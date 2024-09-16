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Тур: 1. Стадион: .
Атлетико М
 
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РБ Лейпциг
Прогнозы 51
Атлетико М 80.4% (41)
X 13.7% (7)
РБ Лейпциг 5.9% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
РБ Лейпциг
4.00
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4.02
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Атлетико М
РБ Лейпциг

История личных встреч

Атлетико М
РБ Лейпциг

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0
Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0
Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:4
Команда И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Ред Булл Зальцбург Кьергаард Мауриц 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
ФКСБ Крецу Валентин 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2024, осталось 2 дня 14 часов 3 минуты.



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  • 31 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 51
    Атлетико М 80.4% (41)
    X 13.7% (7)
    РБ Лейпциг 5.9% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    РБ Лейпциг
    4.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетико М - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Атлетико М
    80.4% (41)
    Ничья
    13.7% (7)
    РБ Лейпциг
    5.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.45% (31)
    Меньше
    29.55% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (33)
    Нет
    25% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    47.1% (24)
    1:0 Атлетико М
    11.8% (6)
    2:0 Атлетико М
    7.8% (4)
    2:2 Ничья
    5.9% (3)
    1:1 Ничья
    5.9% (3)
    1:2 РБ Лейпциг
    3.9% (2)
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