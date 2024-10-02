Тур: 2. Стадион: Эштадиу да Луш. Главный судья: Гозубуик Сердар
0:0
Первый тайм: 11'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
44
Араужу
Томаш
61
Флорентину
10
Кекчю
Оркун
13
Облак
Ян
12
Лино
Сэмуел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Каборе ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
75 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лино СэмуелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Галан ХавиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бенфика
Атлетико М
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кекчю Оркун
|1
|0.5
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|0.5
|Бах Александр
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|1
|0.5
|Хименес Хосе
|1
|0.5
|Льоренте Маркос
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Каборе Исса
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Ле Норман Робен
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бенфика - Жил Висенте 5:1 Боавишта - Бенфика 0:3 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Бенфика - Санта-Клара 4:1
Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Бенфика - Каса Пия 3:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1 Бенфика - Альмерия 3:1 Бенфика - Сельта 2:2 Бенфика - Фаренсе 5:0 Риу Аве - Бенфика 1:1 Бенфика - Арока 5:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Брага 3:1 Фаренсе - Бенфика 1:3 Марсель - Бенфика 1:0
Атлетико М
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1
Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0
Результаты матчей
Бенфика
Атлетико М
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|11.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|9 - 2
|4
|12.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|13.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|14.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|15.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|16.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|17.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|18.
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|6 - 8
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|22.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|23.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|26.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|27.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|28.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|29.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|30.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 9
|1
|31.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|7 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|10.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|12.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|13.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|14.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|17.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|21.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|25.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|26.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|27.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|32.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|21.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|1 - 7
|0
|24.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|27.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|33.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 9
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Боруссия Д
|Адейеми Карим
|3
|Брест
|Сима Абдалла
|3
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3
|Барселона
|Левандовски Роберт
|2
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|2
|Барселона
|Гарсия Эрик
|1
|Селтик
|Шмейхель Каспер
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бенфика 0:0 Атлетико М
Исход игры
Бенфика
16.7% (22)
Ничья
41.7% (55)
Атлетико М
41.7% (55)
Тотал 2.5
Больше
45.13% (51)
Меньше
54.87% (62)
Обе команды забьют
Да
87.61% (99)
Нет
12.39% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (48)
1:2 Атлетико М
22% (29)
2:1 Бенфика
9.8% (13)
1:0 Бенфика
4.5% (6)
0:1 Атлетико М
3.8% (5)
2:2 Ничья
3.8% (5)
1:3 Атлетико М
3% (4)
0:2 Атлетико М
1.5% (2)
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