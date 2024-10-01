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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Интер Милан
1:0
Второй тайм: 58'
Црвена Звезда
0'
1:0
11' Гол
Чалханоглу Хакан
15' Желтая карточка
Мхитарян Генрих
48' Желтая карточка
Де Врей Стефан

Ход матча

11'
Чалханоглу Хакан
1:0
15'
Мхитарян Генрих
 
48'
Де Врей Стефан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 313 Количество передач 220
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 124
Интер Милан 96.8% (120)
X 0.8% (1)
Црвена Звезда 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Црвена Звезда
8.20
8.50
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17.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Зоммер
Янн
28
Павар
Бенжамен
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
7
Зелиньски
Пётр
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
30
Аугусто
Карлос
99
Тареми
Мехди
8
Арнаутович
Марко
18
Глазер
Омри
66
Соль
Ен
У
33
Дркушич
Ваня
5
Спайич
Урош
24
Джига
Нассер
6
Крунич
Раде
21
Элшник
Тими
Макс
15
Мвумпа
Силас
55
Максимович
Андрия
14
Олайинка
Питер
9
Ндиайе
Чериф
Интер Милан
3-5-2
Црвена Звезда
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалханоглу Хакан 1 0.5
Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милсон 1 0.5
Ндиайе Чериф 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мхитарян Генрих 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мвумпа Силас 1 0
Соль Ен У 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Удинезе - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Милан 1:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1
Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Лацио 1:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Торино 2:0 Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2
Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Црвена Звезда - Железничар Панчево 2:1 Партизан - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Црвена Звезда - Напредак 2:0
Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Чукарички - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Нови Пазар 4:1 Текстилац Оцаци - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Младост Лучани 2:2 Црвена Звезда - Единство Уб 4:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Црвена Звезда - Младост 1:0 Црвена Звезда - Чукарички 4:1 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1 Напредак - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Раднички 1923 3:2

Результаты матчей

Интер Милан
Црвена Звезда

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Црвена Звезда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Боруссия Д
 5:1 2 2 0 0 8 - 1 6
3.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Арсенал
 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Интер Милан
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Манчестер Сити
 3:0 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
9.
Селтик
 1:5 2 1 0 1 6 - 6 3
10.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
12.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
13.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
14.
Спортинг Л
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
15.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
16.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
17.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
18.
ПСЖ
 0:2 2 1 0 1 1 - 2 3
19.
Барселона
 4:0 2 1 0 1 5 - 2 3
20.
ПСВ
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
21.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
Штутгарт
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Црвена Звезда
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
28.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
Милан
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
30.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
33.
Янг Бойз
 0:4 2 0 0 2 0 - 7 0
34.
Слован Братислава
 0:3 2 0 0 2 1 - 8 0
35.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
2.
Селтик
 1:5 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Байер Л
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Боруссия Д
 5:1 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Спортинг Л
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
ПСЖ
 0:2 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Арсенал
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Интер Милан
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Барселона
 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
16.
ПСВ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
17.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Манчестер Сити
 3:0 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Црвена Звезда
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Милан
 0:1 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
33.
Янг Бойз
 0:4 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Слован Братислава
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Боруссия Д
 5:1 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
Манчестер Сити
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Арсенал
 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Интер Милан
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Селтик
 1:5 1 0 0 1 1 - 5 0
14.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Спортинг Л
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
ПСЖ
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Барселона
 4:0 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Црвена Звезда
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
ПСВ
 1:0 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Милан
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Янг Бойз
 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0
34.
Слован Братислава
 0:3 1 0 0 1 1 - 5 0
35.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Брест Сима Абдалла 3
Барселона Левандовски Роберт 2
Спарта Прага Кайринен Каан 2
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Барселона Гарсия Эрик 1
Селтик Шмейхель Каспер 1
Шахтёр Донецк Степаненко Тарас 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    59'
    МОМЕНТ! Зелиньски с правого края подал мяч в центр штрафной. Там Мхитарян ногой переправлял, но рядом со стойкой сферу направил! Было очень опасно!
  • Угловой
    58'
    Свой второй угловой зарабатывают сербы у ворот соперника. На правом краю получает сферу Максимович, который пробивает с полулету в левый угол, но попадает в голову защитнику. 
  • 56'
    Элшник успел к мячу первым. После  навеса с правого края он головой перевел мяч в сторону боковой линии. Только аут заработали миланцы в итоге. 
  • 55'
    Ничего опасного с углового "Интер" придумать не смог. Спокойно и надежно отбиваются сербы в этой ситуации. В центр поля сфера выбивается по итогу. 
  • Угловой
    54'
    Дркушич подставил ногу под удар Де Врея. В итоге сфера улетает за пределы поля, на угловой. "Интер" с правого края подаст стандартное положение. 
  • 53'
    Крунич сейчас нанес дальний удар по воротам соперника. Не легла сфера на ногу игроку. В итоге мяч уходит метров на пять выше цели!
  • 51'
    Олайинка отдает передачу на левый край, где совсем не готов ускоряться к мячу в этой ситуации Джига. Мяч просто выкатывается за пределы поля. 
  • 50'
    Дюмфрис прострелил с правого края в центр штрафной. На выходе смог уверенно сработать голкипер, который зафиксировал сферу в своих перчатках. 
  • Желтая карточка
    48'
    Де Врей теперь получает свое предупреждение от рефери. Как-то жестковато он встретил своего соперника, за что и был впоследствии наказан.
  • 47'
    Судя по всему, в перерыве в составе соперников замен не произошло. Гости начинают активно на половине поля оппонента. С активного прессинга. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал в нашем матче! Удачи соперникам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток немецкий рефери, первый тайм подошел к концу, "Интер" пока впереди - 1:0. Уходим на перерыв!
  • 44'
    Да, заканчивается уже первый тайм. Честно говоря, явно больше голов должны были соперники забить. Как минимум, на 2-3 гола вкупе оппоненты наиграли.
  • Опасный момент
    43'
    После прострела с левого края Элшник подставлял ногу под мяч. В итоге сферу футболист направил рядом с дальней стойкой ворот оппонента. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Бастони в ногу Круничу влетел сейчас, но фол был не опасным, так что судья дал свисток, определив просто нарушение правил, без карточки. 
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    • 40'
      Пять минут до конца первого тайма осталось. Зелиньски с правого края отдавал передачу на Арнаутовича, который так и не смог нанести из центра прицельного удара по рамке оппонента. 
    • Опасный момент
      39'
      ОПАСНО! Ндиайе с левого края штрафной наносил удар по воротам соперника. Мяч попал в ногу защитнику "Интера", после чего прилетел в нос Зоммеру. Далее сфера вылетела за пределы поля. Но был новый рикошет. Уже от ноги игрока сербского коллектива. От ворот. 
    • 37'
      Максимовичу на ногу наступили соперники. Даже снялась сейчас бутса у игрока "красной звезды". Судья, что интересно, фола тут не видим. Только аут, да и то для "Интера". 
    • Травма, повреждение
      36'
      Там еще чудом не получил травму Арнаутович. На мокром газон он некоторое время полежал, но потом все же игру сумел продолжить.
    • Опасный момент
      34'
      МОМЕНТ! Отскочил мяч от Арнаутовича сейчас на Мхитаряна. Тот с левого края наносил удар по воротам соперника, но взял значительно выше створа!
    • 33'
      Забрали мяч под свой контроль сейчас игроки "Црвены Звезды". Владеют они сферой на чужой половине поля и совсем никуда не торопятся. 
    • 32'
      Активно ведут себя на трибунах фанаты миланской команды. Пока по игре очень уверенно смотрится миланский коллектив. Ему нужно забить лишь второй, чтобы почувствовать себя  увереннее. 
    • 30'
      Продолжает активно "Интер" на чужой половине поля орудовать мячом. Мхитарян отдал передачу с левого края на партнера. Удар Зелиньски пришелся левее цели. 
    • Дождь
      29'
      Сегодня в Милане льет дождь, как из ведра. Погода не самая приятная, но на качестве футбола этот факт пока существенно не отражается. 
    • Офсайд
      27'
      Передача в офсайд на Арнаутовича. Получает повреждение игрок "Интера", но нужно ему подниматься. Пенальти не будет в этой ситуации. 
    • 25'
      Близки к тому, чтобы полчаса уже отыграться соперники. Дюмфрис с правого края подавал мяч на дальнюю штангу, но никто из партнеров до сферы не добрался. 
    • Травма, повреждение
      24'
      Игроку сербской команды сейчас досталось. Дркушич сейчас присел на газоне. Будем надеяться, что встречу он сможет продолжить. 
    • Угловой
      22'
      Нанес дальний удар по воротам соперника сейчас Дюмфрис. Мяч полетел намного выше ворот. Далее "Црвена Звезда" заработала угловой у ворот соперника, но ничего придумать со стандарта не смогла. 
    • 21'
      Середина первого тайма у нас идет уже. Уверенно мяч контролирует "Интер" в районе центрального круга. Никуда миланцы толком не торопятся. 
    • Офсайд
      19'
      Второй гол забивает сейчас миланский "Интер". В итоге рефери отменяет взятие ворот. Все просто: у Дюмфриса было положение "вне игры". 
    • 18'
      Миланцы в центре поля подставились под соперника. Потеряли мяч хозяева. В итоге Максимович наносил удар по воротам соперника - мяч полетел выше цели!
    • 17'
      Бастони с линии штрафной после смещения нанес дальний удар по воротам соперника - мяч полетел намного выше перекладины и своей цели не достиг.
    • 15'
      15 минут на поле отыграли соперники. Стоит отметить тот факт, что не выпускает со своей половины поля оппонента миланцы и сейчас. 
    • Желтая карточка
      14'
      Мхитарян в центре поля в отчаянный подкат против соперника пошел. В итоге в свой пассив армянский вингер внес карточку желтого цвета. 
    • Офсайд
      13'
      Офсайд у "Интера" судейская бригада фиксирует. Снова остановка в матче. Миланцы сегодня намерены показать хорошую игру в поединке со своим оппонентом. 
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЧАЛХАНОГЛУ! 1:0!
      Классно пробил турок со штрафного! Идеально в левую "девятку" он сферу направил. Прыгнул за снарядом голкипер "Црвены", но до сферы не добрался. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Заработали игроки "Интера" сейчас штрафной удар. Это точка для Чалханоглу. Сможет ли он забить в ворота соперника мяч? Смотрим. 
    • 9'
      Дюмфрис от лицевой простреливал мяч в центр штрафной, но первыми до сферы успели добраться защитники, которые вынесли мяч в центр поля. 
    • 7'
      Активно сербы прошли к воротам соперника по правому краю, но Джига не смог отправить мяч на адресата. Слишком слабая передача на партнера последовала. 
    • 6'
      Успел наставник "Интера" даже взятие ворот отпраздновать, но затем разочаровался решению судьи гол отменить по итогу. 
    • Офсайд
      4'
      Забивает Де Врей быстрый гол у "Интера", но он не будет засчитан. В офсайде пребывал игрок миланского коллектива.
    • 3'
      Футболисты "Интера" сегодня предстали на поле в черно-синих цветах, в то время, как игроки "Црвены Звезды" вышли на газон в белом обмундировании. 
    • 2'
      Дюмфрис с правого края сейчас простреливал мяч в центр штрафной. Голкипер "Црвены Звезды" сыграл на выходе. Кулаками он отбил мяч в сторону от рамки. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Встреча в Милане со свистком рефери стартовала! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Милан 1:0 Црвена Звезда

    Исход игры
    Интер Милан
    96.8% (121)
    Ничья
    0.8% (1)
    Црвена Звезда
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.54% (51)
    Меньше
    54.46% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    26.79% (30)
    Нет
    73.21% (82)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    44.8% (56)
    3:0 Интер Милан
    16% (20)
    2:1 Интер Милан
    10.4% (13)
    3:1 Интер Милан
    8.8% (11)
    1:0 Интер Милан
    4% (5)
    3:2 Интер Милан
    1.6% (2)
    4:1 Интер Милан
    1.6% (2)
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