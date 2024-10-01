Скэйлз в штрафной поскользнулся, но всё же сумел выбить мяч в сторону лицевой. Угловой заработали немцы в этом эпизоде.

Последовала подача с углового, после этого удар головой - довольно слабый, поэтому Шмейхель лишь размялся, сыграв на выходе.

Кобель забрал мяч в руки после того, как гости с правого фланга сделали безадресный заброс в штрафную.

Адейеми теперь примерил на себя роль диспетчера, попытавшись проникающим пасом в штрафную вывести на удар Брандта. Защитники среагировали - угловой.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!! АДЕЙЕМИ!!! Последовала подача углового, мяч отлетел к дальнему углу штрафной, где его подобрал Адейеми. Последний продвинулся немного вперёд и пробил с острого угла, Шмейхель успел поставить лишь перчатку, от которой мяч влетел в сетку. Мощнейший удар!

Тяжело будет очень прийти в себя игрокам "Селтика". И пока не ясно за счёт чего шотландцы смогут хоть как-то переломить ситуацию на поле.

Гости даже не своей половине поля ошибаются, даря оппонентам мяч в простейших ситуациях. Немецкие болельщики поют!

Гросс справа получил мяч от Брандта, прошёл к углу вратарской, откуда простреливал на Гирасси. Серу пробежал мяч, поэтому опасности не было.

Адейеми сейчас показал чудеса акробатики, не позволив оппоненту прокинуть мяч мимо себя, чтобы пройти до штрафной.

Игроки "Боруссии" сейчас стараются просто наладить контроль за мячом, чтобы всё-таки немного сбить темп. Не так просто играть на больших скоростях.

Кстати, довольно высокий прессинг у нас со стороны немцев. И это даёт результаты, шотландцы не готовы к такому.

Брандт сделал изящный пас на Гирасси пяткой, последний бил в ближний угол, голкипер смог перевести на угловой.

Гросс сделал подачу с углового, гости практически отбились, но последовала навесная подача в штрафную, и едва Шлоттербек не пробил с линии вратарской!

Маэда слева снова сумел убежать от соперника и навесить в штрафную, пробить, правда, никто не сумел, откликнувшись на его передачу.

18' Коуту справа классно навесил к линии вратарской, Скэйлз перехватил и выбил мяч, а потом был уже опасный навес на Адейеми, которого упустили всё в той же вратарской. Карим простил.

17' Без центра поля пока играют команды. Мы только за, потому что нерв у игры есть, динамика классная!

16' У немцев был классный прорыв по левому флангу, Байно-Гиттенс вырвался на оперативный простор и бил в ближний угол, мяч пролетел рядом со штангой. Правда, там был зафиксирован позже офсайд.

15' Джонстон решил пройти в соло по правому флангу, но наткнулся на шлагбаум от Рюэрсона. Это фол со стороны немцев, будет штрафной.

14' Гирасси после подачи бил по воротам, только ни удар, ни точность в этом эпизоде были не его коньками.

13' Снова "Боруссия" пошла в атаку, не смог Адейеми в этот раз сместится в центр, но сумел заработать угловой.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! АДЕЙЕМИ!!! Классная атака немцев через центральную зону, Адейеми из центра сместился немного влево, ворвался в штрафную и перекинул мяч через Шмейхеля. Кажется, что и здесь был небольшой рикошет.

9' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! МАЭДА!!! С правого фланга пришла классная передача на линию вратарской, где Маэда нашёл корпусом мяч, переведя его в сетку. Эмре Джан был на пути мяча, подправив его на Дайдзэна.

8' Сумбур в матче продолжился. "Селтик", такое ощущение, немного перегорел перед стартом поединка, поэтому и случились все эти события с ними.