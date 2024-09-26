Тур: 16.
2:2
Конец матча
0'
0:1
13' ГолБорре Рафаэль
1:1
43' ГолЖонатан Луис
68' Желтая карточкаБорре Рафаэль
72' Желтая карточкаSergio Palacios
73' Желтая карточкаVinicius Mendonca
2:1
75' ГолВитиньо Витор
2:2
77' ГолВаленсия Эннер
79' Желтая карточкаВитао
87' Желтая карточкаКандидо Луан
90'+7
Ход матча
13'
43'
1:1
56'
68'
72'
75'
77'
2:2
79'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
36
Кандидо
Луан
10
Линкольн
II
19
Саша
Эдуардо
15
Гомес
Бруно
44
Витао
29
Тьяго
Маия
10
Патрик
Алан
21
Уэсли
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
- Нападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 АртурВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Нето ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Гомес БруноЗащитник
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
21 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 РомулоНападающий
- Нападающий
-
31 Аларио ЛукасНападающий
-
24 Anthoni
-
-
-
-
Главный тренер: Roger Machado
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Интернасьонал Порту Алегре
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.25
0.5
Среднее время на гол
360
180
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.63
0.75
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
144
120
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Helio Junio
|7
|0.26
|Саша Эдуардо
|3 (1)
|0.11
|Витиньо Витор V
|3
|0.11
|Линкольн II
|3 (1)
|0.11
|Рамирес Эрик II
|2
|0.07
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.07
|Жонатан Луис
|2
|0.07
|Борбас Тиаго
|2
|0.07
|Мендес Дуглас
|2
|0.07
|Густавиньо
|1
|0.04
|Фернандес Матеус
|1
|0.04
|Raul González II
|1
|0.04
|Энрике Педру II
|1
|0.04
|Ignacio Laquintana
|1
|0.04
|Vinicius Mendonca
|1
|0.04
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.04
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
|Henry Mosquera
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борре Рафаэль
|6
|0.23
|Уэсли Лопес
|5
|0.19
|Патрик Алан
|4 (1)
|0.15
|Энрике Бруно
|3
|0.12
|Тьяго Маия
|2
|0.08
|Бруно Табата
|1
|0.04
|Бернабей Александро
|1
|0.04
|Гомес Бруно
|1
|0.04
|Бустос Фабрисио
|1
|0.04
|Gustavo Alves
|1
|0.04
|Gabriel Carvalho
|1
|0.04
|Фернандо Режес
|1
|0.04
|Мальо Уго
|1
|0.04
|Валенсия Эннер
|1
|0.04
|Меркадо Габриэль
|1
|0.04
|Вандерсон
|1
|0.04
|Витао
|1
|0.04
|Ренан Роберт
|0
|0
|Lucca Drummond
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Силва Джадсом
|6
|1
|Витиньо Витор V
|6
|0
|Nathan Mendes
|6
|0
|Саша Эдуардо
|4
|1
|Кандидо Луан
|5
|0
|Рамирес Эрик II
|4
|0
|Сантос Эдуардо
|4
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Henry Mosquera
|4
|0
|Pedro Caixinha
|2
|1
|Энрике Педру II
|3
|0
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|Линкольн II
|3
|0
|Капишаба Жуниньо
|3
|0
|Борбас Тиаго
|3
|0
|Швенгбер Клейтон
|1
|1
|Кунья Лукас
|2
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Жонатан Луис
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Фернандес Матеус
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Уртадо Хосе
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Лопес Гилерме
|1
|0
|Мендес Дуглас
|1
|0
|Артур I
|1
|0
|Vinicius Mendonca
|1
|0
|Sergio Palacios
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэсли Лопес
|7
|0
|Меркадо Габриэль
|6
|0
|Фернандо Режес
|5
|0
|Борре Рафаэль
|5
|0
|Аларио Лукас
|4
|0
|Энрике Бруно
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|Витао
|4
|0
|Патрик Алан
|3
|0
|Рочет Серхио
|3
|0
|Ромуло
|3
|0
|Gabriel Carvalho
|3
|0
|Рохель Агустин
|1
|1
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Мальо Уго
|2
|0
|Гомес Бруно
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Ренан Роберт
|2
|0
|Бруно Табата
|1
|0
|Валенсия Эннер
|1
|0
|Тьяго Маия
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Anthoni
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Gustavo Alves
|1
|0
|Ricardo Mathias
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Интернасьонал Порту Алегре
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
7
6
Ред Булл Брагантино
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Интернасьонал Порту Алегре
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
9
15
Ред Булл Брагантино
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (12)
37% (10)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
56% (15)
15% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (4)
62% (16)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
16
21
Голы по времени матча
Забито
20
15
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
5
25%
1
7%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
5
25%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
20%
3
20%
61-75
3
15%
3
20%
76-90
Пропущено
15
12
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
7%
3
25%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
3
20%
3
25%
76-90
Забито
14
17
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
3
21%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
6
43%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
2
14%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
21
11
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
24%
3
27%
31-45
5
24%
3
27%
46-60
2
10%
3
27%
61-75
4
19%
2
18%
76-90
Забито
34
32
19 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
8
24%
3
9%
1-15
3
9%
2
6%
16-30
8
24%
8
25%
31-45
6
18%
4
13%
46-60
4
12%
7
22%
61-75
5
15%
8
25%
76-90
Пропущено
36
23
19 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 18
3
8%
3
13%
1-15
8
22%
0
0%
16-30
8
22%
6
26%
31-45
6
17%
3
13%
46-60
4
11%
6
26%
61-75
7
19%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0
Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3
Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:1
8 раз 30%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
2
9 раз 33%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%
1
13 раз 50%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
111
76
57
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
311
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
215
1017
818
126
323
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|8 (3)
|Байя
|Стум Эвералдо
|8 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 8