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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Лилль
0:0
Первый тайм: 9'
Реал Мадрид
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 83 Владение мячом, % 17

Владение мячом

Прогнозы 143
Лилль 2.8% (4)
X 7.7% (11)
Реал Мадрид 89.5% (128)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Реал Мадрид
6.40
Реклама, pari.ru
6.00
1.85
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
18
Диаките
Бафоде
4
Рибейро
Алешандро
5
Гудмундссон
Габриэль
22
Сантос
Тьяго
II
20
Баккер
Митчел
32
Буадди
Айюб
21
Андре
Бенжамин
10
Кабелла
Реми
23
Жегрова
Эдон
9
Дэвид
Джонатан
13
Лунин
Андрей
2
Карвахаль
Даниэль
22
Рюдигер
Антонио
3
Милитао
Эдер
23
Менди
Ферлан
8
Вальверде
Федерико
14
Тчуамени
Орельен
6
Камавинга
Эдуардо
5
Беллингем
Джуд
16
Эндрик
II
7
Винисиус
Жуниор
Лилль
5-3-2
Реал Мадрид
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рюдигер Антонио 1 0.5
Мбаппе Килиан 1 0.5
Эндрик II 1 0.5
Модрич Лука 0 0
Родриго 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Анхель 1 1
Андре Бенжамин 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Буадди Айюб 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модрич Лука 1 0
Васкес Лукас 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Милитао Эдер 1 0
Карло Анчелотти 1 0

Результаты матчей

Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гавр - Лилль 0:3 Лилль - Страсбург 3:3 Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0
Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Лилль - Дейнзе 3:1 Лилль - Ницца 2:2 Нант - Лилль 1:2 Лилль - Лион 3:4
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0

Результаты матчей

Лилль
Реал Мадрид

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лилль
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Байер Л
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 4 - 0 4
5.
Интер Милан
 2 1 1 0 4 - 0 4
6.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Аталанта
 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Арсенал
 2 1 1 0 2 - 0 4
10.
Бавария
 0:0 2 1 1 0 9 - 2 4
11.
Астон Вилла
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
12.
Ливерпуль
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Ювентус
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Реал Мадрид
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
15.
Бенфика
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
Атлетико М
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
17.
Монако
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
18.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 2 3
19.
ПСЖ
 2 1 0 1 1 - 2 3
20.
Селтик
 2 1 0 1 6 - 8 3
21.
Фейеноорд
 2 1 0 1 3 - 6 3
22.
Болонья
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
23.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
24.
Штутгарт
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 3 1
26.
РБ Лейпциг
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Штурм Грац
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Лилль
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
29.
Брюгге
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
30.
Динамо Загреб
 0:0 2 0 1 1 2 - 9 1
31.
Жирона
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Милан
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 6 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
35.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1 1 0 0 7 - 1 3
2.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Бавария
 0:0 1 1 0 0 9 - 2 3
9.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
10.
Ювентус
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Реал Мадрид
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
12.
Атлетико М
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Монако
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
16.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Астон Вилла
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Ливерпуль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Бенфика
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Болонья
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
ПСВ
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
РБ Лейпциг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
25.
Штурм Грац
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
26.
Лилль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
Динамо Загреб
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
28.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Жирона
 1 0 0 1 2 - 3 0
31.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
32.
Брюгге
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
35.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Астон Вилла
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Ливерпуль
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Бенфика
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Фейеноорд
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Спортинг Л
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Бавария
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Ювентус
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Реал Мадрид
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Атлетико М
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Монако
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Болонья
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Брюгге
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
24.
Селтик
 1 0 0 1 1 - 7 0
25.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
РБ Лейпциг
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Штурм Грац
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Лилль
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 0 - 4 0
33.
Динамо Загреб
 0:0 1 0 0 1 2 - 9 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Брест Сима Абдалла 3
Боруссия Д Гирасси Серу 3
Барселона Левандовски Роберт 2
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 2
Барселона Гарсия Эрик 1
Селтик Шмейхель Каспер 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    10 минут отыграли соперники на поле. Стоит отметить тот факт, что пока активнее на поле смотрятся все же представители французского клуба. 
  • 8'
    Винисиус сместился с левого края в центр и пробил в левый угол. В прыжке до мяча дотянулся голкипер "Лилля", который забрал сферу в перчатки. 
  • 7'
    Рюдигер выполнял пас с левого края в штрафной соперника, но этот пас оставлял желать лучшего. Мяч в руки голкиперу прилетел. 
  • 6'
    Дэвид пытался сейчас мяч на правом краю сохранить под контролем для своей команды, но сфера по итоге вылетела за пределы поля. От ворот. 
  • 4'
    Сегодня Мбаппе на скамейке запасных, там  же и Модрич. Оба игрока что-то мучное употребляют в пищу. Мы ждем их выхода после перерыва. 
  • 3'
    Несколько неплохих забросов к воротам соперника уже выполнили французы, но "Реал" здорово сыграл в обороне и сумел отбиться от наступлений соперников. 
  • 2'
    Туманно сегодня во Франции. Возможно, причина тому петарды, будем разбираться. Игроки "Лилля" сегодня на поле в красно-синем", а игроки "Реала" - в сливочном. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лилль 0:0 Реал Мадрид онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лилль 0:0 Реал Мадрид

Исход игры
Лилль
3.4% (5)
Ничья
7.4% (11)
Реал Мадрид
89.3% (133)
Тотал 2.5
Больше
73.04% (84)
Меньше
26.96% (31)
Обе команды забьют
Да
76.52% (88)
Нет
23.48% (27)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
40.9% (61)
1:3 Реал Мадрид
11.4% (17)
0:2 Реал Мадрид
10.7% (16)
0:1 Реал Мадрид
6% (9)
1:1 Ничья
3.4% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
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Лилль
Реал Мадрид
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