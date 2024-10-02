Тур: 2. Стадион: Фелтинс-Арена. Главный судья: Пиньейру Жоау
0:1
Первый тайм: 22'
Ход матча
20'
21'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Грам
Алаа
30
Гомес
Марлон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Грам АлааЗащитник
- Защитник
-
30 Гомес МарлонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 КевинНападающий
-
38 ПедриньоНападающий
-
39 НевертонНападающий
-
-
Главный тренер: Пушич Марино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Патрисиу РуйВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Коми ПьетроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ретеги МатеоНападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Аталанта
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
2.5
Среднее время на гол
180
36
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джимсити Берат
|1
|0.5
|Лукман Адемола
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Степаненко Тарас
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Грам Алаа
|1
|0
|Тобиас Винисиус
|1
|0
|Гомес Марлон
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2
Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Шахтёр Донецк - ТСК 0:1 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2
Аталанта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Болонья - Аталанта 1:1 Аталанта - Комо 2:3 Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2
Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0 Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|18.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|6 - 8
|3
|21.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|22.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|29.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|31.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|2 - 9
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|7 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|16.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|17.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|31.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|21.
|1
|0
|0
|1
|1 - 7
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|2 - 9
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Боруссия Д
|Адейеми Карим
|3
|Брест
|Сима Абдалла
|3
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3
|Барселона
|Левандовски Роберт
|2
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Барселона
|Гарсия Эрик
|1
|Селтик
|Шмейхель Каспер
|1
|Шахтёр Донецк
|Степаненко Тарас
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 0:1 Аталанта
Исход игры
Шахтёр Донецк
10.6% (14)
Ничья
21.2% (28)
Аталанта
68.2% (90)
Тотал 2.5
Больше
68.7% (79)
Меньше
31.3% (36)
Обе команды забьют
Да
85.22% (98)
Нет
14.78% (17)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
45.5% (60)
1:1 Ничья
14.4% (19)
0:2 Аталанта
6.8% (9)
1:3 Аталанта
5.3% (7)
0:1 Аталанта
5.3% (7)
2:2 Ничья
3.8% (5)
2:1 Шахтёр Донецк
3.8% (5)
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