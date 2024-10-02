Симонс с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Ювентуса" выбили мяч на правую половину поля к линии штрафной площади, Айдара в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Влахович и Копмейнерс разогнали атаку по левой половине поля, в завершении эпизода Тён от боковой линии штрафной площади сделал прострел на ближний угол вратарской, Душан при игре в подкате при попытке добраться до мяча сбил Раума.

Раум с левого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Шешко, Ди Грегорио прочитал момент и спокойно перехватил мяч при игре на выходе.

Николас Гонсалес теперь уже сел на газон и показал, что у него проблемы с мышцей бедра, в составе "Ювентуса" уже готова вторая вынужденная замена.

Калюлю выполнил передачу на ход Маккенни по левому флангу, Баумгартнер накрыл Уэстона и выбил мяч в аут.

7' Бремер по итогам прошлого эпизода неудачно поставил ногу и в итоге получил повреждение колена, вышли на поле врачи "Ювентуса", Гатти уже также отправился быстро разминаться.

6' Из центра поля последовал заброс на ход Опенда по правой половине поля, Лои выиграл борьбу за мяч у Бремера, далее Опенда совершил прострел в центр штрафной площади, Калюлю при игре в подкате рискованно выбил мяч на угловой, мяч прошёл рядом со штангой.

5' Влахович выполнил хорошую передачу на правый угол штрафной площади на ход Копемейнерсу, Тён не смог сразу сделать прострел в центр штрафной, но затем от боковой линии штрафной площади последовала подача в центр штрафной, Влахович под давлением соперника не смог как следует головой пробить по воротам.

4' Сами игроки "Ювентуса" уже также попытались провести атаку по левому флангу, но Гертрейда грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут.

3' "Лейпциг" старается начать матч с высокого прессинга, но "Ювентус" грамотно работает от обороны и не позволяет "быкам" создать что-то серьёзное.

2' Опенда совершил рывок по правому флангу, но под давлением двух соперников у Лои не прошла передача в штрафную площадь от лицевой линии поля.