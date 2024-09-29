Тур: 2. Стадион: Эмирейтс.
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Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Арсенал
ПСЖ
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
3.5
1
Среднее время на гол
25
90
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
33
67
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркиньос Маркос
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПСЖ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПСЖ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Арсенал - Лестер 4:2 Арсенал - Болтон 5:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Аталанта - Арсенал 0:0
Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0
ПСЖ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПСЖ - Ренн 3:1 Реймс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Жирона 1:0 ПСЖ - Брест 3:1
Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3
Результаты матчей
Арсенал
ПСЖ
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Арсенал
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Бавария
|Олисе Майкл
|2
|Байер Л
|Вирц Флориан
|2
|Боруссия Д
|Байно-Гиттенс Джейми
|2
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|1 (1)
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Барселона
|Гарсия Эрик
|1
|Шахтёр Донецк
|Степаненко Тарас
|1
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|1
Прогнозы на матч Арсенал - ПСЖ
Исход игры
Арсенал
66.7% (22)
Ничья
9.1% (3)
ПСЖ
24.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
78.57% (22)
Меньше
21.43% (6)
Обе команды забьют
Да
89.29% (25)
Нет
10.71% (3)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
42.4% (14)
1:2 ПСЖ
15.2% (5)
1:0 Арсенал
9.1% (3)
1:1 Ничья
9.1% (3)
3:1 Арсенал
6.1% (2)
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