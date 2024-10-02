Первый тайм

12' Дальний заброс исполнял Тилеманс в штрафную на ход Уоткинсу, но того опередил Упамекано и головой сбросил мяч в руки Нойеру.

10' С угла поля подавал Олисе на ближнюю штангу, но мяч здесь в подкате вынес за пределы поля Карлос.

9' Олисе ворвался в штрафную соперника на скорости и пробил с острого угла. От ноги Диня сфера отправилась на угловой.

8' Мог убегать на ворота соперника Уоткинс, но решил отдать поперек на Роджерса. Вернулся в оборону Павлович и отобрал мяч.

7' Отличным пасом Киммих нашел в штрафной соперника Кейна, который пробил головой, но в падении Мартинес ногой отбил сферу в сторону.

6' Тонко отдавал пас Коман в штрафную, куда врывался Дэвис, но в последний момент мяч перехватил Конса.