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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Аталанта
0:0
Первый тайм: 23'
Арсенал
0'
12' Желтая карточка
Эдерсон Хонорато

Ход матча

12'
Эдерсон Хонорато
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 136
Аталанта 5.1% (7)
X 14.7% (20)
Арсенал 80.1% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Арсенал
5.40
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1.95
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
29
Карнесекки
Марко
19
Джимсити
Берат
4
Хин
Исак
23
Колашинац
Сеад
77
Дзаппакоста
Давиде
22
Руджери
Маттео
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
17
Де
Кетеларе
Шарль
11
Лукман
Адемола
32
Ретеги
Матео
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
12
Тимбер
Юрриен
29
Хаверц
Кай
5
Парти
Томас
41
Райс
Деклан
7
Сака
Букайо
9
Жезус
Габриэль
11
Мартинелли
Габриэл
Аталанта
3-4-2-1
Арсенал
4-3-3

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4
Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0 Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1 Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2
Арсенал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0
Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
2.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Монако
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
РБ Лейпциг
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Брест
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Штурм Грац
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Аталанта
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Арсенал
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Атлетико М
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Барселона
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
35.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
2.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Монако
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Брест
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Аталанта
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
21.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
25.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
РБ Лейпциг
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
29.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Штурм Грац
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Арсенал
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Барселона
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Атлетико М
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
РБ Лейпциг
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Штурм Грац
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Арсенал
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Брест
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Монако
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Аталанта
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Атлетико М
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Барселона
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
35.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Бавария Олисе Майкл 2
Байер Л Вирц Флориан 2
Боруссия Д Байно-Гиттенс Джейми 2
Астон Вилла Тилеманс Юри 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Гомес Анхель 1 1
Шахтёр Донецк Степаненко Тарас 1
Реал Мадрид Модрич Лука 1
Бенфика Альваро Фернандес 1
Слован Братислава Вайсс Владимир 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    22'
    Эдерсон перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Арсенала", правила были нарушены против Хаверца. 
  • 21'
    Начинает "Арсенал" всё же постепенно находить свои моменты в Бергамо, если бы ещё лондонский клуб действовал более динамично, "Аталанте" было бы совсем тяжело. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Хаверц в борьбе за верховой мяч в центре поля пальцем попал в область глаза Колашинацу, Клеман Тюрпен всё видел и дал свисток в пользу "Аталанты". 
  • 19'
    Тимбер из аута с левого фланга вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, далее Райс и Жезус довели мяч до Мартинелли, Габриэл пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 18'
    С левого фланга теперь уже последовала подача в центр штрафной площади, Хин выиграл верховую борьбу за мяч, но головой направил его значительно выше цели. 
  • Угловой
    17'
    Лукман с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки лондонского клуба спокойно выбили мяч на левый фланг. 
  • 16'
    Лукман от радиуса штрафной площади выполнил заброс на правый угол штрафной площади на рывок Джимсити, Райс под давлением соперника головой выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Дзаппакоста в центре поля нарушил правила против Тимбера. Игроки "Арсенала" вновь быстро разыграли стандарт. 
  • Опасный момент
    14'
    Сака со стандарта плотно пробил в левый угол ворот, где и был Карнесекки, Марко вытянулся и отбил мяч к лицевой линии поля, а затем голкипер "Аталанты" не позволил как следует сыграть на добивании Парти, в итоге будет удар от ворот. 
  • Желтая карточка
    13'
    Полузащитник "Аталанты" Эдерсон получил жёлтую карточку за срыв атаки. На правой половине поля у своей штрафной площади Эдерсон схватил за футболку Сако. "Арсенал" заработал очень опасный стандарт. 
  • 12'
    Джимсити с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Лукман под давлением соперник не смог головой пробить по воротам. 
  • 11'
    В достаточно среднем темпе пока что действуют команды, что как раз лучше для "Аталанты", чтобы играть от обороны. 
  • 10'
    Из центра поля последовал заброс на ход Сака по правому флангу, Руджери выиграл борьбу за мяч и затем выбил его в аут. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Де Кетеларе в центре поля нарушил правила против Тимбера. Игроки "Арсенала" очень быстро разыграли стандарт. 
  • 8'
    "Аталанта" конечно же сегодня по большей части будет играть от обороны, как-то иначе действовать в этот вечер против "Арсенала" будет проблематично. 
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    • 7'
      Хаверц подхватил мяч на правом фланге после скидки от Сака, далее Кай сделал смещение на ближний угол штрафной площади и под давлением Хина пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
    • 6'
      Мартинелли с левого фланга выполнил слишком сильную подачу на дальний угол вратарской, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • Угловой
      5'
      Райс с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Карнесекки уверенно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 4'
      Удалось "Арсеналу" теперь уже провести атаку по правой половине поля, которая завершилась ударом от линии штрафной площади в исполнении Сака, мяч задел Хина и ушёл на угловой. 
    • 3'
      Карнесекки из своей штрафной площади сильно выбил мяч на половину поля соперника, Ретеги не был готов к рывку. 
    • Офсайд
      2'
      "Арсенал" попытался сразу же провести атаку по левой половине поля, но при скидке от Тимбера к левому углу штрафной площади Жезус забрал ся в офсайд. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Бергамо. "Арсенал" в этом противостоянии конечно же считается у букмекеров явным фаворитом даже на выезде, но недооценивать "Аталанту" не нужно. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Арсенал

    Исход игры
    Аталанта
    5.1% (7)
    Ничья
    14.7% (20)
    Арсенал
    80.1% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.11% (86)
    Меньше
    23.89% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    87.61% (99)
    Нет
    12.39% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    52.2% (71)
    1:1 Ничья
    9.6% (13)
    0:1 Арсенал
    8.1% (11)
    2:2 Ничья
    3.7% (5)
    2:1 Аталанта
    2.2% (3)
    1:3 Арсенал
    2.2% (3)
    2:3 Арсенал
    1.5% (2)
    0:2 Арсенал
    1.5% (2)
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