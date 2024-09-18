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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Нюберг Гленн
Манчестер Сити
0:0
Перерыв
Интер Милан
0'
33' Желтая карточка
Диаш Рубен

Ход матча

33'
Диаш Рубен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 160
Манчестер Сити 83.8% (134)
X 11.3% (18)
Интер Милан 5% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Интер Милан
5.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Эдерсон
Мораес
25
Аканджи
Мануэль
3
Диаш
Рубен
24
Гвардиол
Йошко
82
Льюис
Рико
16
Родри
Эрнандес
26
Савио
III
20
Силва
Бернарду
17
Де
Брёйне
Кевин
10
Грилиш
Джек
9
Холанн
Эрлинг
1
Зоммер
Янн
31
Биссекк
Янн-Аурель
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
7
Зелиньски
Пётр
30
Аугусто
Карлос
9
Тюрам
Маркус
99
Тареми
Мехди
Манчестер Сити
3-2-4-1
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Манчестер Сити
Интер Милан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:0
ТМС
0:3
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаш Рубен 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1
Интер Милан
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Монца - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2
Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Лацио 1:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Торино 2:0 Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Интер Милан - Наполи 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
2.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Селтик
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Боруссия Д
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Брюгге
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Жирона
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
ПСЖ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Манчестер Сити
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Интер Милан
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Слован Братислава
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
31.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
32.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
33.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
2.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Селтик
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Манчестер Сити
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
ПСЖ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Брюгге
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Боруссия Д
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Интер Милан
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Жирона
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Слован Братислава
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
35.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Боруссия Д
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Жирона
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Интер Милан
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Селтик
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брюгге
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ПСЖ
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Манчестер Сити
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
25.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Слован Братислава
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Ред Булл Зальцбург Кьергаард Мауриц 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
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Топ нарушителей
Слован Братислава Вайсс Владимир 4
Слован Братислава Толич Марко 4
Ред Булл Зальцбург Гурна-Дуат Люка 4
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Лилль Гомес Анхель 1 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. Первая половина матча в Манчестере получилась довольно закрытой и вполне заслуженно команды ушли на перерыв при нулях на табло. "Интер" пока что неплохо играет в закрытый футбол и старается выжидать моменты для контратак, но всё же весь матч отыграть без ошибок вряд ли получится у итальянского клуба. 
  • Угловой
    45'
    Чалханоглу с углового выполнил подачу к радиусу штрафной площади, Барелла в касание пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели. 
  • Опасный момент
    45'
    Аугусто и Тареми разогнали атаку по левой половине поля, в завершении эпизода Мехди выполнил передачу к ближнему углу вратарской, Карлос плотно пробил в ближний угол ворот, Эдерсон ногой отбил мяч на угловой. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Гленн Нюберг к основному времени первого тайма. 
  • Угловой
    45'
    Грилиш с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Интера" отбились при этом стандарте без особого труда. 
  • Травма, повреждение
    45'
    Де Брёйне по итогам прошлого эпизода присел на газон и показал, что у него вновь проблемы с паховыми мышцами. 
  • Опасный момент
    44'
    Зоммер выполнил неудачную передачу к центру поля, Холанн перехватил мяч и затем уже партнёры по команде вывели Де Брёйне на левый угол штрафной площади, Кевин от угла вратарской пробил по воротам, Чалханоглу хорошо сыграл в подкате и вместе с Зоммером отправил мяч на угловой. 
  • 43'
    Барелла после перехвата мяча на половине поля соперника от Аугусто, далее Николо выполнил передачу на левый фланг к боковой линии штрафной площади, Зелиньски сделал прострел в центр к линии штрафной площади, Тюрам в касание пробил в левый угол ворот, получилось не особо удачно, мяч в створ не пошёл. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Аканджи в центре поля нарушил правила против Тюрама. "Интер" не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 41'
    Де Брёйне вновь вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, а затем Кевин пробил по воротам, Ачерби грамотно блокировал попытку. 
  • 40'
    Де Брёйне совершил рывок по левому флангу, а затем со входа в штрафную площадь выполнил подачу в центр штрафной, после рикошета мяч пришёл в руки Зоммеру. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Де Брёйне с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил прострел в центр штрафной площади, Холанн в позиционной борьбе нарушил правила против Бастони. 
  • 38'
    Дармиан с правого фланга выполнил перевод на левую половину поля на ход Аугусто, Аканджи грамотно сыграл в обороне и спокойно перехватил мяч. 
  • Опасный момент
    37'
    Холанн от линии штрафной площади с левой половины поля пробил в дальний угол ворот из-под Биссекка, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 36'
    Савио вошёл в штрафную площадь с правого фланга, а затем от лицевой линии поля выполнил прострел во вратарскую, плотная оборона "Интера" вновь сыграла внимательно и перехватила мяч. 
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    • Желтая карточка
      35'
      Центральный защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш получил жёлтую карточку за грубую игру в центральном круге против Зелиньски. 
    • Офсайд
      34'
      Чалханоглу с углового выполнил подачу в центр штрафной площади на Тюрама, у "Интера" мог возникнуть голевой момент, но Маркус забрался в офсайд. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Де Брёйне на левой половине поля нарушил правила против Аугусто. "Интер" заработал достаточно неплохой стандарт. 
    • 32'
      Барелла получил передачу к правому углу штрафной площади и пробил в ближний угол ворот, Гвардиол на этот раз ногой блокировал попытку. 
    • Угловой
      31'
      Чалханоглу с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Эдерсон сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • Опасный момент
      30'
      Дармиан в завершении прошлого эпизода с правого фланга направил мяч в створ ворот, Гвардиол, который был у линии вратарской, не стал рисковать и головой отправил мяч на угловой. 
    • 29'
      Зоммер сильно выбил мяч на половину поля "Манчестер Сити", далее после скидки Тареми едва не убежал на правый угол штрафной площади, после рикошета Эдерсон в подкате на правом углу штрафной площади успел выбить мяч с лицевой линии поля на правый фланг, чтобы избежать углового. 
    • Офсайд
      28'
      Де Брёйне с помощью рикошета доставил мяч до Грилиша при развитии атаки по левому флангу, но у Джека всё же был зафиксирован офсайд. 
    • 27'
      Грилиш с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил передачу ближе к углу вратарской на Де Брёйне, Кевин в касание пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
    • Офсайд
      26'
      Де Брёйне при развитии атаки по левой половине поля выполнил проникающую передачу на ближний угол штрафной площади, Силва забрался в небольшой офсайд. 
    • 25'
      Грилиш с левой половины поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Савио обработал мяч и пробил по воротам, Аугусто грамотно блокировал попытку. 
    • 24'
      Де Брёйне с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Холанн пропустил мяч на Савио, бразилец в касание пробил в левый угол ворот, мяч улетел к угловому флажку. 
    • 23'
      Силва отыгрался с Родри при входе в штрафную площадь по левой половине поля, но затем под давлением Биссекка Бернарду не смог обострить ситуацию. 
    • Угловой
      22'
      Чалханоглу с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Ачерби под давлением соперника головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
    • 21'
      Чалханоглу пробил по воротам с левой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Аканджи и ушёл на угловой. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Де Брёйне перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Интера", правила были нарушены против Биссекка. 
    • 19'
      Савио с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Холанн хорошо выпрыгнул и головой пробил по воротам, мяч полетел точно по центру, Зоммер выловил его без особого труда. 
    • 18'
      Тареми перехватил мяч в центре поля у Родри, далее Мехди и Тюрам убежали в контратаку. В завершении эпизода Тареми не смог пробить по воротам от радиуса штрафной площади под давлением соперника, а затем уже после рикошета Чалханоглу при ударе из-за пределов штрафной площади направил мяч сильно в сторону от правой штанги. 
    • 17'
      Удалось "Интеру" провести контратаку, которую по левой половине поля разогнал Тареми, далее Мехди выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Тюрам подработал мяч и пробил после паузы в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
    • 16'
      Грилиш с левой половины поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, защитники "Интера" сыграли очень внимательно и перехватили мяч. 
    • 15'
      Из центра поля последовал заброс к линии штрафной площади на ход Аугусто, Эдерсон спокойно вышел из ворот и перехватил мяч. 
    • 14'
      Крайне осторожно играет "Интер" и только гол "Манчестер Сити" может хоть как-то добавить динамики. 
    • 13'
      Холанн попытался разогнать атаку по левой половине поля, Зелиньски грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • Офсайд
      12'
      Бастони из центра поля выполнил передачу на ход Аугусто по левой половине поля, Карло забрался в небольшой офсайд. 
    • 11'
      "Интер" старается сейчас успокоить темп матча и просто держит мяч на своей половине поля, в быстрый футбол против такого соперника миланский клуб конечно же играть не собирается. 
    • 10'
      Чалханоглу с правого фланга выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, игроки "Манчестер Сити" уверенно перехватили мяч, но не смогли провести контратаку. 
    • 9'
      Савио при входе в штрафную площадь с правого фланга обыграл Аугусто, но тут же своего партнёра по команде подстраховал Бастони, в итоге мяч после рикошета полетел в руки Зоммеру. 
    • Офсайд
      8'
      Попытались игроки "Интера" разогнать атаку по правой половине поля, но Тюрам в момент передачи из центра поля оказался в офсайде. 
    • 7'
      Тюрам вошёл в штрафную площадь с правого фланга и на исполнение из-под соперника пробил в ближний угол ворот, Эдерсон грамотно сыграл по позиции и намертво поймал мяч. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Родри перестарался в борьбе за мяч в центре поля и нарушил правила против Бареллы. "Интер" не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 5'
      Де Брёйне и Грилиш с левого фланга довели мяч до центра штрафной площади, Холанн готовился бить по воротам, но Бастони успел выбить мяч обратно на левую половину поля. 
    • 4'
      Тюрам передержал мяч при попытке развить атаку по правой половине поля и в итоге ожидаемо его потерял. 
    • 3'
      Последовала передача на ход Савио по правому флангу, Аугусто грамотно сыграл в подкате и перехватил мяч у своей штрафной площади. 
    • 2'
      Спокойно начинается наша игра, но пока что "Манчестер Сити" куда больше работает с мячом. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Манчестере нас ждёт довольно интересная битва. "Интер" пока что больше играет нестабильных матчей на старте сезона, но сегодня все футболисты миланского клуба наверняка выложатся по полной, чтобы постараться отобрать очки у "Манчестер Сити". 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:0 Интер Милан

    Исход игры
    Манчестер Сити
    83.8% (134)
    Ничья
    11.3% (18)
    Интер Милан
    5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.75% (77)
    Меньше
    31.25% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    70.54% (79)
    Нет
    29.46% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    34.4% (55)
    2:0 Манчестер Сити
    12.5% (20)
    3:1 Манчестер Сити
    7.5% (12)
    1:0 Манчестер Сити
    7.5% (12)
    3:2 Манчестер Сити
    1.9% (3)
    1:1 Ничья
    1.9% (3)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
    4:2 Манчестер Сити
    1.3% (2)
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