Тур: 19.
2:1
Конец матча
0'
1:0
21' ГолПатрик Алан
33' Желтая карточкаПикашу Яго
42' Желтая карточкаТинга I
45' Желтая карточкаФернандо Режес
1:1
45' ГолТити
69' Желтая карточкаLeandro Martinez I
77' Желтая карточкаБритес Эмануэль
2:1
84' ГолGustavo Alves
87' Вторая желтая карточкаБритес Эмануэль
90'+8
Ход матча
21'
1:0
33'
42'
45'
45'
1:1
77'
77'
84'
2:1
87'
90'
90'
90'
24
Anthoni
15
Гомес
Бруно
44
Витао
29
Тьяго
Маия
10
Патрик
Алан
17
Бруно
Табата
31
Аларио
Лукас
2
Тинга
I
4
Тити
88
Саша
Лукас
35
Эркулес
22
Пикашу
Яго
26
Лопес
Брено
- Основной состав
-
24 AnthoniВратарь
-
15 Гомес БруноЗащитник
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тьяго МаияПолузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бруно ТабатаПолузащитник
-
31 Аларио ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Сантос НатанЗащитник
- Защитник
-
22 КауанПолузащитник
-
40 РомулоПолузащитник
-
7 HyoranПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Roger Machado
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Тинга IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
-
26 Лопес БреноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
37 КауанПолузащитник
-
11 МариньоПолузащитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Eros Mancuso
-
-
-
10 Калебе
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Форталеза Сеара
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
23
9
Голов в среднем за матч
1.92
0.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
46
120
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|5
|0.22
|Борре Рафаэль
|4
|0.17
|Энрике Бруно
|2
|0.09
|Патрик Алан
|2
|0.09
|Бруно Табата
|1
|0.04
|Тьяго Маия
|1
|0.04
|Бустос Фабрисио
|1
|0.04
|Igor Gomes
|1
|0.04
|Gustavo Alves
|1
|0.04
|Gabriel Carvalho
|1
|0.04
|Фернандо Режес
|1
|0.04
|Мальо Уго
|1
|0.04
|Вандерсон
|1
|0.04
|Бернабей Александро
|1
|0.04
|Витао
|1
|0.04
|Гомес Бруно
|0
|0
|Ренан Роберт
|0
|0
|Lucca Drummond
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|0.32
|Почеттино Томас
|4
|0.16
|Лопес Брено
|4
|0.16
|Renato Kayzer
|3 (1)
|0.12
|Пикашу Яго
|2
|0.08
|Эркулес
|1
|0.04
|Мачука Иманоль
|1
|0.04
|Moises Vieira
|1
|0.04
|Наварро Кевин
|1
|0.04
|Тити
|1
|0.04
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0.04
|Тинга I
|1
|0.04
|Пачеко Бруно
|1
|0.04
|Мариньо
|0
|0
|Бритес Эмануэль
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|6
|0
|Уэсли Лопес
|6
|0
|Фернандо Режес
|5
|0
|Аларио Лукас
|4
|0
|Борре Рафаэль
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|Патрик Алан
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Рочет Серхио
|3
|0
|Ромуло
|3
|0
|Витао
|3
|0
|Рохель Агустин
|1
|1
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Мальо Уго
|2
|0
|Гомес Бруно
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Ренан Роберт
|2
|0
|Gabriel Carvalho
|2
|0
|Бруно Табата
|1
|0
|Валенсия Эннер
|1
|0
|Тьяго Маия
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Anthoni
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Gustavo Alves
|1
|0
|Ricardo Mathias
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бритес Эмануэль
|7
|2
|Эркулес
|6
|2
|Аугусто Педро
|7
|0
|Тити
|6
|0
|Пикашу Яго
|6
|0
|Лусеро Хуан Мартин
|5
|0
|Почеттино Томас
|4
|0
|Лопес Брено
|4
|0
|Кушчевич Бенхамин
|2
|1
|Renato Kayzer
|2
|1
|Кардона Томас
|3
|0
|Leandro Martinez I
|3
|0
|Саша Лукас
|2
|0
|Мариньо
|2
|0
|Тинга I
|2
|0
|Пачеко Бруно
|2
|0
|Наварро Кевин
|2
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Велисон Хосе
|1
|0
|Рикардо Жоао
|1
|0
|Россетто Матеус
|1
|0
|Калебе
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
6
3
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Форталеза Сеара
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
9
19
Интернасьонал Порту Алегре
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (5)
61% (14)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Форталеза Сеара
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
8% (2)
52% (13)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
15
22
Голы по времени матча
Забито
14
10
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 18
1
7%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
3
30%
61-75
5
36%
2
20%
76-90
Пропущено
11
19
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
4
21%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
27%
5
26%
31-45
3
27%
2
11%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
2
18%
4
21%
76-90
Забито
10
19
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 13
15 Не забивали 12
0
0%
4
21%
1-15
1
10%
4
21%
16-30
4
40%
4
21%
31-45
1
10%
4
21%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
2
20%
1
5%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
3
33%
2
29%
76-90
Забито
24
29
9 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 17
5 Не забивали 5
1
4%
5
17%
1-15
2
8%
6
21%
16-30
6
25%
6
21%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
5
21%
5
17%
61-75
7
29%
29%
3
10%
76-90
Пропущено
20
26
7 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 17
2
10%
4
15%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
5
25%
8
31%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
5
25%
4
15%
61-75
5
25%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Форталеза Сеара
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2
Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Форталеза Сеара
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
6 раз 46%
1:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
1
9 раз 69%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:2
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
Точный счет
1:0
5 раз 22%
1:1
5 раз 22%
2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:0
7 раз 28%
1:1
5 раз 20%
1:2
4 раза 16%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 57%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
1
12 раз 48%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
47
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
111
48
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
205
518
817
122
322
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|8 (6)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 7