)
|0.67
|Шестаков Игорь
|1
|0.33
|Сергеев Александр Сергеевич
|1
|0.33
|Дорохов Егор
|1
|0.33
|Леонов Олег
|1
|0.33
|_Kuzin N. Y.
|1
|0.33
|_Kolotygin A.
|1
|0.33
|_Andyamov V.
|0
|0
|_Zyryanov N.
|0
|0
|_Gainullin R. R.
|0
|0
Сибирь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рожков Никита
|2
|1
|Папикян Давид
|1
|0.5
|Бахарев Глеб
|1
|0.5
|Запалацкий Сергей
|0
|0
Карточки
Динамо Владивосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андямов Валентин
|1
|0
Сибирь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванов Артём III
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Владивосток
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сибирь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Динамо Владивосток
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сибирь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Динамо Владивосток
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сибирь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Владивосток
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Динамо Владивосток - Композит 2:3 Химки-2 - Динамо Владивосток 0:2 Динамо Владивосток - ФК Иркутск 1:0 Строгино - Динамо Владивосток 0:1
Квант - Динамо Владивосток 0:1 Анри Владивосток - Динамо Владивосток 1:5 Динамо Владивосток - СКА-2 Хабаровск 5:0 Салют - Динамо Владивосток 4:1 Динамо Владивосток - Рязань 1:0 Космос Долгопрудный - Динамо Владивосток 0:1 Динамо Владивосток - Коломна 3:0 Сахалин - Динамо Владивосток 0:1 Динамо Владивосток - Арсенал-2 Тула 1:0 Зенит Пенза - Динамо Владивосток 0:3 Динамо Владивосток - Спартак Тамбов 1:0 Композит - Динамо Владивосток 1:2 Динамо Владивосток - Химки-2 0:0 Динамо Владивосток - Строгино 2:1 Динамо Владивосток - Квант 4:1 СКА-2 Хабаровск - Динамо Владивосток 3:0
Сибирь
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сибирь - Темп 4:3 Сибирь - Краснодар-2 0:0 Сибирь - Авангард Курск 1:0 Армавир - Сибирь 0:1
Сибирь - Сочи 0:1 Пари НН - Сибирь 1:0 Сибирь - Томь 1:0 Балтика - Сибирь 1:1 Сибирь - Луч 0:0 Зенит-2 - Сибирь 2:2 Сибирь - Чертаново 1:2 Ротор - Сибирь 2:0 Сибирь - Тамбов 0:2 Химки - Сибирь 1:1 Сибирь - Тюмень 2:0 Сибирь - Факел 2:0 Сибирь - СКА-Хабаровск 1:1 Спартак-2 - Сибирь 3:0 Сибирь - Мордовия 0:0 Шинник - Сибирь 2:1
Результаты матчей
Динамо Владивосток
Сибирь
Точный счет
1:0
1 раз 100%
4:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:5
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
4:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Динамо Владивосток
Сибирь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|1
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|2
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|4
|Кубань Холдинг
|_Maloletov A.
|3
|Кубань Холдинг
|Ревазов Арсен
|3
|Рубин
|Кузнецов Даниил
|2 (1)
|ЦСКА Москва
|Мойзес Моура
|2
|ЦСКА Москва
|Бистрович Кристиян
|2
|Спартак Москва
|Маслов Павел
|2
|Оренбург
|Прохин Данила
|2
|Пари НН
|Александров Виктор
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Владивосток 2:0 Сибирь
Исход игры
Динамо Владивосток
72.6% (90)
Ничья
14.5% (18)
Сибирь
12.9% (16)
Тотал 2.5
Больше
45.87% (50)
Меньше
54.13% (59)
Обе команды забьют
Да
57.8% (63)
Нет
42.2% (46)
Популярный счёт
2:1 Динамо Владивосток
30.6% (38)
1:0 Динамо Владивосток
27.4% (34)
1:1 Ничья
10.5% (13)
1:2 Сибирь
8.9% (11)
2:0 Динамо Владивосток
6.5% (8)
0:0 Ничья
1.6% (2)
0:1 Сибирь
1.6% (2)
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