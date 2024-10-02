Тонко вырезал в штрафную соперника Де Кателаре на ход Лукману, но перехватил Матвиенко мяч в последний момент.

Мог убегать на ворота соперника Лукман после заброса от Де Рона, судья зафиксировал положение "вне игры".

Самарджич вырезал в штрафную тонко на ход Эдерсону, но в последний момент мяч перехватил Степаненко.

Прорывался по центру в атаку Крыськив на ход Эгиналдо, но перехватил Джимсити мяч в чистом подкате.

Ворвался в штрафную Лукман и отдал вперед на Дзаппакосту, но на выходе спокойно перехватил этот пас в падении Ризнык.

В грубом подкате Луккмана уложил на газон Грам. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Берат Джимсити! Удалось итальянцам открыть счет в матче. Разыграли штрафной удар гости, после чего Лукман подал на дальнюю штангу, где зацепился за мяч Джимсити и вторым касанием вколотил его в сетку из пределов вратарской.

15' Отобрал мяч на чужой половине поля Эдерсон, сместился к линии штрафной и пробил по воротам, но угодил в Бондаря.

14' С центра поля Степаненко забросил в штрафную на Марлона. Вернулся в оборону Коссуну и перехватил снаряд.

13' Самарджич с правого фланга отдавал пас в штрафную на Лукмана, но тому пробить по воротам Бондарь не позволил.

12' Ворвался в штрафную соперника на скорости Лукман после паса от Де Кателаре, но пробил рядом с дальней штангой.

11' В центре поля сбивал Степаненко соперника в силовой борьбе. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

10' С левого фланга низом прострелил Судаков в центр под удар Марлону, но Эдерсон перехватил этот пас.

9' Отобрал мяч на чужой половине поля Степаненко и забросил вперед на Зубкова. Судья остановил игру, зафиксировав фол в атаке.