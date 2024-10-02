Тур: 2. Стадион: Монтиливи. Главный судья: Шнидер Урс
Ход матча
14'
20'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Мартин
Иван
20
Хиль
Бриан
19
Миовски
Боян
33
Ганцко
Давид
16
Буэно
Уго
14
Пайшао
Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Хиль БрианПолузащитник
-
19 Миовски БоянНападающий
- Запасные игроки
-
25 Лопес ПауВратарь
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Солис ДжонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
-
16 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Пайшао ИгорНападающий
- Запасные игроки
-
41 Бергер МаннуВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давид Лопес
|1
|0.5
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеу Ориоль
|1
|0
|Гассанига Пауло
|1
|0
|Эррера Янхель
|1
|0
|Крейчи Ладислав II
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траунер Гернот
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
0
Жирона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фейеноорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0
Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2 Жирона - Тулуза 0:4 Эспаньол - Жирона 0:0 Жирона - Монпелье 3:3 Олот - Жирона 1:1 Жирона - Гранада 7:0 Валенсия - Жирона 1:3 Жирона - Вильярреал 0:1 Алавес - Жирона 2:2
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2
Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Эксельсиор 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Аякс 6:0
Результаты матчей
Жирона
Фейеноорд
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Жирона
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|18.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|6 - 8
|3
|21.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|22.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|29.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|31.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|2 - 9
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|7 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|16.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|17.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|31.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|21.
|1
|0
|0
|1
|1 - 7
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|2 - 9
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Боруссия Д
|Адейеми Карим
|3
|Брест
|Сима Абдалла
|3
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3
|Барселона
|Левандовски Роберт
|2
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Барселона
|Гарсия Эрик
|1
|Селтик
|Шмейхель Каспер
|1
|Шахтёр Донецк
|Степаненко Тарас
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жирона 1:0 Фейеноорд
Исход игры
Жирона
64.1% (91)
Ничья
23.2% (33)
Фейеноорд
12.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
60.87% (70)
Меньше
39.13% (45)
Обе команды забьют
Да
81.74% (94)
Нет
18.26% (21)
Популярный счёт
2:1 Жирона
38% (54)
1:1 Ничья
16.9% (24)
1:0 Жирона
9.2% (13)
1:2 Фейеноорд
7.7% (11)
2:0 Жирона
4.2% (6)
1:3 Фейеноорд
1.4% (2)
3:1 Жирона
1.4% (2)
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