Тур: 2. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Цвайер Феликс
1:0
Второй тайм: 58'
0'
1:0
11' ГолЧалханоглу Хакан
15' Желтая карточкаМхитарян Генрих
48' Желтая карточкаДе Врей Стефан
Ход матча
11'
1:0
15'
48'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
313 Количество передач 220
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Тареми
Мехди
18
Глазер
Омри
66
Соль
Ен
У
33
Дркушич
Ваня
24
Джига
Нассер
15
Мвумпа
Силас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Тареми МехдиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
18 Глазер ОмриВратарь
-
66 Соль Ен УЗащитник
-
33 Дркушич ВаняЗащитник
- Защитник
-
24 Джига НассерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мвумпа СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Гутеша ИванВратарь
- Вратарь
-
23 Родич МиланЗащитник
- Полузащитник
-
22 ДалсьюПолузащитник
-
27 МилсонПолузащитник
-
32 Илич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Дуарте БруноНападающий
-
73 Пруцев ЕгорНападающий
-
Главный тренер: Милоевич Владан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.5
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милсон
|1
|0.5
|Ндиайе Чериф
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Де Врей Стефан
|1
|0
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мвумпа Силас
|1
|0
|Соль Ен У
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Удинезе - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Милан 1:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1
Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Лацио 1:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Торино 2:0 Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2
Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Црвена Звезда - Железничар Панчево 2:1 Партизан - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Црвена Звезда - Напредак 2:0
Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Чукарички - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Нови Пазар 4:1 Текстилац Оцаци - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Младост Лучани 2:2 Црвена Звезда - Единство Уб 4:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Црвена Звезда - Младост 1:0 Црвена Звезда - Чукарички 4:1 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1 Напредак - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Раднички 1923 3:2
Результаты матчей
Интер Милан
Црвена Звезда
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Црвена Звезда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|5:1
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|3:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|9.
|1:5
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|14.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|18.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|19.
|4:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|20.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|21.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|25.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|29.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|33.
|0:4
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|34.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|2.
|1:5
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|5:1
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|4:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|16.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|17.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|3:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|33.
|0:4
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|36.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|5:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1:5
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|4:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|29.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|33.
|0:4
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|34.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|35.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|2 - 9
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Боруссия Д
|Адейеми Карим
|3
|Брест
|Сима Абдалла
|3
|Барселона
|Левандовски Роберт
|2
|Спарта Прага
|Кайринен Каан
|2
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Барселона
|Гарсия Эрик
|1
|Селтик
|Шмейхель Каспер
|1
|Шахтёр Донецк
|Степаненко Тарас
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Интер Милан 1:0 Црвена Звезда
Исход игры
Интер Милан
96.8% (121)
Ничья
0.8% (1)
Црвена Звезда
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
45.54% (51)
Меньше
54.46% (61)
Обе команды забьют
Да
26.79% (30)
Нет
73.21% (82)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
44.8% (56)
3:0 Интер Милан
16% (20)
2:1 Интер Милан
10.4% (13)
3:1 Интер Милан
8.8% (11)
1:0 Интер Милан
4% (5)
3:2 Интер Милан
1.6% (2)
4:1 Интер Милан
1.6% (2)
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