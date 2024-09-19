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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Монако
 
Позже
Барселона

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 148
Монако 4.7% (7)
X 11.5% (17)
Барселона 83.8% (124)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Барселона
4.86
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4.85
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4.40
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Кён
Филипп
17
Синго
Вилфред
5
Керер
Тило
22
Салису
Мохаммед
2
Вандерсон
V
6
Закария
Денис
15
Камара
Ламин
11
Аклиуш
Магнес
18
Минамино
Такуми
7
Бен-Сегир
Элисс
36
Эмболо
Брель
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
23
Кунде
Жюль
2
Кубарси
Пау
5
Иньиго
Мартинес
3
Бальде
Алехандро
24
Гарсия
Эрик
17
Касадо
Марк
19
Ямаль
Ламин
8
Педри
11
Рафинья
Диас
9
Левандовски
Роберт
Монако
4-2-3-1
Барселона
4-2-3-1

История личных встреч

Монако
Барселона

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КГ
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0
Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1
Барселона
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1
Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
2.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
35.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
2.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
35.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Бавария Олисе Майкл 2
Байер Л Вирц Флориан 2
Боруссия Д Байно-Гиттенс Джейми 2
Астон Вилла Тилеманс Юри 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Гомес Анхель 1 1
Шахтёр Донецк Степаненко Тарас 1
Реал Мадрид Модрич Лука 1
Бенфика Альваро Фернандес 1
Слован Братислава Вайсс Владимир 1
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики. В центральном поединке игрового дня Лиги чемпионов нас ждет противостояние "Монако" и "Барселоны". Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2024, осталось 2 минуты.

    Главный судья: Линдхут Аллард

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Монако - Барселона

Исход игры
Монако
4.6% (7)
Ничья
11.8% (18)
Барселона
83.6% (127)
Тотал 2.5
Больше
80.18% (89)
Меньше
19.82% (22)
Обе команды забьют
Да
88.29% (98)
Нет
11.71% (13)
Популярный счёт
1:2 Барселона
44.7% (68)
1:3 Барселона
7.2% (11)
1:1 Ничья
5.9% (9)
0:2 Барселона
3.9% (6)
0:1 Барселона
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
2:3 Барселона
2% (3)
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