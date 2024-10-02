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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Агаев Алияр
Штурм Грац
0:0
Первый тайм: 13'
Брюгге
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 123
Штурм Грац 14.6% (18)
X 52.8% (65)
Брюгге 32.5% (40)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Штурм Грац
Ничья
Брюгге
4.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Схерпен
Кьелл
2
Джонстон
Макс
47
Айву
Эмануэль
35
Гайрхофер
Никлас
22
Газибегович
Юсуф
21
Чуквуани
Точи
8
Ялькуйе
Малик
10
Китеишвили
Отар
15
Бовинг
Виллиам
18
Бирет
Мика
36
Камара
Амади
22
Миньоле
Симон
4
Ордоньес
Хоэль
30
Яшари
Ардон
44
Мехеле
Брэндон
65
Сейс
Хоакин
55
Кюйпер
Максим
7
Сков-Ольсен
Андреас
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
8
Цолис
Христос
9
Ютгла
Ферран
Штурм Грац
4-1-2-1-2
Брюгге
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 1 1
Горенц-Станкович Йон 1 0
Газибегович Юсуф 1 0
Хорват Томи 1 0
Джонстон Макс 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 1 0

Результаты матчей

Штурм Грац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
0
Штурм Грац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм Грац
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1
Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Кремсер - Штурм Грац 2:4 Штурм Грац - Брине Гросупле 4:2 Штурм Грац - Порту 0:2 Штурм Грац - Монако 2:2 Штурм Грац - Аль-Духаиль 2:2 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Штурм Грац - Донауфельд 4:2 Тилльмич - Штурм Грац 0:2
Брюгге
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Брюгге - Гент 2:4 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Кортрейк - Брюгге 0:3
Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Дендер - Брюгге 1:2 Брюгге - Антверпен 1:0 Генк - Брюгге 3:2 Стандард - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Норвич 3:0 Брюгге - Дендер 0:0 ПСВ - Брюгге 1:1 Брюгге - АЕК 4:1 Кнокке - Брюгге 1:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Брюгге - Фиорентина 1:1

Результаты матчей

Штурм Грац
Брюгге

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Штурм Грац
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Байер Л
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Ливерпуль
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 4 - 0 4
6.
Интер Милан
 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Аталанта
 2 1 1 0 3 - 0 4
9.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Арсенал
 2 1 1 0 2 - 0 4
11.
Бавария
 0:0 2 1 1 0 9 - 2 4
12.
Астон Вилла
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
13.
Ювентус
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Реал Мадрид
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
15.
Бенфика
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
Атлетико М
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
17.
Монако
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
18.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 2 3
19.
ПСЖ
 2 1 0 1 1 - 2 3
20.
Селтик
 2 1 0 1 6 - 8 3
21.
Фейеноорд
 2 1 0 1 3 - 6 3
22.
Болонья
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
23.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
24.
Штутгарт
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 3 1
26.
РБ Лейпциг
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Штурм Грац
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Лилль
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
29.
Брюгге
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
30.
Динамо Загреб
 0:0 2 0 1 1 2 - 9 1
31.
Жирона
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Милан
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 6 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
35.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1 1 0 0 7 - 1 3
2.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Бавария
 0:0 1 1 0 0 9 - 2 3
9.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
10.
Ливерпуль
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Ювентус
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
12.
Реал Мадрид
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
13.
Атлетико М
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Монако
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
17.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Астон Вилла
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Бенфика
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Болонья
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
ПСВ
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
РБ Лейпциг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
25.
Штурм Грац
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
26.
Лилль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
Динамо Загреб
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
28.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Жирона
 1 0 0 1 2 - 3 0
31.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
32.
Брюгге
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
35.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Астон Вилла
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Ливерпуль
 1:0 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Бенфика
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Фейеноорд
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Спортинг Л
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Бавария
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Ювентус
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Реал Мадрид
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Атлетико М
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Монако
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Брюгге
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Селтик
 1 0 0 1 1 - 7 0
24.
Болонья
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
РБ Лейпциг
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Штурм Грац
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Лилль
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 0 - 4 0
33.
Динамо Загреб
 0:0 1 0 0 1 2 - 9 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Брест Сима Абдалла 3
Боруссия Д Гирасси Серу 3
Барселона Левандовски Роберт 2
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 2
Барселона Гарсия Эрик 1
Селтик Шмейхель Каспер 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    14'
    Кто-то из игроков "Брюгге" на левом фланге оказался в офсайде.
  • Угловой
    13'
    Гости исполнили угловой удар. Мяч отскочил на Рафаэля Онедику, чей удар с линии штрафной площади соперники заблокировали.
  • 12'
    "Штурм" старается больше контролировать мяч, но при этом действует неспешно. гости стараются быстро переходить в атаку и доводят их до ударов по воротам.
  • 10'
    Дальний удар Ютгла получился выше и левее ворот.
  • 9'
    Цолис оказался на правом фланге и получил пас на ход. Христос немного замешкался, оказался в окружении соперников и мяч потерял.
  • 8'
    Сков Ольсен справа навесил на Ютглу, который с лёта ногой пробил выше ворот.
  • 7'
    Бельгийцы левыми флангом разогнали атаку, но Цолис пропустил мяч под ногой за боковую линию поля.
  • 6'
    Ялькуйе справа прошёл вперёд и упустил мяч за боковую линию поля.
  • 4'
    Первые минуты встречи "Штурм" больше контролирует мяч, нор подходов к чужой штрафной площади нет.
  • Фол, нарушение
    3'
    Бирет на правом фланге атаки нарушил правила.
  • 2'
    "Штурм" играет в белой форме, "Брюгге" - в полосатых сине-чёрных футболках и синих трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Вертезее Штадионе"!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Штурм Грац 0:0 Брюгге

Исход игры
Штурм Грац
14.6% (18)
Ничья
52.8% (65)
Брюгге
32.5% (40)
Тотал 2.5
Больше
42.48% (48)
Меньше
57.52% (65)
Обе команды забьют
Да
85.84% (97)
Нет
14.16% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.7% (50)
1:2 Брюгге
22% (27)
2:1 Штурм Грац
6.5% (8)
2:2 Ничья
5.7% (7)
0:1 Брюгге
4.9% (6)
1:0 Штурм Грац
4.1% (5)
0:0 Ничья
3.3% (4)
1:3 Брюгге
1.6% (2)
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