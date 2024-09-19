Тур: 1. Стадион: Цивитас Метрополитано. Главный судья: Кружляк Иван
0:1
Первый тайм: 20'
Ход матча
5'
0:1
10'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
-
-
-
-
1.80 Победа «Атлетико»
-
-
-
-
13
Облак
Ян
22
Раум
Давид
10
Симонс
Хави
11
Опенда
Лои
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
12 Лино СэмуелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Симонс ХавиПолузащитник
-
11 Опенда ЛоиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Андре СилваПолузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
-
47 Гебель ВиггоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Атлетико М
РБ Лейпциг
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шешко Беньямин
|1
|1
|Опенда Лои
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Норман Робен
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0
Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0
Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|30.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|36.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|33.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|35.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|2 - 9
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Бавария
|Олисе Майкл
|2
|Байер Л
|Вирц Флориан
|2
|Боруссия Д
|Байно-Гиттенс Джейми
|2
|Астон Вилла
|Тилеманс Юри
|1 (1)
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Шахтёр Донецк
|Степаненко Тарас
|1
|Реал Мадрид
|Модрич Лука
|1
|Бенфика
|Альваро Фернандес
|1
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|1
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
-
-
-
-
1.80 Победа «Атлетико»
-
-
-
-
Прогнозы на матч Атлетико М 0:1 РБ Лейпциг
Исход игры
Атлетико М
76.6% (108)
Ничья
19.1% (27)
РБ Лейпциг
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
61.26% (68)
Меньше
38.74% (43)
Обе команды забьют
Да
72.97% (81)
Нет
27.03% (30)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
40.4% (57)
1:0 Атлетико М
12.1% (17)
1:1 Ничья
9.9% (14)
2:0 Атлетико М
8.5% (12)
2:2 Ничья
3.5% (5)
1:2 РБ Лейпциг
2.1% (3)
3:2 Атлетико М
1.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!