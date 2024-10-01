Хакими оказался на газоне в центральной зоне после единоборства с соперником, но свисток арбитра молчит.

Хаверц в борьбе с Витиньей на втором этаже попадает сопернику локтем в лицо, перспективный штрафной для "ПСЖ", пусть до ворот и около 30 метров.

А в итоге Невеш разыграл штрафной накоротке, в позиционное русло перетекла атака парижан, однако в этом компоненте гости сегодня не впечатляют.

Забег Калафьори по правому флангу прерывается судейской трелью, Сака перед этим подыграл себе рукой.

Хаверц после передачи Сака подкинул мяч ближе к центру, Мартинелли пробил в касание с 12 метров, но Доннарумма спас свои ворота!

Ничего толкового у парижан впереди не клеится, очередная потеря и быстрый фол со стороны Заира-Эмери.

Троссару досталось в предыдущем моменте, почти минуту бельгиец провел на газоне, но смог подняться без помощи врачей.

Второй тайм начался! Якуб Кивёр появился на поле вместо Юрриена Тимбера.

Еще разок лайнсмен зажигает флажок, снова Сака оказался впереди предпоследнего игрока парижан.

Заир-Эмери попытался навесить с правого угла штрафной, однако мяч после рикошета удалось забрать Райе.

Вновь Сака оказывается на газоне ближе к правому флангу атаки, Ли Кан Ин попал по ноге капитану "Арсенала.

Хитрый розыгрыш штрафного задумали "канониры", однако заброс Сака на Троссара всё-таки получился чересчур сильным.

Проход Нуну Мендеша по левому флангу завершается прострелом в штрафную - Райя спокойно забирает мяч в руки.

Одну минуту добавляет Славко Винчич к основному времени первого тайма.

38' Еще одна атака хозяев завершается неприятным ударом Троссара, однако Сака возник на пути мяча, а у англичанина зафиксирован офсайд.

36' Да, достаточно курьезным получается гол "Арсенала", есть вопросы к Доннарумме, хотя он, конечно, стоял до последнего, ведь сыграть в этот мяч хотели сразу два игрока хозяев.

35' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! БУКАЙО САКА!

Сака со штрафного с правого фланга закрутил мяч в ближний угол, снаряд, никого не коснувшись, пролетел рядом с Доннаруммой!

33' Снова Хакими входил в штрафную с правого края, однако в этом моменте Габриэль сыграл блестяще, организовав удар от ворот.

31' Угловой с правого фланга исполнил Ли Кан Ин, однако ничего опасного парижане на "стандарте" не создали.

30' Хакими вошел в штрафную хозяев с правого края, ускакав от Калафьори, но удар с острого угла парировал Райя.

28' Нуну Мендеш добрался до штрафной хозяев с левого угла и пробил с левой в дальний угол - мяч попал в штангу!

26' Баркола вошел в штрафную соперника с левого края и попытался обыграть Тимбера, однако голландец идеально сыграл в отборе.

25' Напомним, что команды встречались в Лиге чемпионов осенью 2016 года, дважды сыграв вничью - 1:1 в Париже и 2:2 в Лондоне.