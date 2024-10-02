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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
Астон Вилла
0:0
Первый тайм: 12'
Бавария
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогнозы 134
Астон Вилла 3% (4)
X 7.5% (10)
Бавария 89.6% (120)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Астон Вилла
Ничья
Бавария
4.70
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4.70
1.73
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23
Мартинес
Эмилиано
4
Конса
Эзри
3
Карлос
Диего
Сантос
14
Торрес
Пау
II
12
Динь
Люка
24
Онана
Амаду
8
Тилеманс
Юри
19
Филоджин-Байдейс
Джейден
27
Роджерс
Морган
41
Рамси
Джакоб
11
Уоткинс
Олли
1
Нойер
Мануэль
27
Лаймер
Конрад
2
Упамекано
Дайо
3
Мин-Чжэ
Ким
19
Дэвис
Альфонсо
6
Киммих
Йозуа
45
Павлович
Александр
7
Гнабри
Серж
17
Олисе
Майкл
11
Коман
Кингсли
9
Кейн
Гарри
Астон Вилла
4-2-3-1
Бавария
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилеманс Юри 1 0.5
Рамси Джакоб 1 0.5
Онана Амаду 1 0.5
Макгинн Джон 0 0
Уоткинс Олли 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 4 (3) 2
Олисе Майкл 2 1
Геррейру Рафаэл 1 0.5
Горецка Леон 1 0.5
Сане Лерой 1 0.5
Киммих Йозуа 0 0
Мусиала Джамал 0 0
Мюллер Томас 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуран Джон 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бавария
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
9
Астон Вилла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бавария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
3
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
3
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3
Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Уолсолл - Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Олимпиакос - Астон Вилла 2:0 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Олимпиакос 2:4
Бавария
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бавария - Байер Л 1:1 Вердер - Бавария 0:5 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6
Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1 Роттах-Эгерн - Бавария 1:14 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Бавария - Вольфсбург 2:0 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Бавария 1:5

Результаты матчей

Астон Вилла
Бавария

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
9:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
9
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Брест
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Байер Л
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Ливерпуль
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 4 - 0 4
6.
Интер Милан
 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Спарта Прага
 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Аталанта
 2 1 1 0 3 - 0 4
9.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Арсенал
 2 1 1 0 2 - 0 4
11.
Бавария
 0:0 2 1 1 0 9 - 2 4
12.
Астон Вилла
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
13.
Ювентус
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Реал Мадрид
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
15.
Бенфика
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
Атлетико М
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
17.
Монако
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
18.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 2 3
19.
ПСЖ
 2 1 0 1 1 - 2 3
20.
Селтик
 2 1 0 1 6 - 8 3
21.
Фейеноорд
 2 1 0 1 3 - 6 3
22.
Болонья
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
23.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
24.
Штутгарт
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 3 1
26.
РБ Лейпциг
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Штурм Грац
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Лилль
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
29.
Брюгге
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
30.
Динамо Загреб
 0:0 2 0 1 1 2 - 9 1
31.
Жирона
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Милан
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 6 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 7 0
35.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 9 0
36.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1 1 0 0 7 - 1 3
2.
Брест
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Бавария
 0:0 1 1 0 0 9 - 2 3
9.
Барселона
 1 1 0 0 5 - 0 3
10.
Ливерпуль
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Ювентус
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
12.
Реал Мадрид
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
13.
Атлетико М
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Монако
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
17.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Астон Вилла
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Бенфика
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Болонья
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
ПСВ
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
РБ Лейпциг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
25.
Штурм Грац
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
26.
Лилль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
27.
Динамо Загреб
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
28.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Жирона
 1 0 0 1 2 - 3 0
31.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
32.
Брюгге
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 4 0
35.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Астон Вилла
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Ливерпуль
 1:0 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Бенфика
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Фейеноорд
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Спарта Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Спортинг Л
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Бавария
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Ювентус
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Реал Мадрид
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Атлетико М
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Монако
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Брюгге
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Селтик
 1 0 0 1 1 - 7 0
24.
Болонья
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
РБ Лейпциг
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Штурм Грац
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Лилль
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 0 - 4 0
33.
Динамо Загреб
 0:0 1 0 0 1 2 - 9 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
36.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Боруссия Д Адейеми Карим 3
Брест Сима Абдалла 3
Боруссия Д Гирасси Серу 3
Барселона Левандовски Роберт 2
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 2
Барселона Гарсия Эрик 1
Селтик Шмейхель Каспер 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Дальний заброс исполнял Тилеманс в штрафную на ход Уоткинсу, но того опередил Упамекано и головой сбросил мяч в руки Нойеру.
  • 10'
    С угла поля подавал Олисе на ближнюю штангу, но мяч здесь в подкате вынес за пределы поля Карлос.
  • Угловой
    9'
    Олисе ворвался в штрафную соперника на скорости и пробил с острого угла. От ноги Диня сфера отправилась на угловой.
  • 8'
    Мог убегать на ворота соперника Уоткинс, но решил отдать поперек на Роджерса. Вернулся в оборону Павлович и отобрал мяч.
  • Опасный момент
    7'
    Отличным пасом Киммих нашел в штрафной соперника Кейна, который пробил головой, но в падении Мартинес ногой отбил сферу в сторону.
  • 6'
    Тонко отдавал пас Коман в штрафную, куда врывался Дэвис, но в последний момент мяч перехватил Конса.
  • 5'
    С дальней дистанции пробил Киммих после скидки от Комана, но мяч полетел слабо и точно в руки Мартинесу.
  • 4'
    Проникающий пас исполнял Павлович в штрафную на ход Коману, но тому добраться до мяча защитники не позволили.
  • 3'
    Ушел от соперника по флангу Дэвис и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-бордовых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Баварии"!
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Где смотреть матч Астон Вилла 0:0 Бавария онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Астон Вилла 0:0 Бавария

Исход игры
Астон Вилла
2.9% (4)
Ничья
7.9% (11)
Бавария
89.2% (124)
Тотал 2.5
Больше
86.61% (97)
Меньше
13.39% (15)
Обе команды забьют
Да
88.39% (99)
Нет
11.61% (13)
Популярный счёт
1:2 Бавария
44.6% (62)
1:3 Бавария
12.9% (18)
0:1 Бавария
4.3% (6)
2:3 Бавария
3.6% (5)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:2 Бавария
3.6% (5)
1:1 Ничья
2.9% (4)
1:4 Бавария
2.2% (3)
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