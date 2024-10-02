Первый тайм

14' Кто-то из игроков "Брюгге" на левом фланге оказался в офсайде.

13' Гости исполнили угловой удар. Мяч отскочил на Рафаэля Онедику, чей удар с линии штрафной площади соперники заблокировали.

12' "Штурм" старается больше контролировать мяч, но при этом действует неспешно. гости стараются быстро переходить в атаку и доводят их до ударов по воротам.

10' Дальний удар Ютгла получился выше и левее ворот.

9' Цолис оказался на правом фланге и получил пас на ход. Христос немного замешкался, оказался в окружении соперников и мяч потерял.

8' Сков Ольсен справа навесил на Ютглу, который с лёта ногой пробил выше ворот.