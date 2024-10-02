  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2024-2025
Тур: 4.
Мумбаи Сити
0:0
Перерыв
Бенгалуру
0'
24' Желтая карточка
Vinith Venkatesh
36' Желтая карточка
Эдгар Мендес
40' Желтая карточка
Манзорро Жереми

Ход матча

24'
 
Vinith Venkatesh
36'
 
Эдгар Мендес
40'
Манзорро Жереми
 
Лучшие коэффициенты
Мумбаи Сити
Ничья
Бенгалуру
4.15
Реклама, betboom.ru
5.60
5.60
Все Коэффициенты
1
Лаченпа
Пхурба
3
Валпуя
5
Сингх
Мехтаб
4
Тири
27
Nathan
Rodrigues
8
Ван
Нифф
Юлл
14
Манзорро
Жереми
7
Чхангте
Лаллианзуала
10
Фернандес
Брэндон
6
Сингх
Пратап
Викрам
9
Карелис
Никос
1
Сандху
Гурприт
27
Пуджари
Никхил
2
Бхеке
Рахул
5
Aleksandar
Jovanovic
I
32
Синг
Наорем
Рошан
31
Vinith
Venkatesh
10
Ногуэра
Альберто
18
Капо
Педро
8
Сингх
Суреш
17
Эдгар
Мендес
11
Чхетри
Сунил
Мумбаи Сити
Бенгалуру

История личных встреч

Мумбаи Сити
Бенгалуру

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

СИ
2:0
СИ
0:4
СИ
1:2
СИ
0:1
СИ
2:1
СИ
4:0
СИ
0:3
СИ
1:3
СИ
2:4
СИ
1:3
СИ
2:0
СИ
2:3
СИ
1:0
СИ
1:1
СИ
1:3
СИ
2:0

Голы

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.5
2.13

Среднее время на гол

60
42

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.25
1.38

Среднее время на гол

72
65

Всего голов

22
28

Голов в среднем за матч

1.38
1.75

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
51

Бомбардиры внутри турнира

Мумбаи Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 1 0.33
Крума Таер 1 0.33
Тири 1 0.33
Ван Нифф Юлл 1 0.33
Noufal P.N 0 0
Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхетри Сунил 3 (2) 0.75
Эдгар Мендес 1 0.25
Vinith Venkatesh 1 0.25
Бхеке Рахул 1 0.25
Сингх Суреш 1 0.25
Пуджари Никхил 0 0

Карточки

Мумбаи Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манзорро Жереми 1 0
Ван Нифф Юлл 1 0
Фернандес Брэндон 1 0
Рэйн Дилип Джаеш 1 0
Крума Таер 1 0
Sahil Panwar 1 0
Сингх Пратап Викрам 1 0
Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдгар Мендес 2 0
Сандху Гурприт 1 0
Перейра Диас Хорхе 1 0
Сингх Чингленсана 1 0
Пуджари Никхил 1 0
Rohit Danu 1 0
Сингх Суреш 1 0
Синг Наорем Рошан 1 0
Vinith Venkatesh 1 0

Результаты матчей

Мумбаи Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бенгалуру
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
7
Мумбаи Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бенгалуру
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мумбаи Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2 АТК - Мумбаи Сити 2:2 АТК - Мумбаи Сити 1:3 Мумбаи Сити - Гоа 2:0
Гоа - Мумбаи Сити 2:3 АТК - Мумбаи Сити 2:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:1 Хайдарабад - Мумбаи Сити 0:3 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:1 Пенджаб - Мумбаи Сити 2:3 Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Керала Бластерс ФК - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0
Бенгалуру
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бенгалуру - АТК 3:0 Бенгалуру - Хайдарабад 3:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 1:0 Бенгалуру - АТК 0:4
Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Дели Динамос 0:0 Гоа - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс ФК 1:0 Бенгалуру - Хайдарабад 2:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Бенгалуру 3:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1

Результаты матчей

Мумбаи Сити
Бенгалуру

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мумбаи Сити
Бенгалуру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 0:0 4 3 1 0 7 - 0 10
2.
Пенджаб
 3 3 0 0 6 - 2 9
3.
Джамшедпур
 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Ченнаин
 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Керала Бластерс ФК
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Мохаммедан
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Нортист Юнайтед
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Гоа
 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
АТК
 3 1 1 1 5 - 7 4
10.
Дели Динамос
 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Мумбаи Сити
 0:0 3 0 2 1 4 - 5 2
12.
Хайдарабад
 3 0 1 2 0 - 5 1
13.
Ист Бенгал
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 0:0 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Пенджаб
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
АТК
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Джамшедпур
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Дели Динамос
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Керала Бластерс ФК
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Хайдарабад
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Мумбаи Сити
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Нортист Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Мохаммедан
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Гоа
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Ченнаин
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Ченнаин
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Мохаммедан
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Пенджаб
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Джамшедпур
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Керала Бластерс ФК
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бенгалуру
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Мумбаи Сити
 0:0 2 0 1 1 4 - 5 1
10.
Дели Динамос
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
АТК
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Ист Бенгал
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Хайдарабад
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Нортист Юнайтед Alaedine Ajaray 3 (1)
Бенгалуру Чхетри Сунил 3 (1)
Гоа Эррера Борха 3
Пенджаб Мрзляк Филип 2 (1)
Гоа Садику Армандо 2
Весь список

Топ нарушителей
Гоа Макхью Карл 1 2
Хайдарабад Parag Satish 1 1
Хайдарабад Leander D'Cunha 1 1
Ист Бенгал Лалчунгнунга 1 1
АТК Стюарт Грэг 2
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
Лучшие коэффициенты
Мумбаи Сити
Ничья
Бенгалуру
4.15
Реклама, betboom.ru
5.60
5.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Мумбаи Сити
Бенгалуру
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный