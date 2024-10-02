Первый тайм

10' 10 минут отыграли соперники на поле. Стоит отметить тот факт, что пока активнее на поле смотрятся все же представители французского клуба.

8' Винисиус сместился с левого края в центр и пробил в левый угол. В прыжке до мяча дотянулся голкипер "Лилля", который забрал сферу в перчатки.

7' Рюдигер выполнял пас с левого края в штрафной соперника, но этот пас оставлял желать лучшего. Мяч в руки голкиперу прилетел.

6' Дэвид пытался сейчас мяч на правом краю сохранить под контролем для своей команды, но сфера по итоге вылетела за пределы поля. От ворот.

4' Сегодня Мбаппе на скамейке запасных, там же и Модрич. Оба игрока что-то мучное употребляют в пищу. Мы ждем их выхода после перерыва.

3' Несколько неплохих забросов к воротам соперника уже выполнили французы, но "Реал" здорово сыграл в обороне и сумел отбиться от наступлений соперников.