Тур: 2. Стадион: Эштадиу да Луш.
Позже
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Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бенфика
Атлетико М
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кекчю Оркун
|1
|1
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|1
|Бах Александр
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|1
|1
|Хименес Хосе
|1
|1
|Льоренте Маркос
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Каборе Исса
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Ле Норман Робен
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бенфика - Жил Висенте 5:1 Боавишта - Бенфика 0:3 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Бенфика - Санта-Клара 4:1
Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Бенфика - Каса Пия 3:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1 Бенфика - Альмерия 3:1 Бенфика - Сельта 2:2 Бенфика - Фаренсе 5:0 Риу Аве - Бенфика 1:1 Бенфика - Арока 5:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Брага 3:1 Фаренсе - Бенфика 1:3 Марсель - Бенфика 1:0
Атлетико М
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1
Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0
Результаты матчей
Бенфика
Атлетико М
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Бавария
|Олисе Майкл
|2
|Байер Л
|Вирц Флориан
|2
|Боруссия Д
|Байно-Гиттенс Джейми
|2
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|1 (1)
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Барселона
|Гарсия Эрик
|1
|Шахтёр Донецк
|Степаненко Тарас
|1
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|1
Прогнозы на матч Бенфика - Атлетико М
Исход игры
Бенфика
26.5% (9)
Ничья
38.2% (13)
Атлетико М
35.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (18)
Меньше
45.45% (15)
Обе команды забьют
Да
84.85% (28)
Нет
15.15% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.4% (10)
1:2 Атлетико М
23.5% (8)
2:1 Бенфика
14.7% (5)
2:2 Ничья
8.8% (3)
1:0 Бенфика
8.8% (3)
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