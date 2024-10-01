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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Лукьянчукас Манфредас
Штутгарт
1:0
Первый тайм: 8'
Спарта Прага
0'
1:0
7' Гол
Мийо Энцо

Ход матча

7'
Мийо Энцо
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 129
Штутгарт 86% (111)
X 6.2% (8)
Спарта Прага 7.8% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Штутгарт
Ничья
Спарта Прага
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33
Нюбель
Александр
15
Штенцель
Паскаль
29
Руо
Антони
24
Шабо
Юлиан
7
Миттельштедт
Максимилиан
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Ангело
8
Мийо
Энцо
26
Ундав
Дениз
18
Левелинг
Джейми
9
Демирович
Эрмедин
1
Виндаль-Йенсен
Петер
41
Витик
Мартин
27
Панак
Филип
30
Зелены
Ярослав
17
Пресиадо
Анхело
6
Кайринен
Каан
20
Лячи
Казим
32
Ринеш
Матей
14
Бирманчевич
Велько
10
Рахмани
Альбион
22
Гараслин
Лукаш
Штутгарт
4-2-3-1
Спарта Прага
3-4-3

История личных встреч

Штутгарт
Спарта Прага

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ундав Дениз 1 1
Левелинг Джейми 0 0
Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олатунджи Виктор 1 1
Лячи Казим 1 1
Кайринен Каан 1 1
Гараслин Лукаш 0 0
Панак Филип 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витик Мартин 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спарта Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Штутгарт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спарта Прага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3
Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5 Киото Санга - Штутгарт 3:5 Киото - Штутгарт 3:5 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Люцерн - Штутгарт 0:0 Холленбах - Штутгарт 1:8 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2
Спарта Прага
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спарта Прага - Сигма Оломоуц 2:3 Ческе-Будеёвице - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Градец Кралове - Спарта Прага 0:2
Спарта Прага - Мальмё 2:0 Спарта Прага - Словацко 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Яблонец - Спарта Прага 1:2 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Спарта Прага - Дукла Прага 2:0 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2 Теплице - Спарта Прага 1:4 Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Пардубице 2:1 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Спарта Прага - АИК 3:1

Результаты матчей

Штутгарт
Спарта Прага

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Спарта Прага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спарта Прага
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Брест
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
4.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Штутгарт
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
23.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
24.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
31.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
35.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
2.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Спарта Прага
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Брест
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Штутгарт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
31.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Спарта Прага
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Брест
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Штутгарт
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
35.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Бавария Олисе Майкл 2
Байер Л Вирц Флориан 2
Боруссия Д Байно-Гиттенс Джейми 2
Атлетико М Гризманн Антуан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Барселона Гарсия Эрик 1
Шахтёр Донецк Степаненко Тарас 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    7'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!!! Мийо!!!
  • 6'
    Сильно вперёд Нюбель отправляет игровой снаряд, подбор за Каразором, который попал в соперника. От груди Лячи мяч вышел за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    4'
    Заброс на Демировича, который полез в верховую борьбу, но нарушение правил со стороны Витика. 
  • 3'
    На чужой половине поля перемещаются чехи, передача на левый край на  Рахмани, который стал под себя убирать в окружении двух соперников и потерял мяч.
  • 2'
    Передача на правый край атаки немецкого клуба. Мийо пытался от соперника уйти, но не сумел обеспечить контроль мяча.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. 
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола!
    Сегодня встречаемся на матче второго тура между немецким "Штутгартом" и чешской "Спартой". Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин.  
    Судейская бригада
    Главный судья: Манфредас Лукьянчукас (Литва)                          
    Помощники:  Мангирдас Мираускас (Литва) и Витенис Казлаускас (Литва)
    Статистика и цифры
    - «Штутгарт» - фаворит матча по мнению букмекеров;
    ​​​​​​​- «Штутгарт» за пять последних игр потерпел одно поражение, одержав три победы;
    ​​​​​​​- «Спарта» за пять последних игр потерпела одно поражение, одержав четыре победы;
    - Команды один раз встречались в своей истории: в январе прошлого года в товарищеском матче победу со счётом 2:0 одержала «Спарта».
    Прогноз на игру
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Где смотреть матч Штутгарт 1:0 Спарта Прага онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Штутгарт 1:0 Спарта Прага

Исход игры
Штутгарт
86.5% (115)
Ничья
6% (8)
Спарта Прага
7.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
75.68% (84)
Меньше
24.32% (27)
Обе команды забьют
Да
72.97% (81)
Нет
27.03% (30)
Популярный счёт
2:1 Штутгарт
39.1% (52)
2:0 Штутгарт
14.3% (19)
3:1 Штутгарт
12.8% (17)
1:0 Штутгарт
3.8% (5)
2:2 Ничья
2.3% (3)
3:0 Штутгарт
2.3% (3)
3:2 Штутгарт
2.3% (3)
4:0 Штутгарт
1.5% (2)
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