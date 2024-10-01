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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Шерер Сандро
Байер Л
0:0
Перерыв
Милан
0'
9' Желтая карточка
Гарсия Алеш
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Бонифасе Виктор

Ход матча

9'
Гарсия Алеш
 
21'
Бонифасе Виктор
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 138
Байер Л 77.5% (107)
X 15.2% (21)
Милан 7.2% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Байер Л
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
12
Тапсоба
Эдмон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
34
Джака
Гранит
24
Гарсия
Алеш
21
Адли
Амин
10
Вирц
Флориан
22
Бонифасе
Виктор
16
Меньян
Майк
22
Эмерсон
Жуниор
46
Габбия
Маттео
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
29
Фофана
Юссуф
8
Лофтус-Чик
Рубен
11
Пулишич
Кристиан
14
Рейндерс
Тиджани
10
Леау
Рафаэл
90
Абрахам
Тэмми
Байер Л
3-4-2-1
Милан
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вирц Флориан 2 1
Гримальдо Алехандро 1 0.5
Фримпонг Жереми 0 0
Андрих Роберт 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулишич Кристиан 1 0.5
Мората Альваро 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Алеш 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калабрия Давиде 1 0
Фофана Юссуф 1 0
Паулу Фонсека 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0
Байер Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4
Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2 Рот-Вайсс Эссен - Байер Л 1:2 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Аталанта - Байер Л 3:0 Байер Л - Аугсбург 2:1 Бохум - Байер Л 0:5 Байер Л - Рома 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Рома - Байер Л 0:2 Байер Л - Штутгарт 2:2
Милан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0
Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2

Результаты матчей

Байер Л
Милан

Точный счет

0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 5:1 2 2 0 0 8 - 1 6
2.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Байер Л
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
4.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Арсенал
 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Интер Милан
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Манчестер Сити
 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
9.
Селтик
 1:5 2 1 0 1 6 - 6 3
10.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
12.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
13.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
14.
Спортинг Л
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
15.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
16.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
17.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
18.
ПСЖ
 0:2 2 1 0 1 1 - 2 3
19.
Барселона
 3:0 2 1 0 1 4 - 2 3
20.
ПСВ
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
21.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
Штутгарт
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Милан
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
26.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Црвена Звезда
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
29.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
33.
Янг Бойз
 0:3 2 0 0 2 0 - 6 0
34.
Слован Братислава
 0:2 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
2.
Селтик
 1:5 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Боруссия Д
 5:1 1 1 0 0 5 - 1 3
4.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Спортинг Л
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
ПСЖ
 0:2 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Арсенал
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Интер Милан
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Барселона
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
15.
ПСВ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Байер Л
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Манчестер Сити
 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Црвена Звезда
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Милан
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
33.
Янг Бойз
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Слован Братислава
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Боруссия Д
 5:1 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
Манчестер Сити
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Арсенал
 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Интер Милан
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Милан
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Селтик
 1:5 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Спортинг Л
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
ПСЖ
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
21.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Барселона
 3:0 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Црвена Звезда
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
ПСВ
 1:0 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Янг Бойз
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Слован Братислава
 0:2 1 0 0 1 1 - 5 0
35.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Брест Сима Абдалла 3
Спарта Прага Кайринен Каан 2
Селтик Маэда Дайдзэн 2
Боруссия Д Адейеми Карим 2
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Топ нарушителей
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Барселона Гарсия Эрик 1
Селтик Шмейхель Каспер 1
Шахтёр Донецк Степаненко Тарас 1
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  • Первый тайм
  • 45'
    Бонифасе ворвался в штрафную площадь с левого фланга, а затем выполнил прострел на ближний угол вратарской, Адли под давлением Томори сыграл неудачно и не смог пробить по воротам, будет удар от ворот. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Сандро Шерер к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Фримпонг при развитии атаки по правому флангу выполнил слишком сильную передачу на ход Джаке на ближний угол штрафной площади, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • Желтая карточка
    43'
    Чуть ранее один из тренеров "Милана" получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • 42'
    Пулишич при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу в центр к линии штрафной площади "Байера", Та прочитал момент и вместе с партнёрами по команде перехватил мяч. 
  • Судья
    41'
    Леау из центра поля выполнил передачу на ход Абрахаму по левой половине поля, Тэмми убежал в штрафную площадь, а затем в окружении двух соперников оказался на газоне, Сандро Шерер показал, что нужно играть дальше. 
  • 40'
    Гримальдо с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Адли в касание пробил по воротам, мяч полетел слабо и точно по центру, Меньян поймал его без всякого труда. 
  • 39'
    Пулишич после рывка практически по центру на исполнение пробил в левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Градецки выловил его без особого труда. 
  • Опасный момент
    38'
    Вирц ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, а затем пробил под правый угол ворот, Меньян в прыжке отбил мяч на правый угол штрафной площади, Фримпонг вновь при ударе в касание направил мяч над перекладиной. 
  • Травма, повреждение
    37'
    Абрахам получил повреждение плеча в борьбе за мяч чуть ранее, вышли на поле врачи "Милана", пауза в игре. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Тапсоба в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Леау в центре поля. Вновь "Милан" быстро разыгрывал стандарт. 
  • 35'
    Вирц получил мяч на левом углу штрафной площади, далее Флориан обыграл пару соперников при смещении в центр штрафной и покатил мяч в радиус штрафной площади на Тапсоба, Эдмон в касание пробил в левый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • 34'
    Гримальдо ворвался в штрафную площадь с левого фланга и направил мяч во вратарскую, Меньян рукой смахнул мяч к правому углу штрафной площади, далее подбор был за игроками "Милана". 
  • 33'
    Крайне мало "Милан" атакует в первом тайме, такими темпами зацепиться за очки в Леверкузене будет крайне трудно. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Джака перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Милана" и огрел по ногам Лофтуса-Чика. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      31'
      Та в центре поля нарушил правила против Абрахама. Игроки "Милана" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Тапсоба в центральном круге взял и махнул рукой по лицу Тео, капитан "Милана" с большим желанием сразу же упал на газон, но Сандро Шерер пока что решил обойтись без карточки. 
    • Опасный момент
      29'
      Гримальдо с левой половины поля из-за пределов штрафной площади коварно пробил под правый угол ворот, мяч резко опускался перед Меньяном, Майк в прыжке отбил его на правый угол вратарской, но на счастье "Милана" Фримпонг не смог как следует подстроиться под отскок, чтобы попасть в створ при игре на добивании. 
    • 28'
      Тео выполнил заброс из центра поля на ход Леву по левому флангу, Рафаэл зацепился за мяч и от лицевой линии поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, мяч полетел слишком высоко даже для Абрахама. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Инкапье в центре поля нарушил правила против Пулишича. Игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Офсайд
      26'
      Вновь игроки "Байера" попытались провести атаку по правой половине поля, но на этот раз уже Адли забрался в офсайд. 
    • 25'
      Леау совершил рывок по левому флангу, далее Рафаэл вошёл в штрафную площадь и от лицевой линии поля сделал прострел в центр штрафной площади, Гарсия грамотно отработал в обороне и перехватил мяч. 
    • 24'
      Бонифасе с левой половины поля из-за пределов штрафной площади довольно неудачно пробил по воротам, мяч полетел в створ, но слабо, Меньян поймал его без особого труда. 
    • Видеоповтор
      23'
      Не успели игроки "Байера" толком порадоваться, а гол был отменён из-за офсайда. Фримпонг в момент передачи забрался в небольшой офсайд, что всё и погубило. 
    • Офсайд
      22'
      Гарсия из центра поля выполнил отличный заброс на ход Фримпонгу по правому флангу, Жереми подработал мяч, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади на Бонифасе, Томори ошибся при позиционной борьбе и не достал до мяча, а Виктор в касание отправил мяч под правую штангу. 
    • 21'
      Фофана из центра поля сделал заброс на ход Абрахаму по правой половине поля, Тэмми головой сделал скидку в центр штрафной площади на рывок Пулишичу, Градецки вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Бонифасе в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Милана" немного перестарался и в итоге нарушил правила против Томори. 
    • Угловой
      19'
      Гримальдо с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Милана" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч за пределы штрафной площади. 
    • 18'
      Адли и Фримпонг вновь неплохо поработали на правой половине поля при развитии атаки, но пока что оборона "Милана" держится, будет угловой. 
    • 17'
      Леау под давлением Фримпонга с левого фланга выполнил заброс на ход Абрахаму по центру, защитники "Байера" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 16'
      "Милан" пока что контролирует мяч на своей половине поля и старается "растягивать" соперника, чтобы можно было пытаться проводить свои атаки. 
    • 15'
      Гарсия с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Меньян грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
    • Угловой
      14'
      Гримальдо и Гарсия разыграли корнер между собой, далее с левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 13'
      Бонифасе совершил рывок по левому флангу и от лицевой линии поля выполнил прострел на ближний угол вратарской, Габбия не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
    • 12'
      Вирц с левой половины поля выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Адли подработал мяч и пробил на исполнение по воротам, мяч полетел точно по центру, Меньян поймал его без особого труда. 
    • 11'
      Из центра поля последовала передача на ход Фримпонгу по правому флангу, Тео сыграл в подкате и не дал "Байеру" заработать угловой, но рядом оказался Адли, который выполнил прострел в центр штрафной, мяч ушёл чуть в сторону от Бонифасе. 
    • Желтая карточка
      10'
      Полузащитник "Байера" Алеш Гарсия получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Гарсия нарушил правила против быстрого Пулишича, который пытался разогнать атаку по правому флангу. 
    • 9'
      Игроки "Байера" после бодрого начала матча перехватили мяч под свой контроль, "Милан" в нужный момент быстро выстраивается в плотную оборону. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Тапсоба перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Милана" на правом фланге, правила были нарушены против Леау, который отработал в обороне 
    • 7'
      Вирц с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Милана" на этот раз сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • Угловой
      6'
      Вновь игроки "Байера" разыграли угловой без прямой подачи в штрафную площадь, но на этот раз у Гарсии с правой половины вышел слишком сильный заброс на ближний угол штрафной площади, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
    • Угловой
      5'
      Игроки "Байера" быстро разыграли угловой между собой, далее Гримальдо с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Инкапье головой неплохо пробил под правый угол ворот, Меньян в прыжке перевёл мяч на повторный корнер. 
    • Опасный момент
      4'
      Адли разогнал атаку по левой половине поля, а затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Бонифасе подработал мяч и плотно пробил в ближний угол ворот, Меньян отбил мяч перед собой, далее Габбия не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
    • 3'
      Эмерсон теперь уже неудачно сыграл на правом фланге на правом фланге при развитии атаки и под давлением двух соперников потеря мяч. 
    • 2'
      Сразу же игроки "Милана" попытались провести атаку по левой половине поля, Леау выполнил передачу на ход Лофтусу-Чику, но Рубен далековато отпустил от себя мяч и в итоге не смог создать быстрый момент. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и битва в Леверкузене началась. В прошлом туре против "Ливерпуля" на "Сан-Сиро" команда Паулу Фонсеки провалилась, а поэтому сегодня у неё должен быть особый настрой. 
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Байер Л: 59%, Милан: 41%.
    • 48'
      Томори Фикайо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Фофана Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 47'
      Лофтус-Чик Рубен выиграл воздушное противоборство у Адли Амин.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Милан
    • 46'
      Адли Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 46'
      Виктор Бонифасе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 45'
      Градецки Лукаш из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Контроль мяча: Байер Л: 59%, Милан: 41%.
    • 45'
      Милан пытается что-то создать.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Милан
    • 43'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 43'
      Гарсия Алеш ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Милан пытается что-то создать.
    • 43'
      Судья сигнализирует, что Леау Рафаэл из команды Милан поставил подножку. Пострадал Жереми Фримпонг
    • 42'
      Гарсия Алеш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Эрнандес Тео из команды Милан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 41'
      Та Джонатан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Милан пытается что-то создать.
    • 41'
      Хорошую попытку сделал Адли Амин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 41'
      Гримальдо Алехандро из команды Байер Л своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 40'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 40'
      Абрахам Тэмми возвращается на поле.
    • 40'
      Контроль мяча: Байер Л: 58%, Милан: 42%.
    • 40'
      Пулишич Кристиан пробует нанести удар издали, но Лукаш Градецки держит все под контролем
    • 39'
      Милан пытается что-то создать.
    • 39'
      Адли Амин из команды Байер Л заходит слишком далеко, он валит Фофана Юссуф.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Милан
    • 38'
      Жереми Фримпонг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 38'
      Меньян Майк из команды Милан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 37'
      Ох, нехорошо это выглядит. Абрахам Тэмми получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 37'
      Абрахам Тэмми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Та Джонатан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Милан
    • 36'
      Тапсоба Эдмон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 36'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 35'
      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Меньян Майк из команды Милан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 35'
      Тапсоба Эдмон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Байер Л: 59%, Милан: 41%.
    • 34'
      Милан пытается что-то создать.
    • 34'
      Леау Рафаэл выиграл воздушное противоборство у Тапсоба Эдмон.
    • 34'
      Судья сигнализирует, что Джака Гранит из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Лофтус-Чик Рубен
    • 33'
      Милан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 32'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 32'
      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Та Джонатан из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Абрахам Тэмми
    • 30'
      Контроль мяча: Байер Л: 61%, Милан: 39%.
    • 30'
      Милан контролирует мяч.
    • 29'
      Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Матч возобновлен
    • 29'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Милан
    • 28'
      Жереми Фримпонг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 28'
      Гримальдо Алехандро пробует нанести удар издали, но Майк Меньян держит все под контролем
    • 28'
      Эмерсон Жуниор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 27'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Байер Л
    • 26'
      Милан пытается что-то создать.
    • 26'
      Инкапье Пьеро наказан за толчок Пулишич Кристиан
    • 25'
      Контроль мяча: Байер Л: 66%, Милан: 34%.
    • 25'
      Адли Амин из команды Байер Л в офсайде
    • 25'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 24'
      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Эмерсон Жуниор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 24'
      Гарсия Алеш из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Милан пытается что-то создать.
    • 23'
      Виктор Бонифасе пробует нанести удар издали, но Майк Меньян держит все под контролем
    • 23'
      Та Джонатан из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Адли Амин из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Фофана Юссуф
    • 22'
      Жереми Фримпонг из команды Байер Л в офсайде
    • 22'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Байер Л отменен из-за положения "вне игры".
    • 22'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Байер Л.
    • 22'
      Жереми Фримпонг из команды Байер Л своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 21'
      Жереми Фримпонг сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О О Л! Байер Л забивает! Виктор Бонифасе отличился.
    • 21'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 21'
      Гримальдо Алехандро выиграл воздушное противоборство у Абрахам Тэмми.
    • 20'
      Милан пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Байер Л: 61%, Милан: 39%.
    • 19'
      Виктор Бонифасе наказан за толчок Томори Фикайо
    • 19'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 19'
      Леау Рафаэл из команды Милан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Гримальдо Алехандро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 18'
      Габбия Маттео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Жереми Фримпонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      Габбия Маттео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 17'
      Милан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Тапсоба Эдмон выиграл воздушное противоборство у Леау Рафаэл.
    • 16'
      Милан контролирует мяч.
    • 16'
      Меньян Майк из команды Милан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Байер Л: 64%, Милан: 36%.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Милан
    • 14'
      Гарсия Алеш из команды Байер Л разыграл угловой с левого угла.
    • 14'
      Габбия Маттео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Фофана Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Игра в одни ворота сейчас. Байер Л доминирует и владеет мячом
    • 13'
      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Томори Фикайо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Милан
    • 12'
      Томори Фикайо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 11'
      Хорошую попытку сделал Адли Амин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 10'
      Вирц Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Контроль мяча: Байер Л: 59%, Милан: 41%.
    • 10'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 9'
      Эрнандес Тео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 9'
      Гарсия Алеш получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Гарсия Алеш из команды Байер Л заходит слишком далеко, он валит Пулишич Кристиан.
    • 8'
      Фофана Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 8'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 7'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 7'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 6'
      Милан пытается что-то создать.
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Тапсоба Эдмон из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Леау Рафаэл
    • 6'
      Томори Фикайо из команды Милан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 5'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Байер Л: 56%, Милан: 44%.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Милан
    • 4'
      Гримальдо Алехандро из команды Байер Л разыграл угловой с правого угла.
    • 4'
      Габбия Маттео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Та Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 3'
      Инкапье Пьеро нанес удар головой, но Майк Меньян спокойно отбил мяч.
    • 3'
      Вирц Флориан из команды Байер Л своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 3'
      Гримальдо Алехандро из команды Байер Л разыграл угловой с левого угла.
    • 3'
      Томори Фикайо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Хорошую попытку сделал Виктор Бонифасе. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 3'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 2'
      Милан пытается что-то создать.
    • 2'
      Милан контролирует мяч.
    • 2'
      Милан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Удар от ворот произведет Байер Л
    • 1'
      Та Джонатан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Милан пытается что-то создать.
    • 1'
      Милан контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Милан начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Милан

    Исход игры
    Байер Л
    77.3% (109)
    Ничья
    14.9% (21)
    Милан
    7.8% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.42% (92)
    Меньше
    18.58% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    89.38% (101)
    Нет
    10.62% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Байер Л
    45.4% (64)
    1:1 Ничья
    6.4% (9)
    3:2 Байер Л
    5.7% (8)
    3:1 Байер Л
    5% (7)
    1:0 Байер Л
    5% (7)
    2:2 Ничья
    5% (7)
    1:2 Милан
    3.5% (5)
    2:0 Байер Л
    3.5% (5)
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