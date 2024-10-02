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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Шнидер Урс
Жирона
1:0
Первый тайм: 23'
Фейеноорд
0'
4' Желтая карточка
Эррера Янхель
14' Желтая карточка
Осман Ибрагим
1:0
20' Гол
Давид Лопес

Ход матча

4'
Эррера Янхель
 
14'
 
Осман Ибрагим
20'
Давид Лопес
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 142
Жирона 64.1% (91)
X 23.2% (33)
Фейеноорд 12.7% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Жирона
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
5
Давид
Лопес
18
Крейчи
Ладислав
II
3
Гутьеррес
Мигель
6
Ван
де
Бек
Донни
21
Эррера
Янхель
23
Мартин
Иван
8
Цыганков
Виктор
20
Хиль
Бриан
19
Миовски
Боян
22
Велленройтер
Тимон
30
Лотомба
Жордан
3
Белен
Томас
33
Ганцко
Давид
16
Буэно
Уго
27
Миламбо
Антони
4
Ин-Бом
Хван
8
Тимбер
Квинтен
38
Осман
Ибрагим
9
Уэда
Аясэ
14
Пайшао
Игор
Жирона
4-3-2-1
Фейеноорд
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давид Лопес 1 0.5
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеу Ориоль 1 0
Гассанига Пауло 1 0
Эррера Янхель 1 0
Крейчи Ладислав II 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траунер Гернот 1 0
Осман Ибрагим 1 0

Результаты матчей

Жирона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Жирона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фейеноорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0
Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2 Жирона - Тулуза 0:4 Эспаньол - Жирона 0:0 Жирона - Монпелье 3:3 Олот - Жирона 1:1 Жирона - Гранада 7:0 Валенсия - Жирона 1:3 Жирона - Вильярреал 0:1 Алавес - Жирона 2:2
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2
Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Эксельсиор 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Аякс 6:0

Результаты матчей

Жирона
Фейеноорд

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Жирона
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Байер Л
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 4 - 0 4
5.
Интер Милан
 2 1 1 0 4 - 0 4
6.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Арсенал
 2 1 1 0 2 - 0 4
9.
Аталанта
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
11.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 2 3
12.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
13.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
14.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
15.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
16.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
17.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
18.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
19.
ПСЖ
 2 1 0 1 1 - 2 3
20.
Селтик
 2 1 0 1 6 - 8 3
21.
Жирона
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
22.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Шахтёр Донецк
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
24.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Штутгарт
 2 0 1 1 2 - 4 1
26.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
29.
Милан
 2 0 0 2 1 - 4 0
30.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
Фейеноорд
 0:1 2 0 0 2 0 - 5 0
32.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 6 0
33.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
35.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1 1 0 0 7 - 1 3
2.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
9.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
10.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
12.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
16.
Жирона
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
17.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Аталанта
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
ПСВ
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Шахтёр Донецк
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
Фейеноорд
 0:1 1 0 0 1 0 - 4 0
32.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
35.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Аталанта
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Спортинг Л
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Шахтёр Донецк
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
21.
Селтик
 1 0 0 1 1 - 7 0
22.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
25.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Жирона
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
29.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Фейеноорд
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 0 - 4 0
33.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Брест Сима Абдалла 3
Боруссия Д Гирасси Серу 3
Барселона Левандовски Роберт 2
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Барселона Гарсия Эрик 1
Селтик Шмейхель Каспер 1
Шахтёр Донецк Степаненко Тарас 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    22'
    Эррера на фланге фолит против Османа, гости требуют вторую желтую карточку для полузащитника "Жироны", но арбитр прощает Янхеля.
  • Описание гола
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ДАВИД ЛОПЕС!
    После навеса Цыганкова с углового Крейчи пробил головой в дальний угол, Буэно прервал полёт мяча, а на отскоке первым был Давид Лопес!
  • 19'
    Цыганков вошел в штрафную гостей на дриблинге и отдал передачу на Ван де Бека, подачу которого прервал Ганцко - очередной угловой.
  • 17'
    Буэно подключился к атаке по левому флангу, однако навесил точно в защитника, далее мяч попал обратно в испанца и ушел за лицевую.
  • 16'
    Теперь Осман прострелил с правого фланга, однако мяч попал в Гутьерреса, который успел выбить его до пересечения лицевой линии.
  • 15'
    Осман попытался на дриблинге войти в штрафную хозяев, однако Гутьеррес блестяще отработал один в один.
  • Желтая карточка
    14'
    Еще одно единоборство с участием Османа и Эрреры снова завершается карточкой, только теперь для игрока "Фейеноорда".
  • Угловой
    13'
    Цыганков исполнил угловой с левого фланга, Ван де Бек пробил головой с ближнего угла вратарской, но мяч прошел над перекладиной.
  • 12'
    Хиль получает мяч в штрафной от Ван де Бека и пробивает в касание, однако Ганцко блокирует попытку соперника.
  • 11'
    У "Жироны" в чемпионате Испании дела пока идут не лучшим образом - лишь двенадцатое место и четырехматчевая серия без побед.
  • Угловой
    10'
    Мартинес остро прострелил с правого фланга, однако Белен выбил мяч на угловой. После подачи Цыганкова от флажка Уэда помогает своей команде в обороне.
  • 9'
    Миламбо попытался пробить с дальней дистанции из центральной зоны, однако мяч разминулся со створом ворот.
  • 8'
    Напомним, что в чемпионате Нидерландов "Фейеноорд" пока не проигрывает, правда, побед всего две, а вот ничьих сразу четыре.
  • Угловой
    7'
    Цыганков исполнил угловой с правого фланга, однако игроки "Фейеноорда" уверенно выбили мяч.
  • Опасный момент
    6'
    Цыганков получил мяч в штрафной гостей и пробил в ближний угол метров с 13 - Велленройтер одной рукой отбил снаряд на угловой!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 5'
      Тонкий пас в штрафную прошел у гостей, Миламбо оставлял мяч под удар кому-то из партнеров, но защитники "Жироны" удара не допустили.
    • Желтая карточка
      4'
      Первая желтая карточка в матче - Эррера получает её за срыв атаки, которую по центру разгонял Осман.
    • 3'
      "Фейеноорд" же стартовал в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с домашнего матча против "Байера", в котором у роттердамского клуба ничего не получилось - 0:4.
    • 2'
      Напомним, что "Жирона" в дебютном матче в Лиге чемпионов не удержала ничью из-за результативного ляпа Гассаниги. Сегодня Лига чемпионов впервые в истории на "Монтиливи".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жирона 1:0 Фейеноорд

    Исход игры
    Жирона
    64.1% (91)
    Ничья
    23.2% (33)
    Фейеноорд
    12.7% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.87% (70)
    Меньше
    39.13% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    81.74% (94)
    Нет
    18.26% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Жирона
    38% (54)
    1:1 Ничья
    16.9% (24)
    1:0 Жирона
    9.2% (13)
    1:2 Фейеноорд
    7.7% (11)
    2:0 Жирона
    4.2% (6)
    1:3 Фейеноорд
    1.4% (2)
    3:1 Жирона
    1.4% (2)
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    Жирона
    Фейеноорд
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