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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Болонья
0:0
Второй тайм: 72'
Шахтёр Донецк
0'
3' Желтая карточка
Пош Штефан
0:0
4' Не забитый пенальти
Судаков Георгий
12' Желтая карточка
Бондарь Валерий
58' Желтая карточка
Кастро Сантьяго
70' Желтая карточка
Тобиас Винисиус

Ход матча

3'
Пош Штефан
 
4'
0:0
Судаков Георгий
12'
 
Бондарь Валерий
35'
 
Невертон
Сикан Даниил
40'
 
Тобиас Винисиус
Конопля Ефим
58'
Кастро Сантьяго
 
65'
Айлинг Самуэль
Орсолини Риккардо
 
65'
Побега Томмазо
Моро Никола
 
65'
Даллинга Тийс
Кастро Сантьяго
 
70'
 
Тобиас Винисиус

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 204 Количество передач 272
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 156
Болонья 55.8% (87)
X 20.5% (32)
Шахтёр Донецк 23.7% (37)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Болонья
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
22
Ликояннис
Хараламбос
80
Фаббьян
Джованни
8
Фройлер
Ремо
6
Моро
Никола
7
Орсолини
Риккардо
9
Кастро
Сантьяго
11
Ндой
Дан
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
13
Педринью
Роша
21
Бондаренко
Артём
8
Крыськив
Дмитрий
10
Судаков
Георгий
11
Зубков
Александр
14
Сикан
Даниил
7
Эгиналдо
де
Соуза
Лемос
Болонья
4-3-3
Шахтёр Донецк
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пош Штефан 1 0
Кастро Сантьяго 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондарь Валерий 1 0
Тобиас Винисиус 1 0

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1
Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0 Болонья - SV Brixen 2:0 Дженоа - Болонья 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Наполи - Болонья 0:2 Торино - Болонья 0:0 Болонья - Удинезе 1:1 Рома - Болонья 1:3 Болонья - Монца 0:0 Фрозиноне - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:0 Эмполи - Болонья 0:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0
Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Шахтёр Донецк - ТСК 0:1 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
2.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Спарта Прага
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Шахтёр Донецк
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Болонья
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
31.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
32.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
33.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
2.
Спарта Прага
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Болонья
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Шахтёр Донецк
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Ред Булл Зальцбург
 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
35.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Шахтёр Донецк
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Спарта Прага
 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Болонья
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
31.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
32.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Ред Булл Зальцбург
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Ред Булл Зальцбург Кьергаард Мауриц 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Лилль Гомес Анхель 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    71'
    На фланге получил по ногам Даллинга в подкате от Тобиаса. Судья показал нарушителю желтую карточку.
  • 70'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника Фаббьян на ход Даллингу, но того опередил вышедший из ворот Ризнык.
  • 69'
    Перехватил мяч на чужой половине поля Эгиналдо и отдал вперед на Зубкова, но тому пробить не позволил в борьбе Лукуми.
  • 68'
    Продавил соперника по флангу Побега и отдал поперек в штрафную, но на выходе мяч забрал в руки Ризнык.
  • 66'
    Сместился с правого фланга в центр Побега и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Матвиенко в подкате.
  • Замена
    65'
    Сразу три замены в составе "Болоньи" произошло. Вместо Кастро, Моро и Орсолини на поле появились Даллинга, Айлинг и Побега.
  • Офсайд
    64'
    Продавил соперника по флангу и прострелил в штрафную Невертон, но арбитр остановил эту атаку из-за офсайда. 
  • 63'
    С правого фланга Тобиас прострелил вдоль ворот, но мяч застрял в ногах защитника и не дошел до Зубкова.
  • 62'
    Забросил Орсолини на ход Кастро в штрафную соперника, который пробил в ближнюю девятку, но угодил в сетку с внешней стороны ворот.
  • 61'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Бондаренко после выигранного подбора, но угодил точно в защитника.
  • 60'
    Продавил соперника по флангу Педринью и прострелил в штрафную, но после серии рикошетов мяч вынес в центр поля Пош.
  • 58'
    Убегал в контратаку Невертон по флангу и прострелил вдоль ворот, но до удара дело так и не дошло.
  • 57'
    Подхватил снаряд в чужой штрафной Кастро и пробил с острого угла, но сфера угодила в сетку с внешней стороны ворот.
  • 56'
    После обрезки Педринью ворвался в штрафную соперника Ндой и пробил по воротам, правда угодил точно в Бондаря.
  • 55'
    Подхватил мяч на фланге Ликояннис и навесил в штрафную, но сфера еще в полете выскочила за пределы поля.
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    • 54'
      Педринью поперечным пасом запускал в штрафную соперника Судакова, но того опередил Пош и вынес сферу за пределы поля.
    • 53'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Кастро и сбросил головой поперек на Фаббьяна, но тому переиграть в ближнем бою Ризныка не удалось.
    • 52'
      Со штрафного Ликояннис попытался закрутить в ближний верхний угол, но Ризнык спокойно забрал мяч в свои руки.
    • 51'
      На чужой половине поля получил по ногам Орсолини в борьбе против Крыськива. Штрафной удар исполнят итальянцы.
    • 50'
      Ушел от соперника Орсолини по флангу и навесил на дальнюю штангу, но здесь Ндой пробил головой уже за лицевой линией.
    • 49'
      Со штрафного Фройлер забросил в штрафную на ход Ндойе, но того опередил Бондарь и вынес мяч на угловой.
    • 48'
      В центре поля получил по ногам Фаббьян в борьбе против Бондаренко. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 47'
      Убегал в контратаку на скорости Ликояннис по флангу и прострелил в центр на Кастро, но его выстрел проблем Ризныку не принес.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!
    • 45'
      С угла поля Моро навесил в центр штрафной, но на выходе Ризнык кулаком вынес снаряд подальше от ворот.
    • Опасный момент
      45'
      Пробивал по воротам Кастро из пределов штрафной после паса от Ндойя, но в падении ногами Ризнык отбил мяч в сторону.
    • 45'
      Протащил по флангу сферу Орсолини и навесил в центр штрафной, но на выходе Ризнык забрал мяч в руки.
    • 45'
      Ворвался в штрафную соперника по центру Бондаренко и покатил поперек на Невертона, но выстрел последнего оказался неточным.
    • 45'
      После навеса с угла поля от Судакова пробивал головой Невертон, но мяч полетел крайне неточно.
    • 45'
      Тонкий пас исполнял Педринью в штрафную на Эгиналдо, который упал в борьбе с защитником, но судья на этот раз пенальти не поставил.
    • Дополнительное время
      45'
      Судья компенсировал к времени первого тайма восемь минут.
    • 44'
      По флангу Тобиас отдавал пас на ход Зубкову, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.
    • 43'
      Убегал в контратаку на скорости Невертон, сместился в штрафную и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Пош.
    • 42'
      С правого фланга Орсолини навесил на дальнюю штангу, где головой вынес снаряд за пределы поля Бондарь.
    • Замена
      41'
      Вторая вынужденная замена в составе гостей произошла. Вместо травмированного Конопли шанс проявить себя получил Тобиас.
    • 39'
      На ровном месте присел на газон Конопля, держась за ногу. Пока не может он самостоятельно подняться на ноги.
    • 38'
      Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Конопля на ход Эгиналдо, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
    • 37'
      Мог убегать на ворота соперника Кастро после паса от Орсолини, но нарушил он правила в борьбе против Конопли.
    • Замена
      35'
      Вынужденная замена в составе "Шахтёра" произошла. Вместо травмированного Сикана на поле появился Невертон.
    • 34'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Кастро и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник. 
    • 33'
      Пауза в матче. Получил по голове в прошлом эпизоде Сикан от голкипера. Потребуется ему помощь медиков.
    • 32'
      Со штрафного навесил Судаков на дальнюю штангу, но на выходе смог кулаками вынес за пределы поля.
    • 31'
      На чужой половине поля грамотно подставился Судаков и вынудил нарушить правила Моро. Штрафной удар исполнять будут "горняки".
    • 30'
      Диагональ исполнял Ризнык на левый фланг, куда Педринью забегал, но его опередил Пош и вынес сферу в аут.
    • 29'
      На фланге в верховой борьбе Моро уложил на газон Коноплю. Штрафной удар исполнять будут игроки "Шахтёра".
    • 27'
      Прорывался по флангу на скорости Орсолини и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел точно в аут.
    • 26'
      С центра поля забросил Матвиенко на ход Зубкову, но тому до мяча добраться не позволили защитники.
    • 25'
      Сместился с левого фланга в штрафную Зубков и покатил поперек на Эгиналдо, но тому пробить не удалось.
    • 24'
      Пош на фланге откровенно грубо уложил на газон Эгиналдо. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
    • 23'
      Сместился с левого фланга к линии штрафной Кастро и пробил в дальний нижний угол, но мяч полетел выше перекладины. 
    • 22'
      В центре поля катают мяч игроки "Болоньи", пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.
    • 21'
      Мог убегать на ворота соперника Сикан после заброса от Судакова, но проиграл он силовую борьбу за мяч Бёкеме.
    • 20'
      С левого фланга навесил в центр штрафной Ликояннис под удар Кастро, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Бондарю.
    • 19'
      Мог убегать на ворота соперника Эгиналдо, но оторваться от опеки защитника ему так и не удалось.
    • 17'
      Устроили потасовку в штрафной Бондаренко и Бёкема. Пришлось арбитру вмешаться, но обошлось без карточек.
    • 16'
      Убрал соперника финтом на фланге Фаббьян и навесил в центр штрафной, но здесь Бондарь не позволил пробить Кастро.
    • 15'
      С углового Моро подавал на ближнюю штангу, но здесь Матвиенко выиграл верховую борьбу и вынес мяч на фланг.
    • Угловой
      14'
      Со штрафного навесил Ликояннис на дальнюю штангу, но здесь Эгиналдо спокойно вынес снаряд на угловой.
    • Желтая карточка
      13'
      Убегал в контратаку по флангу на скорости Ндой, но его в подкате снес на газон Бондарь. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
    • 12'
      Отдавал пас с фланга в штрафную соперника Матвиенко на ход Зубкову, но того опередил Пош и вынес мяч обратно в центр поля.
    • 11'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Сикан и сбросил головой на Эгиналдо, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.
    • 10'
      В центре поля получил по ногам Судаков в борьбе против Лукуми, судья все видел и назначил штрафной удар.
    • 9'
      Сместился с правого фланга к линии штрафной Орсолини и пробил по воротам, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну. 
    • 8'
      Теперь уже забросил в штрафную с правого фланга Пош на ход Орсолини, но того опередил Бондарь и вынес мяч в центр поля.
    • 7'
      По флангу Педринью отдавал пас на ход Сикану, но того опередил Бёкема и вынес мяч за пределы поля.
    • 6'
      Диагональ исполнял Конопля в штрафную на ход Эгиналдо, но тому добраться до мяча не позволил Лукуми.
    • Желтая карточка
      5'
      Желтую карточку также получил Пош в моменте с назначение м пенальти. Справедливое наказание от арбитра.
    • Не забитый пенальти
      4'
      Нет гола. Не лучшим образом пробил Судаков, мяч полетел слабо, так что в прыжке смог забрать его в руки Скорупски.
    • Пенальти!
      3'
      Забросил в штрафную соперника Матвиенко на ход Эгиналдо, которого в силовой борьбе уложил на газон Пош. Судья тут же назначил пенальти.
    • 2'
      С угла поля Судаков навесил на ближнюю штангу, где продлил на дальнюю Эгиналдо, но никто из партнеров так и не смог пробить.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-красно-синих цветах, гости выбрали себе сине-желтый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Шахтёра"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 30.1% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья 0:0 Шахтёр Донецк

    Исход игры
    Болонья
    55.8% (87)
    Ничья
    20.5% (32)
    Шахтёр Донецк
    23.7% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.57% (75)
    Меньше
    32.43% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    81.98% (91)
    Нет
    18.02% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Болонья
    30.1% (47)
    1:2 Шахтёр Донецк
    11.5% (18)
    1:1 Ничья
    10.9% (17)
    1:0 Болонья
    9% (14)
    2:2 Ничья
    3.2% (5)
    2:0 Болонья
    2.6% (4)
    1:3 Шахтёр Донецк
    1.9% (3)
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