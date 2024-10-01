Кенда справа сделал пас в штрафную площадь на Брагансу, у которого удар с двенадцати метров не получился, а мяч полетел в соперника.

Боскальи в центре поля сзади ударил по ногам Брагансу.

Кенда справа сделал заброс вперёд на Дьёкереша, которому не удалось удачно сделать скидку на Брагансу.

Тильман у чужой штрафной площади сбил Куарежму и получил жёлтую карточку.

Тринкану справа не удалось проникнуть в чужую штрафную площадь.

Замена в составе ПСВ: вместо Мауро Жуниора на поле вышел Рик Карсдорп.

Замена в составе ПСВ: вместо Исмаэля Сайбари на поле вышел Ноа Ланг.

Катамо от углового флага навесил к дальней штанге, где Морита головой по мячу не попал.

Замена в составе "Спортинга": вместо Джени Катамо на поле вышел Даниэл Браганса.

Кенда в центре поля сыграл рукой и получил жёлтую карточку.

Де Йонг по центру красиво прокинул мяч мимо соперника и с двенадцати метров пробил рядом с левой штангой.

Дьёкереш на левом фланге увлёкся обводкой соперников и мяч потерял.

Приближается к исходу первый час игры, а "Спортинг" пока не нанёс ни одного удара в створ ворот. А Сайбари слева с двадцати двух метров пробил рядом с ближней "девяткой".

Второй тайм в Эйндховене!

Тильман слева прорвался в штрафную площадь, где оказался в окружении соперников и не смог пробить по воротам.

Сайбари с двадцати одного метра низом пробил в сантиметрах от правой штанги.

Сайбари слева выкатил мяч в центр на Тиля, который с двенадцати метров без помех пробил выше перекладины.

Нуну Сантуш от углового флага навесил на Гонсалу Инасиу, который головой пробил немн6ого левее ворот.

44' Нуну Сантуш слева отправил вперёд Катамо, который не смог переиграть Схаутена и упустил мяч за пределы поля.

43' Пас Дебаста слева в штрафную площадь перехватил Схаутен.

42' Навес Бакайоко справа до партнёров не дошёл. Гости уверенно сыграли вверху в своей штрафной площади.

41' На Дьёкереша последовала передача по левому флангу, но Виктор на развороте поскользнулся и оказался на газоне.

40' Хозяева комбинируют на чужой половине поля.

38' Тринкан справа прострелил на Дьёкереша, который с двенадцати метров пробил в соперника.

37' Гости разыграли угловой удар. Бакайоко на фланге отобрал мяч у Катамо.

36' Прострел Катамо слева в центр штрафной площади заблокировал Схаутен.

35' Замена в составе "Спортинга": вместо Усмана Диоманде на поле вышел Эдуарду Куарежма.

34' Диоманде с трудом покинул пределы поля. Требуется замена гостям.

33' Диоманде после блокировки удара Тильмана ногой неудачно оступился и подвернул голеностоп. Медики вышли на поле и оценивают тяжесть повреждения.

32' Удар Тильмана слева с линии штрафной площади заблокировал Диоманде.

31' Нуну Сантуш слева получил пас на ход, но прострел получился близко к воротам. Бенитес прилёг на газон и забрал мяч в руки.

30' Кенда справа ушёл от двух соперников, вошёл в штрафную площадь и упустил мяч за пределы поля.

29' Дьёкереш в верховой борьбе у центрального круга локтем ударил Боскальи.

28' Фламинго в центральном круге сзади ударил по ногам Дьёкереша. Очень много борьбы стало на поле.

27' Дамс у чужой штрафной площади ударил по ногам Кенду.

26' Де Йонг у центрального круга сыграл рукой.

25' Схаутен у центрального круга ударил по ногам Катамо.

24' Жуниор получил жёлтую карточку за грубую игру у центрального круга.

23' Схаетен в центре поля толкнул в спину Катамо.

22' Бакайоко справа сместился к центру и с двадцати двух метров низом пробил рядом с ближней штангой.

20' Фламинго у центрального круга руками прихватил за футболку Дьёкереша.

19' Заброс Тильмана вперёд получился безадресным, и Израэль на выходе спокойно забрал мяч в руки.

18' Хозяева продолжают больше контролировать мяч и постепенно продвигаются к штрафной площади португальцев.

17' Медики оказали Катамо помощь.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

СХАУТЕН!!! Схаутен на чужой половине поля сыграл на перехвате и справа с двадцати одного метра точно пробил в дальний угол ворот.

14' Партнёры вывели Тиля справа к воротам, но его удар с острого угла Израэль отразил.

13' Хозяева в центре поля покатали мяч поперёк.

12' Юльманн у чужой штрафной площади перехватил мяч, но при этом использовал руку.

11' Фламинго в силовой борьбе в центре поля смог чисто отобрать мяч у Дьёкереша.

10' Длинный заброс направо вперёд на ход Бакайоко получился неточным. Мяч достался Израэлю, который выдвинулся к линии штрафной площади.

8' Ребята из Эйндховена часто используют длинные переводы с фланга на фланг, но и это им не даёт преимущества в подходах к чужим воротам.

7' Атаки "Спортинга" не доходят до ударов по воротам. Преодолеть плотную линию обороны хозяев непросто в первые минуты встречи.

6' Бакайоко справа откликнулся на длинный заброс вперёд, но догнал мяч уже за пределами поля.

5' Хозяева расположились на чужой половине поля. Последовал заброс слева на Де Йонга, который из офсайда головой пробил рядом с левой штангой.

4' У Тиля прострел справа к воротам удачным не получился. Мяч прилетел точно в руки Израэлю.

3' Де Йонг на чужой половине поля ударил по шее Диоманде.

2' ПСВ играет в полосатых красно-белых футболках и чёрных трусах, "Спортинг" - в салатовых футболках и тёмно-зелёных трусах.