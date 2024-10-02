Первый тайм

11' "Бенфика" же проиграла в самом первом туре португальской Примейры, уступив на выезде "Фамаликану", но далее команда Бруну Лаге набрала 16 из 18 возможных очков.

10' Напомним, что Корреа спас "Атлетико" от поражения в самом конце мадридского дерби, команда Диего Симеоне в Ла Лиге не проиграла ни разу в восьми турах.

9' Неспешная позиционная атака "Атлетик" завершается отмашкой лайнсмена, в офсайд забрался Корреа.

8' Повторный угловой хозяева поля предпочли разыграть, однако ничего опасного этот самый розыгрыш не принес.

7' Павлидис после навеса с углового пробивал головой с линии вратарской под перекладину, однако Облак совершил отличный сэйв!

6' Павлидис получил мяч в штрафной от Ди Марии и пробил низом метров с девяти, однако Витсель в подкате накрыл попытку грека.