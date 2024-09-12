  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 19.
Интернасьонал Порту Алегре
2:1
Конец матча
Форталеза Сеара
0'
1:0
21' Гол
Патрик Алан
33' Желтая карточка
Пикашу Яго
42' Желтая карточка
Тинга I
45' Желтая карточка
Фернандо Режес
1:1
45' Гол
Тити
69' Желтая карточка
Leandro Martinez I
77' Желтая карточка
Бритес Эмануэль
2:1
84' Гол
Gustavo Alves
87' Вторая желтая карточка
Бритес Эмануэль
90'+8
24
Anthoni
15
Гомес
Бруно
25
Меркадо
Габриэль
44
Витао
26
Бернабей
Александро
5
Фернандо
Режес
29
Тьяго
Маия
10
Патрик
Алан
34
Gabriel
Carvalho
17
Бруно
Табата
31
Аларио
Лукас
1
Рикардо
Жоао
2
Тинга
I
19
Бритес
Эмануэль
4
Тити
36
Felipe
Jonatan
88
Саша
Лукас
35
Эркулес
7
Почеттино
Томас
22
Пикашу
Яго
26
Лопес
Брено
9
Лусеро
Хуан
Мартин
Интернасьонал Порту Алегре
4-5-1
Форталеза Сеара
4-4-2

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Форталеза Сеара

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
0:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
5:1
СA
4:2
СA
1:0
СA
2:2
СA
0:1
К
1:0
К
3:0

Голы

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

23
9

Голов в среднем за матч

1.92
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

46
120

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 5 0.22
Борре Рафаэль 4 0.17
Энрике Бруно 2 0.09
Патрик Алан 2 0.09
Бруно Табата 1 0.04
Тьяго Маия 1 0.04
Бустос Фабрисио 1 0.04
Igor Gomes 1 0.04
Gustavo Alves 1 0.04
Gabriel Carvalho 1 0.04
Фернандо Режес 1 0.04
Мальо Уго 1 0.04
Вандерсон 1 0.04
Бернабей Александро 1 0.04
Витао 1 0.04
Гомес Бруно 0 0
Ренан Роберт 0 0
Lucca Drummond 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 8 (2) 0.32
Почеттино Томас 4 0.16
Лопес Брено 4 0.16
Renato Kayzer 3 (1) 0.12
Пикашу Яго 2 0.08
Эркулес 1 0.04
Мачука Иманоль 1 0.04
Moises Vieira 1 0.04
Наварро Кевин 1 0.04
Тити 1 0.04
Кушчевич Бенхамин 1 0.04
Тинга I 1 0.04
Пачеко Бруно 1 0.04
Мариньо 0 0
Бритес Эмануэль 0 0
Роша Педро 0 0
Аугусто Педро 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 6 0
Уэсли Лопес 6 0
Фернандо Режес 5 0
Аларио Лукас 4 0
Борре Рафаэль 4 0
Бустос Фабрисио 4 0
Патрик Алан 3 0
Энрике Бруно 3 0
Рочет Серхио 3 0
Ромуло 3 0
Витао 3 0
Рохель Агустин 1 1
Арангис Чарлес 2 0
Эдуардо Коудет 2 0
Мальо Уго 2 0
Гомес Бруно 2 0
Вандерсон 2 0
Igor Gomes 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Ренан Роберт 2 0
Gabriel Carvalho 2 0
Бруно Табата 1 0
Валенсия Эннер 1 0
Тьяго Маия 1 0
José Maurisio3 1 0
Anthoni 1 0
Matheus Dias 1 0
Gustavo Alves 1 0
Ricardo Mathias 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бритес Эмануэль 7 2
Эркулес 6 2
Аугусто Педро 7 0
Тити 6 0
Пикашу Яго 6 0
Лусеро Хуан Мартин 5 0
Почеттино Томас 4 0
Лопес Брено 4 0
Кушчевич Бенхамин 2 1
Renato Kayzer 2 1
Кардона Томас 3 0
Leandro Martinez I 3 0
Саша Лукас 2 0
Мариньо 2 0
Тинга I 2 0
Пачеко Бруно 2 0
Наварро Кевин 2 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Велисон Хосе 1 0
Рикардо Жоао 1 0
Россетто Матеус 1 0
Калебе 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

6
3
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Форталеза Сеара
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

9
19
Интернасьонал Порту Алегре
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (5)
61% (14)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Форталеза Сеара
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
8% (2)
52% (13)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

15
22

Голы по времени матча

Забито

14
10
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 18
1
7%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
3
30%
61-75
5
36%
2
20%
76-90

Пропущено

11
19
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
4
21%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
27%
5
26%
31-45
3
27%
2
11%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
2
18%
4
21%
76-90

Забито

10
19
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 13
15 Не забивали 12
0
0%
4
21%
1-15
1
10%
4
21%
16-30
4
40%
4
21%
31-45
1
10%
4
21%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
2
20%
1
5%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Забито

24
29
9 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 17
5 Не забивали 5
1
4%
5
17%
1-15
2
8%
6
21%
16-30
6
25%
6
21%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
5
21%
5
17%
61-75
7
29%
29%
3
10%
76-90

Пропущено

20
26
7 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 17
2
10%
4
15%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
5
25%
8
31%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
5
25%
4
15%
61-75
5
25%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Форталеза Сеара
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2
Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Форталеза Сеара

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
6 раз 46%
1:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
1
9 раз 69%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:2
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%

Точный счет

1:0
5 раз 22%
1:1
5 раз 22%
2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:0
7 раз 28%
1:1
5 раз 20%
1:2
4 раза 16%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 57%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
1
12 раз 48%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
1
11
1.5
4
8
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
20
5
5
18
1.5
8
17
1
22
2.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 25 15 5 5 43 - 24 50
2.
Форталеза Сеара
 25 14 6 5 31 - 24 48
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 25 14 5 6 38 - 19 47
4.
Фламенго
 24 13 5 6 39 - 28 44
5.
Крузейро
 25 12 5 8 34 - 26 41
6.
Сан-Паулу
 25 12 5 8 33 - 26 41
7.
Байя
 25 11 6 8 34 - 27 39
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 23 9 8 6 24 - 20 35
9.
Васко да Гама
 24 10 4 10 29 - 34 34
10.
Атлетико Минейро
 23 8 9 6 32 - 33 33
11.
Ред Булл Брагантино
 24 8 6 10 29 - 30 30
12.
Атлетико Паранаэнсе
 23 8 5 10 26 - 28 29
13.
Жувентуде
 25 7 8 10 29 - 35 29
14.
Крисьюма
 24 7 7 10 32 - 35 28
15.
Гремио
 23 8 3 12 23 - 28 27
16.
Флуминенсе
 24 7 6 11 20 - 26 27
17.
Коринтианс
 25 5 10 10 22 - 31 25
18.
Куяба
 24 5 7 12 23 - 35 22
19.
Витория
 25 6 4 15 26 - 39 22
20.
Атлетико Гойаненсе
 25 4 6 15 21 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Крузейро
 12 9 2 1 23 - 8 29
3.
Сан-Паулу
 13 9 2 2 19 - 9 29
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 9 1 2 22 - 9 28
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 9 1 3 23 - 9 28
6.
Байя
 12 8 2 2 17 - 7 26
7.
Фламенго
 12 8 2 2 19 - 12 26
8.
Васко да Гама
 12 7 3 2 20 - 17 24
9.
Ред Булл Брагантино
 11 7 1 3 16 - 11 22
10.
Жувентуде
 12 6 4 2 18 - 11 22
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 4 2 14 - 11 19
12.
Коринтианс
 12 4 7 1 17 - 12 19
13.
Крисьюма
 13 4 6 3 17 - 18 18
14.
Флуминенсе
 12 4 5 3 13 - 11 17
15.
Атлетико Минейро
 12 4 5 3 16 - 17 17
16.
Гремио
 12 5 1 6 12 - 14 16
17.
Атлетико Паранаэнсе
 11 4 2 5 14 - 14 14
18.
Витория
 13 4 2 7 15 - 19 14
19.
Куяба
 13 2 4 7 11 - 16 10
20.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 11 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 4 3 21 - 15 22
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 5 4 3 15 - 10 19
3.
Фламенго
 12 5 3 4 20 - 16 18
4.
Атлетико Минейро
 11 4 4 3 16 - 16 16
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 4 4 4 10 - 9 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 12 - 14 15
7.
Форталеза Сеара
 12 4 3 5 11 - 18 15
8.
Байя
 13 3 4 6 17 - 20 13
9.
Куяба
 11 3 3 5 12 - 19 12
10.
Сан-Паулу
 12 3 3 6 14 - 17 12
11.
Крузейро
 13 3 3 7 11 - 18 12
12.
Гремио
 11 3 2 6 11 - 14 11
13.
Крисьюма
 11 3 1 7 15 - 17 10
14.
Васко да Гама
 12 3 1 8 9 - 17 10
15.
Флуминенсе
 12 3 1 8 7 - 15 10
16.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 10 - 20 9
17.
Витория
 12 2 2 8 11 - 20 8
18.
Ред Булл Брагантино
 13 1 5 7 13 - 19 8
19.
Жувентуде
 13 1 4 8 11 - 24 7
20.
Коринтианс
 13 1 3 9 5 - 19 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 8 (6)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 8 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 9
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Форталеза Сеара онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный