  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
ПСВ
1:0
Второй тайм: 67'
Спортинг Л
0'
1:0
15' Гол
Схаутен Йерди
22' Желтая карточка
Жуниор Мауро
53' Желтая карточка
Кенда Джованни
64' Желтая карточка
Тильман Малик

Ход матча

15'
Схаутен Йерди
1:0
22'
Жуниор Мауро
 
32'
 
Куарежма Эдуарду
Диоманде Усман
52'
 
Браганса Даниэл
Катамо Джени
53'
 
Кенда Джованни
64'
Тильман Малик
 
65'
Карсдорп Рик
Жуниор Мауро
 
66'
Ланг Ноа
Сайбари Исмаэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 301 Количество передач 213
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 128
ПСВ 31.3% (40)
X 49.2% (63)
Спортинг Л 19.5% (25)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
17
Жуниор
Мауро
6
Фламинго
Райан
18
Боскальи
Оливье
32
Дамс
Маттео
22
Схаутен
Йерди
20
Тиль
Гус
34
Сайбари
Исмаэль
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
7
Тильман
Малик
1
Израэль
Франко
6
Дебаст
Зено
25
Инасиу
Гонсалу
26
Диоманде
Усман
21
Катамо
Джени
5
Морита
Хидемаса
42
Юльманн
Мортен
11
Сантуш
Нуну
II
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
57
Кенда
Джованни
ПСВ
4-3-3
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

ПСВ
Спортинг Л

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
4:0
ЛЕ
3:2
ТМК
5:0
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

4
0.5

Среднее время на гол

22
180

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

3.25
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

27
120

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схаутен Йерди 1 0.5
Сайбари Исмаэль 1 0.5
Бакайоко Жоан 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 1 0.5
Дебаст Зено 1 0.5
Педру Гонсалвеш 0 0
Браганса Даниэл 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуниор Мауро 1 0
Тильман Малик 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морита Хидемаса 1 0
Дебаст Зено 1 0
Кенда Джованни 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спортинг Л
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спортинг Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Виллем II - ПСВ 0:2 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0
ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1
Спортинг Л
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Эшторил - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - АВС 3:0 Спортинг Л - Лилль 2:0 Арока - Спортинг Л 0:3
Спортинг Л - Порту 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Порту 3:4 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4

Результаты матчей

ПСВ
Спортинг Л

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Боруссия Д
 6:1 2 2 0 0 9 - 1 6
3.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Арсенал
 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Интер Милан
 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Манчестер Сити
 3:0 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
9.
Селтик
 1:6 2 1 0 1 6 - 7 3
10.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
12.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
13.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
14.
Спортинг Л
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
15.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
16.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
17.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
18.
ПСЖ
 0:2 2 1 0 1 1 - 2 3
19.
Барселона
 4:0 2 1 0 1 5 - 2 3
20.
ПСВ
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
21.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
Штутгарт
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Црвена Звезда
 0:2 2 0 0 2 1 - 4 0
28.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
Милан
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
30.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
33.
Янг Бойз
 0:4 2 0 0 2 0 - 7 0
34.
Слован Братислава
 0:3 2 0 0 2 1 - 8 0
35.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
2.
Селтик
 1:6 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Байер Л
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Боруссия Д
 6:1 1 1 0 0 6 - 1 3
5.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Спортинг Л
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
ПСЖ
 0:2 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Арсенал
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Интер Милан
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
15.
Барселона
 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
16.
ПСВ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
17.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Манчестер Сити
 3:0 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Црвена Звезда
 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Милан
 0:1 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
33.
Янг Бойз
 0:4 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Слован Братислава
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Боруссия Д
 6:1 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
Манчестер Сити
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Арсенал
 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Интер Милан
 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Селтик
 1:6 1 0 0 1 1 - 6 0
14.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Спортинг Л
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
ПСЖ
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Барселона
 4:0 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Црвена Звезда
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
ПСВ
 1:0 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Милан
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Янг Бойз
 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0
34.
Слован Братислава
 0:3 1 0 0 1 1 - 5 0
35.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Брест Сима Абдалла 3
Барселона Левандовски Роберт 2
Спарта Прага Кайринен Каан 2
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Барселона Гарсия Эрик 1
Селтик Шмейхель Каспер 1
Шахтёр Донецк Степаненко Тарас 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    68'
    Замена в составе ПСВ: вместо Исмаэля Сайбари на поле вышел Ноа Ланг.
  • Замена
    67'
    Замена в составе ПСВ: вместо Мауро Жуниора на поле вышел Рик Карсдорп.
  • 66'
    Тринкану справа не удалось проникнуть в чужую штрафную площадь.
  • Желтая карточка
    64'
    Тильман у чужой штрафной площади сбил Куарежму и получил жёлтую карточку.
  • 63'
    Кенда справа сделал заброс вперёд на Дьёкереша, которому не удалось удачно сделать скидку на Брагансу.
  • Фол, нарушение
    62'
    Боскальи в центре поля сзади ударил по ногам Брагансу.
  • 60'
    Кенда справа сделал пас в штрафную площадь на Брагансу, у которого удар с двенадцати метров не получился, а мяч полетел в соперника.
  • 59'
    Приближается к исходу первый час игры, а "Спортинг" пока не нанёс ни одного удара в створ ворот. А Сайбари слева с двадцати двух метров пробил рядом с ближней "девяткой".
  • Фол, нарушение
    58'
    Дебаст на чужой половине поля нарушил правила.
  • 57'
    Дьёкереш на левом фланге увлёкся обводкой соперников и мяч потерял.
  • Опасный момент
    56'
    Де Йонг по центру красиво прокинул мяч мимо соперника и с двенадцати метров пробил рядом с левой штангой.
  • Желтая карточка
    55'
    Кенда в центре поля сыграл рукой и получил жёлтую карточку.
  • Замена
    54'
    Замена в составе "Спортинга": вместо Джени Катамо на поле вышел Даниэл Браганса.
  • Фол, нарушение
    52'
    Куарежма на чужой половине поля сбил Тильмана.
  • Угловой
    51'
    Катамо от углового флага навесил к дальней штанге, где Морита головой по мячу не попал.
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    • Опасный момент
      50'
      Сайбари слева выкатил мяч в центр на Тиля, который с двенадцати метров без помех пробил выше перекладины.
    • 49'
      Навес Тиля справа к воротам заблокировал Дебаст.
    • Опасный момент
      48'
      Сайбари с двадцати одного метра низом пробил в сантиметрах от правой штанги.
    • 47'
      Тильман слева прорвался в штрафную площадь, где оказался в окружении соперников и не смог пробить по воротам.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Эйндховене!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - 1:0.
    • Офсайд
      45'
      Сайбари слева забежал в офсайд.
    • Угловой
      45'
      Нуну Сантуш от углового флага навесил на Гонсалу Инасиу, который головой пробил немн6ого левее ворот.
    • 45'
      Удар Нуну Сантуша слева от угла штрафной плоощади заблокировал Мауро Жуниор.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавил Гуида в первом тайме.
    • 44'
      Нуну Сантуш слева отправил вперёд Катамо, который не смог переиграть Схаутена и упустил мяч за пределы поля.
    • 43'
      Пас Дебаста слева в штрафную площадь перехватил Схаутен.
    • 42'
      Навес Бакайоко справа до партнёров не дошёл. Гости уверенно сыграли вверху в своей штрафной площади.
    • 41'
      На Дьёкереша последовала передача по левому флангу, но Виктор на развороте поскользнулся и оказался на газоне.
    • 40'
      Хозяева комбинируют на чужой половине поля.
    • 38'
      Тринкан справа прострелил на Дьёкереша, который с двенадцати метров пробил в соперника.
    • Угловой
      37'
      Гости разыграли угловой удар. Бакайоко на фланге отобрал мяч у Катамо.
    • 36'
      Прострел Катамо слева в центр штрафной площади заблокировал Схаутен.
    • Замена
      35'
      Замена в составе "Спортинга": вместо Усмана Диоманде на поле вышел Эдуарду Куарежма.
    • 34'
      Диоманде с трудом покинул пределы поля. Требуется замена гостям.
    • Травма, повреждение
      33'
      Диоманде после блокировки удара Тильмана ногой неудачно оступился и подвернул голеностоп. Медики вышли на поле и оценивают тяжесть повреждения.
    • 32'
      Удар Тильмана слева с линии штрафной площади заблокировал Диоманде.
    • 31'
      Нуну Сантуш слева получил пас на ход, но прострел получился близко к воротам. Бенитес прилёг на газон и забрал мяч в руки.
    • 30'
      Кенда справа ушёл от двух соперников, вошёл в штрафную площадь и упустил мяч за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      29'
      Дьёкереш в верховой борьбе у центрального круга локтем ударил Боскальи.
    • Фол, нарушение
      28'
      Фламинго в центральном круге сзади ударил по ногам Дьёкереша. Очень много борьбы стало на поле.
    • Фол, нарушение
      27'
      Дамс у чужой штрафной площади ударил по ногам Кенду.
    • Фол, нарушение
      26'
      Де Йонг у центрального круга сыграл рукой.
    • Фол, нарушение
      25'
      Схаутен у центрального круга ударил по ногам Катамо.
    • Желтая карточка
      24'
      Жуниор получил жёлтую карточку за грубую игру у центрального круга.
    • Фол, нарушение
      23'
      Схаетен в центре поля толкнул в спину Катамо.
    • 22'
      Бакайоко справа сместился к центру и с двадцати двух метров низом пробил рядом с ближней штангой.
    • Фол, нарушение
      20'
      Фламинго у центрального круга руками прихватил за футболку Дьёкереша.
    • 19'
      Заброс Тильмана вперёд получился безадресным, и Израэль на выходе спокойно забрал мяч в руки.
    • 18'
      Хозяева продолжают больше контролировать мяч и постепенно продвигаются к штрафной площади португальцев.
    • Травма, повреждение
      17'
      Медики оказали Катамо помощь.
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      СХАУТЕН!!! Схаутен на чужой половине поля сыграл на перехвате и справа с двадцати одного метра точно пробил в дальний угол ворот.
    • Опасный момент
      14'
      Партнёры вывели Тиля справа к воротам, но его удар с острого угла Израэль отразил.
    • 13'
      Хозяева в центре поля покатали мяч поперёк.
    • Фол, нарушение
      12'
      Юльманн у чужой штрафной площади перехватил мяч, но при этом использовал руку.
    • 11'
      Фламинго в силовой борьбе в центре поля смог чисто отобрать мяч у Дьёкереша.
    • 10'
      Длинный заброс направо вперёд на ход Бакайоко получился неточным. Мяч достался Израэлю, который выдвинулся к линии штрафной площади.
    • 8'
      Ребята из Эйндховена часто используют длинные переводы с фланга на фланг, но и это им не даёт преимущества в подходах к чужим воротам.
    • 7'
      Атаки "Спортинга" не доходят до ударов по воротам. Преодолеть плотную линию обороны хозяев непросто в первые минуты встречи.
    • 6'
      Бакайоко справа откликнулся на длинный заброс вперёд, но догнал мяч уже за пределами поля.
    • Офсайд
      5'
      Хозяева расположились на чужой половине поля. Последовал заброс слева на Де Йонга, который из офсайда головой пробил рядом с левой штангой.
    • 4'
      У Тиля прострел справа к воротам удачным не получился. Мяч прилетел точно в руки Израэлю.
    • Фол, нарушение
      3'
      Де Йонг на чужой половине поля ударил по шее Диоманде.
    • 2'
      ПСВ играет в полосатых красно-белых футболках и чёрных трусах, "Спортинг" - в салатовых футболках и тёмно-зелёных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Филипсе"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСВ 1:0 Спортинг Л

    Исход игры
    ПСВ
    31.3% (40)
    Ничья
    49.2% (63)
    Спортинг Л
    19.5% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.75% (63)
    Меньше
    44.25% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    93.81% (106)
    Нет
    6.19% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.6% (43)
    2:1 ПСВ
    22.7% (29)
    1:2 Спортинг Л
    13.3% (17)
    2:2 Ничья
    10.9% (14)
    1:0 ПСВ
    3.1% (4)
    3:2 ПСВ
    1.6% (2)
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