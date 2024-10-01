Тур: 2. Стадион: БайАрена. Главный судья: Шерер Сандро
Ход матча
9'
21'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
34
Джака
Гранит
24
Гарсия
Алеш
21
Адли
Амин
10
Вирц
Флориан
16
Меньян
Майк
19
Эрнандес
Тео
29
Фофана
Юссуф
10
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
-
24 Гарсия АлешПолузащитник
-
21 Адли АминПолузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Коварж МатейВратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
-
13 АртурВратарь
-
19 Телла НейтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
-
29 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
69 Нава ЛапоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Окафор НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вирц Флориан
|2
|1
|Гримальдо Алехандро
|1
|0.5
|Фримпонг Жереми
|0
|0
|Андрих Роберт
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пулишич Кристиан
|1
|0.5
|Мората Альваро
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Алеш
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калабрия Давиде
|1
|0
|Фофана Юссуф
|1
|0
|Паулу Фонсека
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
0
Байер Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4
Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2 Рот-Вайсс Эссен - Байер Л 1:2 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Аталанта - Байер Л 3:0 Байер Л - Аугсбург 2:1 Бохум - Байер Л 0:5 Байер Л - Рома 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Рома - Байер Л 0:2 Байер Л - Штутгарт 2:2
Милан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0
Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2
Результаты матчей
Байер Л
Милан
Точный счет
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:1
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|9.
|1:5
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|14.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|18.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|19.
|3:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|20.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|21.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|25.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|33.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|34.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|2.
|1:5
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|5:1
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|15.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|33.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|36.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|5:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1:5
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|3:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|33.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|35.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|2 - 9
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Брест
|Сима Абдалла
|3
|Спарта Прага
|Кайринен Каан
|2
|Селтик
|Маэда Дайдзэн
|2
|Боруссия Д
|Адейеми Карим
|2
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Барселона
|Гарсия Эрик
|1
|Селтик
|Шмейхель Каспер
|1
|Шахтёр Донецк
|Степаненко Тарас
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Милан
Исход игры
Байер Л
77.3% (109)
Ничья
14.9% (21)
Милан
7.8% (11)
Тотал 2.5
Больше
81.42% (92)
Меньше
18.58% (21)
Обе команды забьют
Да
89.38% (101)
Нет
10.62% (12)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
45.4% (64)
1:1 Ничья
6.4% (9)
3:2 Байер Л
5.7% (8)
3:1 Байер Л
5% (7)
1:0 Байер Л
5% (7)
2:2 Ничья
5% (7)
1:2 Милан
3.5% (5)
2:0 Байер Л
3.5% (5)
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