Тур: 2. Стадион: Сан-Сиро.
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Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Милоевич Владан
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милсон
|1
|1
|Ндиайе Чериф
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мвумпа Силас
|1
|0
|Соль Ен У
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Удинезе - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Милан 1:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1
Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Лацио 1:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Торино 2:0 Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2
Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Црвена Звезда - Железничар Панчево 2:1 Партизан - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Црвена Звезда - Напредак 2:0
Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Чукарички - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Нови Пазар 4:1 Текстилац Оцаци - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Младост Лучани 2:2 Црвена Звезда - Единство Уб 4:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Црвена Звезда - Младост 1:0 Црвена Звезда - Чукарички 4:1 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1 Напредак - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Раднички 1923 3:2
Результаты матчей
Интер Милан
Црвена Звезда
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Црвена Звезда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Бавария
|Олисе Майкл
|2
|Байер Л
|Вирц Флориан
|2
|Боруссия Д
|Байно-Гиттенс Джейми
|2
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|1 (1)
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Барселона
|Гарсия Эрик
|1
|Шахтёр Донецк
|Степаненко Тарас
|1
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|1
Прогнозы на матч Интер Милан - Црвена Звезда
Исход игры
Интер Милан
96.7% (29)
Ничья
0% (0)
Црвена Звезда
3.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
32.14% (9)
Меньше
67.86% (19)
Обе команды забьют
Да
25% (7)
Нет
75% (21)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
53.3% (16)
3:1 Интер Милан
13.3% (4)
1:0 Интер Милан
10% (3)
2:1 Интер Милан
6.7% (2)
3:0 Интер Милан
6.7% (2)
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