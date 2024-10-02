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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Шахтёр Донецк
0:1
Первый тайм: 22'
Аталанта
0'
20' Желтая карточка
Грам Алаа
0:1
21' Гол
Джимсити Берат

Ход матча

20'
Грам Алаа
 
21'
0:1
Джимсити Берат
(Лукман Адемола)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 132
Шахтёр Донецк 10.6% (14)
X 21.2% (28)
Аталанта 68.2% (90)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Донецк
Ничья
Аталанта
5.60
5.50
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1.72
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Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Ризнык
Дмитрий
5
Бондарь
Валерий
18
Грам
Алаа
22
Матвиенко
Николай
30
Гомес
Марлон
13
Педринью
Роша
8
Крыськив
Дмитрий
6
Степаненко
Тарас
10
Судаков
Георгий
11
Зубков
Александр
7
Эгиналдо
де
Соуза
Лемос
29
Карнесекки
Марко
3
Коссуну
Одилон
19
Джимсити
Берат
23
Колашинац
Сеад
16
Белланова
Рауль
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
77
Дзаппакоста
Давиде
24
Самарджич
Лазар
17
Де
Кетеларе
Шарль
11
Лукман
Адемола
Шахтёр Донецк
3-4-1-2
Аталанта
3-4-3

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Аталанта

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
0:3
ЛЧ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
2.5

Среднее время на гол

180
36

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джимсити Берат 1 0.5
Лукман Адемола 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Степаненко Тарас 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Грам Алаа 1 0
Тобиас Винисиус 1 0
Гомес Марлон 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдерсон Хонорато 1 0

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2
Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Шахтёр Донецк - ТСК 0:1 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2
Аталанта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Болонья - Аталанта 1:1 Аталанта - Комо 2:3 Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2
Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0 Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Байер Л
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 4 - 0 4
5.
Интер Милан
 2 1 1 0 4 - 0 4
6.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Арсенал
 2 1 1 0 2 - 0 4
9.
Аталанта
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
11.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 2 3
12.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
13.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
14.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
15.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
16.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
17.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
18.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
19.
ПСЖ
 2 1 0 1 1 - 2 3
20.
Селтик
 2 1 0 1 6 - 8 3
21.
Жирона
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
22.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Шахтёр Донецк
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
24.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Штутгарт
 2 0 1 1 2 - 4 1
26.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
29.
Милан
 2 0 0 2 1 - 4 0
30.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
Фейеноорд
 0:1 2 0 0 2 0 - 5 0
32.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 6 0
33.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
35.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1 1 0 0 7 - 1 3
2.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
9.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
10.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
12.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
16.
Жирона
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
17.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Аталанта
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
ПСВ
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Шахтёр Донецк
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
Фейеноорд
 0:1 1 0 0 1 0 - 4 0
32.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
35.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Аталанта
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Спортинг Л
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Шахтёр Донецк
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
21.
Селтик
 1 0 0 1 1 - 7 0
22.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
25.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Жирона
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
29.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Фейеноорд
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 0 - 4 0
33.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Брест Сима Абдалла 3
Боруссия Д Гирасси Серу 3
Барселона Левандовски Роберт 2
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Барселона Гарсия Эрик 1
Селтик Шмейхель Каспер 1
Шахтёр Донецк Степаненко Тарас 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    22'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Берат Джимсити! Удалось итальянцам открыть счет в матче. Разыграли штрафной удар гости, после чего Лукман подал на дальнюю штангу, где зацепился за мяч Джимсити и вторым касанием вколотил его в сетку из пределов вратарской.
  • Желтая карточка
    21'
    В грубом подкате Луккмана уложил на газон Грам. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.
  • 20'
    Ворвался в штрафную Лукман и отдал вперед на Дзаппакосту, но на выходе спокойно перехватил этот пас в падении Ризнык.
  • 19'
    Прорывался по центру в атаку Крыськив на ход Эгиналдо, но перехватил Джимсити мяч в чистом подкате.
  • 18'
    Самарджич вырезал в штрафную тонко на ход Эдерсону, но в последний момент мяч перехватил Степаненко.
  • Офсайд
    17'
    Мог убегать на ворота соперника Лукман после заброса от Де Рона, судья зафиксировал положение "вне игры".
  • 16'
    Тонко вырезал в штрафную соперника Де Кателаре на ход Лукману, но перехватил Матвиенко мяч в последний момент.
  • 15'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Эдерсон, сместился к линии штрафной и пробил по воротам, но угодил в Бондаря.
  • 14'
    С центра поля Степаненко забросил в штрафную на Марлона. Вернулся в оборону Коссуну и перехватил снаряд.
  • 13'
    Самарджич с правого фланга отдавал пас в штрафную на Лукмана, но тому пробить по воротам Бондарь не позволил.
  • 12'
    Ворвался в штрафную соперника на скорости Лукман после паса от Де Кателаре, но пробил рядом с дальней штангой.
  • 11'
    В центре поля сбивал Степаненко соперника в силовой борьбе. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • 10'
    С левого фланга низом прострелил Судаков в центр под удар Марлону, но Эдерсон перехватил этот пас.
  • 9'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Степаненко и забросил вперед на Зубкова. Судья остановил игру, зафиксировав фол в атаке.
  • 8'
    На фланге получил по ногам Марлон в борьбе против Эдерсона. Штрафной удар исполнять будут украинцы.
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    • 7'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Марлон и сбросил поперек на Зубкова, но тому оторваться от защитника не удалось.
    • 6'
      С угла поля навесил Судаков в центр штрафной, но после серии рикошетов вынес сферу за пределы поля Джимсити.
    • Угловой
      5'
      Перехватил мяч на фланге Зубков и прострелил в центр на Марлона, но того опередил Белланова и вынес на угловой.
    • 4'
      Диагональ исполнял Матвиенко на правый фланг, куда забегал Зубков, но добраться до мяча не удалось ему.
    • 3'
      Ворвался в штрафную соперника Марлон после паса от Эгиналдо, но пробить в окружении двоих защитников он не смог.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя оранжевых цветах, гости выбрали себе сине-черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 0:1 Аталанта

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    10.6% (14)
    Ничья
    21.2% (28)
    Аталанта
    68.2% (90)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.7% (79)
    Меньше
    31.3% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    85.22% (98)
    Нет
    14.78% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    45.5% (60)
    1:1 Ничья
    14.4% (19)
    0:2 Аталанта
    6.8% (9)
    1:3 Аталанта
    5.3% (7)
    0:1 Аталанта
    5.3% (7)
    2:2 Ничья
    3.8% (5)
    2:1 Шахтёр Донецк
    3.8% (5)
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    Шахтёр Донецк
    Аталанта
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