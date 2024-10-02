Тур: 23. Стадион: Бислетт.
0'
0:1
4' ГолСалмон Джастин
8' Желтая карточкаRobert Williams2
36' Желтая карточкаJo Staalesen
1:1
47' ГолJacob Hanstad
64' Желтая карточкаJacob Hanstad
2:1
66' ГолХеллум Андреас
85' Вторая желтая карточкаRobert Williams2
90' Желтая карточкаKjell André Thu
90'+6
Ход матча
4'
36'
47'
1:1
64'
66'
2:1
85'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
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-
-
-
Главный тренер: Jan Halvor Halvorsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Jo StaalesenПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Sammi Davis
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кьелл Андре Ту
История личных встреч
Люн
Эгерсунд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Люн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|9 (2)
|0.36
|Mathias Johansen
|7
|0.28
|Jacob Hanstad
|7
|0.28
|Хеллум Андреас
|5
|0.2
|Julius Friberg Skaug
|4
|0.16
|Adrian Berntsen
|3
|0.12
|Селл Вильям
|2
|0.08
|Зольберг-Нильсен Герман
|2
|0.08
|Daniel Schneider
|2
|0.08
|Salim Laghzaoui
|2
|0.08
|Henrik Kristiansen
|1
|0.04
|Joergen Vedal Sjoel
|1
|0.04
|Brage Hylen
|1
|0.04
|Abdurahim Laajab
|1 (1)
|0.04
|Alexander Pedersen
|0
|0
|Even Bydal
|0
|0
|Haavard Meinseth
|0
|0
Эгерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|13 (1)
|0.52
|Magnus Lankhof-Dahlby
|7 (1)
|0.28
|Stian Rokaas Michalsen
|5
|0.2
|Салмон Джастин
|5
|0.2
|Joacim Holtan
|5
|0.2
|Heine Larsen
|4
|0.16
|Ingvald Halgunset
|3
|0.12
|Лане Джек
|2
|0.08
|Henrik Elvevold
|2
|0.08
|Chris Sleveland
|1
|0.04
|Фальхенер Хенрик
|1
|0.04
|Magnus Sandvik Hoeiseth
|1
|0.04
|Таддесе Хоренус
|0
|0
|Joergen Voilaas
|0
|0
|Jo Staalesen
|0
|0
|Robert Williams2
|0
|0
|Fanuel Yrga-Alem
|0
|0
Карточки
Люн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Schneider
|4
|0
|Even Bydal
|4
|0
|Зольберг-Нильсен Герман
|3
|0
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|3
|0
|Хеллум Андреас
|2
|0
|Henrik Kristiansen
|2
|0
|Julius Friberg Skaug
|2
|0
|Joergen Vedal Sjoel
|2
|0
|Abdurahim Laajab
|1
|0
|Tobias Myhre
|1
|0
|Malvin Ingebrigtsen
|1
|0
|Haavard Meinseth
|1
|0
|Mathias Johansen
|1
|0
|Jacob Hanstad
|1
|0
|Jan Halvor Halvorsen
|1
|0
Эгерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jo Staalesen
|4
|0
|Фальхенер Хенрик
|4
|0
|Салмон Джастин
|4
|0
|Robert Williams2
|2
|1
|Chris Sleveland
|3
|0
|Ingvald Halgunset
|3
|0
|Лане Джек
|3
|0
|Таддесе Хоренус
|3
|0
|Aadne Midtskogen
|3
|0
|Heine Larsen
|3
|0
|Kjell André Thu
|2
|0
|Хельмерсен Андреас
|2
|0
|Magnus Lankhof-Dahlby
|2
|0
|Joacim Holtan
|2
|0
|Keivan Ghaedamini
|1
|0
|Sivert Strangstad
|1
|0
|Sander Loenning
|1
|0
|Madiodio Dia
|1
|0
Результаты матчей
Люн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Эгерсунд
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
13
Упущенные победы
8
12
Люн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Эгерсунд
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
16
17
Люн
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (7)
24% (6)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
28% (7)
24% (6)
Эгерсунд
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
19
21
Упущенные победы
24
29
Голы по времени матча
Забито
28
33
16 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
4
14%
3
9%
1-15
5
18%
4
12%
16-30
7
25%
5
15%
31-45
4
14%
3
9%
46-60
3
11%
11
33%
61-75
5
18%
7
21%
76-90
Пропущено
14
29
9 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
2
14%
6
21%
1-15
5
36%
4
14%
16-30
2
14%
4
14%
31-45
3
21%
4
14%
46-60
0
0%
7
24%
61-75
2
14%
4
14%
76-90
Забито
19
18
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
2
11%
0
0%
1-15
4
21%
3
17%
16-30
4
21%
2
11%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
2
11%
7
39%
61-75
5
26%
5
28%
76-90
Пропущено
23
17
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
4%
5
29%
29%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
2
9%
3
18%
31-45
5
22%
2
12%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
7
30%
3
18%
76-90
Забито
47
51
26 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 34
15 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
6
13%
3
6%
1-15
9
19%
7
14%
16-30
11
23%
7
14%
31-45
6
13%
4
8%
46-60
5
11%
18
35%
61-75
10
21%
12
24%
76-90
Пропущено
37
46
16 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 24
3
8%
11
24%
1-15
9
24%
5
11%
16-30
4
11%
7
15%
31-45
8
22%
6
13%
46-60
4
11%
10
22%
61-75
9
24%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Люн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Люн - Рёуфосс 1:2 Левангер - Люн 1:3 Согндаль - Люн 0:1 Люн - Олесунн 0:0
Волеренга - Люн 4:2 Люн - ИК Старт 2:2 Конгсвингер - Люн 1:1 Люн - Стабек 7:1 Мьёндален - Люн 1:2 Люн - Осане 3:1 Брюне - Люн 5:3 Люн - Согндаль 1:2 ИК Старт - Люн 1:4 Люн - Мьёндален 1:1 Рёуфосс - Люн 1:0 Люн - Санднес 5:0 Стабек - Люн 2:2 Люн - Левангер 3:1 Эгерсунд - Люн 1:1 Люн - Ранхейм 1:1
Эгерсунд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Осане - Эгерсунд 1:2 Эгерсунд - Стабек 2:1 Эгерсунд - Ранхейм 0:2 Левангер - Эгерсунд 2:1
Эгерсунд - Мосс 3:2 Рёуфосс - Эгерсунд 4:1 Эгерсунд - ИК Старт 3:2 Эгерсунд - Согндаль 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 Эгерсунд - Брюне 0:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Эгерсунд - Осане 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Стабек - Эгерсунд 4:5 Эгерсунд - Левангер 2:2 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 Эгерсунд - Люн 1:1
Результаты матчей
Люн
Эгерсунд
Точный счет
1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:5
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 24%
1:2
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
0:2
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:5
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
3
8 раз 32%
1
7 раз 28%
2
5 раз 20%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Люн
Эгерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
93
67
57
49
39
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
75
103
48
76
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
223
1312
1510
817
1015
322
223
223
124
124
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|15 (8)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|15 (2)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|15 (2)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|12 (6)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|7
|Брюне
|Andreas Dybevik
|7
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|7
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|7