Зоммер выполнил неудачную передачу к центру поля, Холанн перехватил мяч и затем уже партнёры по команде вывели Де Брёйне на левый угол штрафной площади, Кевин от угла вратарской пробил по воротам, Чалханоглу хорошо сыграл в подкате и вместе с Зоммером отправил мяч на угловой.

Де Брёйне по итогам прошлого эпизода присел на газон и показал, что у него вновь проблемы с паховыми мышцами.

Грилиш с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Интера" отбились при этом стандарте без особого труда.

Аугусто и Тареми разогнали атаку по левой половине поля, в завершении эпизода Мехди выполнил передачу к ближнему углу вратарской, Карлос плотно пробил в ближний угол ворот, Эдерсон ногой отбил мяч на угловой.

Чалханоглу с углового выполнил подачу к радиусу штрафной площади, Барелла в касание пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели.

Звучит свисток на перерыв. Первая половина матча в Манчестере получилась довольно закрытой и вполне заслуженно команды ушли на перерыв при нулях на табло. "Интер" пока что неплохо играет в закрытый футбол и старается выжидать моменты для контратак, но всё же весь матч отыграть без ошибок вряд ли получится у итальянского клуба.

Савио вошёл в штрафную площадь с правого фланга, а затем от лицевой линии поля выполнил прострел во вратарскую, плотная оборона "Интера" вновь сыграла внимательно и перехватила мяч.

Холанн от линии штрафной площади с левой половины поля пробил в дальний угол ворот из-под Биссекка, мяч пролетел рядом со штангой.

Дармиан с правого фланга выполнил перевод на левую половину поля на ход Аугусто, Аканджи грамотно сыграл в обороне и спокойно перехватил мяч.

Де Брёйне с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил прострел в центр штрафной площади, Холанн в позиционной борьбе нарушил правила против Бастони.

Де Брёйне совершил рывок по левому флангу, а затем со входа в штрафную площадь выполнил подачу в центр штрафной, после рикошета мяч пришёл в руки Зоммеру.

Де Брёйне вновь вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, а затем Кевин пробил по воротам, Ачерби грамотно блокировал попытку.

Аканджи в центре поля нарушил правила против Тюрама. "Интер" не стал торопиться при розыгрыше мяча.

Барелла после перехвата мяча на половине поля соперника от Аугусто, далее Николо выполнил передачу на левый фланг к боковой линии штрафной площади, Зелиньски сделал прострел в центр к линии штрафной площади, Тюрам в касание пробил в левый угол ворот, получилось не особо удачно, мяч в створ не пошёл.

Де Брёйне при развитии атаки по левой половине поля выполнил проникающую передачу на ближний угол штрафной площади, Силва забрался в небольшой офсайд.

Грилиш с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил передачу ближе к углу вратарской на Де Брёйне, Кевин в касание пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны.

Де Брёйне с помощью рикошета доставил мяч до Грилиша при развитии атаки по левому флангу, но у Джека всё же был зафиксирован офсайд.

Зоммер сильно выбил мяч на половину поля "Манчестер Сити", далее после скидки Тареми едва не убежал на правый угол штрафной площади, после рикошета Эдерсон в подкате на правом углу штрафной площади успел выбить мяч с лицевой линии поля на правый фланг, чтобы избежать углового.

Дармиан в завершении прошлого эпизода с правого фланга направил мяч в створ ворот, Гвардиол, который был у линии вратарской, не стал рисковать и головой отправил мяч на угловой.

Чалханоглу с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Эдерсон сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

Барелла получил передачу к правому углу штрафной площади и пробил в ближний угол ворот, Гвардиол на этот раз ногой блокировал попытку.

Чалханоглу с углового выполнил подачу в центр штрафной площади на Тюрама, у "Интера" мог возникнуть голевой момент, но Маркус забрался в офсайд.

Центральный защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш получил жёлтую карточку за грубую игру в центральном круге против Зелиньски.

25' Грилиш с левой половины поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Савио обработал мяч и пробил по воротам, Аугусто грамотно блокировал попытку.

24' Де Брёйне с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Холанн пропустил мяч на Савио, бразилец в касание пробил в левый угол ворот, мяч улетел к угловому флажку.

23' Силва отыгрался с Родри при входе в штрафную площадь по левой половине поля, но затем под давлением Биссекка Бернарду не смог обострить ситуацию.

22' Чалханоглу с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Ачерби под давлением соперника головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

21' Чалханоглу пробил по воротам с левой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Аканджи и ушёл на угловой.

20' Де Брёйне перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Интера", правила были нарушены против Биссекка.

19' Савио с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Холанн хорошо выпрыгнул и головой пробил по воротам, мяч полетел точно по центру, Зоммер выловил его без особого труда.

18' Тареми перехватил мяч в центре поля у Родри, далее Мехди и Тюрам убежали в контратаку. В завершении эпизода Тареми не смог пробить по воротам от радиуса штрафной площади под давлением соперника, а затем уже после рикошета Чалханоглу при ударе из-за пределов штрафной площади направил мяч сильно в сторону от правой штанги.

17' Удалось "Интеру" провести контратаку, которую по левой половине поля разогнал Тареми, далее Мехди выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Тюрам подработал мяч и пробил после паузы в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

16' Грилиш с левой половины поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, защитники "Интера" сыграли очень внимательно и перехватили мяч.

15' Из центра поля последовал заброс к линии штрафной площади на ход Аугусто, Эдерсон спокойно вышел из ворот и перехватил мяч.

14' Крайне осторожно играет "Интер" и только гол "Манчестер Сити" может хоть как-то добавить динамики.

13' Холанн попытался разогнать атаку по левой половине поля, Зелиньски грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

12' Бастони из центра поля выполнил передачу на ход Аугусто по левой половине поля, Карло забрался в небольшой офсайд.

11' "Интер" старается сейчас успокоить темп матча и просто держит мяч на своей половине поля, в быстрый футбол против такого соперника миланский клуб конечно же играть не собирается.

10' Чалханоглу с правого фланга выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, игроки "Манчестер Сити" уверенно перехватили мяч, но не смогли провести контратаку.

9' Савио при входе в штрафную площадь с правого фланга обыграл Аугусто, но тут же своего партнёра по команде подстраховал Бастони, в итоге мяч после рикошета полетел в руки Зоммеру.

8' Попытались игроки "Интера" разогнать атаку по правой половине поля, но Тюрам в момент передачи из центра поля оказался в офсайде.

7' Тюрам вошёл в штрафную площадь с правого фланга и на исполнение из-под соперника пробил в ближний угол ворот, Эдерсон грамотно сыграл по позиции и намертво поймал мяч.

6' Родри перестарался в борьбе за мяч в центре поля и нарушил правила против Бареллы. "Интер" не стал торопиться при розыгрыше мяча.

5' Де Брёйне и Грилиш с левого фланга довели мяч до центра штрафной площади, Холанн готовился бить по воротам, но Бастони успел выбить мяч обратно на левую половину поля.

4' Тюрам передержал мяч при попытке развить атаку по правой половине поля и в итоге ожидаемо его потерял.

3' Последовала передача на ход Савио по правому флангу, Аугусто грамотно сыграл в подкате и перехватил мяч у своей штрафной площади.

2' Спокойно начинается наша игра, но пока что "Манчестер Сити" куда больше работает с мячом.