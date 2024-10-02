Тур: 2. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Петреску Раду
0:0
Первый тайм: 12'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Динь
Люка
24
Онана
Амаду
41
Рамси
Джакоб
11
Уоткинс
Олли
17
Олисе
Майкл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
18 Госи ДжоВратарь
-
48 Зых ОливерВратарь
- Защитник
-
26 Богард ЛамарЗащитник
-
50 Свинкелс СилЗащитник
- Защитник
-
22 Матсен ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
-
72 Янг КаданПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Олисе МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Ульрайх СвенВратарь
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тилеманс Юри
|1
|0.5
|Рамси Джакоб
|1
|0.5
|Онана Амаду
|1
|0.5
|Макгинн Джон
|0
|0
|Уоткинс Олли
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|4 (3)
|2
|Олисе Майкл
|2
|1
|Геррейру Рафаэл
|1
|0.5
|Горецка Леон
|1
|0.5
|Сане Лерой
|1
|0.5
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Мусиала Джамал
|0
|0
|Мюллер Томас
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуран Джон
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Астон Вилла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бавария
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
9
Астон Вилла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бавария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
3
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
3
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3
Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Уолсолл - Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Олимпиакос - Астон Вилла 2:0 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Олимпиакос 2:4
Бавария
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бавария - Байер Л 1:1 Вердер - Бавария 0:5 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6
Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1 Роттах-Эгерн - Бавария 1:14 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Бавария - Вольфсбург 2:0 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Бавария 1:5
Результаты матчей
Астон Вилла
Бавария
Точный счет
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
9:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
9
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|11.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|9 - 2
|4
|12.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|13.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|14.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|15.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|16.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|17.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|18.
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|6 - 8
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|22.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|23.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|26.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|27.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|28.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|29.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|30.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 9
|1
|31.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|7 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|10.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|12.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|13.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|14.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|17.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|21.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|25.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|26.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|27.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|32.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|21.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|1 - 7
|0
|24.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|27.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|33.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 9
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|4
|Боруссия Д
|Адейеми Карим
|3
|Брест
|Сима Абдалла
|3
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3
|Барселона
|Левандовски Роберт
|2
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|2
|Барселона
|Гарсия Эрик
|1
|Селтик
|Шмейхель Каспер
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла 0:0 Бавария
Исход игры
Астон Вилла
2.9% (4)
Ничья
7.9% (11)
Бавария
89.2% (124)
Тотал 2.5
Больше
86.61% (97)
Меньше
13.39% (15)
Обе команды забьют
Да
88.39% (99)
Нет
11.61% (13)
Популярный счёт
1:2 Бавария
44.6% (62)
1:3 Бавария
12.9% (18)
0:1 Бавария
4.3% (6)
2:3 Бавария
3.6% (5)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:2 Бавария
3.6% (5)
1:1 Ничья
2.9% (4)
1:4 Бавария
2.2% (3)
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