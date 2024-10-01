Пробивал по воротам из пределов штрафной Левандовски после подачи от Кубарси, но в падении Келлер спас свою команду.

На фланге сбивал соперника в грубом подкате Угринич. Заслуженную желтую карточку получил нарушитель.

Рафинья отличным пасом вывел в штрафную Левандовски, но тому пробить Али не позволил в чистом подкате.

Вырезал Рафинья в штрафную, куда на всех парах врывался Торрес, но добраться до мяча не позволил ему Блюм.

Диагональ Педри исполнял с центра поля на правый фланг, куда врывался Кунде, но в борьбе с защитником нарушил он правила.

С дальней дистанции пробивал по воротам Торрес после паса от Педри, но на пути мяча спина защитника оказалась.

Дальний заброс исполнял Кубарси на ход Левандовски, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

С правого фланга навесил Кунде в центр штрафной, но здесь Али в подкате вынес сферу в аут.

Ушел от соперника Бальде по флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

С угла поля навесил Бальде на линию вратарской, но здесь на выходе голкипер вынес сферу подальше от ворот.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Рафинья Диас! Удвоили преимущество каталонцы. Получил мяч в чужой штрафной Педри и пробил по воротам. Рикошетом от ноги защитника мяч полетел к Рафинье, который в одно касание отправил его в нижний угол ворот.

Перед чужой штрафной Ламаль получил по ногам в борьбе против Колли. Судья показал желтую карточку.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-0! Иньиго Мартинес! Со штрафного навесил Педри на линию вратарской, где в борьбе с защитником смог пробить головой Мартинес. Мяч полетел точно в нижний угол ворот.

Ушел от соперника Кунде по флангу и подал в центр штрафной, но мяч головой вынес в центр поля Зукру.

Мог убегать на ворота соперника Иттен после поперечного паса от Угринича, но перехватил мяч в чистом подкате Кубарси.

Зацепился Левандовски за мяч в чужой штрафной и сбросил головой на Рафинью, но тому пробить Зукру не позволил.

Проникающим пасом Ямаль искал в штрафной соперника Левандовски, но мяч перехватил в подкате Али.

В медленном темпе проходит наш поединок. "Барселона" после забитого гола успокоилась и катает мяч в центре поля.

В центре поля получил по ногам Касадо в борьбе против Имери. Штрафной удар исполнять будут каталонцы.

С дальней дистанции пробил по воротам Левандовски после скидки от Рафиньи, но мяч полетел точно в спину защитнику.

Бальде упал на газон перед чужой штрафной в борьбе против Угринича. Опасный стандарт исполнят хозяева.

Со штрафного Педри на дальнюю штангу, но здесь головой не добрался до мяча в падении Касадо.

На фланге Ямаля руками уложил на газон Монтейро. Штрафной удар исполнять будут каталонцы.

С правого фланга навесил Иттен в центр штрафной, где вторым касанием пробил по воротам Колли, но не попал в створ.

20' Тонко отдал пас в штрафную Педри на ход Рафинье, но того от мяча оттеснил корпусом Али.

19' Диагональ исполнял в штрафную Лаупер на ход Колли, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

18' Подхватил снаряд у штрафной соперника Кунде и с дальней дистанции пробил по воротам. Точности ему не хватило.

17' Ворвался в штрафную соперника Рафинья после паса от Кунде, но пробить ему не позволил Зукру.

16' Теперь уже Лаупер вырезал в штрафную на ход Иттену, но тот снова оказался в положении "вне игры".

15' С правого фланга Ямаль сместился в штрафную и пробил в ближний угол, но точно в руки голкиперу полетел снаряд.

14' Тонко отдавал пас Ямаль с фланга в центр на Рафинью, но того защитники вытеснили с мячом за пределы штрафной.

13' Диагональ исполнял Педри в штрафную на ход Ямалю, но тому догнать мяч в пределах поля не удалось.

12' Мягко забросил в штрафную Рафинья на ход Кунде, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

11' На чужой половине поля грамотно подставился Ямаль и заработал для своей команды перспективный стандарт.

10' С центра поля забросил в штрафную соперника Касадо на ход Левандовски, но опередил его в чистом подкате Зукру.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Роберт Левандовски! Удалось открыть счёт каталонцам. Ворвался в штрафную Рафинья после паса от Ямаля и прострелил на дальнюю штангу, где в падении протолкнул снаряд в сетку Левандовски.

7' Подхватил снаряд на линии чужой штрафной и пробил с ходу Рафинья, но мяч в гуще защитников застрял.

6' Мягко забросил в штрафную соперника Торрес на ход Левандовски, но тому добраться до мяча защитники не позволили.

5' Отдавал пас по флангу Ямаль на ход Рафинье, но того опередил Аджам и вынес сферу за пределы поля.

4' Забросил в штрафную Имери на ход Иттену, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

3' В центре поля получил по ногам Кубарси в борьбе против Иттена. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-гранатовых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.