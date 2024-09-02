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  4. Кубок 2024-2025
Динамо Владивосток
 
Позже
Сибирь
Прогнозы 51
Динамо Владивосток 68.6% (35)
X 21.6% (11)
Сибирь 9.8% (5)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Владивосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ращупкин Дмитрий 2 (1) 1
Шестаков Игорь 1 0.5
Сергеев Александр Сергеевич 1 0.5
Дорохов Егор 1 0.5
Леонов Олег 1 0.5
_Andyamov V. 0 0
_Zyryanov N. 0 0
_Gainullin R. R. 0 0
Сибирь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рожков Никита 2 2
Папикян Давид 1 1
Бахарев Глеб 1 1
Запалацкий Сергей 0 0

Карточки

Результаты матчей

Динамо Владивосток
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сибирь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Динамо Владивосток
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сибирь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Динамо Владивосток
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сибирь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Владивосток
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Динамо Владивосток - Композит 2:3 Химки-2 - Динамо Владивосток 0:2 Динамо Владивосток - ФК Иркутск 1:0 Строгино - Динамо Владивосток 0:1
Квант - Динамо Владивосток 0:1 Анри Владивосток - Динамо Владивосток 1:5 Динамо Владивосток - СКА-2 Хабаровск 5:0 Салют - Динамо Владивосток 4:1 Динамо Владивосток - Рязань 1:0 Космос Долгопрудный - Динамо Владивосток 0:1 Динамо Владивосток - Коломна 3:0 Сахалин - Динамо Владивосток 0:1 Динамо Владивосток - Арсенал-2 Тула 1:0 Зенит Пенза - Динамо Владивосток 0:3 Динамо Владивосток - Спартак Тамбов 1:0 Композит - Динамо Владивосток 1:2 Динамо Владивосток - Химки-2 0:0 Динамо Владивосток - Строгино 2:1 Динамо Владивосток - Квант 4:1 СКА-2 Хабаровск - Динамо Владивосток 3:0
Сибирь
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сибирь - Темп 4:3 Сибирь - Краснодар-2 0:0 Сибирь - Авангард Курск 1:0 Армавир - Сибирь 0:1
Сибирь - Сочи 0:1 Пари НН - Сибирь 1:0 Сибирь - Томь 1:0 Балтика - Сибирь 1:1 Сибирь - Луч 0:0 Зенит-2 - Сибирь 2:2 Сибирь - Чертаново 1:2 Ротор - Сибирь 2:0 Сибирь - Тамбов 0:2 Химки - Сибирь 1:1 Сибирь - Тюмень 2:0 Сибирь - Факел 2:0 Сибирь - СКА-Хабаровск 1:1 Спартак-2 - Сибирь 3:0 Сибирь - Мордовия 0:0 Шинник - Сибирь 2:1

Результаты матчей

Динамо Владивосток
Сибирь

Точный счет

1:0
1 раз 100%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:5
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Динамо Владивосток
Сибирь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 2 0 1 6 - 1 6
2.
Динамо Москва
 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Динамо Махачкала
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 1 - 9 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Ростов
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Химки
 3 1 0 2 2 - 7 3
4.
Оренбург
 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
ЦСКА Москва
 3 2 0 1 3 - 2 5
3.
Ахмат
 3 1 0 2 4 - 4 3
4.
Пари НН
 3 0 0 3 2 - 6 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3 2 0 1 5 - 1 7
2.
Рубин
 3 2 0 1 6 - 1 6
3.
Акрон
 3 2 0 1 3 - 6 5
4.
Факел
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Динамо Махачкала
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Спартак Москва
 2 1 0 1 3 - 1 3
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ростов
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Оренбург
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
3.
Акрон
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Ростов
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ЦСКА Москва
 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Амкал Костюков Степан 4
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 4
Кубань Холдинг _Maloletov A. 3
Рубин Кузнецов Даниил 2 (1)
Динамо Москва Гладышев Ярослав 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Спартак Москва Маслов Павел 2
Оренбург Прохин Данила 2
Пари НН Александров Виктор 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Владивосток - Сибирь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 сентября 2024, осталось 2 дня 4 часа 9 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 51
    Динамо Владивосток 68.6% (35)
    X 21.6% (11)
    Сибирь 9.8% (5)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Динамо Владивосток - Сибирь онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Владивосток - Сибирь

    Исход игры
    Динамо Владивосток
    67.9% (36)
    Ничья
    20.8% (11)
    Сибирь
    11.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.08% (25)
    Меньше
    51.92% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    63.46% (33)
    Нет
    36.54% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Владивосток
    35.8% (19)
    1:0 Динамо Владивосток
    22.6% (12)
    1:1 Ничья
    15.1% (8)
    1:2 Сибирь
    9.4% (5)
    2:0 Динамо Владивосток
    9.4% (5)
    0:0 Ничья
    3.8% (2)
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    Динамо Владивосток
    Сибирь
    Букмекеры
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