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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 2.
Виссел Кобе
2:1
Конец матча
Шаньдун Тайшань
0'
13' Желтая карточка
Кризан
1:0
14' Гол
Миясиро Тайсэй
1:1
28' Гол
Кризан
41' Желтая карточка
Казаишвили Валерий
2:1
51' Гол
Сакаи Готоку
64' Желтая карточка
Ляо Лишэн
84' Желтая карточка
Чжан Чи
90' Красная карточка
Kang-Hee Choi
90' Желтая карточка
Гао Чжуньи
90' Желтая карточка
Тулер Матеус
90'+16

Ход матча

13'
 
Кризан
14'
Миясиро Тайсэй
(Огихара Тагахиро)
1:0
27'
 
Хуан Чжэнъюй
Синьли Пэн
28'
1:1
Кризан
(Ляо Лишэн)
41'
 
Казаишвили Валерий
51'
Сакаи Готоку
2:1
57'
Муто Йосинори
Юруки Коя
 
62'
 
Чжан Чи
Чэнь Пу
62'
 
Зека
Кэ Ши
64'
 
Ляо Лишэн
75'
 
Се Вэньфэн
Ляо Лишэн
76'
Хиросе Рикуто
Сасаки Даидзю
 
84'
 
Чжан Чи
85'
Yuya Kuwasaki
Огихара Тагахиро
 
85'
Патрик Жан
Миясиро Тайсэй
 
85'
Хацусэ Рё
Yuki Honda
 
90'
 
Kang-Hee Choi
90'
 
Гао Чжуньи
90'
Тулер Матеус
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 6
  • 1 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 25
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 360 Количество передач 265
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Маэкава
Дайя
24
Сакаи
Готоку
4
Ямакава
Тэцуси
3
Тулер
Матеус
15
Yuki
Honda
7
Идегути
Ёсуке
6
Огихара
Тагахиро
9
Миясиро
Тайсэй
22
Сасаки
Даидзю
10
Юя
Осако
14
Юруки
Коя
14
Ван
Да-Лэй
33
Гао
Чжуньи
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
11
Лю
Ян
20
Ляо
Лишэн
10
Казаишвили
Валерий
22
Ли
Юаньи
25
Синьли
Пэн
29
Чэнь
Пу
9
Кризан
Виссел Кобе
4-3-3
Шаньдун Тайшань
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Виссел Кобе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сакаи Готоку 1 0.5
Миясиро Тайсэй 1 0.5
Огихара Тагахиро 0 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казаишвили Валерий 3 1
Би Цзиньхао 1 0.33
Кризан 1 0.33
Ляо Лишэн 0 0
Ли Юаньи 0 0

Карточки

Виссел Кобе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огихара Тагахиро 1 0
Тулер Матеус 1 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Казаишвили Валерий 2 0
Kang-Hee Choi 0 1
Ляо Лишэн 1 0
Гао Чжуньи 1 0
Ли Юаньи 1 0
Чжан Чи 1 0
Кризан 1 0
Хуан Чжэнъюй 1 0

Результаты матчей

Виссел Кобе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Виссел Кобе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Виссел Кобе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Виссел Кобе
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Виссел Кобе - Урава Ред 1:0 Касима Антлерс - Виссел Кобе 0:3 Альбирекс Ниигата - Виссел Кобе 2:3 Бурирам Юнайтед - Виссел Кобе 0:0
Виссел Кобе - Серезо Осака 2:1 Ависпа Фукуока - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Саган Тосу 2:0 Касива Рейсол - Виссел Кобе 0:1 Виссел Кобе - Гамба Осака 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 1:2 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 3:0 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 Виссел Кобе - Нагоя Грампус 3:3 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Виссел Кобе 1:1 Виссел Кобе - Токусима Вортис 2:0 Санфречче Хиросима - Виссел Кобе 1:3 Виссел Кобе - Касима Антлерс 3:1 Виссел Кобе - Матида Зельвия 0:0 Гамба Осака - Виссел Кобе 2:1
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сычуань Цзюнью - Шаньдун Тайшань 1:4 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 1:0 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 0:0 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1
Шаньдун Тайшань - Циндао Вест Коаст 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 3:0 Шаньдун Тайшань - Бангкок Юнайтед 1:1 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 3:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 1:0 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Вест Коаст - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 6:0 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 2:0 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 2:2 Чунцин Тунлян Лонг - Шаньдун Тайшань 3:6 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 3:0

Результаты матчей

Виссел Кобе
Шаньдун Тайшань

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Виссел Кобе
Шаньдун Тайшань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
2

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Джохор Дарул Такзим
 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
Бурирам Юнайтед
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Виссел Кобе
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Шаньдун Тайшань
 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Йокогама Ф-Маринос
 2 1 0 1 7 - 7 3
7.
Пхохан Стилерс
 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Кавасаки Фронтале
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Шанхай Шеньхуа
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Шанхай Порт
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Ульсан Хёндэ
 2 0 0 2 0 - 5 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Йокогама Ф-Маринос
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Кванджу
 1 1 0 0 7 - 3 3
3.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Пхохан Стилерс
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Джохор Дарул Такзим
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Шаньдун Тайшань
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Виссел Кобе
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Шанхай Порт
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Бурирам Юнайтед
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ульсан Хёндэ
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Кавасаки Фронтале
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 2 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Бурирам Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кванджу
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Виссел Кобе
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Джохор Дарул Такзим
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 1 - 2 0
7.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 3 0
8.
Шанхай Порт
 1 0 0 1 0 - 3 0
9.
Шанхай Шеньхуа
 1 0 0 1 0 - 3 0
10.
Пхохан Стилерс
 1 0 0 1 1 - 4 0
11.
Ульсан Хёндэ
 1 0 0 1 0 - 4 0
12.
Йокогама Ф-Маринос
 1 0 0 1 3 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 4 (1)
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 3
Йокогама Ф-Маринос Элбер Жозе 2 (1)
Аль-Гарафа Хоселу Санмартин 2
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 2
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 2
Джохор Дарул Такзим Мурило 2
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наджи Салем 2
Весь список
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