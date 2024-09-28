Тур: 2. Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса.
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Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Рахмен Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ямаль Ламин
|1
|1
|Касадо Марк
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Эрик
|0
|1
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Касадо Марк
|1
|0
|Ханс-Дитер Флик
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Лаупер Сандро
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Ньясс Шейх
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
0
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Янг Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4
Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2
Янг Бойз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1
Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2 Янг Бойз - Виль 1:3 Янг Бойз - Арау 1:0 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс КР - Янг Бойз 2:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:2
Результаты матчей
Барселона
Янг Бойз
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Барселона
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Бавария
|Олисе Майкл
|2
|Байер Л
|Вирц Флориан
|2
|Боруссия Д
|Байно-Гиттенс Джейми
|2
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|1 (1)
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Барселона
|Гарсия Эрик
|1
|Шахтёр Донецк
|Степаненко Тарас
|1
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|1
Прогнозы на матч Барселона - Янг Бойз
Исход игры
Барселона
96.6% (28)
Ничья
3.4% (1)
Янг Бойз
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
65.52% (19)
Меньше
34.48% (10)
Обе команды забьют
Да
20.69% (6)
Нет
79.31% (23)
Популярный счёт
3:0 Барселона
31% (9)
2:0 Барселона
31% (9)
4:0 Барселона
13.8% (4)
3:1 Барселона
10.3% (3)
2:1 Барселона
6.9% (2)
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