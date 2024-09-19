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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Кружляк Иван
Атлетико М
0:1
Первый тайм: 20'
РБ Лейпциг
0'
0:1
5' Гол
Шешко Беньямин
10' Желтая карточка
Ле Норман Робен

Ход матча

5'
0:1
Шешко Беньямин
(Опенда Лои)
10'
Ле Норман Робен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 141
Атлетико М 76.6% (108)
X 19.1% (27)
РБ Лейпциг 4.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
РБ Лейпциг
4.00
4.10
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5.10
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Облак
Ян
24
Ле
Норман
Робен
2
Хименес
Хосе
23
Мандава
Рейнилду
14
Льоренте
Маркос
17
Рикельме
Родриго
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
10
Корреа
Анхель
7
Гризманн
Антуан
19
Альварес
Хулиан
1
Гулачи
Петер
39
Хенрихс
Бенджамин
4
Орбан
Вилли
23
Люкеба
Кастелло
22
Раум
Давид
7
Нуса
Антонио
8
Айдара
Амаду
18
Вермирен
Артур
10
Симонс
Хави
11
Опенда
Лои
30
Шешко
Беньямин
Атлетико М
3-4-2-1
РБ Лейпциг
4-4-2

История личных встреч

Атлетико М
РБ Лейпциг

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шешко Беньямин 1 1
Опенда Лои 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0
Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0
Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
2.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Монако
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
РБ Лейпциг
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Брест
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Штурм Грац
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Аталанта
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Арсенал
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Атлетико М
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Барселона
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
35.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
2.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Монако
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Брест
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Аталанта
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
21.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
25.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
РБ Лейпциг
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
29.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Штурм Грац
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Арсенал
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Барселона
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Атлетико М
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
РБ Лейпциг
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Штурм Грац
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Арсенал
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Брест
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Монако
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Аталанта
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Атлетико М
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Барселона
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
35.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Бавария Олисе Майкл 2
Байер Л Вирц Флориан 2
Боруссия Д Байно-Гиттенс Джейми 2
Астон Вилла Тилеманс Юри 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Гомес Анхель 1 1
Шахтёр Донецк Степаненко Тарас 1
Реал Мадрид Модрич Лука 1
Бенфика Альваро Фернандес 1
Слован Братислава Вайсс Владимир 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Неплохо команды действуют в прессинге в начале этой встречи, мешая спокойному продвижению мяча.
  • 17'
    Корреа с правого фланга исполняет прострел в штрафную гостей, однако оборона "РБ Лейцпига" действует успешно.
  • Опасный момент
    15'
    Де Пауль исполнил классный пас в штрафную на Рикельме, тот не стал бить, а покатил правее, а удару Гризманна успел помешать защитник!
  • Угловой
    14'
    Стремильно разыграл угловой Гризманн, направив мяч на ближнюю штангу, однако Альварес попасть в створ не сумел.
  • 13'
    "РБ Лейпциг" успел в этом сезоне одержать громкую победу, обыграв на выезде "Байер" и прервав длительную беспроигрышную серию леверкузенцев.
  • Угловой
    12'
    Два угловых кряду с левого фланга исполнил Симонс, всё закончилось в руках у Облака.
  • 11'
    Неплохой проникающий пас на Шешко исполнил Симонс, однако Рейнилду в подкате выбил мяч на угловой.
  • Желтая карточка
    10'
    Первая желтая карточка у нас - Ле Норман получает предупреждение за фол против Шешко.
  • 8'
    Забирает "Атлетико" мяч под свой контроль, немецкий коллектив ждет шанса организовать еще одну контратаку.
  • 6'
    Да, крайне любопытное начало встречи в Мадриде, быстро пропущенный гол должен дополнительно завести команду Симеоне.
  • Описание гола
    4'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! БЕНЬЯМИН ШЕШКО!
    Стремительную атаку провели гости, Опенда вошел в штрафную с правого края и пробил под перекладину, Облак отбил мяч, а Шешко на добивании точно пробил головой!
  • 3'
    Пока напомним, что "Атлетико" на старте чемпионата Испании не проигрывает, 11 очков в пяти матчах у команды Диего Симеоне.
  • 2'
    Сразу же у Окко возникают проблемы с картинкой, ждём возобновления эфира.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов "Атлетико" принимает "РБ Лейпциг". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетико М 0:1 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Атлетико М
    76.6% (108)
    Ничья
    19.1% (27)
    РБ Лейпциг
    4.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.26% (68)
    Меньше
    38.74% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    72.97% (81)
    Нет
    27.03% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    40.4% (57)
    1:0 Атлетико М
    12.1% (17)
    1:1 Ничья
    9.9% (14)
    2:0 Атлетико М
    8.5% (12)
    2:2 Ничья
    3.5% (5)
    1:2 РБ Лейпциг
    2.1% (3)
    3:2 Атлетико М
    1.4% (2)
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    Атлетико М
    РБ Лейпциг
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