Тур: 1. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Тюрпен Клеман
Ход матча
12'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
4
Хин
Исак
32
Ретеги
Матео
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
29
Хаверц
Кай
41
Райс
Деклан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Хин ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ретеги МатеоНападающий
- Запасные игроки
-
28 Патрисиу РуйВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Райя ДавидВратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Нето МурараВратарь
-
92 Портер ДжекВратарь
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
-
44 Говер ДжимиПолузащитник
- Полузащитник
-
53 Нванери ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4
Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0 Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1 Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2
Арсенал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0
Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|30.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|36.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|33.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|35.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|2 - 9
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Бавария
|Олисе Майкл
|2
|Байер Л
|Вирц Флориан
|2
|Боруссия Д
|Байно-Гиттенс Джейми
|2
|Астон Вилла
|Тилеманс Юри
|1 (1)
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Шахтёр Донецк
|Степаненко Тарас
|1
|Реал Мадрид
|Модрич Лука
|1
|Бенфика
|Альваро Фернандес
|1
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Арсенал
Исход игры
Аталанта
5.1% (7)
Ничья
14.7% (20)
Арсенал
80.1% (109)
Тотал 2.5
Больше
76.11% (86)
Меньше
23.89% (27)
Обе команды забьют
Да
87.61% (99)
Нет
12.39% (14)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
52.2% (71)
1:1 Ничья
9.6% (13)
0:1 Арсенал
8.1% (11)
2:2 Ничья
3.7% (5)
2:1 Аталанта
2.2% (3)
1:3 Арсенал
2.2% (3)
2:3 Арсенал
1.5% (2)
0:2 Арсенал
1.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!