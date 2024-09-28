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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Барселона
 
Позже
Янг Бойз
Прогнозы 29
Барселона 96.6% (28)
X 3.4% (1)
Янг Бойз 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Янг Бойз
10.30
11.50
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25.00
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Барселона
Янг Бойз

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ямаль Ламин 1 1
Касадо Марк 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Эрик 0 1
Иньиго Мартинес 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Касадо Марк 1 0
Ханс-Дитер Флик 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монтейро Джоэл 1 0
Лаупер Сандро 1 0
Элиа Мешак 1 0
Ньясс Шейх 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
0
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Янг Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4
Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2
Янг Бойз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1
Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2 Янг Бойз - Виль 1:3 Янг Бойз - Арау 1:0 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс КР - Янг Бойз 2:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:2

Результаты матчей

Барселона
Янг Бойз

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Барселона
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
2.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
35.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
2.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
35.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Бавария Олисе Майкл 2
Байер Л Вирц Флориан 2
Боруссия Д Байно-Гиттенс Джейми 2
Атлетико М Гризманн Антуан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Барселона Гарсия Эрик 1
Шахтёр Донецк Степаненко Тарас 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Янг Бойз от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 51 минуту.



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    • Прогнозы 29
    Барселона 96.6% (28)
    X 3.4% (1)
    Янг Бойз 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Янг Бойз
    10.30
    11.50
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    Прогнозы на матч Барселона - Янг Бойз

    Исход игры
    Барселона
    96.6% (28)
    Ничья
    3.4% (1)
    Янг Бойз
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.52% (19)
    Меньше
    34.48% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    20.69% (6)
    Нет
    79.31% (23)
    Популярный счёт
    3:0 Барселона
    31% (9)
    2:0 Барселона
    31% (9)
    4:0 Барселона
    13.8% (4)
    3:1 Барселона
    10.3% (3)
    2:1 Барселона
    6.9% (2)
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