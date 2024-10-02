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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 26. Стадион: .
Волеренга
4:2
Конец матча
Мьёндален
0'
1:0
15' Гол
Jones El-Abdellaoui
2:0
28' Гол
Carl Lange
3:0
36' Гол
Рийкс Мис
3:1
50' Гол
Свеен Оле
3:2
67' Гол
Свеен Оле
4:2
75' Гол
Борхгревинк Кристиан
90'+5
21
Шёнг
Магнус
2
Борхгревинк
Кристиан
3
Aleksander
Hammer
Kjelsen
55
Ярл
Себастиан
6
Хеденстад
Вегар
24
Странд
Петтер
15
Хаген
Элиас
17
Carl
Lange
25
Jones
El-Abdellaoui
9
Рийкс
Мис
26
Filip
Thorvaldsen
1
Thomas
Kinn
8
Свеен
Оле
6
Сольберг
Йоаким
5
Эверби
Сиверт
2
Эриксен
Сивер
Скаар
23
Jesper
Svenungsen
Skau
7
Овенстад
Мартин
45
Ольсен
Мейнхард
9
Брингакер
Матиас
14
Niclas
Schjoeth
Semmen
24
Mats
Pedersen
Волеренга
4-3-3
Мьёндален
3-4-3

История личных встреч

Волеренга
Мьёндален

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
5:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
4:1
Э
0:1
ТМС
0:2
ТМК
2:1
Э
1:0
Э
2:0
ТМК
0:2
Э
0:1
Э
4:2
КН
3:1

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

2.5
1.29

Среднее время на гол

36
70

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.85
1.15

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

48
78

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jones El-Abdellaoui 12 0.46
Рийкс Мис 12 0.46
Браянац Муамер 9 0.35
Странд Петтер 6 0.23
Бьёрдаль Хенрик 5 (2) 0.19
Хоканс Даниэль 5 0.19
Камара Ола 4 0.15
Риснаес Магнус 3 0.12
Борхгревинк Кристиан 2 0.08
Carl Lange 2 0.08
Хеденстад Вегар 2 0.08
Filip Thorvaldsen 2 0.08
Юклеред Симен 1 0.04
Хаген Элиас 1 0.04
Fidel Brice Ambina 1 0.04
Aaron Kiil Olsen 1 0.04
Adrian Kurd Roenning 1 0.04
Кройцриглер Мартин 1 0.04
Ярл Себастиан 1 0.04
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брингакер Матиас 7 0.27
Ольсен Мейнхард 6 (1) 0.23
Alie Conteh 5 0.19
Mats Pedersen 3 0.12
Бренден Эрик 3 0.12
Свеен Оле 3 0.12
Холтен Расмус 2 0.08
Эверби Сиверт 1 0.04
Вогт Педер 1 0.04
Скоген Сондре 1 0.04
Keerat Singh 1 0.04
Love Reuterswaerd 0 0
Овенстад Мартин 0 0
Моберг Вегар 0 0
Brinder Singh 0 0
Andreas Heredia-Randen 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fidel Brice Ambina 7 0
Борхгревинк Кристиан 4 0
Рийкс Мис 2 1
Кройцриглер Мартин 3 0
Aaron Kiil Olsen 3 0
Хеденстад Вегар 2 0
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Jones El-Abdellaoui 2 0
Странд Петтер 1 0
Carl Lange 1 0
Риснаес Магнус 1 0
Stian Sjoevold Thorstensen 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сольберг Йоаким 5 0
Скоген Сондре 4 0
Холтен Расмус 4 0
Andreas Heredia-Randen 4 0
Свеен Оле 2 1
Бренден Эрик 2 1
Thomas Kinn 2 1
Ольсен Мейнхард 3 0
Вогт Педер 3 0
Хольст-Ларсен Фабиан 3 0
Alie Conteh 1 1
Эверби Сиверт 2 0
Mats Pedersen 2 0
Simon Appiah 2 0
Kevin Nicol 1 0
Токстад Кристоффер 1 0
Овенстад Мартин 1 0
Брингакер Матиас 1 0
Johannes Dahlby 1 0
Eivind Helgeland 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0

Результаты матчей

Волеренга
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
0% (0)
23% (3)
Мьёндален
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

2
9
Волеренга
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Мьёндален
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

26
16
Волеренга
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Мьёндален
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
12% (3)
35% (9)
54% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

28
25

Голы по времени матча

Забито

43
14
19 В 1-м тайме 4
24 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
4
9%
2
14%
1-15
11
26%
1
7%
16-30
4
9%
1
7%
31-45
6
14%
2
14%
46-60
7
16%
5
36%
61-75
11
26%
3
21%
76-90

Пропущено

13
26
4 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
8%
5
19%
1-15
1
8%
4
15%
16-30
2
15%
5
19%
31-45
3
23%
3
12%
46-60
5
38%
5
19%
61-75
1
8%
4
15%
76-90

Забито

29
20
14 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
2
7%
4
20%
1-15
6
21%
2
10%
16-30
6
21%
6
30%
31-45
4
14%
6
30%
46-60
6
21%
1
5%
61-75
5
17%
1
5%
76-90

Пропущено

16
20
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
2
13%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
5
31%
3
15%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
4
25%
6
30%
61-75
4
25%
3
15%
76-90

Забито

72
34
33 В 1-м тайме 16
39 Во 2-м тайме 18
19 Забивали первыми 11
1 Не забивали 5
6
8%
6
18%
1-15
17
24%
3
9%
16-30
10
14%
7
21%
31-45
10
14%
8
24%
46-60
13
18%
6
18%
61-75
16
22%
4
12%
76-90

Пропущено

29
46
11 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 23
3
10%
6
13%
1-15
1
3%
7
15%
16-30
7
24%
8
17%
31-45
4
14%
7
15%
46-60
9
31%
11
24%
61-75
5
17%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Конгсвингер - Волеренга 2:2 Волеренга - Олесунн 4:1 Брюне - Волеренга 1:1 Волеренга - Осане 5:0
Санднес - Волеренга 0:2 Волеренга - Люн 4:2 Левангер - Волеренга 1:4 Волеренга - Рёуфосс 3:0 Мосс - Волеренга 0:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 ИК Старт - Волеренга 1:2 Волеренга - Санднес 8:0 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2
Мьёндален
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Олесунн - Мьёндален 0:1 Мьёндален - Конгсвингер 1:2 Осане - Мьёндален 5:0 Мьёндален - Брюне 1:1
Мосс - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Левангер 2:0 Ранхейм - Мьёндален 0:1 Левангер - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Санднес 0:1 ИК Старт - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 1:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Санднес - Мьёндален 2:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Люн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0

Результаты матчей

Волеренга
Мьёндален

Точный счет

3:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:2
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
8
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
4:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
5 раз 19%
4
4 раза 15%
5
3 раза 12%
0
1 раз 4%
8
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Мьёндален

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
2
9
4
1.5
4
9
9
4
2.5
2
11
6
7
3.5
1
12
3
10
4.5
1
12
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
1.5
Больше Меньше
4
9
4
9
2.5
1
12
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
1
0.5
Больше Меньше
20
6
19
7
1.5
8
18
13
13
2.5
3
23
8
18
3.5
1
25
4
22
4.5
1
25
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 26 18 5 3 72 - 29 59
2.
Брюне
 25 15 4 6 42 - 24 49
3.
Мосс
 25 13 3 9 42 - 35 42
4.
Эгерсунд
 25 12 5 8 50 - 47 41
5.
Рёуфосс
 26 11 7 8 31 - 29 40
6.
Люн
 25 10 9 6 50 - 34 39
7.
Стабек
 26 11 6 9 52 - 49 39
8.
Конгсвингер
 25 9 10 6 40 - 44 37
9.
Ранхейм
 25 8 8 9 38 - 37 32
10.
Согндаль
 25 8 6 11 33 - 34 30
11.
ИК Старт
 25 8 6 11 39 - 47 30
12.
Осане
 25 7 6 12 36 - 45 27
13.
Левангер
 26 5 11 10 37 - 39 26
14.
Олесунн
 25 7 4 14 32 - 44 25
15.
Мьёндален
 26 6 7 13 33 - 47 25
16.
Санднес
 26 4 5 17 23 - 66 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 13 10 1 2 42 - 14 31
2.
Брюне
 13 9 3 1 25 - 10 30
3.
Мосс
 12 9 1 2 24 - 10 28
4.
Стабек
 13 7 2 4 30 - 19 23
5.
Люн
 13 5 6 2 28 - 14 21
6.
Конгсвингер
 13 5 6 2 23 - 24 21
7.
Осане
 13 5 4 4 21 - 22 19
8.
Согндаль
 12 5 3 4 23 - 15 18
9.
Ранхейм
 12 5 3 4 20 - 16 18
10.
ИК Старт
 12 5 3 4 20 - 21 18
11.
Эгерсунд
 12 5 3 4 17 - 18 18
12.
Рёуфосс
 13 5 3 5 15 - 15 18
13.
Мьёндален
 13 3 5 5 19 - 21 14
14.
Левангер
 13 3 4 6 19 - 18 13
15.
Олесунн
 13 3 2 8 17 - 25 11
16.
Санднес
 13 3 2 8 16 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 13 8 4 1 30 - 15 28
2.
Эгерсунд
 13 7 2 4 33 - 29 23
3.
Рёуфосс
 13 6 4 3 16 - 14 22
4.
Брюне
 12 6 1 5 17 - 14 19
5.
Люн
 12 5 3 4 22 - 20 18
6.
Конгсвингер
 12 4 4 4 17 - 20 16
7.
Стабек
 13 4 4 5 22 - 30 16
8.
Олесунн
 12 4 2 6 15 - 19 14
9.
Мосс
 13 4 2 7 18 - 25 14
10.
Ранхейм
 13 3 5 5 18 - 21 14
11.
Левангер
 13 2 7 4 18 - 21 13
12.
ИК Старт
 13 3 3 7 19 - 26 12
13.
Согндаль
 13 3 3 7 10 - 19 12
14.
Мьёндален
 13 3 2 8 14 - 26 11
15.
Осане
 12 2 2 8 15 - 23 8
16.
Санднес
 13 1 3 9 7 - 37 6
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 15 (8)
Стабек Bassekou Diabate 15 (2)
Левангер Sanel Bojadzic 15 (2)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 6
Брюне Christian Landu Landu 7
Брюне Andreas Dybevik 7
Рёуфосс Форс Виктор 7
Конгсвингер Eric Taylor 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Г О О О О Л - Рийкс Мис бьет в цель!
    • 28'
      Jones El-Abdellaoui сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Карл Ланге бьет в цель!
    • 15'
      Карл Ланге сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Jones El-Abdellaoui бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Волеренга 4:2 Мьёндален онлайн

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