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  4. Суперлига Индии 2024-2025
Тур: 4.
Мумбаи Сити
0:0
Конец матча
Бенгалуру
0'
24' Желтая карточка
Vinith Venkatesh
36' Желтая карточка
Эдгар Мендес
40' Желтая карточка
Манзорро Жереми
76' Желтая карточка
Синг Наорем Рошан
90'+6
1
Лаченпа
Пхурба
3
Валпуя
5
Сингх
Мехтаб
4
Тири
27
Nathan
Rodrigues
8
Ван
Нифф
Юлл
14
Манзорро
Жереми
7
Чхангте
Лаллианзуала
10
Фернандес
Брэндон
6
Сингх
Пратап
Викрам
9
Карелис
Никос
1
Сандху
Гурприт
27
Пуджари
Никхил
2
Бхеке
Рахул
5
Aleksandar
Jovanovic
I
32
Синг
Наорем
Рошан
31
Vinith
Venkatesh
10
Ногуэра
Альберто
18
Капо
Педро
8
Сингх
Суреш
17
Эдгар
Мендес
11
Чхетри
Сунил
Мумбаи Сити
Бенгалуру

История личных встреч

Мумбаи Сити
Бенгалуру

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

СИ
2:0
СИ
0:4
СИ
1:2
СИ
0:1
СИ
2:1
СИ
4:0
СИ
0:3
СИ
1:3
СИ
2:4
СИ
1:3
СИ
2:0
СИ
2:3
СИ
1:0
СИ
1:1
СИ
1:3
СИ
2:0

Голы

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.5
2.13

Среднее время на гол

60
42

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.25
1.38

Среднее время на гол

72
65

Всего голов

22
28

Голов в среднем за матч

1.38
1.75

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
51

Бомбардиры внутри турнира

Мумбаи Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 1 0.33
Крума Таер 1 0.33
Тири 1 0.33
Ван Нифф Юлл 1 0.33
Noufal P.N 0 0
Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхетри Сунил 3 (2) 0.75
Эдгар Мендес 1 0.25
Vinith Venkatesh 1 0.25
Бхеке Рахул 1 0.25
Сингх Суреш 1 0.25
Пуджари Никхил 0 0

Карточки

Мумбаи Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манзорро Жереми 1 0
Ван Нифф Юлл 1 0
Фернандес Брэндон 1 0
Рэйн Дилип Джаеш 1 0
Крума Таер 1 0
Sahil Panwar 1 0
Сингх Пратап Викрам 1 0
Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдгар Мендес 2 0
Синг Наорем Рошан 2 0
Сандху Гурприт 1 0
Перейра Диас Хорхе 1 0
Сингх Чингленсана 1 0
Пуджари Никхил 1 0
Rohit Danu 1 0
Сингх Суреш 1 0
Vinith Venkatesh 1 0

Результаты матчей

Мумбаи Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бенгалуру
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
7
Мумбаи Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Бенгалуру
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мумбаи Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2 АТК - Мумбаи Сити 2:2 АТК - Мумбаи Сити 1:3 Мумбаи Сити - Гоа 2:0
Гоа - Мумбаи Сити 2:3 АТК - Мумбаи Сити 2:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:1 Хайдарабад - Мумбаи Сити 0:3 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:1 Пенджаб - Мумбаи Сити 2:3 Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Керала Бластерс ФК - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0
Бенгалуру
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бенгалуру - АТК 3:0 Бенгалуру - Хайдарабад 3:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 1:0 Бенгалуру - АТК 0:4
Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Дели Динамос 0:0 Гоа - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс ФК 1:0 Бенгалуру - Хайдарабад 2:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Бенгалуру 3:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1

Результаты матчей

Мумбаи Сити
Бенгалуру

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Мумбаи Сити
Бенгалуру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 4 3 1 0 7 - 0 10
2.
Пенджаб
 3 3 0 0 6 - 2 9
3.
Джамшедпур
 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Ченнаин
 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Керала Бластерс ФК
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Мохаммедан
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Нортист Юнайтед
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Гоа
 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
АТК
 3 1 1 1 5 - 7 4
10.
Дели Динамос
 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Мумбаи Сити
 3 0 2 1 4 - 5 2
12.
Хайдарабад
 3 0 1 2 0 - 5 1
13.
Ист Бенгал
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Пенджаб
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
АТК
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Джамшедпур
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Дели Динамос
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Керала Бластерс ФК
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Хайдарабад
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Мумбаи Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Нортист Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Мохаммедан
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Гоа
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Ченнаин
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Ченнаин
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Мохаммедан
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Пенджаб
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Джамшедпур
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Керала Бластерс ФК
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бенгалуру
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Мумбаи Сити
 2 0 1 1 4 - 5 1
10.
Дели Динамос
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
АТК
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Ист Бенгал
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Хайдарабад
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Нортист Юнайтед Alaedine Ajaray 3 (1)
Бенгалуру Чхетри Сунил 3 (1)
Гоа Эррера Борха 3
Пенджаб Мрзляк Филип 2 (1)
Гоа Садику Армандо 2
Весь список

Топ нарушителей
Гоа Макхью Карл 1 2
Хайдарабад Parag Satish 1 1
Хайдарабад Leander D'Cunha 1 1
Ист Бенгал Лалчунгнунга 1 1
АТК Стюарт Грэг 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Манзорро Жереми получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Эдгар Мендес получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Vinith Venkatesh получил желтую карточку от судьи
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