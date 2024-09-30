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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Бенфика
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 34
Бенфика 26.5% (9)
X 38.2% (13)
Атлетико М 35.3% (12)
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Атлетико М
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Бенфика
Атлетико М

История личных встреч

Бенфика
Атлетико М

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:2
ЛЧ
1:2
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кекчю Оркун 1 1
Актюркоглу Мухаммед 1 1
Бах Александр 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 1 1
Хименес Хосе 1 1
Льоренте Маркос 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альваро Фернандес 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Каборе Исса 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Пауль Родриго 1 0
Хименес Хосе 1 0
Ле Норман Робен 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бенфика - Жил Висенте 5:1 Боавишта - Бенфика 0:3 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Бенфика - Санта-Клара 4:1
Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Бенфика - Каса Пия 3:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1 Бенфика - Альмерия 3:1 Бенфика - Сельта 2:2 Бенфика - Фаренсе 5:0 Риу Аве - Бенфика 1:1 Бенфика - Арока 5:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Брага 3:1 Фаренсе - Бенфика 1:3 Марсель - Бенфика 1:0
Атлетико М
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1
Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0

Результаты матчей

Бенфика
Атлетико М

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
2.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
35.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
2.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
35.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Бавария Олисе Майкл 2
Байер Л Вирц Флориан 2
Боруссия Д Байно-Гиттенс Джейми 2
Атлетико М Гризманн Антуан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Барселона Гарсия Эрик 1
Шахтёр Донецк Степаненко Тарас 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бенфика - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 октября 2024, осталось 2 дня 12 часов 47 минут.



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    • Прогнозы 34
    Бенфика 26.5% (9)
    X 38.2% (13)
    Атлетико М 35.3% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бенфика
    Ничья
    Атлетико М
    3.40
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    Прогнозы на матч Бенфика - Атлетико М

    Исход игры
    Бенфика
    26.5% (9)
    Ничья
    38.2% (13)
    Атлетико М
    35.3% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (18)
    Меньше
    45.45% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    84.85% (28)
    Нет
    15.15% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.4% (10)
    1:2 Атлетико М
    23.5% (8)
    2:1 Бенфика
    14.7% (5)
    2:2 Ничья
    8.8% (3)
    1:0 Бенфика
    8.8% (3)
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    Бенфика
    Атлетико М
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