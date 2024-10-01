Олайинка отдает передачу на левый край, где совсем не готов ускоряться к мячу в этой ситуации Джига. Мяч просто выкатывается за пределы поля.

Крунич сейчас нанес дальний удар по воротам соперника. Не легла сфера на ногу игроку. В итоге мяч уходит метров на пять выше цели!

Дркушич подставил ногу под удар Де Врея. В итоге сфера улетает за пределы поля, на угловой. "Интер" с правого края подаст стандартное положение.

Ничего опасного с углового "Интер" придумать не смог. Спокойно и надежно отбиваются сербы в этой ситуации. В центр поля сфера выбивается по итогу.

Элшник успел к мячу первым. После навеса с правого края он головой перевел мяч в сторону боковой линии. Только аут заработали миланцы в итоге.

Свой второй угловой зарабатывают сербы у ворот соперника. На правом краю получает сферу Максимович, который пробивает с полулету в левый угол, но попадает в голову защитнику.

МОМЕНТ! Зелиньски с правого края подал мяч в центр штрафной. Там Мхитарян ногой переправлял, но рядом со стойкой сферу направил! Было очень опасно!

Второй тайм стартовал в нашем матче! Удачи соперникам, поехали!

Судя по всему, в перерыве в составе соперников замен не произошло. Гости начинают активно на половине поля оппонента. С активного прессинга.

Де Врей теперь получает свое предупреждение от рефери. Как-то жестковато он встретил своего соперника, за что и был впоследствии наказан.

Дюмфрис прострелил с правого края в центр штрафной. На выходе смог уверенно сработать голкипер, который зафиксировал сферу в своих перчатках.

Бастони в ногу Круничу влетел сейчас, но фол был не опасным, так что судья дал свисток, определив просто нарушение правил, без карточки.

После прострела с левого края Элшник подставлял ногу под мяч. В итоге сферу футболист направил рядом с дальней стойкой ворот оппонента.

Да, заканчивается уже первый тайм. Честно говоря, явно больше голов должны были соперники забить. Как минимум, на 2-3 гола вкупе оппоненты наиграли.

Свисток немецкий рефери, первый тайм подошел к концу, "Интер" пока впереди - 1:0. Уходим на перерыв!

Передача в офсайд на Арнаутовича. Получает повреждение игрок "Интера", но нужно ему подниматься. Пенальти не будет в этой ситуации.

Сегодня в Милане льет дождь, как из ведра. Погода не самая приятная, но на качестве футбола этот факт пока существенно не отражается.

Продолжает активно "Интер" на чужой половине поля орудовать мячом. Мхитарян отдал передачу с левого края на партнера. Удар Зелиньски пришелся левее цели.

Активно ведут себя на трибунах фанаты миланской команды. Пока по игре очень уверенно смотрится миланский коллектив. Ему нужно забить лишь второй, чтобы почувствовать себя увереннее.

Забрали мяч под свой контроль сейчас игроки "Црвены Звезды". Владеют они сферой на чужой половине поля и совсем никуда не торопятся.

МОМЕНТ! Отскочил мяч от Арнаутовича сейчас на Мхитаряна. Тот с левого края наносил удар по воротам соперника, но взял значительно выше створа!

Там еще чудом не получил травму Арнаутович. На мокром газон он некоторое время полежал, но потом все же игру сумел продолжить.

Максимовичу на ногу наступили соперники. Даже снялась сейчас бутса у игрока "красной звезды". Судья, что интересно, фола тут не видим. Только аут, да и то для "Интера".

ОПАСНО! Ндиайе с левого края штрафной наносил удар по воротам соперника. Мяч попал в ногу защитнику "Интера", после чего прилетел в нос Зоммеру. Далее сфера вылетела за пределы поля. Но был новый рикошет. Уже от ноги игрока сербского коллектива. От ворот.

Пять минут до конца первого тайма осталось. Зелиньски с правого края отдавал передачу на Арнаутовича, который так и не смог нанести из центра прицельного удара по рамке оппонента.

25' Близки к тому, чтобы полчаса уже отыграться соперники. Дюмфрис с правого края подавал мяч на дальнюю штангу, но никто из партнеров до сферы не добрался.

24' Игроку сербской команды сейчас досталось. Дркушич сейчас присел на газоне. Будем надеяться, что встречу он сможет продолжить.

22' Нанес дальний удар по воротам соперника сейчас Дюмфрис. Мяч полетел намного выше ворот. Далее "Црвена Звезда" заработала угловой у ворот соперника, но ничего придумать со стандарта не смогла.

21' Середина первого тайма у нас идет уже. Уверенно мяч контролирует "Интер" в районе центрального круга. Никуда миланцы толком не торопятся.

19' Второй гол забивает сейчас миланский "Интер". В итоге рефери отменяет взятие ворот. Все просто: у Дюмфриса было положение "вне игры".

18' Миланцы в центре поля подставились под соперника. Потеряли мяч хозяева. В итоге Максимович наносил удар по воротам соперника - мяч полетел выше цели!

17' Бастони с линии штрафной после смещения нанес дальний удар по воротам соперника - мяч полетел намного выше перекладины и своей цели не достиг.

15' 15 минут на поле отыграли соперники. Стоит отметить тот факт, что не выпускает со своей половины поля оппонента миланцы и сейчас.

14' Мхитарян в центре поля в отчаянный подкат против соперника пошел. В итоге в свой пассив армянский вингер внес карточку желтого цвета.

13' Офсайд у "Интера" судейская бригада фиксирует. Снова остановка в матче. Миланцы сегодня намерены показать хорошую игру в поединке со своим оппонентом.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЧАЛХАНОГЛУ! 1:0!

Классно пробил турок со штрафного! Идеально в левую "девятку" он сферу направил. Прыгнул за снарядом голкипер "Црвены", но до сферы не добрался.

10' Заработали игроки "Интера" сейчас штрафной удар. Это точка для Чалханоглу. Сможет ли он забить в ворота соперника мяч? Смотрим.

9' Дюмфрис от лицевой простреливал мяч в центр штрафной, но первыми до сферы успели добраться защитники, которые вынесли мяч в центр поля.

7' Активно сербы прошли к воротам соперника по правому краю, но Джига не смог отправить мяч на адресата. Слишком слабая передача на партнера последовала.

6' Успел наставник "Интера" даже взятие ворот отпраздновать, но затем разочаровался решению судьи гол отменить по итогу.

4' Забивает Де Врей быстрый гол у "Интера", но он не будет засчитан. В офсайде пребывал игрок миланского коллектива.

3' Футболисты "Интера" сегодня предстали на поле в черно-синих цветах, в то время, как игроки "Црвены Звезды" вышли на газон в белом обмундировании.

2' Дюмфрис с правого края сейчас простреливал мяч в центр штрафной. Голкипер "Црвены Звезды" сыграл на выходе. Кулаками он отбил мяч в сторону от рамки.