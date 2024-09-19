Первый тайм

19' Неплохо команды действуют в прессинге в начале этой встречи, мешая спокойному продвижению мяча.

17' Корреа с правого фланга исполняет прострел в штрафную гостей, однако оборона "РБ Лейцпига" действует успешно.

15' Де Пауль исполнил классный пас в штрафную на Рикельме, тот не стал бить, а покатил правее, а удару Гризманна успел помешать защитник!

14' Стремильно разыграл угловой Гризманн, направив мяч на ближнюю штангу, однако Альварес попасть в створ не сумел.

13' "РБ Лейпциг" успел в этом сезоне одержать громкую победу, обыграв на выезде "Байер" и прервав длительную беспроигрышную серию леверкузенцев.

12' Два угловых кряду с левого фланга исполнил Симонс, всё закончилось в руках у Облака.