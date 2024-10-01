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Добрый вечер, уважаемые любители футбола!Сегодня встречаемся на матче второго тура между немецким "Штутгартом" и чешской "Спартой". Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин.Судейская бригадаГлавный судья: Манфредас Лукьянчукас (Литва)Помощники: Мангирдас Мираускас (Литва) и Витенис Казлаускас (Литва)Статистика и цифры- «Штутгарт» - фаворит матча по мнению букмекеров;​​​​​​​- «Штутгарт» за пять последних игр потерпел одно поражение, одержав три победы;​​​​​​​- «Спарта» за пять последних игр потерпела одно поражение, одержав четыре победы;- Команды один раз встречались в своей истории: в январе прошлого года в товарищеском матче победу со счётом 2:0 одержала «Спарта».