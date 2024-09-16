Тур: 1. Стадион: Цивитас Метрополитано.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Атлетико М
РБ Лейпциг
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0
Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0
Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
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|0 - 0
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|2.
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|3.
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|4.
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|5.
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|6.
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|0 - 0
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|7.
|0
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|0 - 0
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|8.
|0
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|0
|0 - 0
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|9.
|0
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|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
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|0 - 0
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|11.
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|12.
|0
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|0 - 0
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|13.
|0
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|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
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|0 - 0
|0
|15.
|0
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|0 - 0
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|16.
|0
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|0
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|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
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|0
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|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
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|0 - 0
|0
|20.
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|0 - 0
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|21.
|0
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|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
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|0 - 0
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|23.
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|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
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|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0
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|0 - 0
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|27.
|0
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|0
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|0 - 0
|0
|28.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0
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|0
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|0 - 0
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
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|31.
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|0 - 0
|0
|32.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
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|33.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|34.
|0
|0
|0
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|0 - 0
|0
|35.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|36.
|0
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|0
|0
|0 - 0
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|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
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|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|0
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|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|34.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|35.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|36.
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|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
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|3.
|0
|0
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|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
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|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
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|0
|0
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|0 - 0
|0
|18.
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|0 - 0
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|19.
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|20.
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|21.
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|0 - 0
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|22.
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|23.
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|0 - 0
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|24.
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|25.
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|26.
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|0 - 0
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|27.
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|28.
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|0 - 0
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|29.
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|0 - 0
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|30.
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|31.
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|0 - 0
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|32.
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|33.
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|34.
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|35.
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|36.
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|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Карабах
|Жуниньо VI
|6 (1)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Кьергаард Мауриц
|4 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 2
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|АПОЭЛ
|Техера Серхио
|3
|ФКСБ
|Крецу Валентин
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетико М - РБ Лейпциг
Исход игры
Атлетико М
80.4% (41)
Ничья
13.7% (7)
РБ Лейпциг
5.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
70.45% (31)
Меньше
29.55% (13)
Обе команды забьют
Да
75% (33)
Нет
25% (11)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
47.1% (24)
1:0 Атлетико М
11.8% (6)
2:0 Атлетико М
7.8% (4)
2:2 Ничья
5.9% (3)
1:1 Ничья
5.9% (3)
1:2 РБ Лейпциг
3.9% (2)
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