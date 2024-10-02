Первый тайм

22' Эррера на фланге фолит против Османа, гости требуют вторую желтую карточку для полузащитника "Жироны", но арбитр прощает Янхеля.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ДАВИД ЛОПЕС!

После навеса Цыганкова с углового Крейчи пробил головой в дальний угол, Буэно прервал полёт мяча, а на отскоке первым был Давид Лопес!

19' Цыганков вошел в штрафную гостей на дриблинге и отдал передачу на Ван де Бека, подачу которого прервал Ганцко - очередной угловой.

17' Буэно подключился к атаке по левому флангу, однако навесил точно в защитника, далее мяч попал обратно в испанца и ушел за лицевую.

16' Теперь Осман прострелил с правого фланга, однако мяч попал в Гутьерреса, который успел выбить его до пересечения лицевой линии.

15' Осман попытался на дриблинге войти в штрафную хозяев, однако Гутьеррес блестяще отработал один в один.