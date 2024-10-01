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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Ламбрехтс Эрик
Барселона
3:0
Перерыв
Янг Бойз
0'
1:0
8' Гол
Левандовски Роберт
2:0
34' Гол
Рафинья Диас
36' Желтая карточка
Колли Эбрима
3:0
37' Гол
Иньиго Мартинес
40' Желтая карточка
Угринич Филип

Ход матча

8'
Левандовски Роберт
(Рафинья Диас)
1:0
34'
Рафинья Диас
2:0
36'
 
Колли Эбрима
37'
Иньиго Мартинес
(Педри)
3:0
40'
 
Угринич Филип

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 4
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 339 Количество передач 124
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Прогнозы 130
Барселона 98.5% (128)
X 1.5% (2)
Янг Бойз 0% (0)
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Барселона
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
2
Кубарси
Пау
5
Иньиго
Мартинес
3
Бальде
Алехандро
17
Касадо
Марк
8
Педри
19
Ямаль
Ламин
11
Рафинья
Диас
7
Торрес
Ферран
9
Левандовски
Роберт
33
Келлер
Марвин
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
4
Зукру
Танги
3
Аджам
Жауэн
30
Лаупер
Сандро
77
Монтейро
Джоэл
7
Угринич
Филип
10
Имери
Кастриот
11
Колли
Эбрима
9
Иттен
Седрик
Барселона
4-2-3-1
Янг Бойз
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 1 0.5
Левандовски Роберт 1 0.5
Иньиго Мартинес 1 0.5
Ямаль Ламин 1 0.5
Педри 0 0
Касадо Марк 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Эрик 0 1
Иньиго Мартинес 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Касадо Марк 1 0
Ханс-Дитер Флик 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монтейро Джоэл 1 0
Лаупер Сандро 1 0
Элиа Мешак 1 0
Угринич Филип 1 0
Ньясс Шейх 1 0
Колли Эбрима 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
0
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Янг Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Осасуна - Барселона 4:2 Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1
Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2
Янг Бойз
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4
Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2 Янг Бойз - Виль 1:3 Янг Бойз - Арау 1:0 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс КР - Янг Бойз 2:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 4:0

Результаты матчей

Барселона
Янг Бойз

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Барселона
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 5:1 2 2 0 0 8 - 1 6
2.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Байер Л
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
4.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Арсенал
 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Интер Милан
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Манчестер Сити
 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
9.
Селтик
 1:5 2 1 0 1 6 - 6 3
10.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
12.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
13.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
14.
Спортинг Л
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
15.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
16.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
17.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
18.
ПСЖ
 0:2 2 1 0 1 1 - 2 3
19.
Барселона
 3:0 2 1 0 1 4 - 2 3
20.
ПСВ
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
21.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
Штутгарт
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Милан
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
26.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Црвена Звезда
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
29.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
33.
Янг Бойз
 0:3 2 0 0 2 0 - 6 0
34.
Слован Братислава
 0:2 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
2.
Селтик
 1:5 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Боруссия Д
 5:1 1 1 0 0 5 - 1 3
4.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Спортинг Л
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
ПСЖ
 0:2 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Арсенал
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Интер Милан
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Барселона
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
15.
ПСВ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Байер Л
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Манчестер Сити
 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Црвена Звезда
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Милан
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
33.
Янг Бойз
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Слован Братислава
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Боруссия Д
 5:1 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
Манчестер Сити
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Арсенал
 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Интер Милан
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Милан
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Селтик
 1:5 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Спортинг Л
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
ПСЖ
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
21.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Барселона
 3:0 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Црвена Звезда
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
ПСВ
 1:0 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Янг Бойз
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Слован Братислава
 0:2 1 0 0 1 1 - 5 0
35.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Брест Сима Абдалла 3
Спарта Прага Кайринен Каан 2
Селтик Маэда Дайдзэн 2
Боруссия Д Адейеми Карим 2
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Топ нарушителей
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Барселона Гарсия Эрик 1
Селтик Шмейхель Каспер 1
Шахтёр Донецк Степаненко Тарас 1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеет "Барселона"!
  • 45'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Торрес после паса от Педри, но на пути мяча спина защитника оказалась.
  • 44'
    Диагональ Педри исполнял с центра поля на правый фланг, куда врывался Кунде, но в борьбе с защитником нарушил он правила.
  • 43'
    Вырезал Рафинья в штрафную, куда на всех парах врывался Торрес, но добраться до мяча не позволил ему Блюм.
  • 42'
    Рафинья отличным пасом вывел в штрафную Левандовски, но тому пробить Али не позволил в чистом подкате.
  • Желтая карточка
    41'
    На фланге сбивал соперника в грубом подкате Угринич. Заслуженную желтую карточку получил нарушитель.
  • 40'
    Пробивал по воротам из пределов штрафной Левандовски после подачи от Кубарси, но в падении Келлер спас свою команду.
  • 39'
    Ушел от соперника Кунде по флангу и подал в центр штрафной, но мяч головой вынес в центр поля Зукру.
  • Описание гола
    37'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-0! Иньиго Мартинес! Со штрафного навесил Педри на линию вратарской, где в борьбе с защитником смог пробить головой Мартинес. Мяч полетел точно в нижний угол ворот.
  • Желтая карточка
    36'
    Перед чужой штрафной Ламаль получил по ногам в борьбе против Колли. Судья показал желтую карточку.
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Рафинья Диас! Удвоили преимущество каталонцы. Получил мяч в чужой штрафной Педри и пробил по воротам. Рикошетом от ноги защитника мяч полетел к Рафинье, который в одно касание отправил его в нижний угол ворот.
  • 34'
    С угла поля навесил Бальде на линию вратарской, но здесь на выходе голкипер вынес сферу подальше от ворот.
  • 33'
    Ушел от соперника Бальде по флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
  • 32'
    С правого фланга навесил Кунде в центр штрафной, но здесь Али в подкате вынес сферу в аут.
  • 31'
    Дальний заброс исполнял Кубарси на ход Левандовски, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
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    • 30'
      С правого фланга навесил Иттен в центр штрафной, где вторым касанием пробил по воротам Колли, но не попал в створ.
    • 29'
      На фланге Ямаля руками уложил на газон Монтейро. Штрафной удар исполнять будут каталонцы.
    • 28'
      Со штрафного Педри на дальнюю штангу, но здесь головой не добрался до мяча в падении Касадо.
    • 27'
      Бальде упал на газон перед чужой штрафной в борьбе против Угринича. Опасный стандарт исполнят хозяева.
    • 26'
      С дальней дистанции пробил по воротам Левандовски после скидки от Рафиньи, но мяч полетел точно в спину защитнику.
    • 25'
      В центре поля получил по ногам Касадо в борьбе против Имери. Штрафной удар исполнять будут каталонцы.
    • 24'
      В медленном темпе проходит наш поединок. "Барселона" после забитого гола успокоилась и катает мяч в центре поля.
    • 23'
      Проникающим пасом Ямаль искал в штрафной соперника Левандовски, но мяч перехватил в подкате Али.
    • 22'
      Зацепился Левандовски за мяч в чужой штрафной и сбросил головой на Рафинью, но тому пробить Зукру не позволил.
    • 21'
      Мог убегать на ворота соперника Иттен после поперечного паса от Угринича, но перехватил мяч в чистом подкате Кубарси.
    • 20'
      Тонко отдал пас в штрафную Педри на ход Рафинье, но того от мяча оттеснил корпусом Али.
    • 19'
      Диагональ исполнял в штрафную Лаупер на ход Колли, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 18'
      Подхватил снаряд у штрафной соперника Кунде и с дальней дистанции пробил по воротам. Точности ему не хватило.
    • 17'
      Ворвался в штрафную соперника Рафинья после паса от Кунде, но пробить ему не позволил Зукру.
    • Офсайд
      16'
      Теперь уже Лаупер вырезал в штрафную на ход Иттену, но тот снова оказался в положении "вне игры".
    • 15'
      С правого фланга Ямаль сместился в штрафную и пробил в ближний угол, но точно в руки голкиперу полетел снаряд.
    • 14'
      Тонко отдавал пас Ямаль с фланга в центр на Рафинью, но того защитники вытеснили с мячом за пределы штрафной.
    • 13'
      Диагональ исполнял Педри в штрафную на ход Ямалю, но тому догнать мяч в пределах поля не удалось.
    • 12'
      Мягко забросил в штрафную Рафинья на ход Кунде, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
    • 11'
      На чужой половине поля грамотно подставился Ямаль и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 10'
      С центра поля забросил в штрафную соперника Касадо на ход Левандовски, но опередил его в чистом подкате Зукру.
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Роберт Левандовски! Удалось открыть счёт каталонцам. Ворвался в штрафную Рафинья после паса от Ямаля и прострелил на дальнюю штангу, где в падении протолкнул снаряд в сетку Левандовски.
    • 7'
      Подхватил снаряд на линии чужой штрафной и пробил с ходу Рафинья, но мяч в гуще защитников застрял.
    • 6'
      Мягко забросил в штрафную соперника Торрес на ход Левандовски, но тому добраться до мяча защитники не позволили.
    • 5'
      Отдавал пас по флангу Ямаль на ход Рафинье, но того опередил Аджам и вынес сферу за пределы поля.
    • Офсайд
      4'
      Забросил в штрафную Имери на ход Иттену, но тот не выдержал линию и оказался в  офсайде.
    • 3'
      В центре поля получил по ногам Кубарси в борьбе против Иттена. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-гранатовых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток. Матч начался!
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Olimpico Lluis Companys. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Барселона 3:0 Янг Бойз

    Исход игры
    Барселона
    98.6% (138)
    Ничья
    1.4% (2)
    Янг Бойз
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.7% (79)
    Меньше
    31.3% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    33.04% (38)
    Нет
    66.96% (77)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    22.9% (32)
    3:0 Барселона
    22.1% (31)
    3:1 Барселона
    12.9% (18)
    4:0 Барселона
    7.9% (11)
    2:1 Барселона
    7.1% (10)
    4:1 Барселона
    4.3% (6)
    5:1 Барселона
    1.4% (2)
    1:0 Барселона
    1.4% (2)
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