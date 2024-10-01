Тур: 2. Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса. Главный судья: Ламбрехтс Эрик
0'
1:0
8' ГолЛевандовски Роберт
2:0
34' ГолРафинья Диас
36' Желтая карточкаКолли Эбрима
3:0
37' ГолИньиго Мартинес
40' Желтая карточкаУгринич Филип
Ход матча
8'
34'
2:0
36'
37'
3:0
40'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 4
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
339 Количество передач 124
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
17
Касадо
Марк
8
Педри
19
Ямаль
Ламин
11
Рафинья
Диас
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
11
Колли
Эбрима
- Основной состав
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Касадо МаркПолузащитник
-
8 ПедриПолузащитник
-
19 Ямаль ЛаминПолузащитник
-
11 Рафинья ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
32 Форт ЭкторЗащитник
-
35 Мартин ЖерарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Фати АнсуПолузащитник
-
14 Торре ПаблоПолузащитник
-
18 Виктор ПауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Конте АбдуЗащитник
- Защитник
-
55 Сейлер МатсЗащитник
- Полузащитник
-
14 Чайва МигельПолузащитник
-
15 Элиа МешакПолузащитник
-
20 Ньясс ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|1
|0.5
|Левандовски Роберт
|1
|0.5
|Иньиго Мартинес
|1
|0.5
|Ямаль Ламин
|1
|0.5
|Педри
|0
|0
|Касадо Марк
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Эрик
|0
|1
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Касадо Марк
|1
|0
|Ханс-Дитер Флик
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Лаупер Сандро
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Угринич Филип
|1
|0
|Ньясс Шейх
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
0
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Янг Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Осасуна - Барселона 4:2 Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1
Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2
Янг Бойз
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4
Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2 Янг Бойз - Виль 1:3 Янг Бойз - Арау 1:0 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс КР - Янг Бойз 2:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 4:0
Результаты матчей
Барселона
Янг Бойз
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Барселона
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:1
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|9.
|1:5
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|14.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|18.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|19.
|3:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|20.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|21.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|25.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|33.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|34.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|2.
|1:5
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|5:1
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|15.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|33.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|36.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|5:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1:5
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|3:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|33.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|35.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|2 - 9
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Брест
|Сима Абдалла
|3
|Спарта Прага
|Кайринен Каан
|2
|Селтик
|Маэда Дайдзэн
|2
|Боруссия Д
|Адейеми Карим
|2
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Барселона
|Гарсия Эрик
|1
|Селтик
|Шмейхель Каспер
|1
|Шахтёр Донецк
|Степаненко Тарас
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Барселона 3:0 Янг Бойз
Исход игры
Барселона
98.6% (138)
Ничья
1.4% (2)
Янг Бойз
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
68.7% (79)
Меньше
31.3% (36)
Обе команды забьют
Да
33.04% (38)
Нет
66.96% (77)
Популярный счёт
2:0 Барселона
22.9% (32)
3:0 Барселона
22.1% (31)
3:1 Барселона
12.9% (18)
4:0 Барселона
7.9% (11)
2:1 Барселона
7.1% (10)
4:1 Барселона
4.3% (6)
5:1 Барселона
1.4% (2)
1:0 Барселона
1.4% (2)
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