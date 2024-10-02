Тур: 2.
4:0
Конец матча
0'
1:0
4' ГолВатанабэ Кота
15' Желтая карточкаСок Хо Хван
16' Желтая карточкаМацубара Кен
22' Желтая карточкаКим Мин-У
2:0
44' ГолНисимура Такума
51' Желтая карточкаКамидзима Такуми
3:0
83' ГолЛопес Андерсон
4:0
90' ГолМидзунума Кота
90'+5
Ход матча
4'
1:0
15'
16'
22'
44'
2:0
51'
56'
77'
83'
3:0
90'
90'
4:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 3
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 4
-
23 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
392 Количество передач 493
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
27
Мацубара
Кен
28
Ямане
Рику
11
Ян
III
21
Хён-У
Чо
73
Юн
Ил-Лок
20
Сок
Хо
Хван
32
У-Ён
Чон
31
Эсака
Атару
10
Ким
Мин-У
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Мацубара КенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Ямане РикуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Коике РютаЗащитник
-
24 Като ХиджириЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Амано ДзюнПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Иноуэ КентаНападающий
-
14 Уэнака АсахиНападающий
-
-
16 Като Рен
-
46 Hiroto Asada
-
Главный тренер: Джон Хатчинсон
- Основной состав
-
21 Хён-У ЧоВратарь
-
73 Юн Ил-ЛокЗащитник
- Защитник
-
20 Сок Хо ХванЗащитник
- Защитник
-
32 У-Ён ЧонПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Эсака АтаруПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ким Мин-УПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Мун Хюн ХоВратарь
- Вратарь
-
13 Ли Мен-ЧжэЗащитник
- Защитник
-
19 Ким Ён ГвонЗащитник
- Полузащитник
-
27 Ли Чхон-ЕнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Чжу Мин КюНападающий
-
-
26 Min-Jun Kim
-
Главный тренер: Ким Пан-Гон
История личных встреч
Йокогама Ф-Маринос
Ульсан Хёндэ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Йокогама Ф-Маринос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элбер Жозе
|2
|1
|Нисимура Такума
|2
|1
|Мидзунума Кота
|1
|0.5
|Лопес Андерсон
|1
|0.5
|Ватанабэ Кота
|1
|0.5
|Ян III
|0
|0
|Иноуэ Кента
|0
|0
|Като Хиджири
|0
|0
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Йокогама Ф-Маринос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуду VII
|0
|1
|Мацубара Кен
|1
|0
|Камидзима Такуми
|1
|0
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|Сок Хо Хван
|1
|0
|Ким Мин-У
|1
|0
|Матеус де Салес
|1
|0
Результаты матчей
Йокогама Ф-Маринос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ульсан Хёндэ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Йокогама Ф-Маринос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
0
0
Йокогама Ф-Маринос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ульсан Хёндэ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
2
29%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Йокогама Ф-Маринос - Токио 1:3 Йокогама Ф-Маринос - Ренофа Ямагути 5:1 Санфречче Хиросима - Йокогама Ф-Маринос 6:2 Кванджу - Йокогама Ф-Маринос 7:3
Йокогама Ф-Маринос - Киото Санга 1:2 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Ф-Маринос 3:1 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 6:1 Йокогама Ф-Маринос - Серезо Осака 4:0 В-Варен Нагасаки - Йокогама Ф-Маринос 2:3 Кавасаки Фронтале - Йокогама Ф-Маринос 1:3 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 3:2 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Матида Зельвия - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Касима Антлерс 4:1 Йокогама Ф-Маринос - Мито Холлихок 2:2 Гамба Осака - Йокогама Ф-Маринос 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Саган Тосу 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Токио Верди 1:2 Ависпа Фукуока - Йокогама Ф-Маринос 2:1
Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тэджон Ситизен - Ульсан Хёндэ 0:1 Инчхон Юнайтед - Ульсан Хёндэ 0:0 Ульсан Хёндэ - Кавасаки Фронтале 0:1 Ульсан Хёндэ - Канвон 2:0
Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 5:4 Ульсан Хёндэ - Кванджу 2:2 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Ульсан Хёндэ - Сувон Сити 1:2 Ульсан Хёндэ - Тэгу 1:0 Чеджу Юнайтед - Ульсан Хёндэ 1:0 Чонбук Моторс - Ульсан Хёндэ 2:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 1:0 Ульсан Хёндэ - Сеул 1:0 Ульсан Хёндэ - Кванджу 0:1 Сувон Сити - Ульсан Хёндэ 1:1 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 2:1 Ульсан Хёндэ - Тэгу 1:0 Чеджу Юнайтед - Ульсан Хёндэ 2:3 Ульсан Хёндэ - Кённам 4:4
Результаты матчей
Йокогама Ф-Маринос
Ульсан Хёндэ
Точный счет
4:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
7:3
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
4:0
1 раз 50%
7:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Йокогама Ф-Маринос
Ульсан Хёндэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Восток
Восток
Восток
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|4 (1)
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|3
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|3
|Йокогама Ф-Маринос
|Элбер Жозе
|2 (1)
|Аль-Гарафа
|Хоселу Санмартин
|2
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|2
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|2
|Джохор Дарул Такзим
|Мурило
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Аль-Наджи Салем
|2