Гримальдо с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Адли в касание пробил по воротам, мяч полетел слабо и точно по центру, Меньян поймал его без всякого труда.

Леау из центра поля выполнил передачу на ход Абрахаму по левой половине поля, Тэмми убежал в штрафную площадь, а затем в окружении двух соперников оказался на газоне, Сандро Шерер показал, что нужно играть дальше.

Пулишич при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу в центр к линии штрафной площади "Байера", Та прочитал момент и вместе с партнёрами по команде перехватил мяч.

Чуть ранее один из тренеров "Милана" получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

Фримпонг при развитии атаки по правому флангу выполнил слишком сильную передачу на ход Джаке на ближний угол штрафной площади, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Две минуты добавил Сандро Шерер к основному времени первого тайма.

Бонифасе ворвался в штрафную площадь с левого фланга, а затем выполнил прострел на ближний угол вратарской, Адли под давлением Томори сыграл неудачно и не смог пробить по воротам, будет удар от ворот.

Джака перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Милана" и огрел по ногам Лофтуса-Чика.

Крайне мало "Милан" атакует в первом тайме, такими темпами зацепиться за очки в Леверкузене будет крайне трудно.

Гримальдо ворвался в штрафную площадь с левого фланга и направил мяч во вратарскую, Меньян рукой смахнул мяч к правому углу штрафной площади, далее подбор был за игроками "Милана".

Вирц получил мяч на левом углу штрафной площади, далее Флориан обыграл пару соперников при смещении в центр штрафной и покатил мяч в радиус штрафной площади на Тапсоба, Эдмон в касание пробил в левый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

Тапсоба в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Леау в центре поля. Вновь "Милан" быстро разыгрывал стандарт.

Абрахам получил повреждение плеча в борьбе за мяч чуть ранее, вышли на поле врачи "Милана", пауза в игре.

Вирц ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, а затем пробил под правый угол ворот, Меньян в прыжке отбил мяч на правый угол штрафной площади, Фримпонг вновь при ударе в касание направил мяч над перекладиной.

Пулишич после рывка практически по центру на исполнение пробил в левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Градецки выловил его без особого труда.

Гарсия из центра поля выполнил отличный заброс на ход Фримпонгу по правому флангу, Жереми подработал мяч, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади на Бонифасе, Томори ошибся при позиционной борьбе и не достал до мяча, а Виктор в касание отправил мяч под правую штангу.

Не успели игроки "Байера" толком порадоваться, а гол был отменён из-за офсайда. Фримпонг в момент передачи забрался в небольшой офсайд, что всё и погубило.

Бонифасе с левой половины поля из-за пределов штрафной площади довольно неудачно пробил по воротам, мяч полетел в створ, но слабо, Меньян поймал его без особого труда.

Леау совершил рывок по левому флангу, далее Рафаэл вошёл в штрафную площадь и от лицевой линии поля сделал прострел в центр штрафной площади, Гарсия грамотно отработал в обороне и перехватил мяч.

Вновь игроки "Байера" попытались провести атаку по правой половине поля, но на этот раз уже Адли забрался в офсайд.

Инкапье в центре поля нарушил правила против Пулишича. Игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Тео выполнил заброс из центра поля на ход Леву по левому флангу, Рафаэл зацепился за мяч и от лицевой линии поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, мяч полетел слишком высоко даже для Абрахама.

Гримальдо с левой половины поля из-за пределов штрафной площади коварно пробил под правый угол ворот, мяч резко опускался перед Меньяном, Майк в прыжке отбил его на правый угол вратарской, но на счастье "Милана" Фримпонг не смог как следует подстроиться под отскок, чтобы попасть в створ при игре на добивании.

Тапсоба в центральном круге взял и махнул рукой по лицу Тео, капитан "Милана" с большим желанием сразу же упал на газон, но Сандро Шерер пока что решил обойтись без карточки.

Та в центре поля нарушил правила против Абрахама. Игроки "Милана" достаточно быстро разыграли стандарт.

21' Фофана из центра поля сделал заброс на ход Абрахаму по правой половине поля, Тэмми головой сделал скидку в центр штрафной площади на рывок Пулишичу, Градецки вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

20' Бонифасе в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Милана" немного перестарался и в итоге нарушил правила против Томори.

19' Гримальдо с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Милана" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч за пределы штрафной площади.

18' Адли и Фримпонг вновь неплохо поработали на правой половине поля при развитии атаки, но пока что оборона "Милана" держится, будет угловой.

17' Леау под давлением Фримпонга с левого фланга выполнил заброс на ход Абрахаму по центру, защитники "Байера" сыграли внимательно и перехватили мяч.

16' "Милан" пока что контролирует мяч на своей половине поля и старается "растягивать" соперника, чтобы можно было пытаться проводить свои атаки.

15' Гарсия с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Меньян грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч.

14' Гримальдо и Гарсия разыграли корнер между собой, далее с левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

13' Бонифасе совершил рывок по левому флангу и от лицевой линии поля выполнил прострел на ближний угол вратарской, Габбия не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

12' Вирц с левой половины поля выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Адли подработал мяч и пробил на исполнение по воротам, мяч полетел точно по центру, Меньян поймал его без особого труда.

11' Из центра поля последовала передача на ход Фримпонгу по правому флангу, Тео сыграл в подкате и не дал "Байеру" заработать угловой, но рядом оказался Адли, который выполнил прострел в центр штрафной, мяч ушёл чуть в сторону от Бонифасе.

10' Полузащитник "Байера" Алеш Гарсия получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Гарсия нарушил правила против быстрого Пулишича, который пытался разогнать атаку по правому флангу.

9' Игроки "Байера" после бодрого начала матча перехватили мяч под свой контроль, "Милан" в нужный момент быстро выстраивается в плотную оборону.

8' Тапсоба перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Милана" на правом фланге, правила были нарушены против Леау, который отработал в обороне

7' Вирц с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Милана" на этот раз сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот.

6' Вновь игроки "Байера" разыграли угловой без прямой подачи в штрафную площадь, но на этот раз у Гарсии с правой половины вышел слишком сильный заброс на ближний угол штрафной площади, мяч ушёл за лицевую линию поля.

5' Игроки "Байера" быстро разыграли угловой между собой, далее Гримальдо с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Инкапье головой неплохо пробил под правый угол ворот, Меньян в прыжке перевёл мяч на повторный корнер.

4' Адли разогнал атаку по левой половине поля, а затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Бонифасе подработал мяч и плотно пробил в ближний угол ворот, Меньян отбил мяч перед собой, далее Габбия не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

3' Эмерсон теперь уже неудачно сыграл на правом фланге на правом фланге при развитии атаки и под давлением двух соперников потеря мяч.

2' Сразу же игроки "Милана" попытались провести атаку по левой половине поля, Леау выполнил передачу на ход Лофтусу-Чику, но Рубен далековато отпустил от себя мяч и в итоге не смог создать быстрый момент.