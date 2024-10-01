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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Боруссия Д
3:1
Первый тайм: 32'
Селтик
0'
6' Желтая карточка
Шмейхель Каспер
1:0
7' Пенальти
Джан Эмре
1:1
9' Гол
Маэда Дайдзэн
2:1
11' Гол
Адейеми Карим
3:1
29' Гол
Адейеми Карим

Ход матча

6'
 
Шмейхель Каспер
7'
Джан Эмре
1:0
9'
1:1
Маэда Дайдзэн
(Энгельс Арне)
11'
Адейеми Карим
(Брандт Юлиан)
2:1
29'
Адейеми Карим
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 132
Боруссия Д 94.7% (125)
X 2.3% (3)
Селтик 3% (4)
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Боруссия Д
Ничья
Селтик
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кобель
Грегор
2
Коуту
Ян
3
Антон
Вальдемар
4
Шлоттербек
Нико
26
Рюэрсон
Юлиан
23
Джан
Эмре
13
Гросс
Паскаль
27
Адейеми
Карим
10
Брандт
Юлиан
43
Байно-Гиттенс
Джейми
9
Гирасси
Серу
1
Шмейхель
Каспер
2
Джонстон
Алистер
6
Трасти
Остон
5
Скэйлз
Лиам
3
Тэйлор
Грэг
27
Энгельс
Арне
42
Макгрегор
Каллум
28
Бернарду
Паулу
10
Кюн
Николас
8
Фурухаси
Кёго
38
Маэда
Дайдзэн
Боруссия Д
4-2-3-1
Селтик
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байно-Гиттенс Джейми 2 1
Джан Эмре 1 (1) 0.5
Адейеми Карим 1 0.5
Гирасси Серу 1 (1) 0.5
Брандт Юлиан 0 0
Нмеча Феликс 0 0
Селтик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маэда Дайдзэн 2 1
Энгельс Арне 1 (1) 0.5
Скэйлз Лиам 1 0.5
Фурухаси Кёго 1 0.5
Айда Адам 1 0.5
Форрест Джеймс 0 0
Кюн Николас 0 0
Хатате Рео 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюэрсон Юлиан 1 0
Селтик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шмейхель Каспер 1 0
Картер-Викерс Кэмерон 1 0
Джонстон Алистер 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Селтик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Боруссия Д
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Селтик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
100%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
100%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боруссия Д - Бохум 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2
Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3 Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0 Патхум Юнайтед - Боруссия Д 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:0 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1
Селтик
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 поражений
Сент-Джонстон - Селтик 0:6 Селтик - Фалкирк 5:2 Селтик - Слован Братислава 5:1 Селтик - Хартс 2:0
Селтик - Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен - Селтик 0:3 Селтик - Хиберниан 3:1 Хиберниан - Селтик 0:2 Селтик - Килмарнок 4:0 Челси - Селтик 1:4 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Ди Си Юнайтед - Селтик 0:4 Куинз Парк - Селтик 4:6 Эйр Юнайтед - Селтик 1:1 Селтик - Рейнджерс 1:0 Селтик - Сент-Миррен 3:2 Килмарнок - Селтик 0:5 Селтик - Рейнджерс 2:1 Селтик - Хартс 3:0 Данди - Селтик 1:2

Результаты матчей

Боруссия Д
Селтик

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Селтик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 3:1 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Байер Л
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
4.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Арсенал
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Интер Милан
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Манчестер Сити
 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
9.
Селтик
 1:3 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
12.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
13.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
14.
Спортинг Л
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
15.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
16.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
17.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
18.
ПСЖ
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
19.
Барселона
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
20.
ПСВ
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
21.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
Штутгарт
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Милан
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
26.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Црвена Звезда
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
29.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
33.
Янг Бойз
 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
34.
Слован Братислава
 0:2 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
2.
Селтик
 1:3 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Боруссия Д
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Спортинг Л
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
ПСЖ
 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Арсенал
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Интер Милан
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Барселона
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
ПСВ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Байер Л
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Манчестер Сити
 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Црвена Звезда
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Милан
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
33.
Янг Бойз
 0:1 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Слован Братислава
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Боруссия Д
 3:1 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
Манчестер Сити
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Арсенал
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Интер Милан
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Милан
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Селтик
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Спортинг Л
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
ПСЖ
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Барселона
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Црвена Звезда
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
ПСВ
 1:0 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Янг Бойз
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Слован Братислава
 0:2 1 0 0 1 1 - 5 0
35.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Брест Сима Абдалла 3
Спарта Прага Кайринен Каан 2
Селтик Маэда Дайдзэн 2
Бавария Олисе Майкл 2
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Барселона Гарсия Эрик 1
Селтик Шмейхель Каспер 1
Шахтёр Донецк Степаненко Тарас 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Гости даже не своей половине поля ошибаются, даря оппонентам мяч в простейших ситуациях. Немецкие болельщики поют! 
  • 31'
    Тяжело будет очень прийти в себя игрокам "Селтика". И пока не ясно за счёт чего шотландцы смогут хоть как-то переломить ситуацию на поле. 
  • Описание гола
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!! АДЕЙЕМИ!!! Последовала подача углового, мяч отлетел к дальнему углу штрафной, где его подобрал Адейеми. Последний продвинулся немного вперёд и пробил с острого угла, Шмейхель успел поставить лишь перчатку, от которой мяч влетел в сетку. Мощнейший удар!
  • Угловой
    28'
    Адейеми теперь примерил на себя роль диспетчера, попытавшись проникающим пасом в штрафную вывести на удар Брандта. Защитники среагировали - угловой.
  • 27'
    Кобель забрал мяч в руки после того, как гости с правого фланга сделали безадресный заброс в штрафную. 
  • 27'
    Последовала подача с углового, после этого удар головой - довольно слабый, поэтому Шмейхель лишь размялся, сыграв на выходе.
  • 26'
    Скэйлз в штрафной поскользнулся, но всё же сумел выбить мяч в сторону лицевой. Угловой заработали немцы в этом эпизоде.
  • 25'
    Маэда слева снова сумел убежать от соперника и навесить в штрафную, пробить, правда, никто не сумел, откликнувшись на его передачу.
  • 24'
    Гросс сделал подачу с углового, гости практически отбились, но последовала навесная подача в штрафную, и едва Шлоттербек не пробил с линии вратарской!
  • Угловой
    23'
    Брандт  сделал изящный пас на Гирасси пяткой, последний бил в ближний угол, голкипер смог перевести на угловой.
  • 23'
    Маэда упал около чужой штрафной, не выдержав прессинга оппонента. 
  • 22'
    Кстати, довольно высокий прессинг у нас со стороны немцев. И это даёт результаты, шотландцы не готовы к такому.
  • 21'
    Игроки "Боруссии" сейчас стараются просто наладить контроль за мячом, чтобы всё-таки немного сбить темп. Не так просто играть на больших скоростях.
  • 20'
    Адейеми сейчас показал чудеса акробатики, не позволив оппоненту прокинуть мяч мимо себя, чтобы пройти до штрафной. 
  • 19'
    Гросс справа получил мяч от  Брандта, прошёл к углу вратарской, откуда простреливал на Гирасси. Серу пробежал мяч, поэтому опасности не было.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Опасный момент
      18'
      Коуту справа классно навесил к линии вратарской, Скэйлз перехватил и выбил мяч, а потом был уже опасный навес на Адейеми, которого упустили всё в той же вратарской. Карим простил.
    • 17'
      Без центра поля пока играют команды. Мы только за, потому что нерв у игры есть, динамика классная!
    • Офсайд
      16'
      У немцев был классный прорыв по левому флангу, Байно-Гиттенс вырвался на оперативный простор и бил в ближний угол, мяч пролетел рядом со штангой. Правда, там был зафиксирован позже офсайд.
    • Фол, нарушение
      15'
      Джонстон решил пройти в соло по правому флангу, но наткнулся на шлагбаум от Рюэрсона. Это фол со стороны немцев, будет штрафной.
    • 14'
      Гирасси после подачи бил по воротам, только ни удар, ни точность в этом эпизоде были не его коньками. 
    • Угловой
      13'
      Снова "Боруссия" пошла в атаку, не смог Адейеми в этот раз сместится в центр, но сумел заработать угловой.
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! АДЕЙЕМИ!!! Классная атака немцев через центральную зону, Адейеми из центра сместился немного влево, ворвался в штрафную и перекинул мяч через Шмейхеля. Кажется, что и здесь был небольшой рикошет.
    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! МАЭДА!!! С правого фланга пришла классная передача на линию вратарской, где Маэда нашёл корпусом мяч, переведя его в сетку. Эмре Джан был на пути мяча, подправив его на Дайдзэна.
    • 8'
      Сумбур в матче продолжился. "Селтик", такое ощущение, немного перегорел перед стартом поединка, поэтому и случились все эти события с ними.
    • Пенальти
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ЭМРЕ ДЖАН!!! Эмре отправил мяч под перекладину по центру, а голкипер прыгнул в левый от себя угол.
    • Желтая карточка
      7'
      Байно-Гиттенс набрал скорость и сделал пас вправо, но от соперника мяч отскочил к нему. Джейми вырвался на рандеву со Шмейхелем, который его сбил в штрафной. Чистый пенальти. Голкипер за фол получил жёлтую карточку.
    • Пенальти!
      6'
      Пенальти в ворота "Селтика"!
    • 5'
      В дымке у нас поле. Пиротехники довольно много болельщики пожгли, поэтому импровизированный туман у нас с вами пока.
    • Угловой
      4'
      Энгельс подал угловой, мяч прилетел на ближнюю штангу, откуда был успешно выбит подальше. Вот такое сумбурное начало у нас немного.
    • Травма, повреждение
      3'
      Эмре Джан пытался в растяжке добраться до передачи вдоль лицевой, но получив повреждение. Потребовалась помощь медиков.
    • 2'
      Дважды через левый фланг пробовали продвинуться гости, оба раза их атаки купировались - ауты. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался! С центра поля начали гости. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия Д 3:1 Селтик

    Исход игры
    Боруссия Д
    94.7% (125)
    Ничья
    2.3% (3)
    Селтик
    3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.21% (82)
    Меньше
    26.79% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    72.32% (81)
    Нет
    27.68% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    35.6% (47)
    2:0 Боруссия Д
    20.5% (27)
    3:1 Боруссия Д
    16.7% (22)
    3:2 Боруссия Д
    3.8% (5)
    1:0 Боруссия Д
    2.3% (3)
    4:1 Боруссия Д
    1.5% (2)
    4:2 Боруссия Д
    1.5% (2)
    1:2 Селтик
    1.5% (2)
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