Тур: 2. Стадион: Сигнал Идуна Парк. Главный судья: Санчес Хосе
3:1
Первый тайм: 32'
0'
6' Желтая карточкаШмейхель Каспер
1:0
7' ПенальтиДжан Эмре
1:1
9' ГолМаэда Дайдзэн
2:1
11' ГолАдейеми Карим
3:1
29' ГолАдейеми Карим
Ход матча
7'
1:0
9'
1:1
11'
2:1
29'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
2
Коуту
Ян
23
Джан
Эмре
10
Брандт
Юлиан
27
Энгельс
Арне
10
Кюн
Николас
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Коуту ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Азхиль АйманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шахин Нури
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кюн НиколасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Бэйн СкоттВратарь
-
11 Валле АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
57 Уэлш СтивенЗащитник
-
14 Маккоуэн ЛюкПолузащитник
-
41 Хатате РеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Чжун Ян ХёнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байно-Гиттенс Джейми
|2
|1
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.5
|Адейеми Карим
|1
|0.5
|Гирасси Серу
|1 (1)
|0.5
|Брандт Юлиан
|0
|0
|Нмеча Феликс
|0
|0
Селтик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маэда Дайдзэн
|2
|1
|Энгельс Арне
|1 (1)
|0.5
|Скэйлз Лиам
|1
|0.5
|Фурухаси Кёго
|1
|0.5
|Айда Адам
|1
|0.5
|Форрест Джеймс
|0
|0
|Кюн Николас
|0
|0
|Хатате Рео
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
Селтик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Картер-Викерс Кэмерон
|1
|0
|Джонстон Алистер
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Селтик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Боруссия Д
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Селтик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
100%
1
20%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
100%
1
20%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боруссия Д - Бохум 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2
Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3 Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0 Патхум Юнайтед - Боруссия Д 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:0 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1
Селтик
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 поражений
Сент-Джонстон - Селтик 0:6 Селтик - Фалкирк 5:2 Селтик - Слован Братислава 5:1 Селтик - Хартс 2:0
Селтик - Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен - Селтик 0:3 Селтик - Хиберниан 3:1 Хиберниан - Селтик 0:2 Селтик - Килмарнок 4:0 Челси - Селтик 1:4 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Ди Си Юнайтед - Селтик 0:4 Куинз Парк - Селтик 4:6 Эйр Юнайтед - Селтик 1:1 Селтик - Рейнджерс 1:0 Селтик - Сент-Миррен 3:2 Килмарнок - Селтик 0:5 Селтик - Рейнджерс 2:1 Селтик - Хартс 3:0 Данди - Селтик 1:2
Результаты матчей
Боруссия Д
Селтик
Точный счет
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Селтик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|9.
|1:3
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|14.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|18.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|19.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|20.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|21.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|25.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|33.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|34.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|2.
|1:3
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|33.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|34.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|36.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|33.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|34.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|35.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|2 - 9
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Брест
|Сима Абдалла
|3
|Спарта Прага
|Кайринен Каан
|2
|Селтик
|Маэда Дайдзэн
|2
|Бавария
|Олисе Майкл
|2
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Барселона
|Гарсия Эрик
|1
|Селтик
|Шмейхель Каспер
|1
|Шахтёр Донецк
|Степаненко Тарас
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия Д 3:1 Селтик
Исход игры
Боруссия Д
94.7% (125)
Ничья
2.3% (3)
Селтик
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
73.21% (82)
Меньше
26.79% (30)
Обе команды забьют
Да
72.32% (81)
Нет
27.68% (31)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
35.6% (47)
2:0 Боруссия Д
20.5% (27)
3:1 Боруссия Д
16.7% (22)
3:2 Боруссия Д
3.8% (5)
1:0 Боруссия Д
2.3% (3)
4:1 Боруссия Д
1.5% (2)
4:2 Боруссия Д
1.5% (2)
1:2 Селтик
1.5% (2)
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