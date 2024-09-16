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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Црвена Звезда
 
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Бенфика
Прогнозы 50
Црвена Звезда 8% (4)
X 24% (12)
Бенфика 68% (34)
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Бенфика
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Црвена Звезда
Бенфика

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Спайич Урош 1 0.5
Мимович Огнен 1 0.5
Дуарте Бруно 1 (1) 0.5
Элшник Тими Макс 0 0
Ин-Бом Хван 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Хосе Луис 1 0
Иванич Мирко 1 0
Олайинка Питер 1 0
Элшник Тими Макс 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Црвена Звезда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бенфика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Црвена Звезда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бенфика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Црвена Звезда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бенфика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Црвена Звезда - Напредак 2:0 Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1
Чукарички - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Нови Пазар 4:1 Текстилац Оцаци - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Младост Лучани 2:2 Црвена Звезда - Единство Уб 4:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Црвена Звезда - Младост 1:0 Црвена Звезда - Чукарички 4:1 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1 Напредак - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Раднички 1923 3:2 Младост Лучани - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 2:1 Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 0:0
Бенфика
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бенфика - Санта-Клара 4:1 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Бенфика - Каса Пия 3:0
Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1 Бенфика - Альмерия 3:1 Бенфика - Сельта 2:2 Бенфика - Фаренсе 5:0 Риу Аве - Бенфика 1:1 Бенфика - Арока 5:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Брага 3:1 Фаренсе - Бенфика 1:3 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Морейренсе 3:0 Бенфика - Марсель 2:1 Спортинг Л - Бенфика 2:1

Результаты матчей

Црвена Звезда
Бенфика

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Црвена Звезда
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Ред Булл Зальцбург Кьергаард Мауриц 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
ФКСБ Крецу Валентин 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Црвена Звезда - Бенфика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2024, осталось 2 дня 11 часов 48 минут.



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    • Прогнозы 50
    Црвена Звезда 8% (4)
    X 24% (12)
    Бенфика 68% (34)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Црвена Звезда
    Ничья
    Бенфика
    4.20
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    4.15
    1.88
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Црвена Звезда - Бенфика

    Исход игры
    Црвена Звезда
    8% (4)
    Ничья
    24% (12)
    Бенфика
    68% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.18% (30)
    Меньше
    31.82% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    86.36% (38)
    Нет
    13.64% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Бенфика
    48% (24)
    1:1 Ничья
    16% (8)
    2:1 Црвена Звезда
    6% (3)
    0:1 Бенфика
    6% (3)
    0:2 Бенфика
    6% (3)
    2:2 Ничья
    4% (2)
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    Црвена Звезда
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