Тур: 2.
2:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаКризан
1:0
14' ГолМиясиро Тайсэй
1:1
28' ГолКризан
41' Желтая карточкаКазаишвили Валерий
2:1
51' ГолСакаи Готоку
64' Желтая карточкаЛяо Лишэн
84' Желтая карточкаЧжан Чи
90' Красная карточкаKang-Hee Choi
90' Желтая карточкаГао Чжуньи
90' Желтая карточкаТулер Матеус
90'+16
Ход матча
13'
14'
51'
2:1
64'
75'
84'
85'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 4
-
9 Угловые 6
-
1 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 25
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
360 Количество передач 265
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
24
Сакаи
Готоку
15
Yuki
Honda
10
Юя
Осако
14
Юруки
Коя
14
Ван
Да-Лэй
33
Гао
Чжуньи
27
Кэ
Ши
11
Лю
Ян
20
Ляо
Лишэн
22
Ли
Юаньи
25
Синьли
Пэн
29
Чэнь
Пу
9
Кризан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Сакаи ГотокуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Yuki HondaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Юя ОсакоНападающий
-
14 Юруки КояНападающий
- Запасные игроки
-
21 Араи СётаВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
81 Кикути РюхоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хацусэ РёЗащитник
- Полузащитник
-
18 Иде ХаруяПолузащитник
-
26 Патрик ЖанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йосида Тацума
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
33 Гао ЧжуньиЗащитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
11 Лю ЯнЗащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Ли ЮаньиПолузащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
29 Чэнь ПуПолузащитник
-
9 КризанНападающий
- Запасные игроки
-
26 Шибо ЛюВратарь
-
2 Тон ЛэйЗащитник
- Защитник
-
13 Чжан ЧиЗащитник
-
35 Хуан ЧжэнъюйПолузащитник
-
23 Се ВэньфэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
24 Би ЦзиньхаоНападающий
-
19 ЗекаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чхве Ган Хи
Бомбардиры внутри турнира
Виссел Кобе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сакаи Готоку
|1
|0.5
|Миясиро Тайсэй
|1
|0.5
|Огихара Тагахиро
|0
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казаишвили Валерий
|3
|1
|Би Цзиньхао
|1
|0.33
|Кризан
|1
|0.33
|Ляо Лишэн
|0
|0
|Ли Юаньи
|0
|0
Карточки
Виссел Кобе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огихара Тагахиро
|1
|0
|Тулер Матеус
|1
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Казаишвили Валерий
|2
|0
|Kang-Hee Choi
|0
|1
|Ляо Лишэн
|1
|0
|Гао Чжуньи
|1
|0
|Ли Юаньи
|1
|0
|Чжан Чи
|1
|0
|Кризан
|1
|0
|Хуан Чжэнъюй
|1
|0
Результаты матчей
Виссел Кобе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Виссел Кобе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Виссел Кобе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Виссел Кобе
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Виссел Кобе - Урава Ред 1:0 Касима Антлерс - Виссел Кобе 0:3 Альбирекс Ниигата - Виссел Кобе 2:3 Бурирам Юнайтед - Виссел Кобе 0:0
Виссел Кобе - Серезо Осака 2:1 Ависпа Фукуока - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Саган Тосу 2:0 Касива Рейсол - Виссел Кобе 0:1 Виссел Кобе - Гамба Осака 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 1:2 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 3:0 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 Виссел Кобе - Нагоя Грампус 3:3 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Виссел Кобе 1:1 Виссел Кобе - Токусима Вортис 2:0 Санфречче Хиросима - Виссел Кобе 1:3 Виссел Кобе - Касима Антлерс 3:1 Виссел Кобе - Матида Зельвия 0:0 Гамба Осака - Виссел Кобе 2:1
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сычуань Цзюнью - Шаньдун Тайшань 1:4 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 1:0 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 0:0 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1
Шаньдун Тайшань - Циндао Вест Коаст 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 3:0 Шаньдун Тайшань - Бангкок Юнайтед 1:1 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 3:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 1:0 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Вест Коаст - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 6:0 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 2:0 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 2:2 Чунцин Тунлян Лонг - Шаньдун Тайшань 3:6 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 3:0
Результаты матчей
Виссел Кобе
Шаньдун Тайшань
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Виссел Кобе
Шаньдун Тайшань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
12
Восток
Восток
Восток
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|4 (1)
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|3
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|3
|Йокогама Ф-Маринос
|Элбер Жозе
|2 (1)
|Аль-Гарафа
|Хоселу Санмартин
|2
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|2
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|2
|Джохор Дарул Такзим
|Мурило
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Аль-Наджи Салем
|2