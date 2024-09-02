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Бомбардиры внутри турнира
Космос Долгопрудный
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|_Gunko A.
|1
|1
Амкал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Костюков Степан
|4
|2
|Маврин Василий
|2
|1
|_Agekyan D.
|2
|1
|Имаев Руслан
|1
|0.5
|_Pichugin M.
|1
|0.5
|Рябокобыленко Артур
|0
|0
|Катрич Анатолий
|0
|0
Карточки
Космос Долгопрудный
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Амкал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рябокобыленко Артур
|1
|0
|Левшук Арсений II
|1
|0
|Маврин Василий
|1
|0
Результаты матчей
Космос Долгопрудный
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Амкал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Космос Долгопрудный
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Амкал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
8
Космос Долгопрудный
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Амкал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
8
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
10
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
100%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Космос Долгопрудный
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Рязань - Космос Долгопрудный 1:1 Космос Долгопрудный - Сахалин 2:0 Космос Долгопрудный - Коломна 2:0 Космос Долгопрудный - Сахалин 2:0
Космос Долгопрудный - Арсенал-2 Тула 3:1 Зенит Пенза - Космос Долгопрудный 2:2 Знамя Труда - Космос Долгопрудный 0:1 Космос Долгопрудный - Композит 0:1 Химки-2 - Космос Долгопрудный 1:2 Космос Долгопрудный - Динамо Владивосток 0:1 Строгино - Космос Долгопрудный 0:4 Космос Долгопрудный - Квант 3:1 Космос Долгопрудный - СКА-2 Хабаровск 3:2 Космос Долгопрудный - Орёл 2:1 Салют - Космос Долгопрудный 2:1 Космос Долгопрудный - Рязань 1:0 Коломна - Космос Долгопрудный 1:3 Сахалин - Космос Долгопрудный 0:2 Арсенал-2 Тула - Космос Долгопрудный 2:0 Космос Долгопрудный - Зенит Пенза 1:1
Амкал
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Амкал - 2DROTS 0:1 Велес Москва - Амкал 0:2 Амкал - Коломна 8:1 Амкал - ФК Кони 4:1
Амкал - 2DROTS 2:1 2DROTS - Амкал 2:1 Амкал - ФК Кони 4:0 FC Bus - Амкал 4:1 Амкал - FC Fight Nights 2:0 Амкал - ФК Кони 6:0 FC DMEDIA - Амкал 1:0 Амкал - ФК Народная Команда 2:1 Тандем - Амкал 1:1 ФК Чисто Питер - Амкал 1:1 Амкал - Спартак-2 1:2 Амкал - Родина Москва 0:1 Кызылжар - Амкал 0:0 Амкал - 2DROTS 0:1 Амкал - СД Фэмили 5:0 Амкал - Амкар Пермь 1:1
Результаты матчей
Космос Долгопрудный
Амкал
Точный счет
2:0
1 раз 100%
8:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
8
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
8:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
8
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Космос Долгопрудный
Амкал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|1
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|2
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|4
|Кубань Холдинг
|_Maloletov A.
|3
|Рубин
|Кузнецов Даниил
|2 (1)
|Динамо Москва
|Гладышев Ярослав
|2 (1)
|ЦСКА Москва
|Мойзес Моура
|2
|ЦСКА Москва
|Бистрович Кристиян
|2
|Спартак Москва
|Маслов Павел
|2
|Оренбург
|Прохин Данила
|2
|Пари НН
|Александров Виктор
|2
Прогнозы на матч Космос Долгопрудный - Амкал
Исход игры
Космос Долгопрудный
38.5% (20)
Ничья
11.5% (6)
Амкал
50% (26)
Тотал 2.5
Больше
50% (26)
Меньше
50% (26)
Обе команды забьют
Да
59.62% (31)
Нет
40.38% (21)
Популярный счёт
1:2 Амкал
30.8% (16)
1:0 Космос Долгопрудный
19.2% (10)
2:1 Космос Долгопрудный
17.3% (9)
0:1 Амкал
13.5% (7)
1:1 Ничья
9.6% (5)
0:2 Амкал
3.8% (2)
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