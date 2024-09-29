  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Арсенал
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 33
Арсенал 66.7% (22)
X 9.1% (3)
ПСЖ 24.2% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
ПСЖ
3.85
Реклама, zenit.win
4.30
Реклама, zenit.win
4.70
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Арсенал
ПСЖ

История личных встреч

Арсенал
ПСЖ

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

МКЧ
5:1
ЛЧ
2:2
ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

3.5
1

Среднее время на гол

25
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
67

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркиньос Маркос 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПСЖ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПСЖ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Арсенал - Лестер 4:2 Арсенал - Болтон 5:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Аталанта - Арсенал 0:0
Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0
ПСЖ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПСЖ - Ренн 3:1 Реймс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Жирона 1:0 ПСЖ - Брест 3:1
Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3

Результаты матчей

Арсенал
ПСЖ

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Арсенал
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
2.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
35.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
2.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
35.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Бавария Олисе Майкл 2
Байер Л Вирц Флориан 2
Боруссия Д Байно-Гиттенс Джейми 2
Атлетико М Гризманн Антуан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Барселона Гарсия Эрик 1
Шахтёр Донецк Степаненко Тарас 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 51 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 42.4% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 33
    Арсенал 66.7% (22)
    X 9.1% (3)
    ПСЖ 24.2% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    ПСЖ
    3.85
    Реклама, zenit.win
    4.30
    Реклама, zenit.win
    4.70
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арсенал - ПСЖ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Арсенал - ПСЖ

    Исход игры
    Арсенал
    66.7% (22)
    Ничья
    9.1% (3)
    ПСЖ
    24.2% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.57% (22)
    Меньше
    21.43% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    89.29% (25)
    Нет
    10.71% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    42.4% (14)
    1:2 ПСЖ
    15.2% (5)
    1:0 Арсенал
    9.1% (3)
    1:1 Ничья
    9.1% (3)
    3:1 Арсенал
    6.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Арсенал
    ПСЖ
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный