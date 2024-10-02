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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 2.
Йокогама Ф-Маринос
4:0
Конец матча
Ульсан Хёндэ
0'
1:0
4' Гол
Ватанабэ Кота
15' Желтая карточка
Сок Хо Хван
16' Желтая карточка
Мацубара Кен
22' Желтая карточка
Ким Мин-У
2:0
44' Гол
Нисимура Такума
51' Желтая карточка
Камидзима Такуми
3:0
83' Гол
Лопес Андерсон
4:0
90' Гол
Мидзунума Кота
90'+5

Ход матча

4'
Ватанабэ Кота
(Элбер Жозе)
1:0
15'
 
Сок Хо Хван
16'
Мацубара Кен
 
22'
 
Ким Мин-У
44'
Нисимура Такума
(Ян III)
2:0
46'
 
Чжу Мин Кю
Эсака Атару
51'
Камидзима Такуми
 
56'
 
Ли Чхон-Ен
Ким Мин-У
61'
 
Ли Мен-Чжэ
Сим-Сан Мин
61'
 
Min-Jun Kim
Арабидзе Георгий
67'
Иноуэ Кента
Элбер Жозе
 
67'
Коике Рюта
Мацубара Кен
 
72'
Амано Дзюн
Нисимура Такума
 
77'
 
Ли Джи-Сон
Ко Сын-Бом
83'
Лопес Андерсон
(Ян III)
3:0
90'
Мидзунума Кота
Ян
 
90'
Уэнака Асахи
Лопес Андерсон
 
90'
Мидзунума Кота
(Иноуэ Кента)
4:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 23 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 392 Количество передач 493
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Иикура
Хироки
27
Мацубара
Кен
15
Камидзима
Такуми
39
Taiki
Watanabe
2
Нагато
Кацуя
28
Ямане
Рику
6
Ватанабэ
Кота
11
Ян
III
9
Нисимура
Такума
7
Элбер
Жозе
10
Лопес
Андерсон
21
Хён-У
Чо
73
Юн
Ил-Лок
5
Ын
Лим
Чжон
20
Сок
Хо
Хван
2
Сим-Сан
Мин
32
У-Ён
Чон
9
Арабидзе
Георгий
31
Эсака
Атару
7
Ко
Сын-Бом
10
Ким
Мин-У
99
Yago
Cariello
Йокогама Ф-Маринос
4-2-3-1
Ульсан Хёндэ
4-1-4-1

История личных встреч

Йокогама Ф-Маринос
Ульсан Хёндэ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧА
3:2
ЛЧА
1:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Йокогама Ф-Маринос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элбер Жозе 2 1
Нисимура Такума 2 1
Мидзунума Кота 1 0.5
Лопес Андерсон 1 0.5
Ватанабэ Кота 1 0.5
Ян III 0 0
Иноуэ Кента 0 0
Като Хиджири 0 0
Ульсан Хёндэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Йокогама Ф-Маринос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуду VII 0 1
Мацубара Кен 1 0
Камидзима Такуми 1 0
Ульсан Хёндэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юн Ил-Лок 1 0
Сок Хо Хван 1 0
Ким Мин-У 1 0
Матеус де Салес 1 0

Результаты матчей

Йокогама Ф-Маринос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ульсан Хёндэ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Йокогама Ф-Маринос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

0
0
Йокогама Ф-Маринос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ульсан Хёндэ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
2
29%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Йокогама Ф-Маринос - Токио 1:3 Йокогама Ф-Маринос - Ренофа Ямагути 5:1 Санфречче Хиросима - Йокогама Ф-Маринос 6:2 Кванджу - Йокогама Ф-Маринос 7:3
Йокогама Ф-Маринос - Киото Санга 1:2 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Ф-Маринос 3:1 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 6:1 Йокогама Ф-Маринос - Серезо Осака 4:0 В-Варен Нагасаки - Йокогама Ф-Маринос 2:3 Кавасаки Фронтале - Йокогама Ф-Маринос 1:3 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 3:2 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Матида Зельвия - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Касима Антлерс 4:1 Йокогама Ф-Маринос - Мито Холлихок 2:2 Гамба Осака - Йокогама Ф-Маринос 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Саган Тосу 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Токио Верди 1:2 Ависпа Фукуока - Йокогама Ф-Маринос 2:1
Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тэджон Ситизен - Ульсан Хёндэ 0:1 Инчхон Юнайтед - Ульсан Хёндэ 0:0 Ульсан Хёндэ - Кавасаки Фронтале 0:1 Ульсан Хёндэ - Канвон 2:0
Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 5:4 Ульсан Хёндэ - Кванджу 2:2 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Ульсан Хёндэ - Сувон Сити 1:2 Ульсан Хёндэ - Тэгу 1:0 Чеджу Юнайтед - Ульсан Хёндэ 1:0 Чонбук Моторс - Ульсан Хёндэ 2:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 1:0 Ульсан Хёндэ - Сеул 1:0 Ульсан Хёндэ - Кванджу 0:1 Сувон Сити - Ульсан Хёндэ 1:1 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 2:1 Ульсан Хёндэ - Тэгу 1:0 Чеджу Юнайтед - Ульсан Хёндэ 2:3 Ульсан Хёндэ - Кённам 4:4

Результаты матчей

Йокогама Ф-Маринос
Ульсан Хёндэ

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

7:3
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 50%
7:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Йокогама Ф-Маринос
Ульсан Хёндэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Джохор Дарул Такзим
 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
Бурирам Юнайтед
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Виссел Кобе
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Шаньдун Тайшань
 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Йокогама Ф-Маринос
 2 1 0 1 7 - 7 3
7.
Пхохан Стилерс
 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Кавасаки Фронтале
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Шанхай Шеньхуа
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Шанхай Порт
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Ульсан Хёндэ
 2 0 0 2 0 - 5 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Йокогама Ф-Маринос
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Кванджу
 1 1 0 0 7 - 3 3
3.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Пхохан Стилерс
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Джохор Дарул Такзим
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Шаньдун Тайшань
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Виссел Кобе
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Шанхай Порт
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Бурирам Юнайтед
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ульсан Хёндэ
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Кавасаки Фронтале
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 2 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Бурирам Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кванджу
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Виссел Кобе
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Джохор Дарул Такзим
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 1 - 2 0
7.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 3 0
8.
Шанхай Порт
 1 0 0 1 0 - 3 0
9.
Шанхай Шеньхуа
 1 0 0 1 0 - 3 0
10.
Пхохан Стилерс
 1 0 0 1 1 - 4 0
11.
Ульсан Хёндэ
 1 0 0 1 0 - 4 0
12.
Йокогама Ф-Маринос
 1 0 0 1 3 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 4 (1)
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 3
Йокогама Ф-Маринос Элбер Жозе 2 (1)
Аль-Гарафа Хоселу Санмартин 2
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 2
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 2
Джохор Дарул Такзим Мурило 2
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наджи Салем 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Эсака Атару уходит с поля. Чжу Мин Кю выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Ян III сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Нисимура Такума бьет в цель!
    • 22'
      Ким Мин-У получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Г О О О О Л - Ян III бьет в цель!
    • 16'
      Мацубара Кен получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Сок Хо Хван получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Элбер Жозе сделал результативную передачу.
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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