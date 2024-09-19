Лукман от радиуса штрафной площади выполнил заброс на правый угол штрафной площади на рывок Джимсити, Райс под давлением соперника головой выбил мяч на угловой.

Лукман с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки лондонского клуба спокойно выбили мяч на левый фланг.

С левого фланга теперь уже последовала подача в центр штрафной площади, Хин выиграл верховую борьбу за мяч, но головой направил его значительно выше цели.

Тимбер из аута с левого фланга вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, далее Райс и Жезус довели мяч до Мартинелли, Габриэл пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели.

Хаверц в борьбе за верховой мяч в центре поля пальцем попал в область глаза Колашинацу, Клеман Тюрпен всё видел и дал свисток в пользу "Аталанты".

Начинает "Арсенал" всё же постепенно находить свои моменты в Бергамо, если бы ещё лондонский клуб действовал более динамично, "Аталанте" было бы совсем тяжело.

Эдерсон перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Арсенала", правила были нарушены против Хаверца.

15' Дзаппакоста в центре поля нарушил правила против Тимбера. Игроки "Арсенала" вновь быстро разыграли стандарт.

14' Сака со стандарта плотно пробил в левый угол ворот, где и был Карнесекки, Марко вытянулся и отбил мяч к лицевой линии поля, а затем голкипер "Аталанты" не позволил как следует сыграть на добивании Парти, в итоге будет удар от ворот.

13' Полузащитник "Аталанты" Эдерсон получил жёлтую карточку за срыв атаки. На правой половине поля у своей штрафной площади Эдерсон схватил за футболку Сако. "Арсенал" заработал очень опасный стандарт.

12' Джимсити с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Лукман под давлением соперник не смог головой пробить по воротам.

11' В достаточно среднем темпе пока что действуют команды, что как раз лучше для "Аталанты", чтобы играть от обороны.

10' Из центра поля последовал заброс на ход Сака по правому флангу, Руджери выиграл борьбу за мяч и затем выбил его в аут.

9' Де Кетеларе в центре поля нарушил правила против Тимбера. Игроки "Арсенала" очень быстро разыграли стандарт.