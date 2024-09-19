Тур: 1. Стадион: Луи II. Главный судья: Линдхут Аллард
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
16
Кён
Филипп
15
Камара
Ламин
36
Эмболо
Брель
23
Кунде
Жюль
24
Гарсия
Эрик
17
Касадо
Марк
19
Ямаль
Ламин
8
Педри
11
Рафинья
Диас
- Основной состав
-
16 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Камара ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
-
50 Льенар ЯннВратарь
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикПолузащитник
-
17 Касадо МаркПолузащитник
-
19 Ямаль ЛаминПолузащитник
-
8 ПедриПолузащитник
-
11 Рафинья ДиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Пенья ИньякиВратарь
- Вратарь
-
32 Форт ЭкторЗащитник
-
35 Мартин ЖерарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Фати АнсуПолузащитник
-
14 Торре ПаблоПолузащитник
-
18 Виктор ПауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Монако
Барселона
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0
Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1
Барселона
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1
Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Бавария
|Олисе Майкл
|2
|Байер Л
|Вирц Флориан
|2
|Боруссия Д
|Байно-Гиттенс Джейми
|2
|Астон Вилла
|Тилеманс Юри
|1 (1)
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Шахтёр Донецк
|Степаненко Тарас
|1
|Реал Мадрид
|Модрич Лука
|1
|Бенфика
|Альваро Фернандес
|1
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монако - Барселона
Исход игры
Монако
4.6% (7)
Ничья
11.8% (18)
Барселона
83.6% (127)
Тотал 2.5
Больше
80.18% (89)
Меньше
19.82% (22)
Обе команды забьют
Да
88.29% (98)
Нет
11.71% (13)
Популярный счёт
1:2 Барселона
44.7% (68)
1:3 Барселона
7.2% (11)
1:1 Ничья
5.9% (9)
0:2 Барселона
3.9% (6)
0:1 Барселона
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
2:3 Барселона
2% (3)
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