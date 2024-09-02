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  4. Кубок 2024-2025
Космос Долгопрудный
 
Позже
Амкал
Прогнозы 49
Космос Долгопрудный 38.8% (19)
X 12.2% (6)
Амкал 49% (24)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Космос Долгопрудный
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Gunko A. 1 1
Амкал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Костюков Степан 4 2
Маврин Василий 2 1
_Agekyan D. 2 1
Имаев Руслан 1 0.5
_Pichugin M. 1 0.5
Рябокобыленко Артур 0 0
Катрич Анатолий 0 0

Карточки

Космос Долгопрудный
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амкал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рябокобыленко Артур 1 0
Левшук Арсений II 1 0
Маврин Василий 1 0

Результаты матчей

Космос Долгопрудный
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Амкал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Космос Долгопрудный
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Амкал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
8
Космос Долгопрудный
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Амкал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
8

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
10
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
100%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Космос Долгопрудный
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Рязань - Космос Долгопрудный 1:1 Космос Долгопрудный - Сахалин 2:0 Космос Долгопрудный - Коломна 2:0 Космос Долгопрудный - Сахалин 2:0
Космос Долгопрудный - Арсенал-2 Тула 3:1 Зенит Пенза - Космос Долгопрудный 2:2 Знамя Труда - Космос Долгопрудный 0:1 Космос Долгопрудный - Композит 0:1 Химки-2 - Космос Долгопрудный 1:2 Космос Долгопрудный - Динамо Владивосток 0:1 Строгино - Космос Долгопрудный 0:4 Космос Долгопрудный - Квант 3:1 Космос Долгопрудный - СКА-2 Хабаровск 3:2 Космос Долгопрудный - Орёл 2:1 Салют - Космос Долгопрудный 2:1 Космос Долгопрудный - Рязань 1:0 Коломна - Космос Долгопрудный 1:3 Сахалин - Космос Долгопрудный 0:2 Арсенал-2 Тула - Космос Долгопрудный 2:0 Космос Долгопрудный - Зенит Пенза 1:1
Амкал
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Амкал - 2DROTS 0:1 Велес Москва - Амкал 0:2 Амкал - Коломна 8:1 Амкал - ФК Кони 4:1
Амкал - 2DROTS 2:1 2DROTS - Амкал 2:1 Амкал - ФК Кони 4:0 FC Bus - Амкал 4:1 Амкал - FC Fight Nights 2:0 Амкал - ФК Кони 6:0 FC DMEDIA - Амкал 1:0 Амкал - ФК Народная Команда 2:1 Тандем - Амкал 1:1 ФК Чисто Питер - Амкал 1:1 Амкал - Спартак-2 1:2 Амкал - Родина Москва 0:1 Кызылжар - Амкал 0:0 Амкал - 2DROTS 0:1 Амкал - СД Фэмили 5:0 Амкал - Амкар Пермь 1:1

Результаты матчей

Космос Долгопрудный
Амкал

Точный счет

2:0
1 раз 100%
8:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
8
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
8:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
8
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Космос Долгопрудный
Амкал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 2 0 1 6 - 1 6
2.
Динамо Москва
 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Динамо Махачкала
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 1 - 9 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Ростов
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Химки
 3 1 0 2 2 - 7 3
4.
Оренбург
 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
ЦСКА Москва
 3 2 0 1 3 - 2 5
3.
Ахмат
 3 1 0 2 4 - 4 3
4.
Пари НН
 3 0 0 3 2 - 6 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3 2 0 1 5 - 1 7
2.
Рубин
 3 2 0 1 6 - 1 6
3.
Акрон
 3 2 0 1 3 - 6 5
4.
Факел
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Динамо Махачкала
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Спартак Москва
 2 1 0 1 3 - 1 3
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ростов
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Оренбург
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
3.
Акрон
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Ростов
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ЦСКА Москва
 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Амкал Костюков Степан 4
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 4
Кубань Холдинг _Maloletov A. 3
Рубин Кузнецов Даниил 2 (1)
Динамо Москва Гладышев Ярослав 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Спартак Москва Маслов Павел 2
Оренбург Прохин Данила 2
Пари НН Александров Виктор 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Космос Долгопрудный - Амкал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 сентября 2024, осталось 2 дня 8 часов 9 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 49
    Космос Долгопрудный 38.8% (19)
    X 12.2% (6)
    Амкал 49% (24)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Космос Долгопрудный - Амкал онлайн

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    Прогнозы на матч Космос Долгопрудный - Амкал

    Исход игры
    Космос Долгопрудный
    38.5% (20)
    Ничья
    11.5% (6)
    Амкал
    50% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (26)
    Меньше
    50% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    59.62% (31)
    Нет
    40.38% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Амкал
    30.8% (16)
    1:0 Космос Долгопрудный
    19.2% (10)
    2:1 Космос Долгопрудный
    17.3% (9)
    0:1 Амкал
    13.5% (7)
    1:1 Ничья
    9.6% (5)
    0:2 Амкал
    3.8% (2)
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    Космос Долгопрудный
    Амкал
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