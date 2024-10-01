Тур: 2. Стадион: Филипс. Главный судья: Гуида Марко
1:0
Второй тайм: 67'
0'
1:0
15' ГолСхаутен Йерди
22' Желтая карточкаЖуниор Мауро
53' Желтая карточкаКенда Джованни
64' Желтая карточкаТильман Малик
Ход матча
15'
1:0
22'
53'
64'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
301 Количество передач 213
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Жуниор
Мауро
32
Дамс
Маттео
20
Тиль
Гус
21
Катамо
Джени
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Дамс МаттеоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Шикс НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Полузащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
-
28 Лэнд ТайгоПолузащитник
-
10 Ланг НоаНападающий
-
14 Пепи РикардоНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Катамо ДжениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Диего КаллайВратарь
- Защитник
-
80 Гомеш ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Коуто МауроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
ПСВ
Спортинг Л
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
4
0.5
Среднее время на гол
22
180
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
13
3
Голов в среднем за матч
3.25
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
27
120
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схаутен Йерди
|1
|0.5
|Сайбари Исмаэль
|1
|0.5
|Бакайоко Жоан
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|1
|0.5
|Дебаст Зено
|1
|0.5
|Педру Гонсалвеш
|0
|0
|Браганса Даниэл
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуниор Мауро
|1
|0
|Тильман Малик
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морита Хидемаса
|1
|0
|Дебаст Зено
|1
|0
|Кенда Джованни
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спортинг Л
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спортинг Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Виллем II - ПСВ 0:2 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0
ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1
Спортинг Л
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Эшторил - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - АВС 3:0 Спортинг Л - Лилль 2:0 Арока - Спортинг Л 0:3
Спортинг Л - Порту 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Порту 3:4 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4
Результаты матчей
ПСВ
Спортинг Л
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|6:1
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|3:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|9.
|1:6
|2
|1
|0
|1
|6 - 7
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|14.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|18.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|19.
|4:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|20.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|21.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|25.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|29.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|33.
|0:4
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|34.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|2.
|1:6
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|6:1
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|15.
|4:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|16.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|17.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|3:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|33.
|0:4
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|36.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|6:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1:6
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|4:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|29.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|33.
|0:4
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|34.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|35.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|2 - 9
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Боруссия Д
|Адейеми Карим
|3
|Брест
|Сима Абдалла
|3
|Барселона
|Левандовски Роберт
|2
|Спарта Прага
|Кайринен Каан
|2
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Барселона
|Гарсия Эрик
|1
|Селтик
|Шмейхель Каспер
|1
|Шахтёр Донецк
|Степаненко Тарас
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПСВ 1:0 Спортинг Л
Исход игры
ПСВ
31.3% (40)
Ничья
49.2% (63)
Спортинг Л
19.5% (25)
Тотал 2.5
Больше
55.75% (63)
Меньше
44.25% (50)
Обе команды забьют
Да
93.81% (106)
Нет
6.19% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (43)
2:1 ПСВ
22.7% (29)
1:2 Спортинг Л
13.3% (17)
2:2 Ничья
10.9% (14)
1:0 ПСВ
3.1% (4)
3:2 ПСВ
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!