Тур: 4.
0:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаVinith Venkatesh
36' Желтая карточкаЭдгар Мендес
40' Желтая карточкаМанзорро Жереми
76' Желтая карточкаСинг Наорем Рошан
90'+6
Ход матча
24'
36'
40'
85'
3
Валпуя
4
Тири
18
Капо
Педро
17
Эдгар
Мендес
11
Чхетри
Сунил
- Основной состав
- Вратарь
-
3 ВалпуяЗащитник
- Защитник
-
4 ТириЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Крума ТаерПолузащитник
-
29 Сингх БипинПолузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Rehenesh TP
-
-
92 Noufal P.N
-
-
36 Sahil Panwar
-
Главный тренер: Петр Кратки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Капо ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Эдгар МендесНападающий
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
24 Rohit Danu
-
Главный тренер: Gerard Zaragoza
История личных встреч
Мумбаи Сити
Бенгалуру
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1.5
2.13
Среднее время на гол
60
42
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.25
1.38
Среднее время на гол
72
65
Всего голов
22
28
Голов в среднем за матч
1.38
1.75
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
65
51
Бомбардиры внутри турнира
Мумбаи Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карелис Никос
|1
|0.33
|Крума Таер
|1
|0.33
|Тири
|1
|0.33
|Ван Нифф Юлл
|1
|0.33
|Noufal P.N
|0
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхетри Сунил
|3 (2)
|0.75
|Эдгар Мендес
|1
|0.25
|Vinith Venkatesh
|1
|0.25
|Бхеке Рахул
|1
|0.25
|Сингх Суреш
|1
|0.25
|Пуджари Никхил
|0
|0
Карточки
Мумбаи Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манзорро Жереми
|1
|0
|Ван Нифф Юлл
|1
|0
|Фернандес Брэндон
|1
|0
|Рэйн Дилип Джаеш
|1
|0
|Крума Таер
|1
|0
|Sahil Panwar
|1
|0
|Сингх Пратап Викрам
|1
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдгар Мендес
|2
|0
|Синг Наорем Рошан
|2
|0
|Сандху Гурприт
|1
|0
|Перейра Диас Хорхе
|1
|0
|Сингх Чингленсана
|1
|0
|Пуджари Никхил
|1
|0
|Rohit Danu
|1
|0
|Сингх Суреш
|1
|0
|Vinith Venkatesh
|1
|0
Результаты матчей
Мумбаи Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бенгалуру
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
7
Мумбаи Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Бенгалуру
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мумбаи Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2 АТК - Мумбаи Сити 2:2 АТК - Мумбаи Сити 1:3 Мумбаи Сити - Гоа 2:0
Гоа - Мумбаи Сити 2:3 АТК - Мумбаи Сити 2:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:1 Хайдарабад - Мумбаи Сити 0:3 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:1 Пенджаб - Мумбаи Сити 2:3 Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Керала Бластерс ФК - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0
Бенгалуру
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бенгалуру - АТК 3:0 Бенгалуру - Хайдарабад 3:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 1:0 Бенгалуру - АТК 0:4
Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Дели Динамос 0:0 Гоа - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс ФК 1:0 Бенгалуру - Хайдарабад 2:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Бенгалуру 3:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1
Результаты матчей
Мумбаи Сити
Бенгалуру
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Мумбаи Сити
Бенгалуру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
22
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Нортист Юнайтед
|Alaedine Ajaray
|3 (1)
|Бенгалуру
|Чхетри Сунил
|3 (1)
|Гоа
|Эррера Борха
|3
|Пенджаб
|Мрзляк Филип
|2 (1)
|Гоа
|Садику Армандо
|2
|Гоа
|Макхью Карл
|1 2
|Хайдарабад
|Parag Satish
|1 1
|Хайдарабад
|Leander D'Cunha
|1 1
|Ист Бенгал
|Лалчунгнунга
|1 1
|АТК
|Стюарт Грэг
|2