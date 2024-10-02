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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Бенфика
0:0
Первый тайм: 11'
Атлетико М
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 129
Бенфика 17.1% (22)
X 41.1% (53)
Атлетико М 41.9% (54)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Бенфика
Ничья
Атлетико М
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
44
Араужу
Томаш
30
Отаменди
Николас
3
Альваро
Фернандес
8
Эурснес
Фредрик
61
Флорентину
10
Кекчю
Оркун
11
Ди
Мария
Анхель
14
Павлидис
Вангелис
17
Актюркоглу
Мухаммед
13
Облак
Ян
20
Витсель
Аксель
2
Хименес
Хосе
23
Мандава
Рейнилду
14
Льоренте
Маркос
12
Лино
Сэмуел
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
10
Корреа
Анхель
19
Альварес
Хулиан
7
Гризманн
Антуан
Бенфика
4-3-3
Атлетико М
3-4-2-1

История личных встреч

Бенфика
Атлетико М

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:2
ЛЧ
1:2
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кекчю Оркун 1 0.5
Актюркоглу Мухаммед 1 0.5
Бах Александр 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 1 0.5
Хименес Хосе 1 0.5
Льоренте Маркос 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альваро Фернандес 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Каборе Исса 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Пауль Родриго 1 0
Хименес Хосе 1 0
Ле Норман Робен 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бенфика - Жил Висенте 5:1 Боавишта - Бенфика 0:3 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Бенфика - Санта-Клара 4:1
Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Бенфика - Каса Пия 3:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1 Бенфика - Альмерия 3:1 Бенфика - Сельта 2:2 Бенфика - Фаренсе 5:0 Риу Аве - Бенфика 1:1 Бенфика - Арока 5:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Брага 3:1 Фаренсе - Бенфика 1:3 Марсель - Бенфика 1:0
Атлетико М
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1
Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0

Результаты матчей

Бенфика
Атлетико М

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Байер Л
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Ливерпуль
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 4 - 0 4
6.
Интер Милан
 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Аталанта
 2 1 1 0 3 - 0 4
9.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Арсенал
 2 1 1 0 2 - 0 4
11.
Бавария
 0:0 2 1 1 0 9 - 2 4
12.
Астон Вилла
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
13.
Ювентус
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Реал Мадрид
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
15.
Бенфика
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
Атлетико М
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
17.
Монако
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
18.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 2 3
19.
ПСЖ
 2 1 0 1 1 - 2 3
20.
Селтик
 2 1 0 1 6 - 8 3
21.
Фейеноорд
 2 1 0 1 3 - 6 3
22.
Болонья
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
23.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
24.
Штутгарт
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 3 1
26.
РБ Лейпциг
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Штурм Грац
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Лилль
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
29.
Брюгге
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
30.
Динамо Загреб
 0:0 2 0 1 1 2 - 9 1
31.
Жирона
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Милан
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 6 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
35.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1 1 0 0 7 - 1 3
2.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Бавария
 0:0 1 1 0 0 9 - 2 3
9.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
10.
Ливерпуль
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Ювентус
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
12.
Реал Мадрид
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
13.
Атлетико М
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Монако
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
17.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Астон Вилла
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Бенфика
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Болонья
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
ПСВ
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
РБ Лейпциг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
25.
Штурм Грац
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
26.
Лилль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
Динамо Загреб
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
28.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Жирона
 1 0 0 1 2 - 3 0
31.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
32.
Брюгге
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
35.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Астон Вилла
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Ливерпуль
 1:0 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Бенфика
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Фейеноорд
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Спортинг Л
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Бавария
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Ювентус
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Реал Мадрид
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Атлетико М
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Монако
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Брюгге
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Селтик
 1 0 0 1 1 - 7 0
24.
Болонья
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
РБ Лейпциг
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Штурм Грац
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Лилль
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 0 - 4 0
33.
Динамо Загреб
 0:0 1 0 0 1 2 - 9 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Брест Сима Абдалла 3
Боруссия Д Гирасси Серу 3
Барселона Левандовски Роберт 2
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 2
Барселона Гарсия Эрик 1
Селтик Шмейхель Каспер 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    "Бенфика" же проиграла в самом первом туре португальской Примейры, уступив на выезде "Фамаликану", но далее команда Бруну Лаге набрала 16 из 18 возможных очков.
  • 10'
    Напомним, что Корреа спас "Атлетико" от поражения в самом конце мадридского дерби, команда Диего Симеоне в Ла Лиге не проиграла ни разу в восьми турах.
  • Офсайд
    9'
    Неспешная позиционная атака "Атлетик" завершается отмашкой лайнсмена, в офсайд забрался Корреа.
  • Угловой
    8'
    Повторный угловой хозяева поля предпочли разыграть, однако ничего опасного этот самый розыгрыш не принес.
  • Опасный момент
    7'
    Павлидис после навеса с углового пробивал головой с линии вратарской под перекладину, однако Облак совершил отличный сэйв!
  • 6'
    Павлидис получил мяч в штрафной от Ди Марии и пробил низом метров с девяти, однако Витсель в подкате накрыл попытку грека.
  • 5'
    Ди Мария, немало поигравший против "Атлетико" за "Реал", навешивал с правого фланга, но верх остается за гостями.
  • 4'
    В Лиге чемпионов команды встречались осенью 2015 года, тогда матчи завершились с одинаковым счётом 1:2 в пользу гостей.
  • 3'
    "Бенфика" же гостила в Белграде и уверенно вела благодаря голам Актюркоглу и Кекчю, однако "Црвена Звезда" в концовке пощекотала нервы лиссабонцам, отыграв один гол.
  • 2'
    Напомним, что "Атлетико" в первом туре Лиги чемпионов добился волевой победы в Мадриде над "РБ Лейпциг" с победным голом Хименеса на 90-й минуте.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Luz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бенфика 0:0 Атлетико М

Исход игры
Бенфика
16.7% (22)
Ничья
41.7% (55)
Атлетико М
41.7% (55)
Тотал 2.5
Больше
45.13% (51)
Меньше
54.87% (62)
Обе команды забьют
Да
87.61% (99)
Нет
12.39% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (48)
1:2 Атлетико М
22% (29)
2:1 Бенфика
9.8% (13)
1:0 Бенфика
4.5% (6)
0:1 Атлетико М
3.8% (5)
2:2 Ничья
3.8% (5)
1:3 Атлетико М
3% (4)
0:2 Атлетико М
1.5% (2)
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Бенфика
Атлетико М
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