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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Винчич Славко
Арсенал
2:0
Второй тайм: 55'
ПСЖ
0'
1:0
20' Гол
Хаверц Кай
2:0
35' Гол
Сака Букайо

Ход матча

20'
Хаверц Кай
(Троссар Леандро)
1:0
35'
Сака Букайо
2:0
46'
Кивёр Якуб
Тимбер Юрриен
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 173 Количество передач 292
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 146
Арсенал 59.6% (87)
X 26% (38)
ПСЖ 14.4% (21)
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22
Райя
Давид
12
Тимбер
Юрриен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
33
Калафьори
Риккардо
5
Парти
Томас
41
Райс
Деклан
7
Сака
Букайо
19
Троссар
Леандро
11
Мартинелли
Габриэл
29
Хаверц
Кай
1
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
51
Пачо
Вильян
25
Мендеш
Нуну
17
Витинья
II
33
Заир-Эмери
Уоррен
87
Невеш
Жоау
14
Дуэ
Дезире
19
Кан-Ин
Ли
29
Баркола
Бредли
Арсенал
4-4-2
ПСЖ
4-1-2-3

История личных встреч

Арсенал
ПСЖ

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

МКЧ
5:1
ЛЧ
2:2
ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

3.5
1

Среднее время на гол

25
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
67

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 1 0.5
Сака Букайо 1 0.5
Троссар Леандро 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркиньос Маркос 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПСЖ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПСЖ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Арсенал - Лестер 4:2 Арсенал - Болтон 5:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Аталанта - Арсенал 0:0
Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0
ПСЖ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПСЖ - Ренн 3:1 Реймс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Жирона 1:0 ПСЖ - Брест 3:1
Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3

Результаты матчей

Арсенал
ПСЖ

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Арсенал
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Боруссия Д
 5:1 2 2 0 0 8 - 1 6
3.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Арсенал
 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Интер Милан
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Манчестер Сити
 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
9.
Селтик
 1:5 2 1 0 1 6 - 6 3
10.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
12.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
13.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
14.
Спортинг Л
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
15.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
16.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
17.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
18.
ПСЖ
 0:2 2 1 0 1 1 - 2 3
19.
Барселона
 4:0 2 1 0 1 5 - 2 3
20.
ПСВ
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
21.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
Штутгарт
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Црвена Звезда
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
28.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
Милан
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
30.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
33.
Янг Бойз
 0:4 2 0 0 2 0 - 7 0
34.
Слован Братислава
 0:2 2 0 0 2 1 - 7 0
35.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
2.
Селтик
 1:5 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Байер Л
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Боруссия Д
 5:1 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Спортинг Л
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
ПСЖ
 0:2 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Арсенал
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Интер Милан
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Барселона
 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
16.
ПСВ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
17.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Манчестер Сити
 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Црвена Звезда
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Милан
 0:1 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
33.
Янг Бойз
 0:4 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Слован Братислава
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Боруссия Д
 5:1 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
Манчестер Сити
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Арсенал
 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Интер Милан
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Селтик
 1:5 1 0 0 1 1 - 5 0
14.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Спортинг Л
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
ПСЖ
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Барселона
 4:0 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Црвена Звезда
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
ПСВ
 1:0 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Милан
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Янг Бойз
 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0
34.
Слован Братислава
 0:2 1 0 0 1 1 - 5 0
35.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Брест Сима Абдалла 3
Спарта Прага Кайринен Каан 2
Селтик Маэда Дайдзэн 2
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Барселона Гарсия Эрик 1
Селтик Шмейхель Каспер 1
Шахтёр Донецк Степаненко Тарас 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    54'
    Троссару досталось в предыдущем моменте, почти минуту бельгиец провел на газоне, но смог подняться без помощи врачей.
  • Фол, нарушение
    53'
    Ничего толкового у парижан впереди не клеится, очередная потеря и быстрый фол со стороны Заира-Эмери.
  • Опасный момент
    52'
    Хаверц после передачи Сака подкинул мяч ближе к центру, Мартинелли пробил в касание с 12 метров, но Доннарумма спас свои ворота!
  • Фол, нарушение
    50'
    Забег Калафьори по правому флангу прерывается судейской трелью, Сака перед этим подыграл себе рукой.
  • 49'
    А в итоге Невеш разыграл штрафной накоротке, в позиционное русло перетекла атака парижан, однако в этом компоненте гости сегодня не впечатляют.
  • Фол, нарушение
    48'
    Хаверц в борьбе с Витиньей на втором этаже попадает сопернику локтем в лицо, перспективный штрафной для "ПСЖ", пусть до ворот и около 30 метров.
  • 47'
    Хакими оказался на газоне в центральной зоне после единоборства с соперником, но свисток арбитра молчит.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! Якуб Кивёр появился на поле вместо Юрриена Тимбера.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавляет Славко Винчич к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Проход Нуну Мендеша по левому флангу завершается прострелом в штрафную - Райя спокойно забирает мяч в руки.
  • 43'
    Хитрый розыгрыш штрафного задумали "канониры", однако заброс Сака на Троссара всё-таки получился чересчур сильным.
  • Фол, нарушение
    42'
    Вновь Сака оказывается на газоне ближе к правому флангу атаки, Ли Кан Ин попал по ноге капитану "Арсенала.
  • 41'
    Заир-Эмери попытался навесить с правого угла штрафной, однако мяч после рикошета удалось забрать Райе.
  • Офсайд
    40'
    Еще разок лайнсмен зажигает флажок, снова Сака оказался впереди предпоследнего игрока парижан.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Офсайд
      38'
      Еще одна атака хозяев завершается неприятным ударом Троссара, однако Сака возник на пути мяча, а у англичанина зафиксирован офсайд.
    • 36'
      Да, достаточно курьезным получается гол "Арсенала", есть вопросы к Доннарумме, хотя он, конечно, стоял до последнего, ведь сыграть в этот мяч хотели сразу два игрока хозяев.
    • Описание гола
      35'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! БУКАЙО САКА!
      Сака со штрафного с правого фланга закрутил мяч в ближний угол, снаряд, никого не коснувшись, пролетел рядом с Доннаруммой!
    • 33'
      Снова Хакими входил в штрафную с правого края, однако в этом моменте Габриэль сыграл блестяще, организовав удар от ворот.
    • Угловой
      31'
      Угловой с правого фланга исполнил Ли Кан Ин, однако ничего опасного парижане на "стандарте" не создали.
    • 30'
      Хакими вошел в штрафную хозяев с правого края, ускакав от Калафьори, но удар с острого угла парировал Райя.
    • Опасный момент
      28'
      Нуну Мендеш добрался до штрафной хозяев с левого угла и пробил с левой в дальний угол - мяч попал в штангу!
    • 26'
      Баркола вошел в штрафную соперника с левого края и попытался обыграть Тимбера, однако голландец идеально сыграл в отборе.
    • 25'
      Напомним, что команды встречались в Лиге чемпионов осенью 2016 года, дважды сыграв вничью - 1:1 в Париже и 2:2 в Лондоне.
    • 23'
      Возня в центре поля происходит в эти минуты, парижане без Дембеле в атаке пока смотрятся слабо.
    • 21'
      Закономерным можно признать гол лондонцев, получше они выглядят на старте этого матча.
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! КАЙ ХАВЕРЦ!
      Троссар добрался до штрафной с левого фланга и исполнил подачу к линии вратарской, а Хаверц, выскочив из-за спин защитников, головой поразил цель, опередив Доннарумму!
    • 18'
      Хаверц вошел в штрафную с правого края и остро прострелил во вратарскую, но парижане выбили мяч.
    • 16'
      Мендеш получил повреждение в единоборстве с соперником, но помощи врачей португальцу не потребовалось.
    • 15'
      "Арсенал" же в первом туре гостил в Бергамо и сыграл против победителя Лиги Европы без забитых мячей.
    • 14'
      Напомним, что парижане с Сафоновым в воротах стартовали в Лиге чемпионов с победы, дожав "Жирону" благодаря ошибке голкипера испанцев.
    • 13'
      Сака исполнил подачу с правого фланга, Доннарумма на дальней штанге не без труда поймал мяч.
    • Офсайд
      12'
      Удар Дуэ после передачи из глубины оказался заблокирован, к тому же у форварда парижан зафиксирован офсайд.
    • Угловой
      10'
      Витинья исполнил угловой с правого фланга, однако Мендешу попасть в створ не удается.
    • Опасный момент
      8'
      Сака после передачи от Калафьори пробил с правого угла штрафной в направлении дальнего угла, но мяч прошел чуть выше цели!
    • Фол, нарушение
      6'
      Троссару достается в своей штрафной от Невеша, но помощи врачей бельгийцу не потребовалось.
    • Травма, повреждение
      4'
      Помощь врачей требуется Доннарумме, который только-только вернулся в строй после трех пропущенных из-за травмы матчей.
    • Фол, нарушение
      3'
      Заброс в направлении Мартинелли исполняет Райя, однако Доннарумма на выходе опережает бразильца, а тот фолит против вратаря "ПСЖ".
    • Офсайд
      2'
      Первая массовая атака "Арсенала" завершается отмашкой лайнсмена - в офсайд забрался Хаверц.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Второй тайм
    • 55'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 55'
      Пачо Вильян выиграл воздушное противоборство у Букайо Сака.
    • 55'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [41] минут(а)
    • 54'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 54'
      Судья сигнализирует, что Заир-Эмери Уоррен из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Троссар Леандро
    • 54'
      Кивёр Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Заир-Эмери Уоррен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Кивёр Якуб ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 53'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Райс Деклан из команды Арсенал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 52'
      Невеш Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Оооо... вот это был удар! Мартинелли Габриэл должен был забить с этой позиции.
    • 52'
      Мартинелли Габриэл пробует нанести удар издали, но Джанлуиджи Доннарумма ловит мяч
    • 52'
      Хаверц Кай создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 52'
      Арсенал идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Парти Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 51'
      Арсенал начинает контратаку
    • 51'
      Райс Деклан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Букайо Сака задерживает мяч рукой
    • 50'
      Арсенал начинает контратаку
    • 50'
      Калафьори Риккардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Контроль мяча: Арсенал: 42%, ПСЖ: 58%.
    • 48'
      Хаверц Кай из команды Арсенал толкнул локтем оппонента. Это Витинья II заработал фол
    • 48'
      Калафьори Риккардо из команды Арсенал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 46'
      Арсенал пытается что-то создать.
    • 46'
      Невеш Жоау выиграл воздушное противоборство у Троссар Леандро.
    • 46'
      Тактическая замена. Тимбер Юрриен уходит с поля и его заменяет Кивёр Якуб
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Арсенал играла лучше в этом тайме.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Арсенал: 43%, ПСЖ: 57%.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Арсенал
    • 46'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Маркиньос Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Райя Давид из команды Арсенал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Арсенал: 44%, ПСЖ: 56%.
    • 44'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 43'
      Судья сигнализирует, что Кан-Ин Ли из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Букайо Сака
    • 42'
      Арсенал пытается что-то создать.
    • 42'
      Райя Давид из команды Арсенал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 41'
      Букайо Сака из команды Арсенал в офсайде
    • 40'
      Арсенал идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Арсенал пытается что-то создать.
    • 40'
      Невеш Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Контроль мяча: Арсенал: 46%, ПСЖ: 54%.
    • 40'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 39'
      Букайо Сака из команды Арсенал в офсайде
    • 39'
      Троссар Леандро нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 38'
      Букайо Сака из команды Арсенал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Арсенал совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Хаверц Кай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Пачо Вильян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Арсенал начинает контратаку
    • 38'
      Букайо Сака выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Баркола Бредли выиграл воздушное противоборство у Тимбер Юрриен.
    • 35'
      Доннарумма Джанлуиджи плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 35'
      Г О О О О Л - Букайо Сака левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
    • 35'
      Контроль мяча: Арсенал: 43%, ПСЖ: 57%.
    • 34'
      Мендеш Нуну наказан за толчок Букайо Сака
    • 34'
      Арсенал идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Арсенал пытается что-то создать.
    • 33'
      Райя Давид взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      Пачо Вильян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Арсенал
    • 33'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Райс Деклан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 31'
      Габриэль дос Сантос из команды Арсенал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Кан-Ин Ли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Хорошую попытку сделал Хакими Ашраф. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 31'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 30'
      Контроль мяча: Арсенал: 44%, ПСЖ: 56%.
    • 30'
      Арсенал совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Мендеш Нуну ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Маркиньос Маркос выиграл воздушное противоборство у Мартинелли Габриэл.
    • 29'
      Арсенал контролирует мяч.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Арсенал
    • 28'
      Близко! Мендеш Нуну нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
    • 28'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 27'
      Мендеш Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Арсенал совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Арсенал контролирует мяч.
    • 26'
      Пачо Вильян из команды ПСЖ заходит слишком далеко, он валит Троссар Леандро.
    • 25'
      Тимбер Юрриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Маркиньос Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Габриэль дос Сантос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Арсенал: 44%, ПСЖ: 56%.
    • 25'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 24'
      Парти Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Арсенал начинает контратаку
    • 23'
      Дуэ Дезире ошибается в защите.
    • 22'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 22'
      Арсенал совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Райя Давид взял и забрал мяч на выходе
    • 20'
      Контроль мяча: Арсенал: 42%, ПСЖ: 58%.
    • 20'
      Команда Арсенал забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 20'
      Пачо Вильян плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 20'
      Хаверц Кай удалось забить из легкой позиции.
    • 20'
      Троссар Леандро сделал результативную передачу.
    • 20'
      ГОООООЛ - Хаверц Кай Арсенал забивает ударом головой
    • 20'
      Троссар Леандро из команды Арсенал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Арсенал идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Арсенал контролирует мяч.
    • 19'
      Парти Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Мендеш Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Тимбер Юрриен выиграл воздушное противоборство у Кан-Ин Ли.
    • 19'
      Салиба Вильям выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Хакими Ашраф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Арсенал идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Арсенал пытается что-то создать.
    • 18'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 18'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 18'
      Калафьори Риккардо наказан за толчок Заир-Эмери Уоррен
    • 17'
      Арсенал совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Баркола Бредли выиграл воздушное противоборство у Тимбер Юрриен.
    • 16'
      Назначен штрафной. Пострадал Мендеш Нуну, его свалил Букайо Сака.
    • 15'
      Контроль мяча: Арсенал: 56%, ПСЖ: 44%.
    • 14'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 14'
      Доннарумма Джанлуиджи из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Арсенал идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Арсенал контролирует мяч.
    • 13'
      Дуэ Дезире из команды ПСЖ в офсайде
    • 12'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 12'
      Троссар Леандро выиграл воздушное противоборство у Маркиньос Маркос.
    • 12'
      Арсенал контролирует мяч.
    • 11'
      Пачо Вильян выиграл воздушное противоборство у Хаверц Кай.
    • 11'
      Мендеш Нуну не смог попасть в створ ударом издали
    • 10'
      Троссар Леандро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Шанс! Невеш Жоау из команды ПСЖ пробил головой, но мимо
    • 10'
      Кан-Ин Ли из команды ПСЖ подал угловой справа.
    • 10'
      Калафьори Риккардо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 9'
      Калафьори Риккардо выиграл воздушное противоборство у Дуэ Дезире.
    • 9'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 9'
      Букайо Сака оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 9'
      Арсенал идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Арсенал пытается что-то создать.
    • 8'
      Арсенал совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Райс Деклан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Маркиньос Маркос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Арсенал совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Арсенал пытается что-то создать.
    • 6'
      Невеш Жоау из команды ПСЖ опасно и грубо сыграл. Троссар Леандро пострадал.
    • 6'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 6'
      Мендеш Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Букайо Сака ошибается в защите.
    • 6'
      Арсенал контролирует мяч.
    • 5'
      Райс Деклан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Пачо Вильян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Арсенал совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Арсенал: 45%, ПСЖ: 55%.
    • 5'
      Матч возобновлен
    • 4'
      Доннарумма Джанлуиджи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 3'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 3'
      Мартинелли Габриэл из команды Арсенал опасно и грубо сыграл. Доннарумма Джанлуиджи пострадал.
    • 2'
      Арсенал контролирует мяч.
    • 2'
      Арсенал идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Хаверц Кай из команды Арсенал в офсайде
    • 2'
      Арсенал пытается что-то создать.
    • 2'
      Арсенал контролирует мяч.
    • 1'
      Тимбер Юрриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Пачо Вильян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Салиба Вильям выиграл воздушное противоборство у Кан-Ин Ли.
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
    • 1'
      ПСЖ начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал 2:0 ПСЖ

    Исход игры
    Арсенал
    59.7% (89)
    Ничья
    25.5% (38)
    ПСЖ
    14.8% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.37% (75)
    Меньше
    33.63% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    87.61% (99)
    Нет
    12.39% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    32.9% (49)
    1:1 Ничья
    16.1% (24)
    1:0 Арсенал
    8.1% (12)
    1:2 ПСЖ
    7.4% (11)
    2:2 Ничья
    4.7% (7)
    3:2 Арсенал
    2.7% (4)
    3:1 Арсенал
    2% (3)
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