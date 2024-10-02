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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 23. Стадион: .
Люн
2:1
Конец матча
Эгерсунд
0'
0:1
4' Гол
Салмон Джастин
8' Желтая карточка
Robert Williams2
36' Желтая карточка
Jo Staalesen
1:1
47' Гол
Jacob Hanstad
64' Желтая карточка
Jacob Hanstad
2:1
66' Гол
Хеллум Андреас
85' Вторая желтая карточка
Robert Williams2
90' Желтая карточка
Kjell André Thu
90'+6
1
Alexander
Pedersen
3
Joergen
Vedal
Sjoel
25
Malvin
Ingebrigtsen
4
Селл
Вильям
18
Зольберг-Нильсен
Герман
21
Julius
Friberg
Skaug
5
Even
Bydal
16
Adrian
Berntsen
9
Anders
Bjoerntvedt
Olsen
11
Хеллум
Андреас
20
Jacob
Hanstad
27
Sander
Loenning
2
Aadne
Midtskogen
6
Сальте
Торр
4
Фальхенер
Хенрик
16
Sivert
Strangstad
26
Салмон
Джастин
8
Chris
Sleveland
14
Jo
Staalesen
77
Joergen
Voilaas
99
Joacim
Holtan
12
Robert
Williams2
Люн
4-3-3
Эгерсунд
3-4-3

История личных встреч

Люн
Эгерсунд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
1:1
ВД
2:1
ВД
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Люн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Bjoerntvedt Olsen 9 (2) 0.36
Mathias Johansen 7 0.28
Jacob Hanstad 7 0.28
Хеллум Андреас 5 0.2
Julius Friberg Skaug 4 0.16
Adrian Berntsen 3 0.12
Селл Вильям 2 0.08
Зольберг-Нильсен Герман 2 0.08
Daniel Schneider 2 0.08
Salim Laghzaoui 2 0.08
Henrik Kristiansen 1 0.04
Joergen Vedal Sjoel 1 0.04
Brage Hylen 1 0.04
Abdurahim Laajab 1 (1) 0.04
Alexander Pedersen 0 0
Even Bydal 0 0
Haavard Meinseth 0 0
Эгерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 13 (1) 0.52
Magnus Lankhof-Dahlby 7 (1) 0.28
Stian Rokaas Michalsen 5 0.2
Салмон Джастин 5 0.2
Joacim Holtan 5 0.2
Heine Larsen 4 0.16
Ingvald Halgunset 3 0.12
Лане Джек 2 0.08
Henrik Elvevold 2 0.08
Chris Sleveland 1 0.04
Фальхенер Хенрик 1 0.04
Magnus Sandvik Hoeiseth 1 0.04
Таддесе Хоренус 0 0
Joergen Voilaas 0 0
Jo Staalesen 0 0
Robert Williams2 0 0
Fanuel Yrga-Alem 0 0

Карточки

Люн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Schneider 4 0
Even Bydal 4 0
Зольберг-Нильсен Герман 3 0
Anders Bjoerntvedt Olsen 3 0
Хеллум Андреас 2 0
Henrik Kristiansen 2 0
Julius Friberg Skaug 2 0
Joergen Vedal Sjoel 2 0
Abdurahim Laajab 1 0
Tobias Myhre 1 0
Malvin Ingebrigtsen 1 0
Haavard Meinseth 1 0
Mathias Johansen 1 0
Jacob Hanstad 1 0
Jan Halvor Halvorsen 1 0
Эгерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jo Staalesen 4 0
Фальхенер Хенрик 4 0
Салмон Джастин 4 0
Robert Williams2 2 1
Chris Sleveland 3 0
Ingvald Halgunset 3 0
Лане Джек 3 0
Таддесе Хоренус 3 0
Aadne Midtskogen 3 0
Heine Larsen 3 0
Kjell André Thu 2 0
Хельмерсен Андреас 2 0
Magnus Lankhof-Dahlby 2 0
Joacim Holtan 2 0
Keivan Ghaedamini 1 0
Sivert Strangstad 1 0
Sander Loenning 1 0
Madiodio Dia 1 0

Результаты матчей

Люн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Эгерсунд
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
13

Упущенные победы

8
12
Люн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Эгерсунд
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

16
17
Люн
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (7)
24% (6)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
28% (7)
24% (6)
Эгерсунд
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

19
21

Упущенные победы

24
29

Голы по времени матча

Забито

28
33
16 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
4
14%
3
9%
1-15
5
18%
4
12%
16-30
7
25%
5
15%
31-45
4
14%
3
9%
46-60
3
11%
11
33%
61-75
5
18%
7
21%
76-90

Пропущено

14
29
9 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
2
14%
6
21%
1-15
5
36%
4
14%
16-30
2
14%
4
14%
31-45
3
21%
4
14%
46-60
0
0%
7
24%
61-75
2
14%
4
14%
76-90

Забито

19
18
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
2
11%
0
0%
1-15
4
21%
3
17%
16-30
4
21%
2
11%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
2
11%
7
39%
61-75
5
26%
5
28%
76-90

Пропущено

23
17
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
4%
5
29%
29%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
2
9%
3
18%
31-45
5
22%
2
12%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
7
30%
3
18%
76-90

Забито

47
51
26 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 34
15 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
6
13%
3
6%
1-15
9
19%
7
14%
16-30
11
23%
7
14%
31-45
6
13%
4
8%
46-60
5
11%
18
35%
61-75
10
21%
12
24%
76-90

Пропущено

37
46
16 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 24
3
8%
11
24%
1-15
9
24%
5
11%
16-30
4
11%
7
15%
31-45
8
22%
6
13%
46-60
4
11%
10
22%
61-75
9
24%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Люн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Люн - Рёуфосс 1:2 Левангер - Люн 1:3 Согндаль - Люн 0:1 Люн - Олесунн 0:0
Волеренга - Люн 4:2 Люн - ИК Старт 2:2 Конгсвингер - Люн 1:1 Люн - Стабек 7:1 Мьёндален - Люн 1:2 Люн - Осане 3:1 Брюне - Люн 5:3 Люн - Согндаль 1:2 ИК Старт - Люн 1:4 Люн - Мьёндален 1:1 Рёуфосс - Люн 1:0 Люн - Санднес 5:0 Стабек - Люн 2:2 Люн - Левангер 3:1 Эгерсунд - Люн 1:1 Люн - Ранхейм 1:1
Эгерсунд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Осане - Эгерсунд 1:2 Эгерсунд - Стабек 2:1 Эгерсунд - Ранхейм 0:2 Левангер - Эгерсунд 2:1
Эгерсунд - Мосс 3:2 Рёуфосс - Эгерсунд 4:1 Эгерсунд - ИК Старт 3:2 Эгерсунд - Согндаль 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 Эгерсунд - Брюне 0:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Эгерсунд - Осане 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Стабек - Эгерсунд 4:5 Эгерсунд - Левангер 2:2 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 Эгерсунд - Люн 1:1

Результаты матчей

Люн
Эгерсунд

Точный счет

1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:5
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 24%
1:2
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
0:2
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:5
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
3
8 раз 32%
1
7 раз 28%
2
5 раз 20%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Люн
Эгерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
3
6
7
1.5
5
7
4
9
2.5
3
9
2
11
3.5
2
11
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
1.5
10
3
4
8
2.5
7
6
1
11
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
22
3
13
12
1.5
15
10
8
17
2.5
10
15
3
22
3.5
2
23
2
23
4.5
1
24
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 26 18 5 3 72 - 29 59
2.
Брюне
 25 15 4 6 42 - 24 49
3.
Мосс
 25 13 3 9 42 - 35 42
4.
Эгерсунд
 25 12 5 8 50 - 47 41
5.
Рёуфосс
 26 11 7 8 31 - 29 40
6.
Люн
 25 10 9 6 50 - 34 39
7.
Стабек
 26 11 6 9 52 - 49 39
8.
Конгсвингер
 25 9 10 6 40 - 44 37
9.
Ранхейм
 25 8 8 9 38 - 37 32
10.
Согндаль
 25 8 6 11 33 - 34 30
11.
ИК Старт
 25 8 6 11 39 - 47 30
12.
Осане
 25 7 6 12 36 - 45 27
13.
Левангер
 26 5 11 10 37 - 39 26
14.
Олесунн
 25 7 4 14 32 - 44 25
15.
Мьёндален
 26 6 7 13 33 - 47 25
16.
Санднес
 26 4 5 17 23 - 66 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 13 10 1 2 42 - 14 31
2.
Брюне
 13 9 3 1 25 - 10 30
3.
Мосс
 12 9 1 2 24 - 10 28
4.
Стабек
 13 7 2 4 30 - 19 23
5.
Люн
 13 5 6 2 28 - 14 21
6.
Конгсвингер
 13 5 6 2 23 - 24 21
7.
Осане
 13 5 4 4 21 - 22 19
8.
Согндаль
 12 5 3 4 23 - 15 18
9.
Ранхейм
 12 5 3 4 20 - 16 18
10.
ИК Старт
 12 5 3 4 20 - 21 18
11.
Эгерсунд
 12 5 3 4 17 - 18 18
12.
Рёуфосс
 13 5 3 5 15 - 15 18
13.
Мьёндален
 13 3 5 5 19 - 21 14
14.
Левангер
 13 3 4 6 19 - 18 13
15.
Олесунн
 13 3 2 8 17 - 25 11
16.
Санднес
 13 3 2 8 16 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 13 8 4 1 30 - 15 28
2.
Эгерсунд
 13 7 2 4 33 - 29 23
3.
Рёуфосс
 13 6 4 3 16 - 14 22
4.
Брюне
 12 6 1 5 17 - 14 19
5.
Люн
 12 5 3 4 22 - 20 18
6.
Конгсвингер
 12 4 4 4 17 - 20 16
7.
Стабек
 13 4 4 5 22 - 30 16
8.
Олесунн
 12 4 2 6 15 - 19 14
9.
Мосс
 13 4 2 7 18 - 25 14
10.
Ранхейм
 13 3 5 5 18 - 21 14
11.
Левангер
 13 2 7 4 18 - 21 13
12.
ИК Старт
 13 3 3 7 19 - 26 12
13.
Согндаль
 13 3 3 7 10 - 19 12
14.
Мьёндален
 13 3 2 8 14 - 26 11
15.
Осане
 12 2 2 8 15 - 23 8
16.
Санднес
 13 1 3 9 7 - 37 6
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 15 (8)
Стабек Bassekou Diabate 15 (2)
Левангер Sanel Bojadzic 15 (2)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 6
Брюне Christian Landu Landu 7
Брюне Andreas Dybevik 7
Рёуфосс Форс Виктор 7
Конгсвингер Eric Taylor 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 91'
    Malvin Ingebrigtsen уходит с поля. Jonas Skulstad выходит вместо него
  • 90'
    Кьелл Андре Ту получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Jo Staalesen уходит с поля. Henrik Elvevold выходит вместо него
  • 85'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Роберт Уильямс получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 84'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 79'
    Хеллум Андреас уходит с поля. Mathias Johansen выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Jo Staalesen получил желтую карточку от судьи
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