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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Интер Милан
 
Позже
Црвена Звезда
Прогнозы 30
Интер Милан 96.7% (29)
X 0% (0)
Црвена Звезда 3.3% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Црвена Звезда
7.70
8.01
16.00
Все Коэффициенты
Интер Милан
Црвена Звезда

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милсон 1 1
Ндиайе Чериф 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мвумпа Силас 1 0
Соль Ен У 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Удинезе - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Милан 1:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1
Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Лацио 1:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Торино 2:0 Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2
Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Црвена Звезда - Железничар Панчево 2:1 Партизан - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Црвена Звезда - Напредак 2:0
Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Чукарички - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Нови Пазар 4:1 Текстилац Оцаци - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Младост Лучани 2:2 Црвена Звезда - Единство Уб 4:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Црвена Звезда - Младост 1:0 Црвена Звезда - Чукарички 4:1 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1 Напредак - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Раднички 1923 3:2

Результаты матчей

Интер Милан
Црвена Звезда

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Црвена Звезда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
2.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
35.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
2.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
35.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Бавария Олисе Майкл 2
Байер Л Вирц Флориан 2
Боруссия Д Байно-Гиттенс Джейми 2
Атлетико М Гризманн Антуан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Барселона Гарсия Эрик 1
Шахтёр Донецк Степаненко Тарас 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Црвена Звезда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 52 минуты.



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    • Прогнозы 30
    Интер Милан 96.7% (29)
    X 0% (0)
    Црвена Звезда 3.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Црвена Звезда
    7.70
    8.01
    16.00
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Црвена Звезда

    Исход игры
    Интер Милан
    96.7% (29)
    Ничья
    0% (0)
    Црвена Звезда
    3.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.14% (9)
    Меньше
    67.86% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (7)
    Нет
    75% (21)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    53.3% (16)
    3:1 Интер Милан
    13.3% (4)
    1:0 Интер Милан
    10% (3)
    2:1 Интер Милан
    6.7% (2)
    3:0 Интер Милан
    6.7% (2)
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    Интер Милан
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