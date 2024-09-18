Продавил соперника по флангу и прострелил в штрафную Невертон, но арбитр остановил эту атаку из-за офсайда.

Сразу три замены в составе "Болоньи" произошло. Вместо Кастро, Моро и Орсолини на поле появились Даллинга, Айлинг и Побега.

Сместился с правого фланга в центр Побега и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Матвиенко в подкате.

Продавил соперника по флангу Побега и отдал поперек в штрафную, но на выходе мяч забрал в руки Ризнык.

Перехватил мяч на чужой половине поля Эгиналдо и отдал вперед на Зубкова, но тому пробить не позволил в борьбе Лукуми.

Диагональ исполнял в штрафную соперника Фаббьян на ход Даллингу, но того опередил вышедший из ворот Ризнык.

На фланге получил по ногам Даллинга в подкате от Тобиаса. Судья показал нарушителю желтую карточку.

Подхватил мяч на фланге Ликояннис и навесил в штрафную, но сфера еще в полете выскочила за пределы поля.

После обрезки Педринью ворвался в штрафную соперника Ндой и пробил по воротам, правда угодил точно в Бондаря.

Подхватил снаряд в чужой штрафной Кастро и пробил с острого угла, но сфера угодила в сетку с внешней стороны ворот.

Убегал в контратаку Невертон по флангу и прострелил вдоль ворот, но до удара дело так и не дошло.

Продавил соперника по флангу Педринью и прострелил в штрафную, но после серии рикошетов мяч вынес в центр поля Пош.

С дальней дистанции пробивал по воротам Бондаренко после выигранного подбора, но угодил точно в защитника.

Забросил Орсолини на ход Кастро в штрафную соперника, который пробил в ближнюю девятку, но угодил в сетку с внешней стороны ворот.

С правого фланга Тобиас прострелил вдоль ворот, но мяч застрял в ногах защитника и не дошел до Зубкова.

Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?

Убегал в контратаку на скорости Ликояннис по флангу и прострелил в центр на Кастро, но его выстрел проблем Ризныку не принес.

В центре поля получил по ногам Фаббьян в борьбе против Бондаренко. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Со штрафного Фройлер забросил в штрафную на ход Ндойе, но того опередил Бондарь и вынес мяч на угловой.

Ушел от соперника Орсолини по флангу и навесил на дальнюю штангу, но здесь Ндой пробил головой уже за лицевой линией.

На чужой половине поля получил по ногам Орсолини в борьбе против Крыськива. Штрафной удар исполнят итальянцы.

Со штрафного Ликояннис попытался закрутить в ближний верхний угол, но Ризнык спокойно забрал мяч в свои руки.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Кастро и сбросил головой поперек на Фаббьяна, но тому переиграть в ближнем бою Ризныка не удалось.

Педринью поперечным пасом запускал в штрафную соперника Судакова, но того опередил Пош и вынес сферу за пределы поля.

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!

45' С угла поля Моро навесил в центр штрафной, но на выходе Ризнык кулаком вынес снаряд подальше от ворот.

45' Пробивал по воротам Кастро из пределов штрафной после паса от Ндойя, но в падении ногами Ризнык отбил мяч в сторону.

45' Протащил по флангу сферу Орсолини и навесил в центр штрафной, но на выходе Ризнык забрал мяч в руки.

45' Ворвался в штрафную соперника по центру Бондаренко и покатил поперек на Невертона, но выстрел последнего оказался неточным.

45' После навеса с угла поля от Судакова пробивал головой Невертон, но мяч полетел крайне неточно.

45' Тонкий пас исполнял Педринью в штрафную на Эгиналдо, который упал в борьбе с защитником, но судья на этот раз пенальти не поставил.

45' Судья компенсировал к времени первого тайма восемь минут.

44' По флангу Тобиас отдавал пас на ход Зубкову, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.

43' Убегал в контратаку на скорости Невертон, сместился в штрафную и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Пош.

42' С правого фланга Орсолини навесил на дальнюю штангу, где головой вынес снаряд за пределы поля Бондарь.

41' Вторая вынужденная замена в составе гостей произошла. Вместо травмированного Конопли шанс проявить себя получил Тобиас.

39' На ровном месте присел на газон Конопля, держась за ногу. Пока не может он самостоятельно подняться на ноги.

38' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Конопля на ход Эгиналдо, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

37' Мог убегать на ворота соперника Кастро после паса от Орсолини, но нарушил он правила в борьбе против Конопли.

35' Вынужденная замена в составе "Шахтёра" произошла. Вместо травмированного Сикана на поле появился Невертон.

34' Зацепился за мяч в чужой штрафной Кастро и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

33' Пауза в матче. Получил по голове в прошлом эпизоде Сикан от голкипера. Потребуется ему помощь медиков.

32' Со штрафного навесил Судаков на дальнюю штангу, но на выходе смог кулаками вынес за пределы поля.

31' На чужой половине поля грамотно подставился Судаков и вынудил нарушить правила Моро. Штрафной удар исполнять будут "горняки".

30' Диагональ исполнял Ризнык на левый фланг, куда Педринью забегал, но его опередил Пош и вынес сферу в аут.

29' На фланге в верховой борьбе Моро уложил на газон Коноплю. Штрафной удар исполнять будут игроки "Шахтёра".

27' Прорывался по флангу на скорости Орсолини и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел точно в аут.

26' С центра поля забросил Матвиенко на ход Зубкову, но тому до мяча добраться не позволили защитники.

25' Сместился с левого фланга в штрафную Зубков и покатил поперек на Эгиналдо, но тому пробить не удалось.

24' Пош на фланге откровенно грубо уложил на газон Эгиналдо. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

23' Сместился с левого фланга к линии штрафной Кастро и пробил в дальний нижний угол, но мяч полетел выше перекладины.

22' В центре поля катают мяч игроки "Болоньи", пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.

21' Мог убегать на ворота соперника Сикан после заброса от Судакова, но проиграл он силовую борьбу за мяч Бёкеме.

20' С левого фланга навесил в центр штрафной Ликояннис под удар Кастро, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Бондарю.

19' Мог убегать на ворота соперника Эгиналдо, но оторваться от опеки защитника ему так и не удалось.

17' Устроили потасовку в штрафной Бондаренко и Бёкема. Пришлось арбитру вмешаться, но обошлось без карточек.

16' Убрал соперника финтом на фланге Фаббьян и навесил в центр штрафной, но здесь Бондарь не позволил пробить Кастро.

15' С углового Моро подавал на ближнюю штангу, но здесь Матвиенко выиграл верховую борьбу и вынес мяч на фланг.

14' Со штрафного навесил Ликояннис на дальнюю штангу, но здесь Эгиналдо спокойно вынес снаряд на угловой.

13' Убегал в контратаку по флангу на скорости Ндой, но его в подкате снес на газон Бондарь. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

12' Отдавал пас с фланга в штрафную соперника Матвиенко на ход Зубкову, но того опередил Пош и вынес мяч обратно в центр поля.

11' Зацепился за мяч на чужой половине поля Сикан и сбросил головой на Эгиналдо, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.

10' В центре поля получил по ногам Судаков в борьбе против Лукуми, судья все видел и назначил штрафной удар.

9' Сместился с правого фланга к линии штрафной Орсолини и пробил по воротам, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

8' Теперь уже забросил в штрафную с правого фланга Пош на ход Орсолини, но того опередил Бондарь и вынес мяч в центр поля.

7' По флангу Педринью отдавал пас на ход Сикану, но того опередил Бёкема и вынес мяч за пределы поля.

6' Диагональ исполнял Конопля в штрафную на ход Эгиналдо, но тому добраться до мяча не позволил Лукуми.

5' Желтую карточку также получил Пош в моменте с назначение м пенальти. Справедливое наказание от арбитра.

4' Нет гола. Не лучшим образом пробил Судаков, мяч полетел слабо, так что в прыжке смог забрать его в руки Скорупски.

3' Забросил в штрафную соперника Матвиенко на ход Эгиналдо, которого в силовой борьбе уложил на газон Пош. Судья тут же назначил пенальти.

2' С угла поля Судаков навесил на ближнюю штангу, где продлил на дальнюю Эгиналдо, но никто из партнеров так и не смог пробить.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-красно-синих цветах, гости выбрали себе сине-желтый комплект формы.