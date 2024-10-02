Тур: 26. Стадион: Intility Arena.
0'
1:0
15' ГолJones El-Abdellaoui
2:0
28' ГолCarl Lange
3:0
36' ГолРийкс Мис
3:1
50' ГолСвеен Оле
3:2
67' ГолСвеен Оле
4:2
75' ГолБорхгревинк Кристиан
90'+5
Ход матча
15'
28'
36'
3:0
50'
3:1
67'
3:2
75'
21
Шёнг
Магнус
15
Хаген
Элиас
17
Carl
Lange
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
-
17 Carl LangeПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Камара ОлаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Бренден ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
20 Alie Conteh
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
История личных встреч
Волеренга
Мьёндален
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
13 матчей
61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
2.5
1.29
Среднее время на гол
36
70
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.29
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.85
1.15
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
48
78
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jones El-Abdellaoui
|12
|0.46
|Рийкс Мис
|12
|0.46
|Браянац Муамер
|9
|0.35
|Странд Петтер
|6
|0.23
|Бьёрдаль Хенрик
|5 (2)
|0.19
|Хоканс Даниэль
|5
|0.19
|Камара Ола
|4
|0.15
|Риснаес Магнус
|3
|0.12
|Борхгревинк Кристиан
|2
|0.08
|Carl Lange
|2
|0.08
|Хеденстад Вегар
|2
|0.08
|Filip Thorvaldsen
|2
|0.08
|Юклеред Симен
|1
|0.04
|Хаген Элиас
|1
|0.04
|Fidel Brice Ambina
|1
|0.04
|Aaron Kiil Olsen
|1
|0.04
|Adrian Kurd Roenning
|1
|0.04
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.04
|Ярл Себастиан
|1
|0.04
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брингакер Матиас
|7
|0.27
|Ольсен Мейнхард
|6 (1)
|0.23
|Alie Conteh
|5
|0.19
|Mats Pedersen
|3
|0.12
|Бренден Эрик
|3
|0.12
|Свеен Оле
|3
|0.12
|Холтен Расмус
|2
|0.08
|Эверби Сиверт
|1
|0.04
|Вогт Педер
|1
|0.04
|Скоген Сондре
|1
|0.04
|Keerat Singh
|1
|0.04
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Овенстад Мартин
|0
|0
|Моберг Вегар
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
|Andreas Heredia-Randen
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fidel Brice Ambina
|7
|0
|Борхгревинк Кристиан
|4
|0
|Рийкс Мис
|2
|1
|Кройцриглер Мартин
|3
|0
|Aaron Kiil Olsen
|3
|0
|Хеденстад Вегар
|2
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Jones El-Abdellaoui
|2
|0
|Странд Петтер
|1
|0
|Carl Lange
|1
|0
|Риснаес Магнус
|1
|0
|Stian Sjoevold Thorstensen
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сольберг Йоаким
|5
|0
|Скоген Сондре
|4
|0
|Холтен Расмус
|4
|0
|Andreas Heredia-Randen
|4
|0
|Свеен Оле
|2
|1
|Бренден Эрик
|2
|1
|Thomas Kinn
|2
|1
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Вогт Педер
|3
|0
|Хольст-Ларсен Фабиан
|3
|0
|Alie Conteh
|1
|1
|Эверби Сиверт
|2
|0
|Mats Pedersen
|2
|0
|Simon Appiah
|2
|0
|Kevin Nicol
|1
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Брингакер Матиас
|1
|0
|Johannes Dahlby
|1
|0
|Eivind Helgeland
|1
|0
|Jesper Svenungsen Skau
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
0% (0)
23% (3)
Мьёндален
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
2
9
Волеренга
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Мьёндален
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
26
16
Волеренга
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Мьёндален
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
12% (3)
35% (9)
54% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
28
25
Голы по времени матча
Забито
43
14
19 В 1-м тайме 4
24 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
4
9%
2
14%
1-15
11
26%
1
7%
16-30
4
9%
1
7%
31-45
6
14%
2
14%
46-60
7
16%
5
36%
61-75
11
26%
3
21%
76-90
Пропущено
13
26
4 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
8%
5
19%
1-15
1
8%
4
15%
16-30
2
15%
5
19%
31-45
3
23%
3
12%
46-60
5
38%
5
19%
61-75
1
8%
4
15%
76-90
Забито
29
20
14 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
2
7%
4
20%
1-15
6
21%
2
10%
16-30
6
21%
6
30%
31-45
4
14%
6
30%
46-60
6
21%
1
5%
61-75
5
17%
1
5%
76-90
Пропущено
16
20
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
2
13%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
5
31%
3
15%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
4
25%
6
30%
61-75
4
25%
3
15%
76-90
Забито
72
34
33 В 1-м тайме 16
39 Во 2-м тайме 18
19 Забивали первыми 11
1 Не забивали 5
6
8%
6
18%
1-15
17
24%
3
9%
16-30
10
14%
7
21%
31-45
10
14%
8
24%
46-60
13
18%
6
18%
61-75
16
22%
4
12%
76-90
Пропущено
29
46
11 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 23
3
10%
6
13%
1-15
1
3%
7
15%
16-30
7
24%
8
17%
31-45
4
14%
7
15%
46-60
9
31%
11
24%
61-75
5
17%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Конгсвингер - Волеренга 2:2 Волеренга - Олесунн 4:1 Брюне - Волеренга 1:1 Волеренга - Осане 5:0
Санднес - Волеренга 0:2 Волеренга - Люн 4:2 Левангер - Волеренга 1:4 Волеренга - Рёуфосс 3:0 Мосс - Волеренга 0:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 ИК Старт - Волеренга 1:2 Волеренга - Санднес 8:0 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2
Мьёндален
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Олесунн - Мьёндален 0:1 Мьёндален - Конгсвингер 1:2 Осане - Мьёндален 5:0 Мьёндален - Брюне 1:1
Мосс - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Левангер 2:0 Ранхейм - Мьёндален 0:1 Левангер - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Санднес 0:1 ИК Старт - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 1:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Санднес - Мьёндален 2:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Люн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0
Результаты матчей
Волеренга
Мьёндален
Точный счет
3:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:2
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
8
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
4:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
5 раз 19%
4
4 раза 15%
5
3 раза 12%
0
1 раз 4%
8
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Мьёндален
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
94
49
94
211
67
112
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
49
49
112
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
251
Больше Меньше
206
197
818
1313
323
818
125
422
125
125
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|15 (8)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|15 (2)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|15 (2)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|12 (6)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|7
|Брюне
|Andreas Dybevik
|7
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|7
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|7