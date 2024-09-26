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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 16.
Ред Булл Брагантино
2:2
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
0:1
13' Гол
Борре Рафаэль
1:1
43' Гол
Жонатан Луис
68' Желтая карточка
Борре Рафаэль
72' Желтая карточка
Sergio Palacios
73' Желтая карточка
Vinicius Mendonca
2:1
75' Гол
Витиньо Витор
2:2
77' Гол
Валенсия Эннер
79' Желтая карточка
Витао
87' Желтая карточка
Кандидо Луан
90'+7
1
Швенгбер
Клейтон
39
Мендес
Дуглас
14
Энрике
Педру
II
36
Кандидо
Луан
35
Фернандес
Матеус
8
Эвангелиста
Лукас
6
Жонатан
Луис
10
Линкольн
II
28
Витиньо
Витор
V
19
Саша
Эдуардо
30
Henry
Mosquera
1
Рочет
Серхио
15
Гомес
Бруно
18
Рохель
Агустин
44
Витао
26
Бернабей
Александро
5
Фернандо
Режес
29
Тьяго
Маия
34
Gabriel
Carvalho
10
Патрик
Алан
21
Уэсли
Лопес
19
Борре
Рафаэль
Ред Булл Брагантино
3-4-3
Интернасьонал Порту Алегре
4-5-1

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Интернасьонал Порту Алегре

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.25
0.5

Среднее время на гол

360
180

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.63
0.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

144
120

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Helio Junio 7 0.26
Саша Эдуардо 3 (1) 0.11
Витиньо Витор V 3 0.11
Линкольн II 3 (1) 0.11
Рамирес Эрик II 2 0.07
Эвангелиста Лукас 2 0.07
Жонатан Луис 2 0.07
Борбас Тиаго 2 0.07
Мендес Дуглас 2 0.07
Густавиньо 1 0.04
Фернандес Матеус 1 0.04
Raul González II 1 0.04
Энрике Педру II 1 0.04
Ignacio Laquintana 1 0.04
Vinicius Mendonca 1 0.04
Кандидо Луан 1 (1) 0.04
Брунинью Филипе 0 0
Nathan Mendes 0 0
Henry Mosquera 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 6 0.23
Уэсли Лопес 5 0.19
Патрик Алан 4 (1) 0.15
Энрике Бруно 3 0.12
Тьяго Маия 2 0.08
Бруно Табата 1 0.04
Бернабей Александро 1 0.04
Гомес Бруно 1 0.04
Бустос Фабрисио 1 0.04
Gustavo Alves 1 0.04
Gabriel Carvalho 1 0.04
Фернандо Режес 1 0.04
Мальо Уго 1 0.04
Валенсия Эннер 1 0.04
Меркадо Габриэль 1 0.04
Вандерсон 1 0.04
Витао 1 0.04
Ренан Роберт 0 0
Lucca Drummond 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Силва Джадсом 6 1
Витиньо Витор V 6 0
Nathan Mendes 6 0
Саша Эдуардо 4 1
Кандидо Луан 5 0
Рамирес Эрик II 4 0
Сантос Эдуардо 4 0
Helio Junio 4 0
Henry Mosquera 4 0
Pedro Caixinha 2 1
Энрике Педру II 3 0
Эвангелиста Лукас 3 0
Линкольн II 3 0
Капишаба Жуниньо 3 0
Борбас Тиаго 3 0
Швенгбер Клейтон 1 1
Кунья Лукас 2 0
Эвертон Энрике 1 0
Жонатан Луис 1 0
Густавиньо 1 0
Фернандес Матеус 1 0
Raul González II 1 0
Уртадо Хосе 1 0
Ignacio Laquintana 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Лопес Гилерме 1 0
Мендес Дуглас 1 0
Артур I 1 0
Vinicius Mendonca 1 0
Sergio Palacios 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэсли Лопес 7 0
Меркадо Габриэль 6 0
Фернандо Режес 5 0
Борре Рафаэль 5 0
Аларио Лукас 4 0
Энрике Бруно 4 0
Бустос Фабрисио 4 0
Витао 4 0
Патрик Алан 3 0
Рочет Серхио 3 0
Ромуло 3 0
Gabriel Carvalho 3 0
Рохель Агустин 1 1
Арангис Чарлес 2 0
Эдуардо Коудет 2 0
Мальо Уго 2 0
Гомес Бруно 2 0
Вандерсон 2 0
Igor Gomes 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Ренан Роберт 2 0
Бруно Табата 1 0
Валенсия Эннер 1 0
Тьяго Маия 1 0
José Maurisio3 1 0
Anthoni 1 0
Matheus Dias 1 0
Gustavo Alves 1 0
Ricardo Mathias 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Интернасьонал Порту Алегре
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

7
6
Ред Булл Брагантино
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Интернасьонал Порту Алегре
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

9
15
Ред Булл Брагантино
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (12)
37% (10)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
56% (15)
15% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (4)
62% (16)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

16
21

Голы по времени матча

Забито

20
15
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
5
25%
1
7%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
5
25%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
20%
3
20%
61-75
3
15%
3
20%
76-90

Пропущено

15
12
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
7%
3
25%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
3
20%
3
25%
76-90

Забито

14
17
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
3
21%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
6
43%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
2
14%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

21
11
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
24%
3
27%
31-45
5
24%
3
27%
46-60
2
10%
3
27%
61-75
4
19%
2
18%
76-90

Забито

34
32
19 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
8
24%
3
9%
1-15
3
9%
2
6%
16-30
8
24%
8
25%
31-45
6
18%
4
13%
46-60
4
12%
7
22%
61-75
5
15%
8
25%
76-90

Пропущено

36
23
19 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 18
3
8%
3
13%
1-15
8
22%
0
0%
16-30
8
22%
6
26%
31-45
6
17%
3
13%
46-60
4
11%
6
26%
61-75
7
19%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0
Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3
Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:1
8 раз 30%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
2
9 раз 33%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%
1
13 раз 50%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
1
7
6
1.5
5
7
1
12
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
21
5
10
17
1.5
8
18
1
26
2.5
3
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 27 17 5 5 46 - 25 56
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 27 16 5 6 44 - 19 53
3.
Форталеза Сеара
 27 15 7 5 36 - 26 52
4.
Фламенго
 26 13 6 7 42 - 32 45
5.
Сан-Паулу
 27 13 5 9 35 - 29 44
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 26 11 9 6 32 - 23 42
7.
Крузейро
 27 12 6 9 34 - 27 42
8.
Байя
 27 12 6 9 38 - 31 42
9.
Атлетико Минейро
 25 9 9 7 35 - 36 36
10.
Васко да Гама
 26 10 5 11 30 - 36 35
11.
Ред Булл Брагантино
 27 8 8 11 33 - 37 32
12.
Жувентуде
 27 8 8 11 31 - 37 32
13.
Крисьюма
 27 8 8 11 34 - 41 32
14.
Атлетико Паранаэнсе
 25 8 7 10 27 - 29 31
15.
Гремио
 26 9 4 13 29 - 34 31
16.
Витория
 27 8 4 15 29 - 39 28
17.
Коринтианс
 27 6 10 11 26 - 33 28
18.
Флуминенсе
 26 7 6 13 21 - 29 27
19.
Куяба
 26 5 8 13 23 - 38 23
20.
Атлетико Гойаненсе
 27 4 6 17 21 - 45 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 14 11 3 0 24 - 7 36
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 10 1 2 24 - 10 31
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 10 1 3 28 - 9 31
4.
Крузейро
 13 9 2 2 23 - 9 29
5.
Байя
 13 9 2 2 20 - 7 29
6.
Сан-Паулу
 14 9 2 3 20 - 12 29
7.
Фламенго
 13 8 3 2 20 - 13 27
8.
Жувентуде
 13 7 4 2 20 - 12 25
9.
Ред Булл Брагантино
 13 7 3 3 20 - 15 24
10.
Васко да Гама
 13 7 3 3 20 - 18 24
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 6 4 2 17 - 11 22
12.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 12 22
13.
Атлетико Минейро
 13 5 5 3 19 - 17 20
14.
Гремио
 14 6 1 7 16 - 18 19
15.
Крисьюма
 14 4 7 3 17 - 18 19
16.
Флуминенсе
 13 4 5 4 13 - 12 17
17.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 15 - 15 15
19.
Куяба
 14 2 5 7 11 - 16 11
20.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 4 3 22 - 15 25
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 6 4 3 16 - 10 22
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 5 5 4 15 - 12 20
4.
Фламенго
 13 5 3 5 22 - 19 18
5.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 16 - 19 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 4 5 12 - 14 16
7.
Форталеза Сеара
 13 4 4 5 12 - 19 16
8.
Сан-Паулу
 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Крисьюма
 13 4 1 8 17 - 23 13
10.
Байя
 14 3 4 7 18 - 24 13
11.
Крузейро
 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Гремио
 12 3 3 6 13 - 16 12
13.
Куяба
 12 3 3 6 12 - 22 12
14.
Витория
 13 3 2 8 13 - 20 11
15.
Васко да Гама
 13 3 2 8 10 - 18 11
16.
Флуминенсе
 13 3 1 9 8 - 17 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 14 2 3 9 10 - 23 9
18.
Ред Булл Брагантино
 14 1 5 8 13 - 22 8
19.
Жувентуде
 14 1 4 9 11 - 25 7
20.
Коринтианс
 14 1 3 10 6 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 8 (3)
Байя Стум Эвералдо 8 (2)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Жувентуде Marcos Ze 2 8
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